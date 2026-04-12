Продължава издирването на 29-годишния Димитър от Девня

12 Април, 2026 08:41

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато страната празнува Възкресение Христово, едно семейство от Девня прекарва празника в тревога и очакване. Вече трети ден продължава издирването на 29-годишния Димитър Димитров, който е изчезнал от дома си в четвъртък вечерта. Младият мъж страда от параноидна шизофрения, което прави ситуацията още по-критична.

Димитър е видян за последно около 20:00 – 20:30 часа в четвъртък. Баща му, Еньо, разказа в ефира на "Събуди се" по NOVA, че синът му просто е излязъл от къщата, без да каже нищо. „Тръгнах да го търся, обаче го няма никъде. До днешна дата няма вест, няма нищо”, сподели бащата. Според него е малко вероятно Димитър да е успял да стигне сам до Варна или да се качи на автобус, тъй като състоянието му не позволява подобна самостоятелност.

Полицията вече е включена в издирването, но близките разчитат изключително много и на доброволци. Стилян Стойчев, който координира екипите на терен, обясни, че почти всички места в Девня вече са проверени, но без резултат. „Сега предстои да претърсим гората, понеже имаме съмнения, че може да се крие там”, поясни той.

Организаторите отправиха спешен апел за допълнителна помощ. „Имаме нужда от дронове, от техника, от джипове. Знаем, че днес е Великден, но това е един човешки живот, който трябва да бъде спасен”, подчерта Стойчев.


  • 1 боклук

    1 1 Отговор
    Търсете грамотно! За 3 дни може да е на десетки километри! Такива симптоми със затопляне на времето излизат и тръгват според личната си, непонятна за другите навигация! Хубаво е ако носи телефон или устройство, показвщ местоположението, но....! Съседни общини и области да бъдат уведомени до последния кмет и сътрудник на органите на МВР, наричан за кратко и назидателно ,,доносник"!

    08:57 12.04.2026

  • 2 Ели Енчева

    1 1 Отговор
    Има заболяване и то сериозно този млад мъж.Трябва да бъде открит,къде се намира,къде е местонахождението му.Да бъде лекуван.

    Коментиран от #4

    08:58 12.04.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Вероятно е в Петрохан на мъжко парти.
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣👍

    08:58 12.04.2026

  • 4 боклук

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ели Енчева":

    Ако е рекъл Бог, ще се намери! След време пак ще се загуби и така! Жалко за близките! Хората живеят, празнуват, а те изкупуват греховете им!

    09:05 12.04.2026

