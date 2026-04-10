Великден в България: 10 евро за три салати, три краставици и пресен лук

Напрежението в Близкия изток и скокът в цените на горивата нанесоха тежък удар върху джоба на българския потребител броени дни преди Възкресение Христово. Традиционната великденска трапеза у нас тази година струва двойно по-скъпо, като основният парадокс е, че пазарът в съседна Гърция предлага далеч по-изгодни условия за посрещане на празника.

Сметката за празничния обяд показва драстично разминаване с миналогодишните стойности. Според данните от пазарите, потребителите плащат абсолютно същите суми като през миналия април, но вече не в лева, а в евро.

"Три салати, три краставици и пресен лук ми излязоха 10 евро, а преди струваха 10 лева", заяви Емил Манчев, цитиран от bTV.

Ситуацията при месото е още по-стряскаща. Данните показват, че агнешкото отбелязва ценови шок с близо 30% ръст спрямо предходни периоди. Въпреки че изкупната цена на "живо тегло" е около 7 евро, в родната търговска мрежа килограмът достига до 15-20 евро, доближавайки психологическата граница от 40 лева. Причината се крие във веригата от посредници и скока на разходите за логистика и фуражи.

Яйцата също не правят изключение – те поскъпнаха с близо 20% на годишна база, превръщайки се в един от най-осезаемите символи на инфлационния натиск тази пролет.

На този фон хиляди сънародници от пограничните райони избраха да направят празничния си пазар при южните ни съседи. Оказва се, че гръцките търговци предлагат по-ниски цени не само за месото, но и за зеленчуците и яйцата.

"Цените на продуктите са доста по-ниски от България. Дойдох и закупих агнешкото на 11,90 евро, докато в Благоевград го срещнах на 15,50 евро. Закупихме традиционни продукти – 3 килограма месо, зелена салата, репички, килограм краставици, 10 яйца и козунак. Сметката ни показа 43,10 евро", разказва благоевградчанката Весела.

Подобна е ситуацията и при останалите ни съседи, като в Северна Македония и Сърбия също се отчита поскъпване на хранителните стоки, макар и с различни темпове спрямо родния пазар. Крайният резултат обаче е категоричен – българинът ще посрещне празника с една от най-скъпите трапези на Балканите.