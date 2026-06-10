Галя Василева положи клетва като депутат на мястото на Любен Дилов

Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС. Тя зае мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.
На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.
Галя Василева е член на Контролната комисия на ПП ГЕРБ. Родена е на 18 май 1988 г.
Тя е сред учредителите на ПП ГЕРБ от 2006 г. Активно участва в младежките структури на партията, като от 2008 г. е член на Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ, а от 2014 г. заема поста организационен секретар на същия орган.
В периода 2011-2017 г. е общински съветник в Общински съвет - Бургас. По-късно е избрана за народен представител в 44-ото Народно събрание.
Галя Василева има магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Завършила е и бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ в Бургаския свободен университет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Тя е сред учредителите на ПП ГЕРБ от 2006 г.
Ей, тя стара, доказана калинка!
09:48 10.06.2026
2 Чалга поколението идва!
09:48 10.06.2026
3 честен ционист
От детската градина още ги селектират у ГЕРБ.
09:49 10.06.2026
4 кой е той
Коментиран от #17
09:52 10.06.2026
5 Иван Грозни
09:53 10.06.2026
6 ГЕБ
09:53 10.06.2026
7 Още една калинка
09:55 10.06.2026
8 БРАВО , МНОГО ДОБРЕ ,
09:58 10.06.2026
9 Айляк
Тази е калинка, та трака.
Ако тя действително е била сред учредителите на ГЕРБ, нямаше сега да полага клетва по заместване.
Кого заблуждаваме?
10:00 10.06.2026
10 ЕДИН НЕМОЖАЧ ЗАМЕСТВА ДРУГ КАТО И ДВАМА
10:01 10.06.2026
11 новите и старите депутати
10:01 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ножаров
10:07 10.06.2026
14 ДИЛОВ ВИКА НА СЪБРАНИЕ ПРИ СЕБЕ СИ
10:07 10.06.2026
15 Още Ено !
Падна !
В Кенефа !
10:09 10.06.2026
16 Дали ?
И Дава Свободата ?
Да се Гаври !
Свободно !
С Българския !
Народ ?
10:12 10.06.2026
17 отговор
До коментар #4 от "кой е той":Племенница е на бургаския кмет. "Роднина, милиционер, роднина, милиционер......."
10:17 10.06.2026
18 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
Има данни .
10:20 10.06.2026
19 Град Козлодуй
10:21 10.06.2026
20 Tу-туууу Влака за Лом
До коментар #12 от "Фъфлека повлече крак":Господ си прибира версиите.Писна му и на него от гербавите.Скоро и БорисOFF......
10:27 10.06.2026
21 Даа!
10:33 10.06.2026
22 Павел Пенев
Коментиран от #23
10:35 10.06.2026
23 отговор
До коментар #22 от "Павел Пенев":За пари
10:40 10.06.2026
24 Калинка
10:44 10.06.2026
25 Лост
11:02 10.06.2026