ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16

Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ успешно премина държавна приемателна комисия и получи Акт 16, с което официално е въведен в редовна експлоатация. Електроцентралата пък вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на България, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).
От компанията посочват, че комисията е удостоверила, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при спазване на всички изисквания на българското законодателство. С издаването на разрешението за ползване приключва финалният етап от възстановяването на съоръжението, припомня БТА.
Според НЕК възстановяването на хидроагрегата е резултат от последователната работа на инженерните екипи и прилагането на иновативно техническо решение. Компанията подчертава, че ПАВЕЦ „Чаира“, която е най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите, има ключова роля за балансирането на електроенергийната система на фона на нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници и по-волатилните регионални пазари.
Паралелно с това НЕК продължава работата по възстановяването на хидроагрегат 1. Дейностите се изпълняват от японската корпорация „Тошиба“ (Toshiba) по утвърден график, като се очаква ремонтът да приключи през 2028 г. Компанията подготвя и следващите етапи по възстановяването на хидроагрегат 4.
БТА припомня, че в началото на април тогавашният служебен министър на енергетиката Трайко Трайков инспектира функционалността на хидроагрегат 3 след завършването на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания. От тогава до днес (когато получи АКТ 16) агрегатът работи в тестови режим. Трайков инспектира напредъка на ремонтните дейности и през февруари, когато каза, че процесът е към края си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С воденици и перки
20:18 10.06.2026
2 Хасковски каунь
Чакам.
20:21 10.06.2026
3 Перпетомобиле
20:28 10.06.2026
4 До кога
Коментиран от #11
20:29 10.06.2026
5 Име
20:41 10.06.2026
6 Дзак
20:49 10.06.2026
7 Внос / Износ
Почти колкото един реактор на АЕЦ Козлодуй
На практика България е имала абсолютна Енергийна независимос на много ниска цена!
Сега загубихме конкурентоспособност на цялата си икономика и се превърнахме от износител във вносител на стоки и суровини!
20:54 10.06.2026
8 !!!?
Коментиран от #9, #15
21:01 10.06.2026
9 Берлинер цайтунг
До коментар #8 от "!!!?":Добре че не експерта на сигурността от факти.бг ги разкрива!
Коментиран от #10
21:06 10.06.2026
10 Факт
До коментар #9 от "Берлинер цайтунг":Понякога човек не знае кой стои и слуша зад някоя охранителна камера!
Коментиран от #13
21:08 10.06.2026
11 Боеко маркуча
До коментар #4 от "До кога":Българи юнаци енергетици. Хайде напред и нагоре. Работа, работа и пак проблем.
21:09 10.06.2026
12 Ужас
21:09 10.06.2026
13 Анонимен
До коментар #10 от "Факт":Човека се прави на интересен, а може и да използва да злепоставя!
Коментиран от #14
21:11 10.06.2026
14 Име
До коментар #13 от "Анонимен":За мен трябва такива да не ги допускат да работят в медия!
Коментиран от #16
21:13 10.06.2026
15 име
До коментар #8 от "!!!?":Пак ли копейки са ти изпали гащите, бе козяк?!Ццццц, лоши копейки!
21:14 10.06.2026
16 Дзак
До коментар #14 от "Име":А вероятно се мазни на изпълнителите;
21:15 10.06.2026
17 Хахахаха😂😂😂😂
21:17 10.06.2026
18 ПОУКА !
21:26 10.06.2026