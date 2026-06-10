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ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16

ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16

10 Юни, 2026 20:09 1 150 18

  • павец чаира-
  • акт 16-
  • енергетика-
  • зелена енергия-
  • мерки

Централата вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на България

ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ успешно премина държавна приемателна комисия и получи Акт 16, с което официално е въведен в редовна експлоатация. Електроцентралата пък вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на България, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).

От компанията посочват, че комисията е удостоверила, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при спазване на всички изисквания на българското законодателство. С издаването на разрешението за ползване приключва финалният етап от възстановяването на съоръжението, припомня БТА.

Според НЕК възстановяването на хидроагрегата е резултат от последователната работа на инженерните екипи и прилагането на иновативно техническо решение. Компанията подчертава, че ПАВЕЦ „Чаира“, която е най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите, има ключова роля за балансирането на електроенергийната система на фона на нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници и по-волатилните регионални пазари.

Паралелно с това НЕК продължава работата по възстановяването на хидроагрегат 1. Дейностите се изпълняват от японската корпорация „Тошиба“ (Toshiba) по утвърден график, като се очаква ремонтът да приключи през 2028 г. Компанията подготвя и следващите етапи по възстановяването на хидроагрегат 4.

БТА припомня, че в началото на април тогавашният служебен министър на енергетиката Трайко Трайков инспектира функционалността на хидроагрегат 3 след завършването на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания. От тогава до днес (когато получи АКТ 16) агрегатът работи в тестови режим. Трайков инспектира напредъка на ремонтните дейности и през февруари, когато каза, че процесът е към края си.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С воденици и перки

    9 9 Отговор
    Енергетика не се прави! Правят се само пачки от наши хора.

    20:18 10.06.2026

  • 2 Хасковски каунь

    8 3 Отговор
    На ДОГАН енергетика, бай СТАВРИ да му го на + тика.
    Чакам.

    20:21 10.06.2026

  • 3 Перпетомобиле

    3 1 Отговор
    Може да има само в България. Браво на енергитиците, че го откриха най сетне. Сега всички спокойно можем да минем на електрокари.

    20:28 10.06.2026

  • 4 До кога

    26 1 Отговор
    Преди повече от пет г. Разбиха турбините защото пратиха румънски механици да правят основният ремонт , вместо да извикат специалисти от Тошиба защото вземали скъпо. И загубите бяха за над 150 мил., а пропуснатите ползи за милиарди . И пак няма виновни и вкарани в затвора

    Коментиран от #11

    20:29 10.06.2026

  • 5 Име

    10 0 Отговор
    Браво. Чудесна работа са свършили!

    20:41 10.06.2026

  • 6 Дзак

    3 0 Отговор
    В дъното в ляво се вижда турбинното колело, вероятно на агрегат 1!

    20:49 10.06.2026

  • 7 Внос / Износ

    9 3 Отговор
    Приблизителната мощност на целия енергиен комплекс от 4 хидроблока е 800 MW
    Почти колкото един реактор на АЕЦ Козлодуй
    На практика България е имала абсолютна Енергийна независимос на много ниска цена!
    Сега загубихме конкурентоспособност на цялата си икономика и се превърнахме от износител във вносител на стоки и суровини!

    20:54 10.06.2026

  • 8 !!!?

    6 7 Отговор
    Най-сетне една добра новина въпреки многогодишния саботаж на Копейките...!!!?

    Коментиран от #9, #15

    21:01 10.06.2026

  • 9 Берлинер цайтунг

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "!!!?":

    Добре че не експерта на сигурността от факти.бг ги разкрива!

    Коментиран от #10

    21:06 10.06.2026

  • 10 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Берлинер цайтунг":

    Понякога човек не знае кой стои и слуша зад някоя охранителна камера!

    Коментиран от #13

    21:08 10.06.2026

  • 11 Боеко маркуча

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "До кога":

    Българи юнаци енергетици. Хайде напред и нагоре. Работа, работа и пак проблем.

    21:09 10.06.2026

  • 12 Ужас

    11 1 Отговор
    И плюят соца построен ВЕЦ - а,а сега едва го ремонтират като Дунав мост за 2 год. построен ,а сега за 2 год. не можат половината да ремонтират но крият колко пари крадат

    21:09 10.06.2026

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Човека се прави на интересен, а може и да използва да злепоставя!

    Коментиран от #14

    21:11 10.06.2026

  • 14 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    За мен трябва такива да не ги допускат да работят в медия!

    Коментиран от #16

    21:13 10.06.2026

  • 15 име

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "!!!?":

    Пак ли копейки са ти изпали гащите, бе козяк?!Ццццц, лоши копейки!

    21:14 10.06.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Име":

    А вероятно се мазни на изпълнителите;

    21:15 10.06.2026

  • 17 Хахахаха😂😂😂😂

    2 2 Отговор
    На евроатлантиците/педофили им трябваше повече време за ремонт, отколкото Живкова България да го построи!😂😂😂😂😂😂

    21:17 10.06.2026

  • 18 ПОУКА !

    1 1 Отговор
    Знам какво ще стане ОТНОВО след няколко години . . . Като се погледне миналото не е трудно да се предскаже бъдещето . Особено когато хората са същите !

    21:26 10.06.2026

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