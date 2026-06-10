Собственици на атракциони: Спираме работа от 2 октомври

Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия Закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България.

Новите правила бяха приети след трагичния инцидент с осемгодишно дете в Несебър, което падна от парашут, теглен от лодка.

„Според закона, който беше приет на 2 февруари и предвижда осеммесечен гратисен период, всички съоръжения трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания и да се сключи договор с фирма, която е акредитирана да извършва прегледите в България. Проблемът е, че на българския пазар към момента няма акредитирани фирми, които да извършват тази дейност”, обясни Димитър Бичев, председател на Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения.

„Дори ако днес хипотетично се появи фирма и подаде документи, тя би получила необходимата акредитация след около година до година и половина”, допълни Бичев. Дали обаче такава фирма ще се появи изобщо, той не знае.

„Това означава, че след 2 октомври всички атракционни съоръжения трябва да спрат работа. Санкциите, предвидени в новия закон, са брутални - започват от 5000 лева и достигат до 100 000 лева”, каза Бичев.

Според него наредбата досега работи успешно.

Той призова в закона да бъде добавен текст, според който до появата на акредитирани фирми хората, които се занимават с тази дейност, да продължат да работят по досегашния ред и съществуващите нормативни документи.

„При нас, при лунапарк съоръженията, контролът се упражнява от екипи от инженер-конструктори, които ежегодно проверяват съоръженията и издават становища. Всяко съоръжение има технически паспорт. Преди всеки технически преглед се изготвя необходимата документация, чертежи и експертни становища. Инженер-конструктор преценява дали съоръжението е годно за работа”, обясни Бичев.