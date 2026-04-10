Две катастрофи причиниха задръстване на изхода на София в началото на АМ „Тракия“

Две леки катастрофи са причинили задръстване на изхода на София в началото на автомагистрала „Тракия“, съобщиха за БТА от МВР.

Единият от двата инцидента е бил с по-големи материални щети и това е забавило освобождаването на пътното платно, което е причинило задръстването.

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи.

За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик и затова екипите на „Пътна полиция“ ще бъдат по пътищата в засилен състав, предупреждават от МВР.

Освен униформени служители, в контрола на пътя ще участват и небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения и ще подават сигнал към полицейските екипи.

Ще се използват активно и всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества.

В дните преди Великден се очаква засилен трафик по основните изходи на София и над 191 000 превозни средства да излязат от столицата. Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления магистрала „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по магистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.