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Изравнени шансове! Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютна власт

Изравнени шансове! Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютна власт

10 Юни, 2026 10:53 433 36

  • русия-
  • украйна-
  • китай-
  • иран-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Тази глобална промяна в баланса на силите драстично стесни възможностите за постигане на геополитически цели единствено по военен път

Изравнени шансове! Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютна власт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Войната в Украйна показа, че глобалните суперсили вече не разполагат с абсолютната власт, която си приписваха. Традиционните завоевателни войни се оказват почти невъзможни в съвременния свят, тъй като новите технологии изравняват шансовете между военните гиганти и по-малките държави.

Както отбелязва The Wall Street Journal, въпреки огромното превъзходство на Русия във военна мощ, Украйна успя да обърне хода на събитията, да удържи фронтовата линия и да нанесе серия от болезнени удари дълбоко в тила на Русия, пише Фокус.

"Тези събития показаха как технологичният напредък – в лицето на дроновете и евтините високоточни ракети – стопи дистанцията между малките нации и великите сили, които харчат стотици милиарди долари за отбрана“, пише изданието.

Тази глобална промяна в баланса на силите драстично стесни възможностите за постигане на геополитически цели единствено по военен път.

"Типът война, на който бяхме свикнали и който Русия планираше в Украйна – светкавично нахлуване и окупация – вече е немислим. Една война продължава, докато дадена нация има издръжливост и воля за съпротива. Да завладееш страна, чиито граждани са готови да се бият, е мисия невъзможна, независимо от превъзходството в жива сила и техника“, коментира италианският министър на отбраната Гвидо Крозето.

Началникът на отбраната на Нидерландия генерал Онно Ейхелсхайм също подчертава, че в съвременния свят свалянето на чужд режим не може да се постигне само с конвенционално оръжие.

"Почти абсурдно е да се мисли за пълно завладяване на подобни държави, дори ако говорим за казуси като САЩ срещу Иран или Русия срещу Украйна. Ако не постигнете решителен успех през първите две седмици, затъвате в патова ситуация, от която излизането е изключително трудно. Днес, ако искаш да постигнеш нещо на бойното поле, трябва да действаш изключително бързо“, категоричен е генералът.

"Преди конфликта в Украйна се смяташе, че Русия притежава втората по сила армия в света. Днес виждаме, че дори най-могъщите армии затъват в конфликти, които не протичат по план“, посочва китайският полковник от запаса Чжоу Бо.

Според него основният извод за Пекин е необходимостта от спешен обмен на опит с руски военни експерти относно тактиките за водене на модерна война с дронове.

"Китай е най-големият производител на безпилотни летателни апарати в света, но ние нямаме реален боен опит с тях. Само нациите, които са ги изпробвали на бойното поле, знаят колко ефективни са те в действителност“, добавя Бо.

В същото време сингапурският дипломат и учен Билахари Каусикан отправя предупреждение към Тайпе, отбелязвайки, че за разлика от Украйна, Тайван може да се окаже без същата воля за съпротива. Причината е, че Китай успешно провежда хибридни операции за подкопаване на духа на тайванското население.

"Често казвам на приятелите ми в Тайван, че са извлекли грешния урок от събитията в Украйна“, споделя Каусикан. "Големият извод не е, че демократичният свят автоматично помага на други демокрации. Урокът е, че украинците първо си помогнаха сами, и едва след като доказаха волята си за борба, останалият свят реши да застане зад тях.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К ПЕЙКИ с чалми

    4 8 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме средния

    Коментиран от #34

    10:54 10.06.2026

  • 2 хаха

    3 6 Отговор
    Руснаци заснемат украинска крилата ракета „Фламинго“ (с бойна глава от 1,5 тона) на път за завода за електроника в Чебоксари, Чувашия, на 1000 км в дълбините на Русия.

    чал чал

    10:54 10.06.2026

  • 3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 4 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:54 10.06.2026

  • 4 Орк на тротинетка

    3 5 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:54 10.06.2026

  • 5 Димяща ушанка 🤩💀

    2 5 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    10:55 10.06.2026

  • 6 НЕМОЖАЧи.ру

    2 1 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    10:55 10.06.2026

  • 7 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    1 2 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    10:55 10.06.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    2 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #13

    10:56 10.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Що за глупости са пък това - безумни пасквили на списвач, който дори името не си е поставил!
    Какви успехи има Украйна? 500 милиарда които запада наля в Украйна, за да води война срещу Русия и пак нищо!

    10:56 10.06.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    1 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    10:56 10.06.2026

  • 11 ЗИЛ 117

    2 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #28

    10:56 10.06.2026

  • 12 Мими Кучева🐕

    2 1 Отговор
    Се пак ние сме си за комика наркоман.🤔🥳🤣👍

    10:56 10.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Статията е писана за сащ и иран

    3 0 Отговор
    Но плоската пропаганда няма умора

    10:57 10.06.2026

  • 15 Рублевка

    1 0 Отговор
    САЩ, Русия, Китай и Индия имат различно мнение по въпроса. Достатъчно е дроновете да бъдат забранени, както в много страни в света и страна, която ги използва да бъде унищожавана.

    10:57 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДА АМА НЕ

    2 0 Отговор
    ГОЛЕМИТЕ ИМАТ ЯДРЕНИ АРСЕНАЛИ И МНОГО БЪРЗО МОГАТ ДА ПРЕЧУПЯТ ДРУГИТЕ.КАКТО САЩ С 2 БОМБИ ОТКАЗВАТ ЯПОНИЯ ПРЕЗ 1945

    Коментиран от #29

    10:58 10.06.2026

  • 19 Подобен подход

    0 0 Отговор
    Така наречените западни демокрации
    Имаха с арабския свят какво стана 11 септември

    10:59 10.06.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    САЩ помагат на Маскалия както Втората световна и пак не могат да вземат Киев за 3 дня!

    Коментиран от #31

    10:59 10.06.2026

  • 21 ру БЛАТА

    1 1 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    10:59 10.06.2026

  • 22 На дунава с погачите

    2 0 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    10:59 10.06.2026

  • 23 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЗИЛ 117":

    ХАХАХА!

    Група ватнишки "акери" се били изакали... Сигурно сигурно. А "онзи" влак бил "пътнически" а? ХАХАХА!

    11:00 10.06.2026

  • 24 Да финансираш

    0 0 Отговор
    Тероризъм е нож с 2 остриета и израел го усеща в ливан след посещението на зелчо в сирия

    11:00 10.06.2026

  • 25 Защо ни заливате

    1 0 Отговор
    С помия която никой разумен не чете

    11:01 10.06.2026

  • 26 Факти

    1 1 Отговор
    Не трябва да се правя генерални изводи. Всеки случай е сам за себе си. Зад Украйна стои блок, който превъзхожда тотално Русия икономически и военно. Дори той да заделя малка част от ресурса си за Украйна, това е достатъчно. Русия няма толкова голям ресурс и дори и да харчи голяма част от него, няма как да победи. Запада дава на Украйна точно толкова, колкото да спре Русия без да изтласка армията й обратно, което крие риск. Путин може в отчаянието си да нареди ядрен удар. Затова Запада му спестява по-голям бой като не дава по сериозно оръжие на Украйна.

    11:01 10.06.2026

  • 27 Последни напъни

    1 0 Отговор
    Константиновка падна

    11:01 10.06.2026

  • 28 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЗИЛ 117":

    Русия ще намали възрастта за трудоспособност до 12 години и ще открие трудови лагери в опит да реши кризата с работните места на фона на войната в Украйна

    Мучи още бе добиче.

    Коментиран от #32

    11:02 10.06.2026

  • 29 Да ама да

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "ДА АМА НЕ":

    Някой от тогава да е ползвал??? Защо се заблуждават някои хора че след 80 години която и да е държава ще използва отново ЯО в война с друга , в предвид реалността

    11:02 10.06.2026

  • 30 Ахаха

    0 0 Отговор
    Вие нормални ли сте уе??

    11:02 10.06.2026

  • 31 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ганя Путинофила":

    Какъв е изводът според тебе? Че САЩ и РФ са по-слаби от Украйна, предполагам? И САЩ и РФ могат да превърнат Украйна в лунен пейзаж, негоден за живот поне 10 години.

    11:02 10.06.2026

  • 32 ру БЛАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    11:02 10.06.2026

  • 33 Плиткоумно

    0 0 Отговор
    Глобалните сили не показват какво могат по обясними причини. Само който не е на ясно с това може да прави такива залени изводи.

    11:03 10.06.2026

  • 34 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Казвали, ама нещо нит се радваш, нит сме цъфнали и вързали

    11:03 10.06.2026

  • 35 Жалко по жалко най жалко

    0 0 Отговор
    Бесарабски фронт кая калас институт за изследване на нещо дойче веле

    11:03 10.06.2026

  • 36 Опять пропоганда

    1 0 Отговор
    Гьобельса. не си заслужава да ви чете.

    11:03 10.06.2026