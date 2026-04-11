Новини
България »
Над 1 млн. eвро са даренията към третата седмица на предизборната кампания

Над 1 млн. eвро са даренията към третата седмица на предизборната кампания

11 Април, 2026 11:20 997 18

  • предизборна кампания-
  • дарения-
  • сметна палата

Даренията и средствата от кандидатите нямат таван, но всички получени от участниците суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок

Над 1 млн. eвро са даренията към третата седмица на предизборната кампания - 1
Схема: ИРПС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В третата седмица на предизборната кампания средствата, насочени към участниците нарастват. От финансирането зависи степента, в която посланията на кандидатите достигат до избирателите, както и възможностите за присъствието им в публичното пространство. Затова прозрачността на даренията и техният произход са ключови за повишаване на доверието в изборите и за ограничаването на съмненията за потенциални зависимости.

С настоящата публикация Институт за развитие на публичната среда продължава мониторинга на финансирането на кампанията за парламентарните избори на 19-и април 2026 г. Екипът ни проследи как се развиват даренията през трите седмици предизборна надпревара, кои формации са привлекли най-голяма финансова подкрепа и какви тенденции се очертават.

За правилата за даренията

Партиитe и коалициите могат да финансират кампаниите си със собствени средства, средства на кандидатите и дарения от физически лица.

Даренията и средствата от кандидатите нямат таван, но всички получени от участниците суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок. Те се публикуват в поддържания от Сметната палата публичен регистър, който съдържа пълната финансова информация за предизборните кампании на партиите. Всички дарители и кандидати, предоставили суми над стойността на минималната работна заплата – 620.20 евро, подават декларация за произход на средствата. Даренията на стойност над 511,29 евро пък биват проверявани от Сметната палата за съответствие на доходите на даденото лице. Същите правила важат и за финансирането, предоставено от кандидатите.

Данните за даренията

Към 10-и април 2026 г. формациите са привлекли общо 1 217 354 евро от симпатизанти и кандидати.

По осем формации са получили дарения от физически лица и средства от кандидатите в своите листи. Повече подробности за двата вида партийни приходи представяме по-долу:

Коалицията около доскорошния президент Румен Радев – Прогресивна България продължава да набира най-много дарения и като брой, и като сума. Почти две трети от набраните средства са именно за нея – 779 834 евро (или над 64% от всички декларирани до този момент приходи от дарения и кандидати). Коалицията вече е получила 532 дарения от симпатизанти (спрямо 354 преди седем дни). В първата седмица от кампанията кандидатите от коалицията не бяха допринесли за финансирането ѝ. Към 10-и април обаче те вече са направили 58 дарения.

Продължава да прави впечатление, че най-голям брой дарения от физически лица – 233, са с размер от 500 евро. Други 97 пък са по 600 евро всяко. Така се оказва, че дарителите са отделили суми точно под праговете респективно за задължителна проверка от страна на отговорните институции и за деклариране на произхода на тези средствата.

Повече информация за това кои формации са обявили получаването на дарения и средства на кандидатите, може да видите в следващата графика:

В този период прави впечатление, че Движението за права и свободи има 5 дарения от симпатизанти. Четири от тях са парични и са за значителни суми – по едно дарение за 120 000 евро и за 100 000 евро и 2 дарения по 40 000 евро. Преди разцеплението в ДПС кампаниите на формацията обичайно не се ползваха от дарения, а разчитаха основно на държавна субсидия.

Назад през годините е имало и други случаи, в които политически формации и кандидати активират дарителската култура на българските граждани. Първият такъв случай беше бившият евродепутат Николай Бареков. През октомври 2014 г. той привлече над 1 млн. лв. Преди изборите през април 2021 г. Цветан Цветанов обяви, че формацията Републиканци за България е получила за кампанията си голямо единично дарение в размер на 1 млн. долара. То обаче така и не беше декларирано. На парламентарните избори през ноември 2021 г. пък от Продължаваме промяната успяха да привлекат 1.324 млн. лв.

Особен случай е и първата кампания на Румен Радев за президент. През 2016 г. инициативният комитет „Радев – Йотова“ набра 723 172 лв.(369 752 евро) от дарения. Още тогава се оказа, че част от сумата е формирана от множество дарения точно под минималната работна заплата, така че да не подлежат на проверка. Журналистически разследвания тогава показаха, че част от даренията са били от хора, живеещи близо до прага на бедност. Данните показват, че даренията под праговете за проверка отново са особеност на фондонабирането за коалицията на доскорошния президент в настоящата предизборна надпревара.

Повече за контрола на даренията

Наблюдаваните до момента данни за даренията и публичния интерес към тях потвърждават, че финансирането остава ключова тема в предизборните кампании. То поставя и редица въпроси, свързани с прозрачността и контрола му, така че да бъдат прекъснати повтарящи се порочни модели на формиране на приходи.

Ясна е необходимостта от по-ефективни механизми за текущ контрол, по-ясни срокове за набиране на дарения в кампаниите и по-добра координация между институциите. Следва Сметната палата да има възможност да извършва текущи навременни проверки по отношение на произхода на средствата от дарения, а не основно последващи такива. Това изисква по-добри механизми за взаимодействие и обмен на информация с НАП и НОИ. Важно е държавата да гарантира и възможност за проверка на доходи от чужбина.

Навременната и пълна публичност на финансовите потоци може да е основа за възвръщане на доверието в изборния процес. ИРПС ще продължи да следи темата за приходите на формациите в кампанията. Пълната картина ще можем да представим след публикуването на окончателните партийни отчети.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    10 14 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите.

    Време е за пробуждане, време е за Възраждане!

    Коментиран от #2, #5

    11:34 11.04.2026

  • 2 оня с коня

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Няма лошо да уведомяваш околните за Какво е Време,но Инфото ти не е актуално в България щото Часовникът ти е сверен с тоя на Путин.

    11:41 11.04.2026

  • 3 Ех-само 1млн???

    13 0 Отговор
    Вече 35 г. Даряваме ,, шайките" от политически партии с милиарди!

    11:54 11.04.2026

  • 4 Тома

    11 3 Отговор
    За герб дарява Живко суджука и Иван пилето

    Коментиран от #10, #12

    12:03 11.04.2026

  • 5 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    вГъzpoдените до един са УфцеЪ и олиgoфpeни !

    12:31 11.04.2026

  • 6 Така ще да е

    4 5 Отговор
    Зелен чорап харчи над милион на ден. Това се вижда и с просто око, като се разходи човек и проследи събития и медийно присъствие.

    Коментиран от #16

    12:33 11.04.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 3 Отговор
    ЗА ДРУГАРЯ ЧОРАП ДАРЯВАТ ..................... "БЕДНИТЕ" ЧЕРВЕНИ БАБИЧКИ И .................... "ЧЕСНИТЕ" ОЛИГАРСИ : ЧЕРЕПА , СВИНАРЯ , ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ , БАЩАТА НА СЛАВИ ХЛАДИЛНИКА , БАНЕВИ , БОБОКОВИ ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #18

    12:40 11.04.2026

  • 8 Жалки

    6 3 Отговор
    Жалки опити на платените чужди нпо организации близки към ппдб да са правят на честни и моралисти. Просто се опитват да очернят Радев, а те са най-финансираните от чужди организации

    Коментиран от #9

    12:40 11.04.2026

  • 9 Ней

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Жалки":

    Я ми кажи как никому неизвестен безличен летец без самолет става президент и сега прави праветелство без дълбоко финансиране от мафия и чуждестранни сили?

    Коментиран от #17

    12:50 11.04.2026

  • 10 Хохо Бохо

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    И друг криминален контингент дарява ама не го отчитат защото лесно ще ги ловят при купуване на гласове. Радея получава дребни дарения и ги декларира, при тиквите и прасетата наливат десетки милиони недекларирани

    12:52 11.04.2026

  • 11 Комчев

    3 1 Отговор
    На предварително дадени пари инвестиция за последващо крадене и грабежи , дарение ли вече му казвате. Олигархия и меркантили даряват,че и на два коня залагат ,само да се подсигурят за субсидии,помощи,закони за благото на частен политически бизнес ,програми оперативни или поне до някой милион от ББР от коятоизточиха милиарди.

    13:01 11.04.2026

  • 12 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Живко Суджука не дарява защото го изгониха и разкажи края на сагата ако не те е срам , но виж за Мунчо колко са дарили и как за същия преди години са дарили хора под прага на бедност .

    13:06 11.04.2026

  • 13 Нехис

    1 0 Отговор
    И после Мунчо ми обяснява, че щял да бори олигархията. Естонец, как ще я бориш, след като кампаниите ти са спонсорирани от Божковци и Бобоковци?
    Или казваш да сменим мафията на Борисов с тази на червената мафоя?
    Това е друго, а - все пак са наши хора?
    Така ли е г-н Фигурант?

    13:07 11.04.2026

  • 14 ПРЕДИ пет

    0 2 Отговор
    ГОДИНИ ГЕРБ ИМАХА В БАНКОВАТА СИ СМЕТКА двадесет и девет милиона лева , а СЕГА ? Явно е че те не харчат пари от сметките си , нито имат дарения , тогава ОТ къде се финансират техните разходи?

    13:11 11.04.2026

  • 15 Васил

    0 0 Отговор
    Дарения за купуване на гласове доживяхме!

    13:13 11.04.2026

  • 16 ТРУДНО може

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Така ще да е":

    да се накарат насила СТОТИЦИ граждани , да дарят близо милион евро за нова партия и то само за двадесетина дни . Народа разбра в кого е истината за тези избори , за бъдещето ни , без закани и ИЗНУДВАНЕ ..

    13:17 11.04.2026

  • 17 Еее то

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ней":

    Самолетите още ги чакаме?!? Но все пак имаме някоя и друга ,, цистерна" и някой ,, овехтял" МИГ!

    13:18 11.04.2026

  • 18 ЗА БОКО

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ДАРЯВАТ само КЕШ , по принуда и заплахи за бизнес и компромати . За това не им трябват дарения .

    13:20 11.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове