Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България"

Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“

7 Май, 2026 07:36, обновена 7 Май, 2026 06:38 706 10

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство

Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България"
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права.

След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-рият парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – „Прогресивна България“.

Това ще стане точно в 17:00 часа в президентството.

Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Най - вероятно начело на редовното правителство ще застане Румен Радев.

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    4 1 Отговор
    Президентката ще връчи първия мандат на .....

    06:43 07.05.2026

  • 2 Ройтерс

    8 1 Отговор
    Аванти популо!

    Коментиран от #4

    06:45 07.05.2026

  • 3 Всъщност

    5 3 Отговор
    "Регресивна България" !

    06:56 07.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Йотова

    5 2 Отговор
    Превърна Дондуков 2 в клуб за запзнанства, а Гюров- Дондуков 1 в тренировачен клуб по футбол.
    Забавляват се хората!

    07:05 07.05.2026

  • 6 Бъдещият

    4 4 Отговор
    се покри яко. Мислех си, вчера да не е подкарал някой Миг за последно за 6 май. Вече няма кого да хока, но сега ще са му виновни предишните за всичко.

    Коментиран от #8, #10

    07:07 07.05.2026

  • 7 Общито

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Празноглавец":

    между Тръмп, Радев, Борисов и царят наш, че са зодия близнаци и са лицемери и много двулични. И не стават за управленци.

    07:10 07.05.2026

  • 8 И какво по- точно

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бъдещият":

    Те интересува за Радев?
    Не ти ли е ОК, че по цял ден четеш за мащабната мисъл на Тръмп, който обгрижва целия свят по бащенски?
    А Радев само ще си свърши работата с каквато мисия го избаха 1,5 млн гласоподаватели! Тихо, кротко, справедливо и твърдо!

    07:15 07.05.2026

  • 9 Петер Брьогел

    1 1 Отговор
    Ще се накефя в новото правителство , да дадат на Бойко министерството или на ПРОСТащината или на ПОЖАРникарството ! Ще е идеален за тях !

    07:16 07.05.2026

  • 10 тиквенсониада

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бъдещият":

    Мисленето не ти е сила , не се хаби , няма смисъл. Само ще се затормозиш. Пък и явно бойковщината ти идва в повече.

    07:21 07.05.2026

