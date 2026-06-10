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След отнетия лиценз на „ДаллБогг“: Близо 900 000 застраховки са гарантирани

След отнетия лиценз на „ДаллБогг“: Близо 900 000 застраховки са гарантирани

10 Юни, 2026 09:55 940 14

  • застраховки-
  • даллбогг: живот и здраве-
  • лиценз

Председателят на КФН увери, че сключените полици остават валидни

След отнетия лиценз на „ДаллБогг“: Близо 900 000 застраховки са гарантирани - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След решението на Комисията за финансов надзор да отнеме лиценза на застрахователното дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“, хиляди клиенти се питат какво ще се случи със сключените от тях застраховки и дали ще получат обезщетения при настъпване на щета.

Председателят на КФН Васил Големански обясни пред бТВ, че отнемането на лиценза означава, че дружеството вече няма право да продава нови застраховки нито в България, нито на територията на Европейския съюз. Въпреки това компанията остава длъжна да обслужва всички вече сключени договори.

„Застрахователят трябва да продължи да изпълнява задълженията си по действащите полици, включително по „Гражданска отговорност“, заяви Големански.

Какво става при щета?

По думите му клиентите трябва първо да се обръщат към самото дружество, независимо че лицензът му е отнет.

Квестори, назначени от КФН, вече са поели управлението на компанията. При влизането си в дружеството те са установили, че всички служители са били освободени, но имат правомощия да назначат нов персонал и да организират обработването на щети и претенции.

Ако средствата на компанията се окажат недостатъчни за изплащане на обезщетения, ще бъде активиран механизмът на Гаранционния фонд.

„Гаранционният фонд ще поеме плащанията по „Гражданска отговорност“, когато ресурсите на дружеството бъдат изчерпани“, обясни председателят на КФН.

Според оценката на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване в техническите резерви на дружеството има недостиг от около 550 млн. лева.

„Това е около 280 млн. евро липса в техническите резерви на компанията“, обясни Големански.

По думите му една от основните причини за кризата е бизнес модел, при който новите приходи са използвани за покриване на стари задължения, вместо да се заделят необходимите резерви за бъдещи обезщетения.

Различна е ситуацията при доброволните застраховки като „Каско“.

Те не се покриват от Гаранционния фонд и ще могат да бъдат обслужвани единствено докато дружеството разполага със собствени средства.

Има ли риск за пенсионните спестявания?

Големански увери, че няма опасност за клиентите на пенсионното дружество „ДаллБогг“, тъй като то е отделно юридическо лице и е в стабилно финансово състояние.

„Пенсионно-осигурителната компания е стабилна. Няма основание хората да се притесняват за средствата си“, подчерта той.

Според него единственото възможно последствие е в бъдеще дружеството да трябва да смени собственика си заради проблемите на застрахователната компания.

По време на разговора председателят на КФН коментира и темата за поскъпването на застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

По думите му причината много компании да премахнат разсроченото плащане е практиката голяма част от мотористите да използват застраховката само през активния сезон, без да плащат всички вноски.

От КФН подготвят предложения за улесняване на сезонните застраховки, така че собствениците на мотори да не бъдат принудени да преминават през сложни процедури по регистрация и дерегистрация на превозните средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🐧Орела🐧

    15 1 Отговор
    E как така, фалираш едно застрахователно дружерство и гаранционният фонд гарантира. А парите? А тая дупка в бюджета на застрахователя???

    09:58 10.06.2026

  • 3 Местим ги при

    18 0 Отговор
    новия застраховател Vzеll Воgg

    Коментиран от #5

    10:05 10.06.2026

  • 4 с.помен

    3 1 Отговор
    Задължителната ГО преди години беше с конкурентна най-ниска стойност и това е трън в петата на застрахователния картел.

    Коментиран от #10

    10:17 10.06.2026

  • 5 При

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Местим ги при":

    нас, в "От уМрел пИсмо", има по-изгодни оферти.

    10:17 10.06.2026

  • 6 Даниел

    12 0 Отговор
    Странно нещо е бизнес средата в България,Лукойл е монополист при пазара на горивата и е на годишна загуба от €200 млн,Топлофикация е монополист на пазара с над 400к потребители в София и е на загуба от €1,5 млрд,тази застрахователна компания има над 900к клиенти и пак е на загуба????
    Май само в България не е Ок да си монополист в която и да е сфера на търговията?!

    Коментиран от #9

    10:19 10.06.2026

  • 7 доктор ОХ боли

    3 1 Отговор
    Защо името на фирмата е с с две букви Л и две Г ?????
    Това форма на психопатия или кретенизъм е ?

    10:32 10.06.2026

  • 8 тиквенсониада

    3 1 Отговор
    Искам да разбера Делян ШИШИ къде му е застраховката ! Та и ний там да направимЕ !

    10:34 10.06.2026

  • 9 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    ми е интересно, управлението на страната, как ще се изкаже по този въпрос, ако им го зададат.

    10:37 10.06.2026

  • 10 Абе....

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "с.помен":

    то и пирамидите даваха много високи лихви.

    10:40 10.06.2026

  • 11 ТЕЗИ ОТ ДАллбогг СЕ

    2 0 Отговор
    Подиграват със БОГА НАШ. МИЗЕРНИЦИ БЕЗ СВЯН И ВЯРА. НО БОГ ЗАБАВЯ НО НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯ. ОБРЕЧЕНИ СТЕ.

    10:49 10.06.2026

  • 12 Буко Баламата

    2 0 Отговор
    Па те си им казаха, че много евтино продават ама те се направиха на неразбрали. Сега затворено.В България така се работи.

    10:54 10.06.2026

  • 13 Механик

    1 0 Отговор
    Само абсолютно неадекватен и опростачен човек може да се застрахова във фирма с подобно име.
    Самият факт, че става въпрос за 900000 застраховки показва, че по груба сметка най-малко 500-хиляди от горната категория съществуват в България.
    Ужасното е, че те имат право да гласуват.

    10:58 10.06.2026

  • 14 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Дал Бог - Зел Бог!
    Масрафът. плащаме ние Баламите.
    Някой ще посети ли бай Ставри или вече е в Дубай

    11:01 10.06.2026

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