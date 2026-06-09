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Промени в движението по магистралите „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти

Промени в движението по магистралите „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти

9 Юни, 2026 07:12 963 1

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Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта

Промени в движението по магистралите „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти - 1
Снимка: АПИ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промени в движението в участъци от автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Тракия“

На 9 юни през нощта за ремонтни дейности се ограничава движението и в едното платно в участък от магистрала „Тракия“ в област Пазарджик (от 67-ти до 80-ти км). В отсечката ще се извършва едроплощно изкърпване, посочи dariknews.bg. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 ч. вечерта до 7 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик или от пътен възел „Церово“ на автомагистралата по път III-8402 през село Виноградец, през село Карабунар, по общинския път до кръстовището с път III-3704 при село Бошуля до Пазарджик като при пътен възел „Пазарджик“ превозните средства ще продължат по „Тракия“. В платното от АМ „Тракия“, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

От 10 юни след края на работния ден ще се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия“ (от 55-ти до 60-ти км). Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

„Струма“

На 9 и 10 юни се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на автомагистрала „Струма“ за подмяна на осветителни лампи. Поетапно ще се затварят двете тръби на съоръжението за монтирането на нови осветители тела, с които ще се осигури по-добра видимост за шофьорите.

На 9 юни от 9 ч. до 17 ч. ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км/ч.

На 10 юни между 9 ч. и 17 ч. ще се подменят осветителните тела в тръбата за София. Автомобилите ще се движението двупосочно в тръбата за Благоевград при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

От 9 до 11 юни между 8 ч. и 17 ч. за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала „Струма“, при изхода на София – от км 0 до 10-ти км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

До петък, 12 юни, ще се полага маркировка и в отсечки от път III-6004 Байлово - Смолско (от км 18 до км 31), път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан /от км 0 до км 16/, III-189 СОП – Банкя (от км 0 до км 3), III-813 Годеч – Каленовци (от км 9 до км 16) и по път III-1001 от разклона с I-1 – Горно Камарци – до разклона с път I-6 (от км 0 до км 9).

Между 9 и 11 юни от 8 ч. до 17 ч. в два участъка от път I-1 Благоевград – Сандански движението ще се осъществява двупосочно в една лента за полагане на маркировка. Едната отсечка е Стара Кресна – Кресна (от км 392 до км 402), а втората е в чертите на Сандански (от км 421 до 423). Трафикът ще се регулира от сигналисти. Необходимо е шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


София / България
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