Мартин Владимиров: Вървим към 2 евро за литър дизел

Цената на горивата не е достигнала своя пик. България все още е на дъното на цените на горивата, догонва средните равнища в ЕС, все още не сме видели средните стойности. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията в ефира на БНТ.

Според него трябва да се въведат мерки за ограничаването на потреблението на горива, за да няма шоково поскъпване на други стоки. Една от мерките – въвеждане на безплатен градски транспорт.

Икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика е на мнение: „По всичко личи, че това ще продължи дълго време. Това, че пазарът следва изказания на Тръмп, не значи, че има пълно успокояване.“

Посочи важните условия за ефективни мерки: да са навременни, да са насочени и да са с ограничен времеви порядък.

Според Владимиров най-правилно е да се подкрепят най-бедните семейства.

„България не е от най-засегнатите заради цената на торовете, защото все още внасяме и руски торове. Не трябва да се месим в цената на горивата – ако не искаме да предизвикаме недостиг, който така или иначе се задава за някои европейски страни. С таван на цената на горивата ще счупим пазара изключително бързо. Не трябва да се пипат ДДС и акциз. Трябва да се насърчи намаляване на потреблението“, категоричен е Владимиров.

По думите му, ако Ормузкият проток бъде отпушен днес, което няма да се случи реално, ще видим отражение в цените чак през есента. И допълни, че очакваме в момента голямата вълна на покачване на цените. Вървим към 2 евро за литър дизел, при бензина няма да е такова повишение.

Ганев уточни, че не е ясно дали след изборите ще има нов бюджет: „Може да изкараме цяла година без бюджет. Освен енергийните експерти и министъра да следят внимателно, трябва държавата да има база показатели, които да следи всекидневно – в бюрата по друга, приходите на НАП. Ако се прелее това в икономиката и обърне посоката в негативна траектория – рецесия, това да се хване много рано. Ако отидем на 150 долара петрол, има оценки за риск от рецесия.“