ВСС решава дали да освободи Йордан Стоев

7 Май, 2026 07:36, обновена 7 Май, 2026 06:52 764 3

БНТ Българска национална телевизия

Пленумът на ВСС се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев.

Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата.

Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-вия парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев.

В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор.

Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Процедура

    1 0 Отговор
    Първо трябва да го задържат, да му определят гаранция и чак след това да го освобождават.

    07:04 07.05.2026

  • 3 Е много

    1 0 Отговор
    Навреме.
    Всички красавци от квотата са в преки връзки с политици! Ама всички!
    А на бас, че няма да го освободят.
    Ще изкарат, че записите не са автентични! Познат сценарий.
    До 17 ч много вода ще изтече!

    07:10 07.05.2026

