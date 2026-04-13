Борислав Цеков: Посещението на Джей Ди Ванс предизвика катастрофа за Орбан

13 Април, 2026 19:16, обновена 13 Април, 2026 18:21 1 413 31

Партията на Петер Мадяр не е либерална и лява, но е проевропейска и демократична, подчерта конституционалистът

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическият обрат в Унгария не е толкова идеологически, защото партията на Петер Мадяр не е либерална, лява, а дясно-центристка с подчертано консервативни приоритети. Но това, което отличава „Тиса” е, че не е проруска партия, а проевропейска и демократична.

Това каза конституционалистът доц. Борислав Цеков в ефира на „Деня на живо” по NOVA NEWS.

Според него посещението на Джей Ди Ванс в Унгария няколко дни преди вота е било грешно решение, а резултатът - "катастрофален". По негови думи унгарците разглеждат тази визита като опит за вмешателство отвън в политиката на страната. Цеков също така допълни, че Доналд Тръмп е останал настрани от кампанията на Виктор Орбан.

Доцентът каза още, че „когато един политик се задържи във властта прекалено дълго време – 16 години мнозинство на „Фидес”, 20 години Орбан премиер – това винаги води до политически девиации, създаване на плутократични елити около управлението, чувство за месианство, а оттам и корупционни практики”. Той допълни, че това е довело и до високата избирателна активност и категоричния вот срещу Орбан и политиката, която той води, а именно на конфронтация с Европа и „открито флиртуване” с режима в Кремъл и Иран


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    19 9 Отговор
    Ванс да заповяда в България срочно! Решетников също.

    Коментиран от #5

    18:23 13.04.2026

  • 2 Майна

    12 9 Отговор
    Катастрофата идва за лондонсити
    Със или без Орбан..
    И парички за такива като теб ще секнат..
    Давай, Тръмп!!!

    Коментиран от #23

    18:24 13.04.2026

  • 3 Иван

    16 1 Отговор
    П.ендел

    18:24 13.04.2026

  • 4 Булгар

    21 2 Отговор
    Герберастки пипон

    18:26 13.04.2026

  • 5 Вие

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Еатлантиците все на заповеди сте свикнали

    Коментиран от #8

    18:26 13.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Предложение

    17 8 Отговор
    Дано Ванс дойде бързо и в България и да подкрепи Радев.

    18:28 13.04.2026

  • 8 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Вие":

    Ние сме свикнали на най-голямата популярност.

    18:28 13.04.2026

  • 9 Тръмп и Путин

    8 7 Отговор
    инсталират Радев у нас.

    Това е причината Борисов така скоропостижно да сдаде властта!
    След два мижави протеста.

    Коментиран от #15

    18:29 13.04.2026

  • 10 Димо

    13 10 Отговор
    Цеков, катастрофата за Орбан тръгва от самия него,минава през Путин и тогава го довършва неадекватния Тръмп през Ванс. Това са автократи, целта на които е да богатеят,да трупат милиарди на гърба на народа! Нищо повече от това! Да си вземем поука за неделя,спасители няма има демагози като Радев, Пеевски и Борисов! Далече от тях!

    18:29 13.04.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 11 Отговор
    Тези от "Тиса" са като нашите ПП-ДБ-ЛГБТ, които в неделя, на 19-ти, ще изритаме от власт.
    И в Унгария ще изкарат не повече от 3-4 години...

    Коментиран от #19

    18:29 13.04.2026

  • 12 аман отДЕБИЛЧЕТА като тоя

    15 4 Отговор
    айде наще сега големи специалисти се извъдиха от всичко разбират а тук 36 години само разруха

    18:29 13.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Абе, плешив. И ти си един слуга на Боко и шиши

    18:31 13.04.2026

  • 14 Ъхъ!!!

    8 3 Отговор
    Брадавичестият аналлизатор Галопчо се появи да ръси мозъчните си напъни! Ами къде го титана на мисълта и баща на българската демокрация с Кремълски привкус от Партия Боташ, че и той да се изходи по въпроса?

    18:33 13.04.2026

  • 15 Майна

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Тръмп и Путин":

    Нещо бъркаш..
    Радев е на дълбоките, срещу които са Путин и Тръмп

    18:34 13.04.2026

  • 16 Сатана Z

    6 8 Отговор
    Дано Урсула да дойде в София ден преди изборите за да помогне на ППДБрасите

    Коментиран от #20

    18:35 13.04.2026

  • 17 Голем смех

    9 6 Отговор
    Трябваше. и Путлер да се появи. Тогава катастрофата щеше да е пълна.

    Коментиран от #24

    18:36 13.04.2026

  • 18 !!!?

    5 2 Отговор
    Чакаме Тръмп да подкрепи Радев...в борбата с "олигархията" !!!?

    18:39 13.04.2026

  • 19 Голем смех

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Евала. Голям разбирач си по ЛГБТ. Изглежда яко им симпатизираш под дъгата. Ха-ха-ха.

    18:39 13.04.2026

  • 20 Ще си събираш

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Кара ан тийте

    18:41 13.04.2026

  • 21 Голем смех

    7 2 Отговор
    Искам да чуя и компетентното мнение на Георги Марков /агент Николай/. Ако е спрял да реве де...

    18:43 13.04.2026

  • 22 на кой му пука?

    4 0 Отговор
    С Ванс или без Ванс все тая. И без петел съмва. Как ще ги стигнем... унгарците... с 80% избирателна активност?

    Коментиран от #28

    18:44 13.04.2026

  • 23 Дони Тръъмп

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Другата седмица идвам у Коматево заповядай да те ощастливя

    18:44 13.04.2026

  • 24 Путин без Мадуро

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Голем смех":

    Моля, моля, без провокации! Аз от бункера не излизам, че Буданов ме гледа много лошо.

    18:45 13.04.2026

  • 25 Заю Баю

    6 1 Отговор
    ЕСто не беше създадено за свободно мислене и политика. ЕСто е създадено за централно финансово, културно, политическо военно и каквото друго искате контролиране на държавите членки. Ако до сега и това не ви е ясно и още сто години да живеете пак няма да го разберете.
    Защо Орбан загуби, не защото неговата политика е била анти Унгарска, той загуби защото всички финансови зависимости от ЕСто му бяха отрязани за наказание че искаше свободна и независима Унгария. Орбан не е Руски агент както го наричат, той искаше по добра икономическа стабилност за страната си базирана на свободен пазарен избор. Той не искаше да се дават от нашите пари на Украинската мафия които изчезваха в незнайни тъмни дупки и сметки на Урсулианци Мексиканци и други питеци.
    Това е простата истина, но за съжаление простотията и алчността винаги надделяват.

    18:45 13.04.2026

  • 26 И още мисирки ООД

    7 0 Отговор
    Цеков, защо не кажеш, че и тук Бойко Борисов е пуснал здрави корени от 20 години във властта? Ама ти е "голем приятел", нали?

    18:45 13.04.2026

  • 27 Еми така е .....

    3 0 Отговор
    Ванс беше и във Ватикана......и малко след това трябваше да се избира нов папа (наследника на Франциск) !

    18:52 13.04.2026

  • 28 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "на кой му пука?":

    Българите са доволни от живота си и за това никой не иска промени! Трепят се да гласуват само разни неудачници и загубеняци. На тези които им се работи, за 20 години доходите им са се удесеторили. Имат по няколко апартаменти, къщи на село, че и вили по курортите или в Гърция и Италия!
    Така че, загубеняците да ходят да гласуват и да се борят с корупцията, олигархията, перасите и с който искат! Нормалните хора си гледат интереса и не се занимават с глупости!

    19:07 13.04.2026

  • 29 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Джей Ди Ванс направи белята , той за друго и без това не става , кашик като кашик!
    Представяме си, какъв би бил резултата ако "Лудия Цезар" беше лично там на посещение преди гласуването????
    Дали им стиска, на Шиши и Банкера от Банкя , да поканят "Лудия Цезар" на посещение в България за едно предизборно американско шоу, Слави "Чалгата" , като нищо може да го натъмани по "седем/ осми" ???!!!
    "Съвета за сигурност " на "Лудия" , сега им седи като медал на глупостта, а дано му се нарадват до изборите!!!

    19:08 13.04.2026

  • 30 Баце е по-хитър

    0 0 Отговор
    Оттегля се, тактически изчаква опонентът да се самопровали, поддържа си противниците живи и ги ползва както си иска.

    19:12 13.04.2026

  • 31 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    В живота има една закономерност. Злоупотребиш ли било в любовта, било с доверието ,те си отиват.
    Унгария е хубав пример за нашите политици. Когато обещаващ и не си искрен, когато искаш да се заявиш пред чужденците, а заблуждаваш народа си и не му служиш, много бързо се изхабяваш като политик.
    Мислете хора на кого си давате доверието в тези тежки времена.

    19:20 13.04.2026

