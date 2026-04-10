Две катастрофи причиниха задръстване на изхода на София в началото на АМ „Тракия“
Две катастрофи причиниха задръстване на изхода на София в началото на АМ „Тракия“

10 Април, 2026 16:06 1 315 9

За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик

Снимка: Facebook/Катастрофи в София
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две леки катастрофи са причинили задръстване на изхода на София в началото на автомагистрала „Тракия“, съобщиха за БТА от МВР.

Единият от двата инцидента е бил с по-големи материални щети и това е забавило освобождаването на пътното платно, което е причинило задръстването.

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи.

За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик и затова екипите на „Пътна полиция“ ще бъдат по пътищата в засилен състав, предупреждават от МВР.

Освен униформени служители, в контрола на пътя ще участват и небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения и ще подават сигнал към полицейските екипи.

Ще се използват активно и всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества.

В дните преди Великден се очаква засилен трафик по основните изходи на София и над 191 000 превозни средства да излязат от столицата. Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления магистрала „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по магистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмхмхм

    12 2 Отговор
    Софиянци си отиват по родните места

    16:08 10.04.2026

  • 2 Не ги

    12 1 Отговор
    бъркат цените на горивото , летят към село !

    Коментиран от #3

    16:14 10.04.2026

  • 3 Селянин

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не ги":

    Отиват да оберат на дядо и баба зимнината

    16:16 10.04.2026

  • 4 Кирил

    5 0 Отговор
    Айджи на софията ррр

    17:10 10.04.2026

  • 5 Говорит Москва

    5 0 Отговор
    София е прекрасен тези дни

    17:15 10.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Каруцар

    5 0 Отговор
    Сега напрежението по изходните артерии, а в понеделник ще е по отходните канализационни трасета. Ще преобладават и артериални задръствания, повишен холестерол и стомашно- чревни сътресения.

    17:37 10.04.2026

  • 8 КЪДЕ Е ПРОКУРАТУРАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    АКО НА НЯКОЙ НЕ МУ Е ЯСНО ТОЗИ ИНДИВИД Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД И ЗАТОВА ТОЛКОВА МРАЗИ НАС БЪЛГАРИТЕ.
    ВРЕМЕ Е ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ САМОСЕЗИРА И ДА МУ ПОТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ОТКРИВАНЕТО МУ Е НАЙ ЛЕСНОТО НЕЩО ПО АЙ ПИ АДРЕСА МУ.

    17:48 10.04.2026

  • 9 ДНЕСКА С СТ ЗСГОРА НА СЯКО КИШЕ

    1 0 Отговор
    ДеБНЕШЕ ПАТРУЛКА. ТВА Е ГРАДА НА ЧЕНГЕТАТА. ПАЗЕТЕ СЕ. ГРАДА И ОКОЛОВРЪСТНОТО СА ЦЕЕЕЕЛИТЕ В ДУПКИ НЕ СА БУТНАЛИ НИИИЩО ......ИНО ВРЕМЕ УЛИЦИТЕ СЕ МИЕХА ДО БЛЯСЪК НЕ САМО ЗА ВЕЛИК ДЕН СЯ Е МРЪЪСУТИЯ И ПРАХУЛЯК А ЕРГЕНКАТА КМЕТ СА КРИЙ В СТОЛИЦАТА С КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР ВЕЧЕ 20 ТА ГОДИНА...

    18:43 10.04.2026

