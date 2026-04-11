Над 1 млн. eвро са даренията към третата седмица на предизборната кампания

В третата седмица на предизборната кампания средствата, насочени към участниците нарастват. От финансирането зависи степента, в която посланията на кандидатите достигат до избирателите, както и възможностите за присъствието им в публичното пространство. Затова прозрачността на даренията и техният произход са ключови за повишаване на доверието в изборите и за ограничаването на съмненията за потенциални зависимости.

С настоящата публикация Институт за развитие на публичната среда продължава мониторинга на финансирането на кампанията за парламентарните избори на 19-и април 2026 г. Екипът ни проследи как се развиват даренията през трите седмици предизборна надпревара, кои формации са привлекли най-голяма финансова подкрепа и какви тенденции се очертават.

За правилата за даренията

Партиитe и коалициите могат да финансират кампаниите си със собствени средства, средства на кандидатите и дарения от физически лица.

Даренията и средствата от кандидатите нямат таван, но всички получени от участниците суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок. Те се публикуват в поддържания от Сметната палата публичен регистър, който съдържа пълната финансова информация за предизборните кампании на партиите. Всички дарители и кандидати, предоставили суми над стойността на минималната работна заплата – 620.20 евро, подават декларация за произход на средствата. Даренията на стойност над 511,29 евро пък биват проверявани от Сметната палата за съответствие на доходите на даденото лице. Същите правила важат и за финансирането, предоставено от кандидатите.

Данните за даренията

Към 10-и април 2026 г. формациите са привлекли общо 1 217 354 евро от симпатизанти и кандидати.

По осем формации са получили дарения от физически лица и средства от кандидатите в своите листи. Повече подробности за двата вида партийни приходи представяме по-долу:

Коалицията около доскорошния президент Румен Радев – Прогресивна България продължава да набира най-много дарения и като брой, и като сума. Почти две трети от набраните средства са именно за нея – 779 834 евро (или над 64% от всички декларирани до този момент приходи от дарения и кандидати). Коалицията вече е получила 532 дарения от симпатизанти (спрямо 354 преди седем дни). В първата седмица от кампанията кандидатите от коалицията не бяха допринесли за финансирането ѝ. Към 10-и април обаче те вече са направили 58 дарения.

Продължава да прави впечатление, че най-голям брой дарения от физически лица – 233, са с размер от 500 евро. Други 97 пък са по 600 евро всяко. Така се оказва, че дарителите са отделили суми точно под праговете респективно за задължителна проверка от страна на отговорните институции и за деклариране на произхода на тези средствата.

Повече информация за това кои формации са обявили получаването на дарения и средства на кандидатите, може да видите в следващата графика:

В този период прави впечатление, че Движението за права и свободи има 5 дарения от симпатизанти. Четири от тях са парични и са за значителни суми – по едно дарение за 120 000 евро и за 100 000 евро и 2 дарения по 40 000 евро. Преди разцеплението в ДПС кампаниите на формацията обичайно не се ползваха от дарения, а разчитаха основно на държавна субсидия.

Назад през годините е имало и други случаи, в които политически формации и кандидати активират дарителската култура на българските граждани. Първият такъв случай беше бившият евродепутат Николай Бареков. През октомври 2014 г. той привлече над 1 млн. лв. Преди изборите през април 2021 г. Цветан Цветанов обяви, че формацията Републиканци за България е получила за кампанията си голямо единично дарение в размер на 1 млн. долара. То обаче така и не беше декларирано. На парламентарните избори през ноември 2021 г. пък от Продължаваме промяната успяха да привлекат 1.324 млн. лв.

Особен случай е и първата кампания на Румен Радев за президент. През 2016 г. инициативният комитет „Радев – Йотова“ набра 723 172 лв.(369 752 евро) от дарения. Още тогава се оказа, че част от сумата е формирана от множество дарения точно под минималната работна заплата, така че да не подлежат на проверка. Журналистически разследвания тогава показаха, че част от даренията са били от хора, живеещи близо до прага на бедност. Данните показват, че даренията под праговете за проверка отново са особеност на фондонабирането за коалицията на доскорошния президент в настоящата предизборна надпревара.

Повече за контрола на даренията

Наблюдаваните до момента данни за даренията и публичния интерес към тях потвърждават, че финансирането остава ключова тема в предизборните кампании. То поставя и редица въпроси, свързани с прозрачността и контрола му, така че да бъдат прекъснати повтарящи се порочни модели на формиране на приходи.

Ясна е необходимостта от по-ефективни механизми за текущ контрол, по-ясни срокове за набиране на дарения в кампаниите и по-добра координация между институциите. Следва Сметната палата да има възможност да извършва текущи навременни проверки по отношение на произхода на средствата от дарения, а не основно последващи такива. Това изисква по-добри механизми за взаимодействие и обмен на информация с НАП и НОИ. Важно е държавата да гарантира и възможност за проверка на доходи от чужбина.

Навременната и пълна публичност на финансовите потоци може да е основа за възвръщане на доверието в изборния процес. ИРПС ще продължи да следи темата за приходите на формациите в кампанията. Пълната картина ще можем да представим след публикуването на окончателните партийни отчети.