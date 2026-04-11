Важните новини във ФАКТИ на 11.04.2026 г.

11 Април, 2026 23:00 658 3

Намерени са и списъци с имена

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Поредна акция срещу търговията с гласове, има задържани (ВИДЕО)

Нова успешна полицейска операция в Търговище. След подаден сигнал за организирано купуване на гласове, служители на МВР проведоха незабавни действия. Образувано е досъдебно производство. Двама души са задържани. Това съобщи в профила си във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

Патриархът и Светият синод отправиха пасхално послание към вярващите

С настъпването на най-светлия християнски празник - Възкресение Христово, българският патриарх и Светият синод отправиха пасхално послание към вярващите. В своето обръщение те открояват Христовото Възкресение като „една-едничка надежда на фона на смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда“.

Сметната палата: Близо 2,5 пъти повече подадени сигнали за конфликт на интереси

Близо 2,5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Сметната палата. Най-много са за общински съветници, кметове и директори на училища.

Над 1 млн. eвро са даренията към третата седмица на предизборната кампания

В третата седмица на предизборната кампания средствата, насочени към участниците нарастват. От финансирането зависи степента, в която посланията на кандидатите достигат до избирателите, както и възможностите за присъствието им в публичното пространство. Затова прозрачността на даренията и техният произход са ключови за повишаване на доверието в изборите и за ограничаването на съмненията за потенциални зависимости.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 според снимката

    1 0 Отговор
    Сит търбух
    за наука глух

    Радой Ралин

    Коментиран от #2

    23:19 11.04.2026

  • 2 На снимката...!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "според снимката":

    Тоя,като е видял дебелия и набързо е глътнал дългият списък с избиратели,за да няма улики срещу него...😁😁😁

    Коментиран от #3

    23:58 11.04.2026

  • 3 Да де,именно...!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "На снимката...!":

    Те затова и в едър план са снимали търбуха му и постнали в началото на статията...!
    Щото там са уликите...!

    00:25 12.04.2026

