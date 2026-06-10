Изравнени шансове! Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютна власт

Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютната власт, която си приписваха. Традиционните завоевателни войни се оказват почти невъзможни в съвременния свят, тъй като новите технологии изравняват шансовете между военните гиганти и по-малките държави.

Както отбелязва The Wall Street Journal, въпреки огромното превъзходство на Русия във военна мощ, Украйна успя да обърне хода на събитията, да удържи фронтовата линия и да нанесе серия от болезнени удари дълбоко в тила на Русия, пише Фокус.

"Тези събития показаха как технологичният напредък – в лицето на дроновете и евтините високоточни ракети – стопи дистанцията между малките нации и великите сили, които харчат стотици милиарди долари за отбрана“, пише изданието.

Тази глобална промяна в баланса на силите драстично стесни възможностите за постигане на геополитически цели единствено по военен път.

"Типът война, на който бяхме свикнали и който Русия планираше в Украйна – светкавично нахлуване и окупация – вече е немислим. Една война продължава, докато дадена нация има издръжливост и воля за съпротива. Да завладееш страна, чиито граждани са готови да се бият, е мисия невъзможна, независимо от превъзходството в жива сила и техника“, коментира италианският министър на отбраната Гвидо Крозето.

Началникът на отбраната на Нидерландия генерал Онно Ейхелсхайм също подчертава, че в съвременния свят свалянето на чужд режим не може да се постигне само с конвенционално оръжие.

"Почти абсурдно е да се мисли за пълно завладяване на подобни държави, дори ако говорим за казуси като САЩ срещу Иран или Русия срещу Украйна. Ако не постигнете решителен успех през първите две седмици, затъвате в патова ситуация, от която излизането е изключително трудно. Днес, ако искаш да постигнеш нещо на бойното поле, трябва да действаш изключително бързо“, категоричен е генералът.

"Преди конфликта в Украйна се смяташе, че Русия притежава втората по сила армия в света. Днес виждаме, че дори най-могъщите армии затъват в конфликти, които не протичат по план“, посочва китайският полковник от запаса Чжоу Бо.

Според него основният извод за Пекин е необходимостта от спешен обмен на опит с руски военни експерти относно тактиките за водене на модерна война с дронове.

"Китай е най-големият производител на безпилотни летателни апарати в света, но ние нямаме реален боен опит с тях. Само нациите, които са ги изпробвали на бойното поле, знаят колко ефективни са те в действителност“, добавя Бо.

В същото време сингапурският дипломат и учен Билахари Каусикан отправя предупреждение към Тайпе, отбелязвайки, че за разлика от Украйна, Тайван може да се окаже без същата воля за съпротива. Причината е, че Китай успешно провежда хибридни операции за подкопаване на духа на тайванското население.

"Често казвам на приятелите ми в Тайван, че са извлекли грешния урок от събитията в Украйна“, споделя Каусикан. "Големият извод не е, че демократичният свят автоматично помага на други демокрации. Урокът е, че украинците първо си помогнаха сами, и едва след като доказаха волята си за борба, останалият свят реши да застане зад тях.“