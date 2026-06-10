ПАВЕЦ „Чаира“ получи Акт 16

Хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ „Чаира“ успешно премина държавна приемателна комисия и получи Акт 16, с което официално е въведен в редовна експлоатация. Електроцентралата пък вече участва с 420 мегавата в електроенергийната система на България, съобщиха от Националната електрическа компания (НЕК).

От компанията посочват, че комисията е удостоверила, че рехабилитацията е извършена в съответствие с работния проект и при спазване на всички изисквания на българското законодателство. С издаването на разрешението за ползване приключва финалният етап от възстановяването на съоръжението, припомня БТА.

Според НЕК възстановяването на хидроагрегата е резултат от последователната работа на инженерните екипи и прилагането на иновативно техническо решение. Компанията подчертава, че ПАВЕЦ „Чаира“, която е най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите, има ключова роля за балансирането на електроенергийната система на фона на нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници и по-волатилните регионални пазари.

Паралелно с това НЕК продължава работата по възстановяването на хидроагрегат 1. Дейностите се изпълняват от японската корпорация „Тошиба“ (Toshiba) по утвърден график, като се очаква ремонтът да приключи през 2028 г. Компанията подготвя и следващите етапи по възстановяването на хидроагрегат 4.

БТА припомня, че в началото на април тогавашният служебен министър на енергетиката Трайко Трайков инспектира функционалността на хидроагрегат 3 след завършването на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания. От тогава до днес (когато получи АКТ 16) агрегатът работи в тестови режим. Трайков инспектира напредъка на ремонтните дейности и през февруари, когато каза, че процесът е към края си.