Бойко Борисов към Радев: Къде е вълната? С всеки ден балонът спада

Започна закриването на предизборната кампания на ГЕРБ-СДС в Самоков.

Ние нямаме дарители, нямаме олигарси и за да ни излъчат, трябва да закриваме кампания. Благодаря ви, че сте тук в тази прекрасна зала, за която сме платили. Ние сбъднахме мечтите на хората от 90-те години – Шенген, еврозона и т.н. Ние сме истинска партия, която подкрепя работещите хора. Защо да няма помощ за бизнеса, данъчни облекчения, инвестиции в талантливи деца? – това трябва да промотираме в новия НС. Аз не искам децата ми да плащат дългове каквото ни предлагат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Самоков пред пълна зала симпатизанти.

Тихомълком взеха 150 млн. евро заем в деня, когато Асен Василев казва, че трябва да даваме доходи. Като взимате заеми, какво става с младите хора в следващите години - те ще ви платят лихвите, предупреди Борисов.

Държавният глава бил новото, той е новият с все олигарсите и копринките, с всички, които са се заврели там. Щял да ме свали от сцената в неделя. Ако някой си мисли, че ме е свалил декември месец, греши. Ние се свалихме от сцената, след като изпълнихме всички задачи, подчерта той.

Няма равенство, има този, който учи и се труди. Това движи света напред, подчерта лидерът на ГЕРБ.

На нас всяко нещо ни е минало през главите, затова обликът на градовете е такъв. По време на нашето управление хазната се пълни и се работи. Тази пауза години наред със служебни правителства и един куп премиери на президента Радев. След понеделник анализаторите ще пеят друга песен. С всеки ден балонът спада и навсякъде питам къде е вълната, посочи той. Защо отиде да подпише с "Боташ" за 13 години? Ще платим всички, за да дойде новото. Копринката ли е новото? Слави Василев ли? Радев стана едноличен собственик на държавата - с месеци, с години. Монархия. Затова променихме Конституцията, обясни той.

Чудя се на Руми Бъчварова, знае, че съм толкова свадлив. Кой ще даде стотинка от ГЕРБ за купуване на избори? Наш член бил запушил тунел, той и Томислав Дончев беше в тази опашка. Защо се излагате? Не дават на нашите кандидати да агитират по време на предизборна кампания. Ами стотиците милиони дълг? Ако това продължи, дългът ще отиде на 6 милиарда. След като Асен Василев казва, че не сме били на манастир с него, той може да излъже за всичко, обобщи Борисов. Той уточни, че са се събирали в самоковския манастир.

Българинът е патриархален, той не иска младите да му плащат дълговете, иска нещо да остави на децата си. В Европа най-големият проблем е с липсата на жилища за младите. А ние тук санираме. Ние сме като асансьор -народът ни качва и после ни сваля. Пак ще се качим отгоре, бъдете сигурни, увери лидерът на ГЕРБ.

Партията е в чудесна кондиция, всички го виждат. Хубавото при нас е, че, каквото и да се случи, е за добро. Няма от какво да загубим. След някоя и друга година ще станем повече партии в този блок. Всичко, което правят тези хора е криза, завърши Бойко Борисов.

Искам да ви уверя, че ние повече никога няма да излизаме от дрехите, с които сте свикна ли да ни виждате, никога повече няма да жертваме политическата доктрина на ГЕРБ, за да угодим на този или онзи, заяви Владислав Горанов.

Тези избори ще свършат в неделя, но след това започва предизвикателството за качеството на управление, което е подложено на риск. Ние не можем да си позволим държавата да е на автопилот. Който и да иска да управлява, трябва да знае, че това не се прави самостоятелно, подчерта той.

Явяваме се за пореден път на избори. Часът на истината започва на следващия ден. ГЕРБ са единствените, които се явяват на тези избори, защото са политици, всички останали, защото си търсят нова работа. Само ГЕРБ може да върши работа, обяви Деница Сачева и добави: "Подкрепете ни. Ние може да не сме съвършени, но сме най-подготвени".

Не давам да се говори срещу Асен Василев, защото пълнее, започна с шега Делян Добрев.

„Единственото нещо, с което той се похвали на дебата вчера бяха компенсациите за бизнеса заради скъпия ток. Но това го направи ГЕРБ, след което тази мярка бе предприета и в цяла Европа. Аз му го напомних, а той посочи, че сега компенсациите били намалени. Те предлагат сегашната криза да я лекуват, като харчат повече. Засилили сме се към бездната с бясна скорост”, обясни той.