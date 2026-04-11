Издирват млад мъж от Девня

Издирват млад мъж в град Девня. Димитър Енев Димитров е на 29 години и страда от параноидна шизофрения, съобщават близките му. Вече над 48 часа те нямат връзка с него.

Последно е забелязан в района на Девня. Възможно е да се движи пеша, да се укрива или да търси усамотени места, сочат близките.

Сигнал може да бъде подаден на телефон 112 или на +359894614979.