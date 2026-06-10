Галя Василева положи клетва като депутат на мястото на Любен Дилов

Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ-СДС. Тя зае мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни.

На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Галя Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Впоследствие решението бе обнародвано в „Държавен вестник“.

Галя Василева е член на Контролната комисия на ПП ГЕРБ. Родена е на 18 май 1988 г.

Тя е сред учредителите на ПП ГЕРБ от 2006 г. Активно участва в младежките структури на партията, като от 2008 г. е член на Националния изпълнителен съвет на МГЕРБ, а от 2014 г. заема поста организационен секретар на същия орган.

В периода 2011-2017 г. е общински съветник в Общински съвет - Бургас. По-късно е избрана за народен представител в 44-ото Народно събрание.

Галя Василева има магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Завършила е и бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ в Бургаския свободен университет.