Важните новини във ФАКТИ на 11.04.2026 г.

Поредна акция срещу търговията с гласове, има задържани (ВИДЕО)

Нова успешна полицейска операция в Търговище. След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство. Двама души са задържани. Това съобщи в профила си във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Патриархът и Светият синод отправиха пасхално послание към вярващите

С настъпването на най-светлия християнски празник - Възкресение Христово, българският патриарх и Светият синод отправиха пасхално послание към вярващите. В своето обръщение те открояват Христовото Възкресение като „една-едничка надежда на фона на смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда“.

Сметната палата: Близо 2,5 пъти повече подадени сигнали за конфликт на интереси

Близо 2,5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Сметната палата. Най-много са за общински съветници, кметове и директори на училища.

Над 1 млн. eвро са даренията към третата седмица на предизборната кампания

В третата седмица на предизборната кампания средствата, насочени към участниците нарастват. От финансирането зависи степента, в която посланията на кандидатите достигат до избирателите, както и възможностите за присъствието им в публичното пространство. Затова прозрачността на даренията и техният произход са ключови за повишаване на доверието в изборите и за ограничаването на съмненията за потенциални зависимости.