ВСС решава дали да освободи Йордан Стоев

Пленумът на ВСС се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев.



Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата.

Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-вия парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев.

В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор.

Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение.