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Нощни ремонти ограничават движението по магистрала „Тракия“

Нощни ремонти ограничават движението по магистрала „Тракия“

8 Юни, 2026 08:21 929 3

  • ремонт-
  • ам тракия

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване

Нощни ремонти ограничават движението по магистрала „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 8 до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от АМ „Тракия“ в област Пазарджик (от 60-ти до 89-ти км), съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Отсечката, в която ще се извършва едроплощно изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София.

При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 ч. вечерта до 7 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик. В платното от АМ „Тракия“, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

От 11 юни след края на работния ден се предвижда да се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия“ /от 55-ти до 60-ти км/. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите е да бъдат внимателни и да се следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


България
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  • 1 Пълен идиотиьъм

    4 0 Отговор
    Хората затварят отсечки от по два километра и ги правят за една нощ. Тук може да затворят и цялата магистрала за една година. Миналата година една отсечка от 10 метра я правиха цяла седмица.

    09:19 08.06.2026

  • 2 Как нощни ремонти

    1 1 Отговор
    в България? Това е малко като с извънземните - само сме чували за такива, не сме виждали. Нощем освен да мият аз не съм видял да работят. Да не става дума за луксозно измиване на отсечката и вече не е измиване, а направо ремонт? Брей какви работи можело да стават у нас, полуграмотните оператори на машини и тежка техника с напълно неграмотните им мургави колеги, оператори на лопати, през нощта да ги карат да работят, все едно са лекари, полицаи, военни или пожарникари на дежурство, или пък обикновен офисен планктон в аутсорсинга, каращ редовни нощни смени. Странна работа, по банкянско време нямаше такава експлоатация на верните гласоподаватели.

    09:25 08.06.2026

  • 3 Деций

    1 0 Отговор
    Вкарайте и приемете закон за конфискация на МПС при подобни гонки+ отнемане на свидетелството за управление до живот!Тази биологична маса може само по такъв начин да и се контролира.

    09:43 08.06.2026

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