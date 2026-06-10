Изравнени шансове! Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютна власт

Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютната власт, която си приписваха. Традиционните завоевателни войни се оказват почти невъзможни в съвременния свят, тъй като новите технологии изравняват шансовете между военните гиганти и по-малките държави.
Както отбелязва The Wall Street Journal, въпреки огромното превъзходство на Русия във военна мощ, Украйна успя да обърне хода на събитията, да удържи фронтовата линия и да нанесе серия от болезнени удари дълбоко в тила на Русия, пише Фокус.
"Тези събития показаха как технологичният напредък – в лицето на дроновете и евтините високоточни ракети – стопи дистанцията между малките нации и великите сили, които харчат стотици милиарди долари за отбрана“, пише изданието.
Тази глобална промяна в баланса на силите драстично стесни възможностите за постигане на геополитически цели единствено по военен път.
"Типът война, на който бяхме свикнали и който Русия планираше в Украйна – светкавично нахлуване и окупация – вече е немислим. Една война продължава, докато дадена нация има издръжливост и воля за съпротива. Да завладееш страна, чиито граждани са готови да се бият, е мисия невъзможна, независимо от превъзходството в жива сила и техника“, коментира италианският министър на отбраната Гвидо Крозето.
Началникът на отбраната на Нидерландия генерал Онно Ейхелсхайм също подчертава, че в съвременния свят свалянето на чужд режим не може да се постигне само с конвенционално оръжие.
"Почти абсурдно е да се мисли за пълно завладяване на подобни държави, дори ако говорим за казуси като САЩ срещу Иран или Русия срещу Украйна. Ако не постигнете решителен успех през първите две седмици, затъвате в патова ситуация, от която излизането е изключително трудно. Днес, ако искаш да постигнеш нещо на бойното поле, трябва да действаш изключително бързо“, категоричен е генералът.
"Преди конфликта в Украйна се смяташе, че Русия притежава втората по сила армия в света. Днес виждаме, че дори най-могъщите армии затъват в конфликти, които не протичат по план“, посочва китайският полковник от запаса Чжоу Бо.
Според него основният извод за Пекин е необходимостта от спешен обмен на опит с руски военни експерти относно тактиките за водене на модерна война с дронове.
"Китай е най-големият производител на безпилотни летателни апарати в света, но ние нямаме реален боен опит с тях. Само нациите, които са ги изпробвали на бойното поле, знаят колко ефективни са те в действителност“, добавя Бо.
В същото време сингапурският дипломат и учен Билахари Каусикан отправя предупреждение към Тайпе, отбелязвайки, че за разлика от Украйна, Тайван може да се окаже без същата воля за съпротива. Причината е, че Китай успешно провежда хибридни операции за подкопаване на духа на тайванското население.
"Често казвам на приятелите ми в Тайван, че са извлекли грешния урок от събитията в Украйна“, споделя Каусикан. "Големият извод не е, че демократичният свят автоматично помага на други демокрации. Урокът е, че украинците първо си помогнаха сами, и едва след като доказаха волята си за борба, останалият свят реши да застане зад тях.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #34
10:54 10.06.2026
2 хаха
чал чал
10:54 10.06.2026
3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
10:54 10.06.2026
4 Орк на тротинетка
10:54 10.06.2026
5 Димяща ушанка 🤩💀
10:55 10.06.2026
6 НЕМОЖАЧи.ру
10:55 10.06.2026
7 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
10:55 10.06.2026
8 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #13
10:56 10.06.2026
9 ДрайвингПлежър
Какви успехи има Украйна? 500 милиарда които запада наля в Украйна, за да води война срещу Русия и пак нищо!
10:56 10.06.2026
10 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #23
10:56 10.06.2026
11 ЗИЛ 117
Коментиран от #28
10:56 10.06.2026
12 Мими Кучева🐕
10:56 10.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Статията е писана за сащ и иран
10:57 10.06.2026
15 Рублевка
10:57 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДА АМА НЕ
Коментиран от #29
10:58 10.06.2026
19 Подобен подход
Имаха с арабския свят какво стана 11 септември
10:59 10.06.2026
20 Ганя Путинофила
Коментиран от #31
10:59 10.06.2026
21 ру БЛАТА
10:59 10.06.2026
22 На дунава с погачите
10:59 10.06.2026
23 хаха
До коментар #10 от "ЗИЛ 117":ХАХАХА!
Група ватнишки "акери" се били изакали... Сигурно сигурно. А "онзи" влак бил "пътнически" а? ХАХАХА!
11:00 10.06.2026
24 Да финансираш
11:00 10.06.2026
25 Защо ни заливате
11:01 10.06.2026
26 Факти
11:01 10.06.2026
27 Последни напъни
11:01 10.06.2026
28 хаха
До коментар #11 от "ЗИЛ 117":Русия ще намали възрастта за трудоспособност до 12 години и ще открие трудови лагери в опит да реши кризата с работните места на фона на войната в Украйна
Мучи още бе добиче.
Коментиран от #32
11:02 10.06.2026
29 Да ама да
До коментар #18 от "ДА АМА НЕ":Някой от тогава да е ползвал??? Защо се заблуждават някои хора че след 80 години която и да е държава ще използва отново ЯО в война с друга , в предвид реалността
11:02 10.06.2026
30 Ахаха
11:02 10.06.2026
31 Рублевка
До коментар #20 от "Ганя Путинофила":Какъв е изводът според тебе? Че САЩ и РФ са по-слаби от Украйна, предполагам? И САЩ и РФ могат да превърнат Украйна в лунен пейзаж, негоден за живот поне 10 години.
11:02 10.06.2026
32 ру БЛАТА
До коментар #28 от "хаха":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
11:02 10.06.2026
33 Плиткоумно
11:03 10.06.2026
34 Абе
До коментар #1 от "К ПЕЙКИ с чалми":Казвали, ама нещо нит се радваш, нит сме цъфнали и вързали
11:03 10.06.2026
35 Жалко по жалко най жалко
11:03 10.06.2026
36 Опять пропоганда
11:03 10.06.2026