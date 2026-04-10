Великден в България: 10 евро за три салати, три краставици и пресен лук

10 Април, 2026 18:44 953 59

Българинът ще посрещне празника с една от най-скъпите трапези на Балканите

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток и скокът в цените на горивата нанесоха тежък удар върху джоба на българския потребител броени дни преди Възкресение Христово. Традиционната великденска трапеза у нас тази година струва двойно по-скъпо, като основният парадокс е, че пазарът в съседна Гърция предлага далеч по-изгодни условия за посрещане на празника.

Сметката за празничния обяд показва драстично разминаване с миналогодишните стойности. Според данните от пазарите, потребителите плащат абсолютно същите суми като през миналия април, но вече не в лева, а в евро.

"Три салати, три краставици и пресен лук ми излязоха 10 евро, а преди струваха 10 лева", заяви Емил Манчев, цитиран от bTV.

Ситуацията при месото е още по-стряскаща. Данните показват, че агнешкото отбелязва ценови шок с близо 30% ръст спрямо предходни периоди. Въпреки че изкупната цена на "живо тегло" е около 7 евро, в родната търговска мрежа килограмът достига до 15-20 евро, доближавайки психологическата граница от 40 лева. Причината се крие във веригата от посредници и скока на разходите за логистика и фуражи.

Яйцата също не правят изключение – те поскъпнаха с близо 20% на годишна база, превръщайки се в един от най-осезаемите символи на инфлационния натиск тази пролет.

На този фон хиляди сънародници от пограничните райони избраха да направят празничния си пазар при южните ни съседи. Оказва се, че гръцките търговци предлагат по-ниски цени не само за месото, но и за зеленчуците и яйцата.

"Цените на продуктите са доста по-ниски от България. Дойдох и закупих агнешкото на 11,90 евро, докато в Благоевград го срещнах на 15,50 евро. Закупихме традиционни продукти – 3 килограма месо, зелена салата, репички, килограм краставици, 10 яйца и козунак. Сметката ни показа 43,10 евро", разказва благоевградчанката Весела.

Подобна е ситуацията и при останалите ни съседи, като в Северна Македония и Сърбия също се отчита поскъпване на хранителните стоки, макар и с различни темпове спрямо родния пазар. Крайният резултат обаче е категоричен – българинът ще посрещне празника с една от най-скъпите трапези на Балканите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно агнешко

    18 1 Отговор
    бутче, не от най-големите, 2.5 кг. пресни картофи, една къдрава салата, една краставица, връзка лук и връзка репички = 58 евро...

    Коментиран от #3, #8, #13, #17, #48

    18:46 10.04.2026

  • 2 сайбърпънк

    14 1 Отговор
    вчера дадох 4 левро за връзка юзьм и дивисъл

    Коментиран от #41

    18:48 10.04.2026

  • 3 Кво ти пука

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "Едно агнешко":

    Банани нали има!

    18:48 10.04.2026

  • 4 три по три

    15 8 Отговор
    Освен за папане, трапези, коли и имоти, българинът говори ли за нещо друго?
    Ааааааа, да и за пари

    18:49 10.04.2026

  • 5 А ЧЕСТИТО....

    21 3 Отговор
    ....ЕВРОПЕЙЦИ СЪС СЪДРАНИ ДЖОБОВЕ.......

    18:49 10.04.2026

  • 6 Сталин

    28 5 Отговор
    За 30 години кошерна демокрация,все едно чумата е минала през България,при лошите комунисти произвеждахме най качествената храна и хранехме великия СССР с плодове и зеленчуци и половината араби с месо ,а сега от същата земя няма продукция и цървулите ядат вносни пластмасови домати и краставици от Турция

    Коментиран от #12, #42

    18:49 10.04.2026

  • 7 Мара метлата

    5 1 Отговор
    Великден в България: 10 евро за три салати, три краставици и пресен лук, но никой не казва колко струва допълнително, Мара Отварачката на Капачки на пазара!

    18:50 10.04.2026

  • 8 Еврокопейкa

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едно агнешко":

    Гошо вчера продавал доматите за 5лв, днес за 4€. Пешо гумаджията сменял вчера за 50лв, днес за 50€, Тошо ресторантьора взимал вчера 4лв за чай, днес 4€. И всички те се оплакват един на друг.

    18:51 10.04.2026

  • 9 Сталин

    16 2 Отговор
    Няма да се плашите цървулите вече сте в клуба на богатите и Европа ще ни храни и НАТО ще ни пази ,ако ли НАТО не може да ни опази ,то Русия ще ни пази

    Коментиран от #24

    18:52 10.04.2026

  • 10 Умен по цялата глава

    7 3 Отговор
    "Дойдох и закупих агнешкото на 11,90 евро, докато в Благоевград го срещнах на 15,50 евро. Закупихме традиционни продукти – 3 килограма месо, зелена салата, репички, килограм краставици, 10 яйца и козунак. Сметката ни показа 43,10 евро", разказва" Е как със 7 евро е купила зелена салата , репички , 1 кг краставици и козунак ?

    18:52 10.04.2026

  • 11 Да,бе

    14 4 Отговор
    Отговорът е в заглавието 10 евро,а не лева...Тия малоумници,които ни навряха насила в еврозоната са за плитко заравяне.

    18:52 10.04.2026

  • 12 Дядо Кънчо

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Да Сталинчо, да!
    Правилно казваш: Работехме, да изхранваме комунистите и след работа отивахме по магазините на опашка за хляб!

    18:53 10.04.2026

  • 13 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Едно агнешко":

    Добре е, че на всички магазини и вериги има брошури онлайн и всеки може да провери лъжите ти...

    18:54 10.04.2026

  • 14 Андрей Гюров:

    3 1 Отговор
    - Два хляба и два салама

    18:54 10.04.2026

  • 15 Цар Фердинанд

    12 0 Отговор
    Много е хубав българският народ.
    Стриже се лесно.

    18:56 10.04.2026

  • 16 Файърфлай

    3 1 Отговор
    Един съвет от батко ви.Когато отидете на пазар за продукти за каквато и да е Салата-ПАЗАРЕТЕ СЕ ! Нали за това е пазар.Сумарно може да е 10 евро,но ти казваш и отсичаш - 8 евро,повече НЕ ДАВАМ ! Сергии бол.Тази методика,разбира се е неприложима в хипермаркет,обаче аз си имам една "любима"верига с четири букви.Там някои плодове и зеленчуци са такива Боклуци,че и без пари да ми ги дават,няма да ги взема.

    18:57 10.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гробар

    4 4 Отговор
    Както казват колегите от форума оня с коня и данко харсъзина България не е за шушляци и скъсаняци, а за заможни порядъчни и умни българи като тях. На който не му харесва да се изнася и да не загрозява пейзажа.

    18:57 10.04.2026

  • 19 Защо се сърдите на еврозоната

    11 4 Отговор
    Трябва да се сърдите на кокорчо тиквата и прасето които ви вкараха насила без да ви питат в нея.
    А даже ви обещаха че като влезете ще бъдете в клуба на богатите и всичко ще ви се вижда евтино и достъпно. Стадото е толкова изтрещяло че пак някой ще гласува за тях.

    Коментиран от #28

    18:57 10.04.2026

  • 20 Европийци

    7 0 Отговор
    Значи с 10 евро и кило ракия, става голям празник. Само дето на другата сутрин възкресението е тежко и трудно, обаче християните обичат да страдат.

    18:58 10.04.2026

  • 21 Животновъд

    9 3 Отговор
    Много му скъпо месото на Ганьо а желаещи да гледат животни няма никакви...

    Коментиран от #47

    18:58 10.04.2026

  • 22 Стига с тези суеверия!

    4 2 Отговор
    като не си купя нито марули нито агнешко ако не ям ,а постя какво ще стане???що за измислици са тези Велики празници???

    18:59 10.04.2026

  • 23 ГЕРБ , ГЕРБ , ЕВРО , ЕВРО.

    7 1 Отговор
    Ха на здраве.

    18:59 10.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чапай

    8 0 Отговор
    Пратете тая статия на оня каун от Банкя.В клуба на богатите сме....българина верно е кух.Те си казват открито без да лъжат какво ще направят и племето зяпнало и ръкопляска.

    19:01 10.04.2026

  • 26 Хаха

    4 0 Отговор
    Да си ги ядат!

    19:01 10.04.2026

  • 27 Лама Гюро

    1 6 Отговор
    Стига сте се оплаквали по форумите а вървете да работите повече.

    19:01 10.04.2026

  • 28 Тихо ватнишки примат

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Защо се сърдите на еврозоната":

    През 1997 тези продукти струваха 20000 лева.Тогава евро нямаше, кой беше виновен?

    19:01 10.04.2026

  • 29 Имаме Си !

    6 0 Отговор
    Добли !

    Кожодери !

    Като се Започне !

    От Народното Събрание !

    Министерския Съвет !

    До Последния Търговец !

    В Тази !

    Проклета !

    Земя !

    Коментиран от #30

    19:04 10.04.2026

  • 30 Неписано !

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Имаме Си !":

    Съглашение !

    Чежду !

    Разбойници !

    Сега

    Президевнта !

    И Той Се Е !

    Подредил !

    19:06 10.04.2026

  • 31 Всички знаехме

    4 1 Отговор
    Че каквото е струвало 10 лв изведнъж ще стане 10 евро , щом влезем в клуба на богатите

    19:06 10.04.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Колоната за Гърция е от София до Кулата. За Турция колоните са по 30км.
    Ама нещо си струвало 4 евро. Като ти се вижда скъпо, не купувай.

    19:06 10.04.2026

  • 33 Ех, меле,

    3 0 Отговор
    Кеф, в клуба на богатите!

    Коментиран от #40

    19:07 10.04.2026

  • 34 Долу еврото

    3 0 Отговор
    0.500 минерална вода в магазина 0.50 евро 1 лев , кога е било това ве ????

    Коментиран от #37

    19:07 10.04.2026

  • 35 Цървул

    5 1 Отговор
    Да им са честити цените на любителите на еврото . Тези цени ще са до края на април . После ще се повишат още поне 20% .

    19:07 10.04.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Във Враца и Монтана няма никой. Всичко е в Гърция и Турция. Дори и бездомните кучета ги няма.

    19:09 10.04.2026

  • 37 Когато Е Било !

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Долу еврото":

    Когато Е Било !

    Било !

    Вече Ще Бъде !

    Може Да Стане !

    И 3 + !

    19:10 10.04.2026

  • 38 Долу Еврото

    2 2 Отговор
    Преди за един лев си вземах 1.5л бутилка Мин вода

    19:11 10.04.2026

  • 39 Комисията спи

    1 0 Отговор
    . Срам за Великден. На женския пазар цените са увеличени два пъти. По-скъпо е от Лидл. Това е след въвеждане на еврото, а не от войната на Сащ.

    19:11 10.04.2026

  • 40 От Джобовете ми !Пари Текат !

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ех, меле,":

    От Джобовете ми !Пари Текат !

    Та Немога Да Ги !

    Събера !

    19:12 10.04.2026

  • 41 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "сайбърпънк":

    Уфцете и гуведата които ходиха за гъби по време на избори, да си ядат сега гъбите, а тези които си продадоха гласа на мафията, сега да пазаруват със заработените си жалки монети.

    19:12 10.04.2026

  • 42 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Грена информация имаш.Хранехме цялата западна Европа с плодове и зеленчуци.Има статистика

    19:12 10.04.2026

  • 43 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    Хронология на комунистическия преврат

    4 септември 1944
    Заповед до III Украински фронт да не се окупира цялата територия на България, а да заеме североизточна и югоизточна България. Има договорка с българските комунисти те сами да вземат властта в София и по този начин да затвърдят позициите си. Червената армия започва своето настъпление на българска територия на 8 септември преди обед.
    8 септември 1944
    Съветските войски (Трети Украински фронт и Черноморския флот) навлизат в България през северната и морската граница, без да им бъде оказвана съпротива от българската войска. Навлизат от 30 до 65 километра, завземат Русе, Силистра, Добрич. Морска пехота извършва десант във Варна. При нахлуването на съветските войски във Варна командирът на 3-а армия ген. Никола Христов е убит от комунистически терорист.
    9 септември 1944
    Съветските войски завземат Шумен, Разград и Бургас. В Шумен съветските войски извършват обезоръжаване на Шуменските гарнизонни полкове. Пред съветската офицерска команда запасният поручик Петър Добрев Петров се самоубива с думите: "Български офицер не предава оръжието си". За двата дни на операцията са пленени 21 000 български войници и офицери.

    В условията на започнала съветска окупация Отечественият фронт овладява властта чрез преврат.
    10 септември 1944
    Постановление на МС узаконява формираната предния ден от партизани и комунисти Народна милиция. На милицията се поверява вътрешната сигурност и е към Минист

    19:12 10.04.2026

  • 44 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Българинът ще посрещне празника:
    1.Сиромасите в Гърция и Турция.
    2. Заможните по спа комплексите в България.
    3. Богатите в Италия и Австрия и Банско да карат ски.

    19:14 10.04.2026

  • 45 Долу Еврото

    0 0 Отговор
    Давам само тоз пример с водата , защото това ме шокира последно , да кажеш да я внасяме Не , водата е уж наша , национално богатство 0.500мл , 0.50 евро. Браво

    19:14 10.04.2026

  • 46 наказателен вот

    3 0 Отговор
    Да благодарим на Борисов за "политическото решение" за еврозоната на 19-ти април!

    19:15 10.04.2026

  • 47 Не ги мързи!

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Животновъд":

    Мутрите им бастисаха стадата на животновъдите, за да се внасят замразени мръвки от другия край на света.

    19:19 10.04.2026

  • 48 На когото

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Едно агнешко":

    Му е скъпо - куфарчето и Терминал 2. Никой никого не е вързал в България, нали така?;)

    Коментиран от #53

    19:20 10.04.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Три салати, три краставици и пресен лук наистина са 10 евро. Това е цената. На който му е скъпо да си произведе сам. Като подържи мотиката, цената от 10евро ще му се стори ниска. Ганю свикна друг да превива гръб и да труди, а той да лежи на хълбок и да реве, че всичко му е скъпо.

    19:20 10.04.2026

  • 50 Мизиец

    1 0 Отговор
    Има плувен басейн с хора - млади, стари, деца, всякакви. И вътре има акула. Оставям настрана въпроса как се е озовала там. Сега. Акулата убива двама от къпещите се. Какво е най-добре да се направи:

    1. Акулата се маха окончателно от басейна
    2. Хората се махат окончателно от басейна
    3. Акулата се вади, кaстриpа се и пак се пуска в басейна при хората

    19:21 10.04.2026

  • 51 Пуснаха ви и на свобода дни пазар на ток

    0 0 Отговор
    Остава само да спрат и компенсациите от държавата за сметките ви тия фашисти, дето все ги избирате да ви избиват - от гроб- СДС, дпс- нн, пп- дбза ток и сте приключили като покосени от чума до край изтребени

    19:21 10.04.2026

  • 52 Баба

    2 0 Отговор
    2008 година барел нефт беше 140$ ....нафтата 2.5 лв
    Сега при 110$ ...защо нафтата гпрескача 3 лв.

    19:22 10.04.2026

  • 53 Да , и никой не ви гарантира изроди

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "На когото":

    ..че ще ви търпим главите неотделрно от телата, докато обирате народа ..преди да напуснем от терминал 2, ще ви избием...мутри отости

    19:23 10.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 За гласуващите за мутрата от банкя

    0 0 Отговор
    Трябва да са 1000000000000000000 евро датата и лука

    19:24 10.04.2026

  • 56 В ИСПАНИЯ

    6 0 Отговор
    ТЕЗИ НЕЩА ДНЕС СТРУВАТ ТОЧНО 3,70 €.

    19:24 10.04.2026

  • 57 Мацка

    0 0 Отговор
    Ми Кот такова.
    Само не му казвайте кво да прави, че е своенрав.

    19:24 10.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Факти

    0 0 Отговор
    Великден в България: 10 левро за три салати, три краставици и пресен лук

    19:26 10.04.2026

