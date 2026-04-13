Борислав Цеков: Посещението на Джей Ди Ванс предизвика катастрофа за Орбан

Политическият обрат в Унгария не е толкова идеологически, защото партията на Петер Мадяр не е либерална, лява, а дясно-центристка с подчертано консервативни приоритети. Но това, което отличава „Тиса” е, че не е проруска партия, а проевропейска и демократична.
Това каза конституционалистът доц. Борислав Цеков в ефира на „Деня на живо” по NOVA NEWS.
Според него посещението на Джей Ди Ванс в Унгария няколко дни преди вота е било грешно решение, а резултатът - "катастрофален". По негови думи унгарците разглеждат тази визита като опит за вмешателство отвън в политиката на страната. Цеков също така допълни, че Доналд Тръмп е останал настрани от кампанията на Виктор Орбан.
Доцентът каза още, че „когато един политик се задържи във властта прекалено дълго време – 16 години мнозинство на „Фидес”, 20 години Орбан премиер – това винаги води до политически девиации, създаване на плутократични елити около управлението, чувство за месианство, а оттам и корупционни практики”. Той допълни, че това е довело и до високата избирателна активност и категоричния вот срещу Орбан и политиката, която той води, а именно на конфронтация с Европа и „открито флиртуване” с режима в Кремъл и Иран
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #5
18:23 13.04.2026
2 Майна
Със или без Орбан..
И парички за такива като теб ще секнат..
Давай, Тръмп!!!
Коментиран от #23
18:24 13.04.2026
5 Вие
До коментар #1 от "си дзън":Еатлантиците все на заповеди сте свикнали
Коментиран от #8
18:26 13.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Предложение
18:28 13.04.2026
8 си дзън
До коментар #5 от "Вие":Ние сме свикнали на най-голямата популярност.
18:28 13.04.2026
9 Тръмп и Путин
Това е причината Борисов така скоропостижно да сдаде властта!
След два мижави протеста.
Коментиран от #15
18:29 13.04.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
И в Унгария ще изкарат не повече от 3-4 години...
Коментиран от #19
18:29 13.04.2026
15 Майна
До коментар #9 от "Тръмп и Путин":Нещо бъркаш..
Радев е на дълбоките, срещу които са Путин и Тръмп
18:34 13.04.2026
16 Сатана Z
Коментиран от #20
18:35 13.04.2026
17 Голем смех
Коментиран от #24
18:36 13.04.2026
19 Голем смех
До коментар #11 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Евала. Голям разбирач си по ЛГБТ. Изглежда яко им симпатизираш под дъгата. Ха-ха-ха.
18:39 13.04.2026
20 Ще си събираш
До коментар #16 от "Сатана Z":Кара ан тийте
18:41 13.04.2026
22 на кой му пука?
Коментиран от #28
18:44 13.04.2026
23 Дони Тръъмп
До коментар #2 от "Майна":Другата седмица идвам у Коматево заповядай да те ощастливя
18:44 13.04.2026
24 Путин без Мадуро
До коментар #17 от "Голем смех":Моля, моля, без провокации! Аз от бункера не излизам, че Буданов ме гледа много лошо.
18:45 13.04.2026
25 Заю Баю
Защо Орбан загуби, не защото неговата политика е била анти Унгарска, той загуби защото всички финансови зависимости от ЕСто му бяха отрязани за наказание че искаше свободна и независима Унгария. Орбан не е Руски агент както го наричат, той искаше по добра икономическа стабилност за страната си базирана на свободен пазарен избор. Той не искаше да се дават от нашите пари на Украинската мафия които изчезваха в незнайни тъмни дупки и сметки на Урсулианци Мексиканци и други питеци.
Това е простата истина, но за съжаление простотията и алчността винаги надделяват.
18:45 13.04.2026
28 койдазнай
До коментар #22 от "на кой му пука?":Българите са доволни от живота си и за това никой не иска промени! Трепят се да гласуват само разни неудачници и загубеняци. На тези които им се работи, за 20 години доходите им са се удесеторили. Имат по няколко апартаменти, къщи на село, че и вили по курортите или в Гърция и Италия!
Така че, загубеняците да ходят да гласуват и да се борят с корупцията, олигархията, перасите и с който искат! Нормалните хора си гледат интереса и не се занимават с глупости!
19:07 13.04.2026
29 Оракула от Делфи
Представяме си, какъв би бил резултата ако "Лудия Цезар" беше лично там на посещение преди гласуването????
Дали им стиска, на Шиши и Банкера от Банкя , да поканят "Лудия Цезар" на посещение в България за едно предизборно американско шоу, Слави "Чалгата" , като нищо може да го натъмани по "седем/ осми" ???!!!
"Съвета за сигурност " на "Лудия" , сега им седи като медал на глупостта, а дано му се нарадват до изборите!!!
19:08 13.04.2026
31 Снежанка Димитрова
Унгария е хубав пример за нашите политици. Когато обещаващ и не си искрен, когато искаш да се заявиш пред чужденците, а заблуждаваш народа си и не му служиш, много бързо се изхабяваш като политик.
Мислете хора на кого си давате доверието в тези тежки времена.
19:20 13.04.2026