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Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми с втората задължителна матура

Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми с втората задължителна матура

10 Юни, 2026 10:17 441 4

  • велислава делчева-
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  • мон-
  • матури

Постъпили са жалби за технически затруднения по време на изпитите

Омбудсманът поиска проверка от МОН по сигнали за проблеми с втората задължителна матура - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка.

В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане, която има съществено значение за крайния резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3 000 ученици в различни училища в страната, посочват от пресцентъра на омбудсмана.

Сигнали са постъпили и за сериозни технически затруднения при държавния зрелостен изпит по информатика и информационни технологии, където използваната дигитална платформа е прекъсвала работата си и е възпрепятствала нормалното протичане на изпита. Родители и ученици поставят въпроса за необходимостта от проверка на платформата и на организацията на изпитния процес.

Пред институцията на омбудсмана е изразено и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество, като се настоява за експертна оценка на тяхната методическа обоснованост и съответствие с изучавания учебен материал. Учители поставят и въпроса за гарантирането на анонимността при оценяването след отпадането на втория плик, използван досега за отделяне на личните данни на учениците от изпитните работи.

В препоръката си до министъра на образованието омбудсманът подчертава, че подобни оплаквания постъпват за поредна година и повтарящите се технически и организационни затруднения пораждат основателни съмнения за равнопоставеността на зрелостниците и спокойното протичане на изпитния процес.

„Когато хиляди ученици са поставени в условия, различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелства по време на изпита“, категорична е Делчева.

Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашето образУвание

    1 0 Отговор
    е генератор на дебилчета!

    Коментиран от #3

    10:19 10.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доналд Дък, патарок

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нашето образУвание":

    доло сичките матори

    10:36 10.06.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    Таа е арна женица.

    10:37 10.06.2026

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