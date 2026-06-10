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Галя Василева положи клетва като депутат на мястото на Любен Дилов

Галя Василева положи клетва като депутат на мястото на Любен Дилов

10 Юни, 2026 09:45 929 25

  • галя василева-
  • депутат-
  • любен дилов

На 4 юни Централната избирателна комисия я обяви за народен представител

Галя Василева положи клетва като депутат на мястото на Любен Дилов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС. Тя зае мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.

На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.

Галя Василева е член на Контролната комисия на ПП ГЕРБ. Родена е на 18 май 1988 г.

Тя е сред учредителите на ПП ГЕРБ от 2006 г. Активно участва в младежките структури на партията, като от 2008 г. е член на Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ, а от 2014 г. заема поста организационен секретар на същия орган.

В периода 2011-2017 г. е общински съветник в Общински съвет - Бургас. По-късно е избрана за народен представител в 44-ото Народно събрание.

Галя Василева има магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Завършила е и бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ в Бургаския свободен университет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    20 2 Отговор
    Родена е на 18 май 1988 г.
    Тя е сред учредителите на ПП ГЕРБ от 2006 г.

    Ей, тя стара, доказана калинка!

    09:48 10.06.2026

  • 2 Чалга поколението идва!

    19 0 Отговор
    Свищов, Бургас, ясно!

    09:48 10.06.2026

  • 3 честен ционист

    18 6 Отговор
    "Тя е сред учредителите на ПП ГЕРБ от 2006 г."

    От детската градина още ги селектират у ГЕРБ.

    09:49 10.06.2026

  • 4 кой е той

    23 0 Отговор
    На 18 години е била ученичка. Кой пуска ученика си да става учердител на партия?! Я бързо кажете кои са мама и тате!

    Коментиран от #17

    09:52 10.06.2026

  • 5 Иван Грозни

    13 0 Отговор
    Има ли още от тези утрепки.

    09:53 10.06.2026

  • 6 ГЕБ

    16 0 Отговор
    Още една калинка, дето не може да казва "Р".

    09:53 10.06.2026

  • 7 Още една калинка

    15 0 Отговор
    Ще се намести в парламента. Партийна функционерка, закърмена с идеите на ГЕРБ, завършила образованието си в печатници за дипломи. Без собствено мнение и без никаква перспектива извън партийните структури. Момичето удари джакпота.

    09:55 10.06.2026

  • 8 БРАВО , МНОГО ДОБРЕ ,

    11 0 Отговор
    ИМАМЕ ПАК ЕДИН КЪРЛЕЖ И ДОКАЗАН ПАРАЗИТ В НС ОТ ПРЕСТЪПНАТА МАФИЯ НА ГЕРБЕРАСТИТЕ НАЧЕЛО С МУТРАТА И ПРЕСТЪПНИК - ТИКВОЧА !

    09:58 10.06.2026

  • 9 Айляк

    11 0 Отговор
    Брей, тъз още на 18-19-годишна възраст е сред учредителите на ГЕРБ:))
    Тази е калинка, та трака.
    Ако тя действително е била сред учредителите на ГЕРБ, нямаше сега да полага клетва по заместване.
    Кого заблуждаваме?

    10:00 10.06.2026

  • 10 ЕДИН НЕМОЖАЧ ЗАМЕСТВА ДРУГ КАТО И ДВАМА

    9 0 Отговор
    ТА СА С ГОВОРНИ ДИФЕКТИ

    10:01 10.06.2026

  • 11 новите и старите депутати

    6 0 Отговор
    са си на един акъл според мене . не направиха нищо за къро, божанеца, петрохан и 8 джудженца . сега и катастрофата на челопешко шосе . депутатите са виновни . стареца в рейса е кат любо . на 61 лазарника прадядовец . поел е по пътя . остава му малко . турили го да кара рейс до гроб . с голямата пенсия и огромната нова заплата . на карамански циганите са под натиск . черния и оня с ромаевро се скатаха . организират джебчии и просяци .

    10:01 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ножаров

    5 0 Отговор
    никога не следвай Покойник...

    10:07 10.06.2026

  • 14 ДИЛОВ ВИКА НА СЪБРАНИЕ ПРИ СЕБЕ СИ

    8 0 Отговор
    ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ГЕРБ И ОСТАНАЛИТЕ ПОЛИТИЦИ - КРАДЦИ С ОГРОМНИТЕ СИ ЗАПЛАТИ ! А НИЕ С ОГРОМНО УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ГИ ИЗПРАТИМ !

    10:07 10.06.2026

  • 15 Още Ено !

    7 0 Отговор
    Л - - - о !

    Падна !

    В Кенефа !

    10:09 10.06.2026

  • 16 Дали ?

    8 0 Отговор
    Бургаския свободен университет

    И Дава Свободата ?

    Да се Гаври !

    Свободно !

    С Българския !

    Народ ?

    10:12 10.06.2026

  • 17 отговор

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой е той":

    Племенница е на бургаския кмет. "Роднина, милиционер, роднина, милиционер......."

    10:17 10.06.2026

  • 18 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    2 3 Отговор
    Тази ще замести Деса дуловската за предаване на заповедите на Буда тиквоний към Къcaka костя. 🤣
    Има данни .

    10:20 10.06.2026

  • 19 Град Козлодуй

    7 0 Отговор
    От некадърно по-некадърно.Герб спазват наложената от Гуруто си традиция.На гуро Винету умни хора не му трбяват.Факт!

    10:21 10.06.2026

  • 20 Tу-туууу Влака за Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фъфлека повлече крак":

    Господ си прибира версиите.Писна му и на него от гербавите.Скоро и БорисOFF......

    10:27 10.06.2026

  • 21 Даа!

    6 0 Отговор
    Родена 1988 ,завършва бакалавърска степен (необходими са минимум 4,5 г) след това общински съветник ,комбинирано с депутат- в седем парламента,общ стаж като депутат -7,3 години ,плюс общински съветник 5 години.Дай боже всекиму,такъв " растеж:"

    10:33 10.06.2026

  • 22 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Защо се е навила да заема мястото на този плужек ?

    Коментиран от #23

    10:35 10.06.2026

  • 23 отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Павел Пенев":

    За пари

    10:40 10.06.2026

  • 24 Калинка

    4 0 Отговор
    та дрънка.

    10:44 10.06.2026

  • 25 Лост

    0 0 Отговор
    Да се чуди човек кой е по -голяма🐞.Тя или следващия нищоправец -Андрей Рунчев?

    11:02 10.06.2026

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