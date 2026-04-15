Задържаха двама общински съветници от Септември за купуване на гласове

15 Април, 2026 13:41 1 188 30

  • задържани-
  • общински съветници-
  • септември

Към момента се извършват обиски на седем адреса, като общата намерена сума до този етап възлиза на 27 000 евро

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове, съобщи и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Той допълва, че към момента се извършват обиски на седем адреса, като общата намерена сума до този етап възлиза на 27 000 евро.

Работата по случая продължава.


Подобни новини


  • 1 адаша

    21 0 Отговор
    Питам се - какво се случва с парите, които са задържани? Влизат ли в хазната? Ако това е така и продължи до 18. 04., то изборите може да излезнат безплатни.

    13:48 15.04.2026

  • 2 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    Що за нискоинтелигент трябва да си за да наливаш пари за гладове на тези избори? Очаква се брутална изборна активност и тези пари ще са на вятъра.

    13:50 15.04.2026

  • 3 Щом нема пари

    5 8 Отговор
    Аз нема да гласувам много е просто

    13:53 15.04.2026

  • 4 Ето, Еврото на ГЕРБ

    12 3 Отговор
    В действие. А били бедни.

    Коментиран от #17

    13:56 15.04.2026

  • 5 избирател

    18 1 Отговор
    Веднага да им се изпишат пълните имена , да им се покажат снимките и да се съобщи от коя партия са .Така трябва да се постъпва и да се порицаят , а после и да бъдат съдени по бързата процедура . Защо е тази анонимност ? Какъв пример даваме на децата си ?

    Коментиран от #10, #12

    14:04 15.04.2026

  • 6 така е

    9 0 Отговор
    Видяхте ли в Унгария какво постигна над 80% избирателна активност?
    При висока изборна активност, купените гласове нямат значение. Гласувайте.

    Коментиран от #8

    14:09 15.04.2026

  • 7 ЧОВЕК МЕ МОЖЕ ЛИ ДА ИМА

    3 4 Отговор
    ТРИ ХИЛ. ЕВРА В КЪЩИ?!?!! КЪКТО ШИШКО ДЪРЖИ ТРИ МЛН В КЕШ УЖТЯХ.... ДА ИДАТ И НЕГОВИТЕ ДА ЗЕМАТ..

    Коментиран от #28, #29

    14:10 15.04.2026

  • 8 НЕ 80. А 58

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    Гооиолеми сте лъжци

    Коментиран от #11

    14:11 15.04.2026

  • 9 ако бг добитъка беше

    9 1 Отговор
    народ , и гласуваше масово , бочко и прасчо няма да минат и 4 процента.

    14:11 15.04.2026

  • 10 всичко е пунта мара

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "избирател":

    Не казват кои са купувачите. не казват кои са продавачите. Показват някакви Евра по 10 пъти на ден прибрани от различни "продавачи" а народа си мисли че хванали някого. Щом не казват за коя партия са купувани гласовете, значи лъжат и не вършат работата за която са поставени на постовете си.

    Коментиран от #13, #14

    14:12 15.04.2026

  • 11 хайде

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "НЕ 80. А 58":

    хайде в България да гласуват 58% от гласоподавателите, да видим как ще минеш 4% с 30 хиляди купени гласа.

    14:13 15.04.2026

  • 12 Ура,,Ура

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "избирател":

    Абе хора, анонимно е, защото купувачите на гласове веднага ще обвинят МВР в предпочитания в полза на друга партия, а това е недопустимо в кампания. Ще се обявят купувачите след изборите. Разберете го най после и стига сте обвинявали МВР. Сега с тоя министър чудесно се справят.

    Коментиран от #15, #24

    14:16 15.04.2026

  • 13 Ура,,Ура

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "всичко е пунта мара":

    Прочети коментар 12 и стига сте манипулирали нормалните хора.

    14:19 15.04.2026

  • 14 Хасково

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "всичко е пунта мара":

    Всеки ден МеВеРе-то рапортува- хванахме кмет,общински съветник, член на СИК!
    Добре де , дайте да видим кои са тези хора , от коя партия са?
    Да знаем, КОЙ копува гласове!
    Не че не се сещаме , амаа , друго си е Държавата да го каже - нъл тъй?
    Хайде , наздраве!
    Че в Харманли вече повръщат, а в Свиленград си бият жените!

    Коментиран от #16

    14:21 15.04.2026

  • 15 ПрСтъпникът си Е

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    Престъпник независимо за коя партия е купувал-продавал Гласове!

    14:21 15.04.2026

  • 16 Асен

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хасково":

    Важното е че изборите ще ги правим с НАШЕТО МВР и с алабалата с машините.

    Коментиран от #22

    14:25 15.04.2026

  • 17 ЦК на БКП

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ето, Еврото на ГЕРБ":

    Знаеш ли кои са най-богатите ?
    1. Ковачи - БКП /бсп/
    2. Гергов - БКП /бсп/
    3. Черепа - БКП /извъртял се/

    4. и т.н.......- комуняги висша категория по крадене...

    Коментиран от #25

    14:34 15.04.2026

  • 18 Шиши

    4 0 Отговор
    Имате две кебапчета и бира от мен

    Коментиран от #21

    14:34 15.04.2026

  • 19 Каунь

    6 1 Отговор
    Защо не пишат за кого купуват? Да не би да са свързани със Зеленски??

    14:35 15.04.2026

  • 20 Гочо

    5 1 Отговор
    След като не казвате от коя партия са,изобщо не пишете.Полуистините не са пълни истини.Журналистиката ви е фалшива,"Факти" и поради цинзурата при коментарите по ваши статии.

    14:36 15.04.2026

  • 21 Гочо

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Шиши":

    искам три кебапчета,две са малко.

    14:37 15.04.2026

  • 22 Оооо

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Асен":

    Така де, така. Няма да ги правим само с бюлетините и индианските нишки и недействителните гласове. Не разбрахте ли, че хартиените бюлетини са само за неграмотни хора. Скоро ще въведат гласуване по телефона и тогава да видим какви ще ги дъвчете.

    14:38 15.04.2026

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Български броенки по време на избори:
    Иванчо: - броя!
    Марийка: - броя!
    Иванчо: - броя, с броенка и ми се надъpви!
    Марийка: - броя, с броенка и ми стана рoшава!
    Иванчо: - Брои на броеница и търси кака Сийка! - Брои, брои и нищо, нищо!
    Няма я кака Cийка! Сийке, къде си да те преброя? Сийке, сeдни на мoя! Сийке, целуни го моя!
    Сийка: - Иванчо, идвам, че оная щуравата работа от броене на бюлетини, ми полудя!
    Иванчо и Сийка, заедно броят бюлетините и накрая изборът е да правят "Баджанаци",
    понеже без "Баджанаци - Юнаци", няма как да преброиш броенката, за да спечели партия "Броенка"!

    14:41 15.04.2026

  • 24 Гочо-1

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    Трябва да се каже от коя партия са СЕГА!!!!! Като им снемат обснения или раззпити пред съдия/ако има разследване/,какво още искаш-клетва пред папата ли??Трябва да знае кой ко е в тази държава при това СЕГА,ТУТАКСИ!!!!!

    14:41 15.04.2026

  • 25 Коко

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЦК на БКП":

    Забрави Бойко Методиев Борисов!
    Все още член на БКП!
    Сам си каза, че не си е върнал червената книжка!
    Та кои викаш са на-богатите?

    Коментиран от #30

    14:43 15.04.2026

  • 26 Парички

    0 0 Отговор
    Повишили са се досъдебните производства за изборни прeстъпления срещу тия които не искат да глаcуват за представители на борещите се помежду си за власт и девойки цигански махали - партии изградени от по времето на Соца с хиляди БAДЖАНАЦИ от сина на цигaнката Маpуца, Бай Тодoранчо!

    14:45 15.04.2026

  • 27 Голям майтап

    2 0 Отговор
    И на въпроса от къде са тези пари не могли да дадат достоверен отговор, май това е начина да се напълни хазната...

    14:46 15.04.2026

  • 28 Може бе, само

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧОВЕК МЕ МОЖЕ ЛИ ДА ИМА":

    не може човек да е толкова ттъъпп като теб за да пита това ? Явно това не е ирония нали, а чиста проба малоумност ?

    14:47 15.04.2026

  • 29 Много кофти

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧОВЕК МЕ МОЖЕ ЛИ ДА ИМА":

    но едно е 3000€, а съвсем друго са 27000€... я сега преброй нулите, русофилче сладко, необлизано...

    14:50 15.04.2026

  • 30 Коко, избрал си

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Коко":

    грешното место за коментар и въпроси, първо тук е пълно с меко казано необразовани колхозници /казвам колхозници, защото ако кажа селяни, това не е обидно / и второ комундурите, копейките и илитератите на Тиквата и Намагнитения тук намират местото "под прикритие" да доказват своята простащина !

    14:56 15.04.2026

