Новини
България »
София »
Бойко Борисов към Радев: Къде е вълната? С всеки ден балонът спада

15 Април, 2026 19:31 1 094 40

  • бойко борисов-
  • герб-
  • самоков-
  • предизборна кампания

Тези избори ще свършат в неделя, но след това започва предизвикателството за качеството на управление, което е подложено на риск, предупреди лидерът на ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започна закриването на предизборната кампания на ГЕРБ-СДС в Самоков.

Ние нямаме дарители, нямаме олигарси и за да ни излъчат, трябва да закриваме кампания. Благодаря ви, че сте тук в тази прекрасна зала, за която сме платили. Ние сбъднахме мечтите на хората от 90-те години – Шенген, еврозона и т.н. Ние сме истинска партия, която подкрепя работещите хора. Защо да няма помощ за бизнеса, данъчни облекчения, инвестиции в талантливи деца? – това трябва да промотираме в новия НС. Аз не искам децата ми да плащат дългове каквото ни предлагат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Самоков пред пълна зала симпатизанти.

Тихомълком взеха 150 млн. евро заем в деня, когато Асен Василев казва, че трябва да даваме доходи. Като взимате заеми, какво става с младите хора в следващите години - те ще ви платят лихвите, предупреди Борисов.

Държавният глава бил новото, той е новият с все олигарсите и копринките, с всички, които са се заврели там. Щял да ме свали от сцената в неделя. Ако някой си мисли, че ме е свалил декември месец, греши. Ние се свалихме от сцената, след като изпълнихме всички задачи, подчерта той.

Няма равенство, има този, който учи и се труди. Това движи света напред, подчерта лидерът на ГЕРБ.

На нас всяко нещо ни е минало през главите, затова обликът на градовете е такъв. По време на нашето управление хазната се пълни и се работи. Тази пауза години наред със служебни правителства и един куп премиери на президента Радев. След понеделник анализаторите ще пеят друга песен. С всеки ден балонът спада и навсякъде питам къде е вълната, посочи той. Защо отиде да подпише с "Боташ" за 13 години? Ще платим всички, за да дойде новото. Копринката ли е новото? Слави Василев ли? Радев стана едноличен собственик на държавата - с месеци, с години. Монархия. Затова променихме Конституцията, обясни той.

Чудя се на Руми Бъчварова, знае, че съм толкова свадлив. Кой ще даде стотинка от ГЕРБ за купуване на избори? Наш член бил запушил тунел, той и Томислав Дончев беше в тази опашка. Защо се излагате? Не дават на нашите кандидати да агитират по време на предизборна кампания. Ами стотиците милиони дълг? Ако това продължи, дългът ще отиде на 6 милиарда. След като Асен Василев казва, че не сме били на манастир с него, той може да излъже за всичко, обобщи Борисов. Той уточни, че са се събирали в самоковския манастир.

Българинът е патриархален, той не иска младите да му плащат дълговете, иска нещо да остави на децата си. В Европа най-големият проблем е с липсата на жилища за младите. А ние тук санираме. Ние сме като асансьор -народът ни качва и после ни сваля. Пак ще се качим отгоре, бъдете сигурни, увери лидерът на ГЕРБ.

Партията е в чудесна кондиция, всички го виждат. Хубавото при нас е, че, каквото и да се случи, е за добро. Няма от какво да загубим. След някоя и друга година ще станем повече партии в този блок. Всичко, което правят тези хора е криза, завърши Бойко Борисов.

Искам да ви уверя, че ние повече никога няма да излизаме от дрехите, с които сте свикна ли да ни виждате, никога повече няма да жертваме политическата доктрина на ГЕРБ, за да угодим на този или онзи, заяви Владислав Горанов.

Тези избори ще свършат в неделя, но след това започва предизвикателството за качеството на управление, което е подложено на риск. Ние не можем да си позволим държавата да е на автопилот. Който и да иска да управлява, трябва да знае, че това не се прави самостоятелно, подчерта той.

Явяваме се за пореден път на избори. Часът на истината започва на следващия ден. ГЕРБ са единствените, които се явяват на тези избори, защото са политици, всички останали, защото си търсят нова работа. Само ГЕРБ може да върши работа, обяви Деница Сачева и добави: "Подкрепете ни. Ние може да не сме съвършени, но сме най-подготвени".

Не давам да се говори срещу Асен Василев, защото пълнее, започна с шега Делян Добрев.

„Единственото нещо, с което той се похвали на дебата вчера бяха компенсациите за бизнеса заради скъпия ток. Но това го направи ГЕРБ, след което тази мярка бе предприета и в цяла Европа. Аз му го напомних, а той посочи, че сега компенсациите били намалени. Те предлагат сегашната криза да я лекуват, като харчат повече. Засилили сме се към бездната с бясна скорост”, обясни той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бокич бокич

    23 5 Отговор
    Крива балко......

    19:32 15.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 12 Отговор
    Ако искате Бойко Борисов и Шиши в затвора пуснете номер 10.

    Коментиран от #6, #29

    19:32 15.04.2026

  • 3 Пич

    17 8 Отговор
    ГЕРБ и ПП/ДБ ви цакат по следният начин:
    Подгони ви Баце, и вие се мятате на врата на Кокорчо !!!
    Подгони ви Кокорчо, и вие се мятате на врата на Баце !!!
    Мислят ви за много елементарни !!!
    Такива ли сте...?!

    19:35 15.04.2026

  • 4 Сега

    28 6 Отговор
    като загуби изборите,бокича няма да е нужен на началниците си и ще го бракуват!

    19:36 15.04.2026

  • 5 Сила

    12 2 Отговор
    И двамата са идиоти !!! Нема ОРА !!!

    19:37 15.04.2026

  • 6 Звездоброец

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Само Росен Миленов наистина ще ги размаже с програмата , която им е приготвил , но си мисля , че народа още не е узрял за това ....може би след още 2-3 избора .

    19:37 15.04.2026

  • 7 Това е

    9 12 Отговор
    Няма вълна, има медиен балон.

    19:38 15.04.2026

  • 8 ха ха

    13 5 Отговор
    само истински психопат с власт може да поръча през службите и ушаците терор над някой или цяла група хора , е такива са герб , болни за власт и кражби

    19:39 15.04.2026

  • 9 Без майтап

    22 4 Отговор
    Борисов ,кажи нещо разумно което не сме го чували стотици пъти, примерно зарадвай народа като кажеиш че се пенсионираш.

    19:40 15.04.2026

  • 10 Иван

    15 4 Отговор
    Много проЗд БИДОН , НАГЛЕЕ ЗА ПОСЛЕДНО , НАДЯВАМ СЕ!

    19:41 15.04.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 5 Отговор
    Когато искаш да напуснеш планетата Земя, купувам си билет за Атина и съм Чао

    Коментиран от #16

    19:43 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Томислав Дончев

    7 1 Отговор
    Да бях там. Такъв беше плана. Отблизо да проверя работата на нашия шофьор. Операцията не постигна желания успех.

    19:44 15.04.2026

  • 14 Дементентният

    11 3 Отговор
    да си гледа стадото и да дочете "Винету", че е блокирал в увода

    Коментиран от #27

    19:46 15.04.2026

  • 15 оня с коня

    4 5 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    19:46 15.04.2026

  • 16 17- август мина

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Пари нямаш дозата да си набавиш, билет за Атина ще си купиш. Айде у лево. Атина ще я сънуваш.

    19:47 15.04.2026

  • 17 Звездоброец

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Извинете , а вие и децата ви българи ли сте ?

    19:47 15.04.2026

  • 18 1102

    8 6 Отговор
    Мале Баце! Радев ша та сгази като верижен трактор цинкова кофа!

    19:47 15.04.2026

  • 19 Благой от СОФстрой

    3 4 Отговор
    Всичкото политик в БеГето е ЗЛО, само БОКОто-ГЕРБ е по малкото такова!

    19:48 15.04.2026

  • 20 Дъглас

    3 3 Отговор
    Знам че мозъка вече е изветрял на внука на дедо който пандисчиите го убиха и от пандиза нямаш акъл

    19:49 15.04.2026

  • 21 Рамбо

    7 5 Отговор
    Аз ще гласувам за модела Пеевски и Борисов, защото модела на Боташ и Шарлатаните му от педофилската Петроханска секта е опасен за държавата. Не може децата на ДС доносниците да зарият България с боклук и корупция, както го направиха във Варна и София.

    Коментиран от #23

    19:50 15.04.2026

  • 22 Град Симитли

    3 3 Отговор
    Къде е вълнАта не е важно,
    важното е в неделя как ще му ядеш вЪлната!

    19:51 15.04.2026

  • 23 1102

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Рамбо":

    Теб па кой те пита за кого ще гласуваш!

    19:51 15.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бахой

    4 1 Отговор
    Тия ги говори на ония,дето не те познават!Тръчи лажи!!

    19:52 15.04.2026

  • 26 Българка

    4 2 Отговор
    Какъв срам каква наглост какви нагли лъжи !!Тиквуне за какакъв възход за какъв жизнен стандарат !!Гробарите при табупетката и водопада окрадохте държаната и сега не са ви необходими други средства за изборите!!! А ТИ ТИ ОТНОВО И ОТНОВО ОБГРАДЕН ОТ ОХРАНИТЕЛИ ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ЛЪЖЕШ И ДА СЕ ПРАВИШ НА ТАКЪВ КАКЪВТО НЕ СИ!!ДАНО ХОРАТА ПРОЯВЯТ РАЗУМ НА ИЗБОРИТЕ И ГРОБАРИТЕ ВЪН!!!О И ДА ТИКВУНЕ СЛЕЗ СРЕД ХОРАТА ПО ПЛОЩАДИТЕ И СЕ ПОРОДВАЙ НА НАРОДТАТА ЛЮБОВ??!!! НО ГРОБАРИТЕ РАЗЧИТАТЕ НА АРМИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ТРАНТУТНИЦИ И ЗАВИСИМИТЕ ОТ ВАС ФИРМИ ИНАЧЕ НЯВА КОЙ ДА ВИ ПОДКРЕПИ!!!нали затова шм увеличихте заплатите и сматате че са ви вързани в кърпа-НО ДАНО И ТЕ СА РАЗБРАЛИ КАКВИ МАФИОТИ СТЕ!!!

    Коментиран от #32, #34

    19:53 15.04.2026

  • 27 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Дементентният":

    А ти дали си чел и Винету а хахахахахахаха

    19:54 15.04.2026

  • 28 БОКО ДАЙ МИ 100 Е

    3 2 Отговор
    Кой ще гласува за тебе??

    19:54 15.04.2026

  • 29 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако искате този и още няколко да поумнеят гласувайте за България

    19:55 15.04.2026

  • 30 Буцииййй стига

    3 2 Отговор
    с тези лакардий, 100.000 сме ги слушали, смени плочата, или си Винету-туу. как е райето????, пробва ли го. Оранжев цвят ти отива също, като капутите от шкафчето.

    19:55 15.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българка":

    Българка от татарстан.

    19:56 15.04.2026

  • 33 Сталин

    1 1 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    19:57 15.04.2026

  • 34 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българка":

    Айде тук са мирчевите плямпачи Президентската охрана и привилегии как са или тях не ги виждаш ЧЕ по голяма шайка от извратеняци петроханци пепейци няма ОТ 5 години рушат държавата ни и са безнаказани

    19:58 15.04.2026

  • 35 Сталин

    1 1 Отговор
    Тиквата е агента на Ротшилд ,помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    19:58 15.04.2026

  • 36 Гарантирано от Герб

    1 1 Отговор
    Вие всичко сбъдвате, дългове по-големи от приходите на държавата. Магистрали и пътища с кратери. Ремонт на ремонта. Обществени поръчки с "наши" фирми, не ви трябват спонсори. Иземване на бизнеси и фалирването им. Държавата работи за да шантажира.

    Коментиран от #37

    19:58 15.04.2026

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гарантирано от Герб":

    Айде тук са мирчевите плямпачи Президентската охрана и привилегии как са или тях не ги виждаш ЧЕ по голяма шайка от извратеняци петроханци пепейци няма ОТ 5 години рушат държавата ни и са безнаказани

    19:59 15.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кибик

    0 0 Отговор
    Не знам за балона, ама клиентелата на ГЕРБ спада яко, вече сте тесен семеен кръг от 100 000 корумпета.

    20:00 15.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове