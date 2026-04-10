Две катастрофи причиниха задръстване на изхода на София в началото на АМ „Тракия“

Две леки катастрофи са причинили задръстване на изхода на София в началото на автомагистрала „Тракия“, съобщиха за БТА от МВР.
Единият от двата инцидента е бил с по-големи материални щети и това е забавило освобождаването на пътното платно, което е причинило задръстването.
От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи.
За предстоящите великденски празници се очаква интензивен трафик и затова екипите на „Пътна полиция“ ще бъдат по пътищата в засилен състав, предупреждават от МВР.
Освен униформени служители, в контрола на пътя ще участват и небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения и ще подават сигнал към полицейските екипи.
Ще се използват активно и всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества.
В дните преди Великден се очаква засилен трафик по основните изходи на София и над 191 000 превозни средства да излязат от столицата. Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.
Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления магистрала „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по магистрала „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).
Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
3 Селянин
До коментар #2 от "Не ги":Отиват да оберат на дядо и баба зимнината
16:16 10.04.2026
8 КЪДЕ Е ПРОКУРАТУРАТА
До коментар #6 от "оня с коня":АКО НА НЯКОЙ НЕ МУ Е ЯСНО ТОЗИ ИНДИВИД Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД И ЗАТОВА ТОЛКОВА МРАЗИ НАС БЪЛГАРИТЕ.
ВРЕМЕ Е ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ САМОСЕЗИРА И ДА МУ ПОТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ОТКРИВАНЕТО МУ Е НАЙ ЛЕСНОТО НЕЩО ПО АЙ ПИ АДРЕСА МУ.
