Продължава издирването на 29-годишния Димитър от Девня

Докато страната празнува Възкресение Христово, едно семейство от Девня прекарва празника в тревога и очакване. Вече трети ден продължава издирването на 29-годишния Димитър Димитров, който е изчезнал от дома си в четвъртък вечерта. Младият мъж страда от параноидна шизофрения, което прави ситуацията още по-критична.

Димитър е видян за последно около 20:00 – 20:30 часа в четвъртък. Баща му, Еньо, разказа в ефира на "Събуди се" по NOVA, че синът му просто е излязъл от къщата, без да каже нищо. „Тръгнах да го търся, обаче го няма никъде. До днешна дата няма вест, няма нищо”, сподели бащата. Според него е малко вероятно Димитър да е успял да стигне сам до Варна или да се качи на автобус, тъй като състоянието му не позволява подобна самостоятелност.

Полицията вече е включена в издирването, но близките разчитат изключително много и на доброволци. Стилян Стойчев, който координира екипите на терен, обясни, че почти всички места в Девня вече са проверени, но без резултат. „Сега предстои да претърсим гората, понеже имаме съмнения, че може да се крие там”, поясни той.

Организаторите отправиха спешен апел за допълнителна помощ. „Имаме нужда от дронове, от техника, от джипове. Знаем, че днес е Великден, но това е един човешки живот, който трябва да бъде спасен”, подчерта Стойчев.