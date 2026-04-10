Великден в България: 10 евро за три салати, три краставици и пресен лук

Напрежението в Близкия изток и скокът в цените на горивата нанесоха тежък удар върху джоба на българския потребител броени дни преди Възкресение Христово. Традиционната великденска трапеза у нас тази година струва двойно по-скъпо, като основният парадокс е, че пазарът в съседна Гърция предлага далеч по-изгодни условия за посрещане на празника.
Сметката за празничния обяд показва драстично разминаване с миналогодишните стойности. Според данните от пазарите, потребителите плащат абсолютно същите суми като през миналия април, но вече не в лева, а в евро.
"Три салати, три краставици и пресен лук ми излязоха 10 евро, а преди струваха 10 лева", заяви Емил Манчев, цитиран от bTV.
Ситуацията при месото е още по-стряскаща. Данните показват, че агнешкото отбелязва ценови шок с близо 30% ръст спрямо предходни периоди. Въпреки че изкупната цена на "живо тегло" е около 7 евро, в родната търговска мрежа килограмът достига до 15-20 евро, доближавайки психологическата граница от 40 лева. Причината се крие във веригата от посредници и скока на разходите за логистика и фуражи.
Яйцата също не правят изключение – те поскъпнаха с близо 20% на годишна база, превръщайки се в един от най-осезаемите символи на инфлационния натиск тази пролет.
На този фон хиляди сънародници от пограничните райони избраха да направят празничния си пазар при южните ни съседи. Оказва се, че гръцките търговци предлагат по-ниски цени не само за месото, но и за зеленчуците и яйцата.
"Цените на продуктите са доста по-ниски от България. Дойдох и закупих агнешкото на 11,90 евро, докато в Благоевград го срещнах на 15,50 евро. Закупихме традиционни продукти – 3 килограма месо, зелена салата, репички, килограм краставици, 10 яйца и козунак. Сметката ни показа 43,10 евро", разказва благоевградчанката Весела.
Подобна е ситуацията и при останалите ни съседи, като в Северна Македония и Сърбия също се отчита поскъпване на хранителните стоки, макар и с различни темпове спрямо родния пазар. Крайният резултат обаче е категоричен – българинът ще посрещне празника с една от най-скъпите трапези на Балканите.
1 Едно агнешко
18:46 10.04.2026
До коментар #1 от "Едно агнешко":Банани нали има!
4 три по три
Ааааааа, да и за пари
18:49 10.04.2026
8 Еврокопейкa
До коментар #1 от "Едно агнешко":Гошо вчера продавал доматите за 5лв, днес за 4€. Пешо гумаджията сменял вчера за 50лв, днес за 50€, Тошо ресторантьора взимал вчера 4лв за чай, днес 4€. И всички те се оплакват един на друг.
9 Сталин
12 Дядо Кънчо
До коментар #6 от "Сталин":Да Сталинчо, да!
Правилно казваш: Работехме, да изхранваме комунистите и след работа отивахме по магазините на опашка за хляб!
18:53 10.04.2026
13 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Едно агнешко":Добре е, че на всички магазини и вериги има брошури онлайн и всеки може да провери лъжите ти...
18:54 10.04.2026
15 Цар Фердинанд
Стриже се лесно.
18:56 10.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гробар
19 Защо се сърдите на еврозоната
А даже ви обещаха че като влезете ще бъдете в клуба на богатите и всичко ще ви се вижда евтино и достъпно. Стадото е толкова изтрещяло че пак някой ще гласува за тях.
18:57 10.04.2026
21 Животновъд
18:58 10.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тихо ватнишки примат
До коментар #19 от "Защо се сърдите на еврозоната":През 1997 тези продукти струваха 20000 лева.Тогава евро нямаше, кой беше виновен?
19:01 10.04.2026
29 Имаме Си !
Кожодери !
Като се Започне !
От Народното Събрание !
Министерския Съвет !
До Последния Търговец !
В Тази !
Проклета !
Земя !
19:04 10.04.2026
30 Неписано !
До коментар #29 от "Имаме Си !":Съглашение !
Чежду !
Разбойници !
Сега
Президевнта !
И Той Се Е !
Подредил !
19:06 10.04.2026
32 Данко Харсъзина
Ама нещо си струвало 4 евро. Като ти се вижда скъпо, не купувай.
19:06 10.04.2026
33 Ех, меле,
19:07 10.04.2026
37 Когато Е Било !
До коментар #34 от "Долу еврото":Когато Е Било !
Било !
Вече Ще Бъде !
Може Да Стане !
И 3 + !
19:10 10.04.2026
40 От Джобовете ми !Пари Текат !
До коментар #33 от "Ех, меле,":От Джобовете ми !Пари Текат !
Та Немога Да Ги !
Събера !
19:12 10.04.2026
41 Наблюдател
До коментар #2 от "сайбърпънк":Уфцете и гуведата които ходиха за гъби по време на избори, да си ядат сега гъбите, а тези които си продадоха гласа на мафията, сега да пазаруват със заработените си жалки монети.
19:12 10.04.2026
42 Анонимен
До коментар #6 от "Сталин":Грена информация имаш.Хранехме цялата западна Европа с плодове и зеленчуци.Има статистика
19:12 10.04.2026
43 Дядо Кънчо
4 септември 1944
Заповед до III Украински фронт да не се окупира цялата територия на България, а да заеме североизточна и югоизточна България. Има договорка с българските комунисти те сами да вземат властта в София и по този начин да затвърдят позициите си. Червената армия започва своето настъпление на българска територия на 8 септември преди обед.
8 септември 1944
Съветските войски (Трети Украински фронт и Черноморския флот) навлизат в България през северната и морската граница, без да им бъде оказвана съпротива от българската войска. Навлизат от 30 до 65 километра, завземат Русе, Силистра, Добрич. Морска пехота извършва десант във Варна. При нахлуването на съветските войски във Варна командирът на 3-а армия ген. Никола Христов е убит от комунистически терорист.
9 септември 1944
Съветските войски завземат Шумен, Разград и Бургас. В Шумен съветските войски извършват обезоръжаване на Шуменските гарнизонни полкове. Пред съветската офицерска команда запасният поручик Петър Добрев Петров се самоубива с думите: "Български офицер не предава оръжието си". За двата дни на операцията са пленени 21 000 български войници и офицери.
В условията на започнала съветска окупация Отечественият фронт овладява властта чрез преврат.
10 септември 1944
Постановление на МС узаконява формираната предния ден от партизани и комунисти Народна милиция. На милицията се поверява вътрешната сигурност и е към Минист
19:12 10.04.2026
44 Данко Харсъзина
1.Сиромасите в Гърция и Турция.
2. Заможните по спа комплексите в България.
3. Богатите в Италия и Австрия и Банско да карат ски.
19:14 10.04.2026
47 Не ги мързи!
До коментар #21 от "Животновъд":Мутрите им бастисаха стадата на животновъдите, за да се внасят замразени мръвки от другия край на света.
19:19 10.04.2026
48 На когото
До коментар #1 от "Едно агнешко":Му е скъпо - куфарчето и Терминал 2. Никой никого не е вързал в България, нали така?;)
19:20 10.04.2026
50 Мизиец
1. Акулата се маха окончателно от басейна
2. Хората се махат окончателно от басейна
3. Акулата се вади, кaстриpа се и пак се пуска в басейна при хората
19:21 10.04.2026
52 Баба
Сега при 110$ ...защо нафтата гпрескача 3 лв.
19:22 10.04.2026
53 Да , и никой не ви гарантира изроди
До коментар #48 от "На когото":..че ще ви търпим главите неотделрно от телата, докато обирате народа ..преди да напуснем от терминал 2, ще ви избием...мутри отости
19:23 10.04.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мацка
Само не му казвайте кво да прави, че е своенрав.
19:24 10.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
