Васил Терзиев: Изпълнени са над 45% от метрото през “Слатина”

Разширението на трета метролиния в посока „Слатина“ и „Младост“ е изпълнено общо на 45%, очаква се в края на 2027 г. да бъдат изградени и шестте метростанции от участъка. Предстои прокопаването на последните 1.6 км от тунела. Напредва работата по отделните метростанции. Това каза кметът на София Васил Терзиев при проверка на станция „Гео Милев“ от участък „Слатина“. На инспекцията присъстваха изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов, проф. Стоян Братоев и кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

Столичният кмет коментира и въпроса дали е възможно този участък от метрото да бъде готов за провеждането на „Евровизия 2027“. По думите му това бе първият въпрос, който отправих към „Метрополитен“, но отговорът е, че не е възможно бъде пуснат в експлоатация.

Предстои завършване и пускане през юли на участъка към кв. „Левски“ в район „Подуяне“. Продължава и работа по метростанцията в „Обеля“, която трябва да бъде готова през 2027 г., информира също Терзиев.

Кметът Терзиев посочи, че "метрото остава стратегически приоритет, които вече поставихме пред новото правителство". „Надяваме се да работим заедно, за да не се намалява темпото на разширение на столичното метро.“, заяви още кметът.

По линията през „Слатина“ са прокопани над 3 километра от тунела и се работи по всички бъдещи станции. Тунелопробивната машина е изпълнила 60% от работата си. “Живущите в района не бива да се притесняват, извършваме експертизи и провеждаме ефективен строителен контрол”, посочи Николай Найденов. Чрез участъка ще се осигури бърза връзка на източните квартали на столицата като „Гео Милев”, „Слатина”, „Христо Смирненски” и „Младост” със западните – „Овча купел-1 и 2” и „Горна баня”, както и с другите линии на метрото, а чрез тях и бърз достъп до Централна гара и летището.

История на строителството

Строителството на шесткилометровия участък започна на 27 ноември 2023 г., а на 6 февруари 2024 г. стартира работата на тунелопробивната машина, която сама по себе си е уникално инженерно съоръжение за изграждане на двупътния тунел на метрото. Това е четвъртия участък от метромрежата на столицата, който се изгражда с този тип съоръжение. Досега по този начин са построени участъци от Линиите 1, 2 и 3.

Към момента тунелопробивната машина е прокопала около 3, 05 км от двупътния тунел. До завършването му остават приблизително 1.6 км. В момента машината се намира в района на метростанция МС2 „Гео Милев“, където се извършват дейности по преминаването ѝ през станцията и подготовката за следващия етап от прокопаването. Паралелно се работи по шестте станции. Съгласно актуалния график се очаква машината да достигне и да излезе на монтажно-демонтажната площадка при Военна академия до края на 2026 г.

Изграждането на шестте станции

Към момента общото изпълнение на участъка през „Слатина“ е около 45%. По всички шест метростанции се работи едновременно, като степента на завършеност е различна в зависимост от етапа на строителството. Паралелно продължава и изграждането на метротунела между станциите.

В момента се довършват вътрешните стоманобетонни конструкции на метростанция МС2 „Гео Милев“, както и входните съоръжения и комуникационните връзки към бъдещите вестибюли. Подготвят се доставките на ескалатори, асансьори и материали за архитектурните и довършителните работи, които ще започнат през следващите месеци.

След преминаването на машината през станцията ще стартира изграждането на вестибюла и покривната плоча в зоната, където в момента е разположена машината.

Предвижда се след реализацията за участъка през „Слатина” още над 75 000 души ежедневно да ползват метрото. Предвижда се намаляване на трафика в района с около 25%.

Очаква се участъкът да бъде завършен като строителство до края на 2027 г.

Съгласно договора за изпълнение строителството на второто разширение на Линия 3 през „Слатина“ трябва да приключи до края на 2027 г. След строителните работи ще бъдат проведени необходимите изпитания на системите, тестове за безопасност и процедури по въвеждане в експлоатация.

Общата дължина на метромрежата в София след пускането в движение на разширението през „Подуяне“, което очакваме това лято, и след това през „Слатина“ ще бъде 61 км с 56 станции. Пътниците ще се увеличат общо със 120 000 души. На ден бързината и удобството на подземната железница ще ползват около 560 хиляди души, а годишно техният брой се очаква да се увеличи с 16 млн. пътници.

Общата стойност на изграждането на разширението през „Гео Милев“ и „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе” заедно с 8 влака „Сименс” е приблизително 345 млн. евро без ДДС. Начислена е индексация от 72 млн. евро. Около 54,5 млн. евро са безвъзмездно европейско финансиране по линия на Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 290,5 млн. евро се осигуряват чрез национално съфинансиране и заемно финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).