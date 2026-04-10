Николай Найденов: АПИ дава по 2 млн. на месец за държавна пътна помощ - на 1 фирма с 20 подизпълнителя
  Тема: Войната на пътя

10 Април, 2026 13:11 1 430 28

България трябва да отделя поне 3 милиарда лева годишно за пътища, а в момента се дават около 1,3 милиарда.

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов заяви в студиото на „Твоят ден“, че не води битка с Асоциацията на фирмите за пътна помощ, а търси решение на спорната практика държавата да плаща за извозване на аварирали тежкотоварни автомобили по магистралите.

„Първо да кажа, че не водя битка с никого. Вчера приех и тази асоциация. Говорихме около час и половина и постигнахме конструктивни решения“, заяви той.

По думите му е постигнато съгласие да бъде създадена работна група, която да изработи нов механизъм за възлагане на услугата. „Разбрахме се да направя работна група и да измислим начина за възлагане на тази услуга“, посочи министърът.

Какво представлява „държавната пътна помощ“

Найденов обясни, че става дума за услуга по извозване на аварирали и катастрофирали тежкотоварни и лекотоварни камиони от автомагистралите.

„Първо, тя не е безплатна. Плаща се от бюджета на АПИ. Нищо безплатно няма. Тази услуга е за извозване на аварирали и катастрофирали тежко- и лекотоварни камиони, с благородното намерение да не стоят на пътя. Те са по-трудни за вдигане, има нужда от специализирана техника и по закон трябва да се изнесат в аварийната лента. И важи само за автомагистралите“, добави министърът.

Според него обаче услугата е била разширена извън първоначалния си замисъл, по причина, която тепърва ще бъде установена.

Министърът съобщи, че от лятото на миналата година Агенция „Пътна инфраструктура“ е започнала да отделя значителни средства за тази дейност. „Държавата от миналата година, от лятото, през АПИ, е пуснала заявка, че ще дава пари за тази услуга. И то не е малко - вече по 2 милиона лева се харчат на месец за тази услуга“, заяви той.

Той подчерта, че не е против самата услуга, а срещу начина, по който се финансира и организира. „В никакъв случай не съм генерално срещу услугата. Аз съм генерално против АПИ да се занимава с тази услуга“, заяви Найденов.

Министърът поясни, че не е разпоредил прекратяване на пътната помощ, а само е спрял плащанията от страна на АПИ. „Казал съм и на „Автомагистрали“, както и на областните пътни управления, да не правят заявки, защото ние няма да ги плащаме“, обясни Найденов.

Найденов твърди, че в момента на практика има монопол. „Той идва от това, че от тази услуга се възползва една фирма. И тя си има някакви подизпълнители - примерно 10-20. Което противоречи на цялата обществена поръчка. Те трябва да заявят подизпълнители“, каза министърът.

Найденов бе категоричен, че според него АПИ не трябва да се занимава с подобна услуга.„Агенцията се занимава със строителство и поддръжка на пътища и съоръжения към тях. А това е дейност, свързана с това какво се случва на самите пътища и с безопасността“, каза той.

По думите му подобна функция би трябвало да бъде прехвърлена към друга институция. „Има Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата. Тя е към Министерския съвет. Би трябвало там да отиде тази услуга. Би трябвало и застрахователите да участват“, смята министърът.

Той подчерта, че целта му е да върне свободния пазар. „Има си достатъчно браншови камари на превозвачите, както е било преди лятото на миналата година“, посочи министърът.

Въпреки това, той не изключи възможността държавата да продължи да финансира услугата, но при други правила. „Ще направя работна група в спешен порядък, за да видим защо се е стигнало до това положение и как може да се излезе от него, така че да кажем: да, държавата е готова да дава пари за тази услуга, но по ясни правила, за да не се стига до монополизация, която е факт“, заяви Найденов.

На въпрос дали вижда корупционна връзка в случая, министърът отказа да прави категорични заключения.

Найденов допълни, че няма основание фирмата, която в момента изпълнява услугата, да съди министерството. „Ние нямаме договор с тази фирма. Тази фирма има договор с компанията, която е наета за текущ ремонт и поддръжка. Става дума една строителна фирма, която пък изобщо няма работа да вдига камиони“, заяви той.

Министърът обяви, че след проведената среща напрежението е спаднало. „Вече говорих с тях. Това е стара новина. Вчера вечерта имахме среща. Беше конструктивна, изобщо не беше враждебна“, каза той.

Въпреки това, Найденов постави под въпрос представителността на организацията. „Вчера сутринта имах съмнение доколко са легитимни, по простата причина, че са регистрирани миналата година, октомври месец, като дружество от частен интерес“, посочи министърът.

Той заяви, че очаква организацията да покаже колко членове има и какъв капацитет представлява.

Относно изграждането на част от околовръстния път на Пловдив - участък от 4 километра, известен като „Скобелева майка“, Найденов отхвърли твърденията, че е спрял проекта. „Не съм спирал този проект, напротив. Ние с кмета на Пловдив работим от преди две години. Заедно беше замръзнал този проект и ние така го вдигнахме“, заяви министърът.

По думите му проектът е бил подготвен от община Пловдив и след това е предаден на АПИ за изпълнение.

Николай Найденов заяви, че преди да влезе в МРРБ е имало „стоп-палка“ за финансирането на определени общини. По думите му средствата са били разпределяни неравномерно и това ясно личи от новите карти и информационната система на министерството.

Той обясни, че е заварил хаотично събрани данни в различни Excel таблици, без ясна структура.„Всичките данни бяха разпилени на няколко компютъра. В едно поле имаше и лева, и евро“, заяви министърът.

След като информацията била събрана и подредена, според него вече ясно се вижда кои общини са били фаворизирани. „Ясно си личи кои са общините отличници. Големият въпрос е защо точно те са били такива“, каза той.

Найденов твърди, че формално всичко е било законно, защото е използван прост механизъм - едни общини са получавали плащания, а други не. Министърът увери, че в момента министерството се опитва да навакса изоставането. „Подписах за 70 милиона лева за един ден. След Великден продължаваме и ще изравним всички общини“, каза Найденов.

Според него сега основният проблем на пътната инфраструктура е недостигът на средства. Той изчисли, че България трябва да отделя поне 3 милиарда лева годишно за пътища, а в момента се дават около 1,3 милиарда.


София / България
Оценка 4.1 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоуст

    17 0 Отговор
    Фирмата на Картофа с автомивка до УНСС има 5 ламборджинита.

    13:12 10.04.2026

  • 2 хех

    3 19 Отговор
    По-добре на една фирма с 20 разични подизпълнителя, отколкото на 20 фирми с един и същ собственик.

    Коментиран от #6, #13

    13:13 10.04.2026

  • 3 Така работи мафията

    18 0 Отговор
    Брой парите, а селяните ще работят на улицата!

    13:15 10.04.2026

  • 4 Сатана Z

    14 2 Отговор
    АПИ дава по 2 млн. на месец.......лева или евро? Защо се срамувате да кажете?

    13:21 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Емигрант

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "хех":

    Това е едно и също бе, виж се само какъв шаран си ? Майко мила какъв будала народ съществува все още в България, това са хората които срещу едно кебапче лесно сс управляват и контролират, ужасът от мизерията няюа как да се избегне с такъв лесен суверен за манипулиране ?

    13:24 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мушвнгии

    7 3 Отговор
    "Дава", а сега ще ги "дава" на други, явно комисионът е по-добър?

    13:29 10.04.2026

  • 9 Дедо

    11 1 Отговор
    Оня ловеца на мигранти има фирма за рювдигане на тежки камиони и показва много висок стандарт на живот, явно до това води приятелството с Бойко Тиквата

    Коментиран от #14

    13:31 10.04.2026

  • 10 Няма

    14 0 Отговор
    Такива изроди като българските политици .Значи за фирмите ,които правят бизнес и огромни печалби извозването е безплатно . Гражданина ,който едвам е успял да си купи нова кола на 10 години 200лв на километър. 😡😡😡😡😡 По тв Дискавъри данат предавания как се процедира по скандинавските държави, нали уж сме европейци вземете пример от там. Извозвате ги ,ако имат застраховка тя поема разхода ако не фирмата собственик. Нари големите превозвачи са НАШИ хора ,които ни осигуряват луксозен живот трябва да има държавни бонуси .

    13:35 10.04.2026

  • 11 Гост

    7 0 Отговор
    Май яко се дават пари, а не се постига нищо. Кацата с меда и оня де си облизал пръстите се превърна в каца с мед дето изчезва

    13:37 10.04.2026

  • 12 Абсолютно

    15 1 Отговор
    престъпление , от години наред фирми пишман изпълнители и БЕЗ СОБСТВЕНИ РАБОТНИЦИ в комбина с политици и кметове лапат милиарди с трика на под , под , под......подизпълнителите ! Работниците без каквато и да било компетентност и с договор от ден за ден !

    Коментиран от #20

    13:40 10.04.2026

  • 13 Запознат

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "хех":

    "отколкото на 20 фирми с един и същ собственик"

    Не е така - проблема е в подизпълнителите - ако са 20 фирми на един и същи собственик и няма подизпълнители той трябва да осигурява услугата а не само да прибира парите както е сега.

    Както фирмата на Шиши която "спечели" държавна поръчка за строеж на магистрала а тя реално има 5 стари Газки и преотдава на подизпълнители. В самия закон за държавните поръчки са оставени нарочно вратички да може да се краде.

    13:49 10.04.2026

  • 14 Помнещ

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо":

    Ами "евроатлантиците" от ПП$ДБ защо изпраха Боко и Шиши и си направиха сглобка с тях след като лъжеха най-безогледно че щели да ги вкарват в затвора. Сега пак гласуват заедно "сглобката". Миналата година на вота на недоверие пак ПП$ДБ спасиха правителството на ГЕРБ.

    13:53 10.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    4 4 Отговор
    Досега не знаеха ли за това, не определиха ли отговорната агенция, не намериха ли финансиране? Никой няма полза от задръствания по пътищата, причинени от аварирали тежкотоварни средства. Важно е да има обслужващи коли по пътищата. Дали и колко подизпълнителя има, си е въпрос на фирмена организация.

    13:56 10.04.2026

  • 17 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Гербарозулуска мафия

    13:57 10.04.2026

  • 18 Анонимен

    3 1 Отговор
    До преди тол системата даваха 200 милиона лева, а трябвали 600 милиона. Сега над милиард отиват не се знае къде, а пак им трябвали 3 пъти повече! Нови "експерти", същите схеми.

    13:58 10.04.2026

  • 19 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Избирател":

    Ами за демокрация за Европа за Еврозона ЗА България не на извратеняци не на шарлатани не на лъжци не на незаконици ЗА България ЗА Демокрацията Успех

    14:00 10.04.2026

  • 20 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Абсолютно":

    Ама че лъжи от 5 години насам кой управлява всъщност кой руши всичко тук ама че лъжци и стова печелят милиони кой

    Коментиран от #23

    14:02 10.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    5 0 Отговор
    Чиста корупция

    14:07 10.04.2026

  • 23 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Разкарай се, илитерат неграмотен!🤣

    14:08 10.04.2026

  • 24 Емигрант

    4 0 Отговор
    Това АПИ е като шоуто на готвачите "моята кухня е N 1" режисирано нагласяване на печелившите ! В "моята кухня" елининациите са явно нагласени и те стават излишни, да си класират червъртия и всичко ще бъде по почтено, а те създали елиминация между четвъртия и петия като съдиите знаят кое ястие на коя двойка е, такава нагласена класация може да се състои само единствено в България, навсякъде по света елиминация се провежда без знанието на съдиите кой продукт на кой състезател принадлежи, така с такава явна съдийска подкрепа бяха елиминирани двете дами банкерки за сметка на два уж професионални "черпака" които оказа се готвят истински булашици ! Давам ви този пример за да разберете в какъв свят на измамата и нагласата живеете, как за 10-12 години ГЕРБ респективно Тиквата ви построиха "живот на измамата, роднините и шуреите" ! Всичките ви шоута са предварително решени кой ще спечели парите, шоута за балъци и будали ! Броят на зрителите показва до каква степен този народ е опростачен и създаден да мишкува и ръкопляска !

    Коментиран от #27

    14:15 10.04.2026

  • 25 Васил

    1 0 Отговор
    Сигурно има още хиляда фирми като тази и се раздават пари на калпак нали все пак не са им лични пари а на данъкоплатеца.

    14:23 10.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха ха ами те

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Емигрант":

    тези съдии в тази кухня са като следови кучета, вместо да определят качеството на храната с небцето си те си завират най-напред носът в храната да я миришат и душат, душат все едно, че ще хващат следа....ха ха ха големи смешници...изгледал съм десетки американски състезания такива неща не съм виждал !

    14:31 10.04.2026

  • 28 Коя е

    1 1 Отговор
    тази фирма, бе министре. Кажи и името. Щото от 35 година общи приказки стигнахме до обрания бостан. Явно не ти стиска, нали.

    14:38 10.04.2026

