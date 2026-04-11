Сбогуваме се с народната певица Янка Рупкина

11 Април, 2026 10:51

Поклонението ще се състои в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Днес се сбогуваме със славея на Странджа Янка Рупкина. Поклонението ще се състои от 11:00 ч. в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас, а от 13:00 ч. ще бъде отслужено и опело в нейна памет от Сливенския митрополит Арсений. Една от най-обичаните български народни певици си отиде на 7 април на 87-годишна възраст, припомня БНТ.

Родена през 1938 г. в странджанското село Богданово, Янка Рупкина първоначално поема по пътя на медицината, завършвайки техникум за медицински сестри в Бургас. Животът ѝ обаче се променя, когато на 22 години печели първа награда на събора-надпяване в с. Граматиково. Талантът ѝ е забелязан от фолклористи, които я насочват към конкурс в София за Ансамбъла за народни песни на Българско национално радио, където тя става солистка и остава част от състава в продължение на три десетилетия.

В края на 70-те години създава вокалното "Трио Българка" заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С него певицата печели световна популярност и представя българския фолклор на международната сцена, работейки с имена като Кейт Буш, Джордж Харисън и други.

През дългата си кариера Янка Рупкина оставя значимо наследство с десетки записи, издадени албуми и участия във филми. Особено впечатление прави изпълнението ѝ на песента "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски, която става част от селекцията на швейцарския продуцент Марсел Селие в поредицата "Мистерията на българските гласове".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Светла и памет!

    11:01 11.04.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Боби Михайлов ша я посрещне,и ша му пее на уше!
    👂👂👂🤗🤣👍

    11:02 11.04.2026

