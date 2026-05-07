Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“

Конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната права.



След като Илияна Йотова проведе консултации с партиите от 52-рият парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – „Прогресивна България“.

Това ще стане точно в 17:00 часа в президентството.

Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с готов състав на правителство. Най - вероятно начело на редовното правителство ще застане Румен Радев.

Очаква се утре парламентът да одобри 107-ото българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет.