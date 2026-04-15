Мартин Владимиров: Вървим към 2 евро за литър дизел

15 Април, 2026 10:11 1 104 66

България все още е на дъното на цените на горивата, догонва средните равнища в ЕС, все още не сме видели средните стойности

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на горивата не е достигнала своя пик. България все още е на дъното на цените на горивата, догонва средните равнища в ЕС, все още не сме видели средните стойности. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията в ефира на БНТ.

Според него трябва да се въведат мерки за ограничаването на потреблението на горива, за да няма шоково поскъпване на други стоки. Една от мерките – въвеждане на безплатен градски транспорт.

Икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика е на мнение: „По всичко личи, че това ще продължи дълго време. Това, че пазарът следва изказания на Тръмп, не значи, че има пълно успокояване.“

Посочи важните условия за ефективни мерки: да са навременни, да са насочени и да са с ограничен времеви порядък.

Според Владимиров най-правилно е да се подкрепят най-бедните семейства.

„България не е от най-засегнатите заради цената на торовете, защото все още внасяме и руски торове. Не трябва да се месим в цената на горивата – ако не искаме да предизвикаме недостиг, който така или иначе се задава за някои европейски страни. С таван на цената на горивата ще счупим пазара изключително бързо. Не трябва да се пипат ДДС и акциз. Трябва да се насърчи намаляване на потреблението“, категоричен е Владимиров.

По думите му, ако Ормузкият проток бъде отпушен днес, което няма да се случи реално, ще видим отражение в цените чак през есента. И допълни, че очакваме в момента голямата вълна на покачване на цените. Вървим към 2 евро за литър дизел, при бензина няма да е такова повишение.

Ганев уточни, че не е ясно дали след изборите ще има нов бюджет: „Може да изкараме цяла година без бюджет. Освен енергийните експерти и министъра да следят внимателно, трябва държавата да има база показатели, които да следи всекидневно – в бюрата по друга, приходите на НАП. Ако се прелее това в икономиката и обърне посоката в негативна траектория – рецесия, това да се хване много рано. Ако отидем на 150 долара петрол, има оценки за риск от рецесия.“


  • 1 Последния Софиянец

    Отговор
    В Клуба на Богатите е скъпо.Няма място за бедни.

    Коментиран от #24, #30

    10:12 15.04.2026

  • 2 Зевс

    Отговор
    Интересно ми е керосина на американските самолети-цистерни кой ли го плаща?

    Коментиран от #3

    10:13 15.04.2026

  • 3 честен ционист

    Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Русия.

    10:14 15.04.2026

  • 4 Трол

    Отговор
    Малко е, опашките по посока Гърция бяха големи на празниците.

    Коментиран от #16

    10:15 15.04.2026

  • 5 Мартине,

    Отговор
    Инфлационно влияе потреблението, а не цените! Скоро дизела ще подмине 3 евро, а бензина 2,5 евро за литър. Ще става и по-зле докато Тръмп е на власт, защото той това иска и не се свени да използва всякакви средства! Не може да се субсидира потреблението, защото това генерира още инфлация! Спрете течовете от бюджета, спрете корупцията! Асен Василев е прав!

    10:18 15.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    Отговор
    Ония ден заредих на 2,12 - благодаря!

    България е на "дъното на цените", а на покупателната способност от доходите как е? Сигурно на върха според тия експерти?! Ако 2 евро не ограничат потреблението - кое?!

    Безплатен градски транспорт? Може би ще доставяме стоките по магазините с хафтобусчето?!
    Ако ограничим потреблението просто ще освободим количества, от рафинерията, които ще отиват към пазарите с по-високи цени!

    Да не се пипало ДДС и акциза - що бе?! Какво ще навреди освен, че директно сваля двуцифрени проценти от цената на горивото ЗА ВСИЧКИ!

    1000 тояги на голо и да изчезват!

    Коментиран от #33, #37, #52

    10:19 15.04.2026

  • 7 Ура,,Ура

    Отговор
    Не плашете наивниците. Българинът ще си кара колата. Ще съкрати от ресторанти, хотели и други глезотиийки и пак ще е на пътя.

    10:22 15.04.2026

  • 8 Всичко е нормално

    Отговор
    В клуба на богатите е така.

    10:23 15.04.2026

  • 9 Хахахаха

    Отговор
    Нищо. Важното, че българина ще чувства "свободата" с ДВГ и ще усеща душата на мотора.

    10:24 15.04.2026

  • 10 аман от тея брадати

    Отговор
    пипигеюви

    10:25 15.04.2026

  • 11 Тодор

    Отговор
    Естествено, че няма да пипат ДДС-то и акицза, с тия цени ще има чудесни непланирани постъпления в бюджета и значи повечко пари за "усвояване". На кой му пука, че това е от джоба на обикновените хората.

    10:29 15.04.2026

  • 12 Кармично

    Отговор
    Появят ли се петроханските шарлатани в управлението, неизбежно цените на горивата хвръкват в небесата. Това са знаци от всевишния че ППДБ и техния вожд Рундьо са антинародни субекти.

    10:31 15.04.2026

  • 13 Хахахаха

    Отговор
    Тази година на море ще ходят хората с електрички. Хората с ДВГ ще чувстват свободата на близкия язовир, ако морето е на по-далечко!

    10:32 15.04.2026

  • 14 Калин

    Отговор
    Вървим, към светли бъднини вървим!
    Да живее Урсула, да живее Калас, да живеят Гюров, Денков те са нашите пътеводни звезди.....абе важното е на руснаците да им е зле, нас не ни мислете, така каза нашият кумир Денков, а той е голям капацитет.

    Коментиран от #22, #32

    10:34 15.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георги

    Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    а на теб какво ти пречат тея опашки?

    10:35 15.04.2026

  • 17 Каруцарска държава

    Отговор
    Вчера каруцар ми каза следната каруцарска сметка. Увелечената ценана дизела добавя по 250 евро на даден курс. Каруцарите обаче искат допълнителни 600 евро заради скъпия дизел за същия курс.

    Няма спекула, бацета!

    10:35 15.04.2026

  • 18 Казанлъшкия

    Отговор
    Цените трябваше да не се променят и с цент,ако нямаше картел и спекула. Ние не купуваме петрол от Близкия Изток,а всичко идва от Русия. Няма никаква причина за увеличението.

    Коментиран от #20

    10:35 15.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Георги

    Отговор

    До коментар #18 от "Казанлъшкия":

    системата не работи така. Да ние не купуваме от блокираните държави, но пазарът е общ - тея , които купуват от тях ще започнат да купуват от нашите доставчици на по-високи ценни и ако ние не сме готови да ги платим отпадане.

    10:39 15.04.2026

  • 21 Отстрани

    Отговор
    Абе като управляваха преди време ППдофилите цените пак бяха станали същите без да има война и без петролът да е поскъпвал. Шарлатаните така пълнят скъсания бюджет на гърба на народа и така плащат горивата на нацистите от Украйна които пращат редовно.

    10:39 15.04.2026

  • 22 Хахахаха

    Отговор

    До коментар #14 от "Калин":

    Стига пропаганда. Държави извън ЕС нямат изобщо гориво, вие се оплаквате, че било скъпо в България. Много държави в Азия, нямат изобщо гориво. Написах и преди, че в такива времена е по-добре да си в клуба на богатите, от колкото в клуба на бедните.

    10:41 15.04.2026

  • 23 Али Ръза

    Отговор
    Започнахте..да повтаряте опорките на урсуля ците..." Намаляване на потреблението на петрол"!!!! Защо бе.? Просто трябва да отворим пътя за доставка на руски петрол..и всичко ще си дойде на мястото. Ама как...ще чупим хатъра на евроейов ете....ПУ...изедници продажни!

    Коментиран от #28, #29, #34

    10:42 15.04.2026

  • 24 Хайде стига

    Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хайде стига с този клуб на богатите, изтърка се вече, вземи смени плочата, с лев, евро или долар все тая. Като папагал повтаряш едни и същи неща, ми не си интересен.

    10:43 15.04.2026

  • 25 Aлфа Bълкът

    Отговор
    Нафтаджиите да мрат!

    10:43 15.04.2026

  • 26 Директора👨‍✈️

    Отговор
    Аман от пишман експерти. Това и ние го виждаме. Не е нужно да си "виден експерт", за да кажеш, че цените се покачват!

    10:44 15.04.2026

  • 27 Нехис

    Отговор
    Всъщност, тъй като еврото замени лева, очаквам да заеме и неговата стойност - горивата ще станат около 2.40 еу, колкото бяха в левове.
    Това автоматично означава след време да се мисли и заплатите да бъдат средно 3-3500 еу.

    10:44 15.04.2026

  • 28 Хахахаха

    Отговор

    До коментар #23 от "Али Ръза":

    Ще отворим за руския петрол. Когато рашите си изберат своя Мадяр!

    10:45 15.04.2026

  • 29 Нехис

    Отговор

    До коментар #23 от "Али Ръза":

    Няма проблем да отворим руския петрол - връщат суверенните граници на Украйна и готово.
    А помниш ли една подробност от ковида, когато все още внасяхме Урал, чиято цена падаше, а Брентът се вдигаше?
    Защо тогава нашите бензинджии ни продаваха Урала по 3 лева?
    Забравил ли си?

    Коментиран от #54

    10:46 15.04.2026

  Отговор

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е написано с тънък шрифт, който Тиквата удобно игнорира.

    10:49 15.04.2026

  Отговор

    3 0 Отговор
    тен брадясал! ти направо откри топлата вода в азерската тръба!

    10:51 15.04.2026

  • 32 Нехис

    Отговор

    До коментар #14 от "Калин":

    Русмаците утре ако ти почукат на вратата и си поискат Черномороето, същата подлизурска песен ли ще пееш?

    Коментиран от #35, #36

    10:51 15.04.2026

  Отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Такива като тебе не разбирате- Намали ли се Акциза ще намалеят и постъпленията в Хазната което не само че ще възпрепятства Актуализацията на Пенсии и Социални помощи,но може и директно да ги блокира.А какво ще стане ако все пак се намерят Луди глави да бутнат Акциза?Ами ще има ВСЕОБЩИ МЕЖДУНАРОДНИ Овации защото Румънци,Гърци и всякакви Транзитно преминаващи ЩЕ ИЗЛОЧАТ горивата ни за отрицателно време и ще се надсмиват на простотията ни.

    10:52 15.04.2026

  Отговор

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Али Ръза":

    Когато цената се вдига, руснаците също ще ти я вдигнат.

    "Братушкането е безплатно, но нефтът ви е с пари." - руска поговорка.


    И нито АЕЦ, нито нефтът при Бай Тошо са били безплатни даром от СССР, изнасяхме им домати, чушки, консерви и и жито, и уран, а и труд в несметни количества, затова тогава 125 лв заплата се считаше за висока.

    10:53 15.04.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    Отговор

    До коментар #32 от "Нехис":

    Той на руснак доброволно в робство се продава. Толкова са промити мозъци тия, че дори не разбират, каква си желаят. Мислят си, че руснаците умергат, за да хранят български лентяи. Не се сещат, че дойдат ли руснаците ще ги накичат на три синджира и в сибир да рубят дървесина.

    10:55 15.04.2026

  • 36 Калин

    Отговор

    До коментар #32 от "Нехис":

    Всеки руснак е добре дошъл във всяка българска къща!
    Руснаците са наши братя и никой българин не се страхува от тях, а напротив.

    Но ти специално се скрий под леглото за всеки случай!

    Коментиран от #38, #39

    10:55 15.04.2026

  Отговор

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Всички на колелета, баце! В цивилизованите държави се движат с колелета и не паркират върху тревните площи.

    10:57 15.04.2026

  Отговор

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Калин":

    Предлагам ти две неща:
    1) Да не се изказваш от мое име и това на всички българи;
    2) Да попрочетеш повечко история;
    Има даже и трето:
    3) Повечето български борци за свобода са били против Русия - този, който ни освободи, той ще ни и пороби.
    Чети повечко Захари Стоянов, Васил Левски и други.
    Четенето не е вредно, няма да се повредиш.

    Коментиран от #41, #66

    10:58 15.04.2026

  Отговор

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Калин":

    Българската практика показва, че брат ти е най-вероятният човек да те пребие или ограби или и двете.

    Ти питал ли си руснаците, дали те смятат за брат?

    10:59 15.04.2026

  Отговор

    2 1 Отговор
    Какви 2 евро? Петрола от една седмица не е мръднал от 94 долара за тон....

    11:00 15.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  Отговор

    4 1 Отговор
    2.60-2.70 както беше миналата година ама сега в евро. Така де, ганя плаща кафе и обяд като в париж. Кафенчето от 70ст стана 2 евро, що и нафтата да не скочи? Даже и 4 евро ще стане

    11:01 15.04.2026

  • 43 злодеида

    Отговор
    Не спряха с това как у нас най-ниска цена горива, ток ,а никой не казва за най ниските заплати в ЕС. Стига на маймуни ни направихте.

    11:02 15.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да ви го.......

    Отговор
    Три евро да стане нафтата дреме ми плюете Русия плащайте сега

    11:02 15.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кравария убер алесссс

    Отговор
    Мдам, май се отива към 4лв. На 3.50 лв помня имаше сериозни протести . Сега нищо. Интересно

    11:04 15.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Иванчо

    Отговор
    В Беларус дизелът е 65 евроцента.... Бензинът - 77 евроцента.
    И заплатите им като нашите....

    11:04 15.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  Отговор

    1 0 Отговор
    Това автоматично означава след време да се мисли и заплатите да бъдат средно 3-3500 еу. ----за да станат трябва да произведеш за двойно повече ,какво вече прозвежда тази държава и не е окупирано от чужденци, най доходното е чуждо, полезни изкопаеми, едрова търговия ,мобилни оператори, банки , ти си в кръга на бедния хамстер ,мое мнение и ми писна от глупости

    Коментиран от #53

    11:07 15.04.2026

  • 52 Хохо Бохо

    Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Като падне потреблението ще ми доставяш дедовия с хафтоббусчето. Ще останат 1-2 магазина от големите и тва е. Като фалира производството цените на петрола рязко ще паднат, няма да има кой да потребява добитите количества и урсулестата соросня ще фърчи до обратната страна на луната без скафандър

    11:07 15.04.2026

  • 53 Нехис

    Отговор

    До коментар #51 от "12345":

    Аз тези пари ги правя.
    Да му мислят тези, които не могат.
    В ЕС има достатъчно свобода за всеки да се реализира.
    Който не може - негов проблем.

    11:08 15.04.2026

  • 54 Ппдебил

    Отговор

    До коментар #29 от "Нехис":

    Каде го научи това ве ако не беше Русия сега щеше да си Мехмед

    Коментиран от #58

    11:08 15.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хохохо

    Отговор
    Честито евро честит евроатлантизъм

    11:11 15.04.2026

  • 57 Гоуст

    Отговор
    Цената на петрола спада ли спада, а експертите казват как щяло да се вдига още. Вече е под 95 долара за барел

    11:12 15.04.2026

  • 58 Нехис

    Отговор

    До коментар #54 от "Ппдебил":

    Само че Мехмед нямаше да е преживял 45 години мрачен комунизъм, в който бе избита интелигенцията и от разни свинари и сервитьори да направят милионери.
    Затова не се сещаш, а?
    Купи си един буквар и се научи да пишеш, а после вземи да четеш възрожденска литература, не да висиш по кръчмите с ракийката.

    11:12 15.04.2026

  Отговор

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Мухахаха":

    Пръдльо сте ти и баща ти.

    11:13 15.04.2026

  • 60 Язе

    Отговор
    Център за изследване на демокрацията - Това е поредното шарлатанско и пропагандистно НПО отстояващо нечий бизнес интереси.

    11:21 15.04.2026

  • 61 ЗОРО

    Отговор
    При две евро и нагоре литра, в комбинация с поскъпване на хранителните стоки и услуги, потреблението ще намалее така или иначе!!!

    11:22 15.04.2026

  • 62 И кой е виновен

    Отговор
    Работодателите които не дават гилеми заплати те ли са виновни ?

    11:22 15.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 123

    Отговор
    Не ревете, най важното е че сме в Клуба на богатите.Имате ли евро, имате.Като ходите на почивки в Гърция и там някъде си на май....ната, не обменяте пари.Чувствайте се щастливи макар и да ровите в кофите за боклук.

    11:24 15.04.2026

  • 65 az СВО Победа80

    Отговор
    Е, нали сме в клубът на "богатите", какво ни бърка и 22 евро да стане???

    🤣🤣🤣

    11:25 15.04.2026

  • 66 Калин

    Отговор

    До коментар #38 от "Нехис":

    Казах българи, а не цигани, ти не влизаш в категорията, извинявай!

    Аз пък ти предлагам само едно нещо - да побързаш и да се скриеш под кревата защото руснаците идват за теб!

    11:26 15.04.2026

