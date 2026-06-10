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Собственици на атракциони: Спираме работа от 2 октомври

Собственици на атракциони: Спираме работа от 2 октомври

10 Юни, 2026 09:30 1 234 9

  • атракциони-
  • закон-
  • безопасност

Пречка пред тях бил нов закон за безопасността

Собственици на атракциони: Спираме работа от 2 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия Закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България.

Новите правила бяха приети след трагичния инцидент с осемгодишно дете в Несебър, което падна от парашут, теглен от лодка.

„Според закона, който беше приет на 2 февруари и предвижда осеммесечен гратисен период, всички съоръжения трябва да бъдат приведени в съответствие с новите изисквания и да се сключи договор с фирма, която е акредитирана да извършва прегледите в България. Проблемът е, че на българския пазар към момента няма акредитирани фирми, които да извършват тази дейност”, обясни Димитър Бичев, председател на Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения.

„Дори ако днес хипотетично се появи фирма и подаде документи, тя би получила необходимата акредитация след около година до година и половина”, допълни Бичев. Дали обаче такава фирма ще се появи изобщо, той не знае.

„Това означава, че след 2 октомври всички атракционни съоръжения трябва да спрат работа. Санкциите, предвидени в новия закон, са брутални - започват от 5000 лева и достигат до 100 000 лева”, каза Бичев.

Според него наредбата досега работи успешно.

Той призова в закона да бъде добавен текст, според който до появата на акредитирани фирми хората, които се занимават с тази дейност, да продължат да работят по досегашния ред и съществуващите нормативни документи.

„При нас, при лунапарк съоръженията, контролът се упражнява от екипи от инженер-конструктори, които ежегодно проверяват съоръженията и издават становища. Всяко съоръжение има технически паспорт. Преди всеки технически преглед се изготвя необходимата документация, чертежи и експертни становища. Инженер-конструктор преценява дали съоръжението е годно за работа”, обясни Бичев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    10 0 Отговор
    Боли ме хея

    09:31 10.06.2026

  • 2 Мухаа ха!

    18 0 Отговор
    Санкциите са брутални? Пет бона ги изкарват за един ден.Правилно решение,необходим е жесток контрол.А не да се вайкаме по всички медии,едва когато се случи трагедия.Какъв е този" гратисен период"? Пак вратичка у поле.Ами ако се случи ( да пази Господ) нещо с трагичен край,кой ще носи отговорност.Закон е закон,когато няма шанс,да го заобиколиш.Ако не минеш на ГТП,какво следва при проверка от КАТ- занимаваш на кино.Тук важи същото .Или дай да копат до края на сезона, без ГТП.

    09:40 10.06.2026

  • 3 Новичок

    13 0 Отговор
    Ало Авторката какви левове ви гонят ,нали искахте Евро и всеки ден тук пишехте колко е хубаво с еврото.Сами си плюете на писаното.Пфу...

    09:41 10.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да, да

    14 0 Отговор
    Спрете сега, защо наесен. За едни пари става дума, нали?

    Коментиран от #7

    09:52 10.06.2026

  • 6 Йеронимус БОШ

    8 0 Отговор
    Защо не спрат сета в знак на протест , а чааааак на 2 октомври ?

    09:54 10.06.2026

  • 7 Дърт панаирджия

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да, да":

    Ден година храни, батенце!

    10:07 10.06.2026

  • 8 ПЪГУОШ

    6 0 Отговор
    И бат Бойко почва диета , ама чак след като обилно се е наял !

    10:07 10.06.2026

  • 9 Тези пък

    3 0 Отговор
    То защото след Октомври се спуквате от работа отвън в дъжда и снега. Те и на морето в знак на протест ще спрат работа на 2 Октомври.

    10:30 10.06.2026

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