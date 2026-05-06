Почетохме падналите над 70 български воини в Ново село, Северна Македония

6 Май, 2026 20:13, обновена 6 Май, 2026 19:19 912 26

  • почит-
  • загинали-
  • ново село-
  • северна македония-
  • воини

Снимка: Евроком
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Деня на храбростта и празник на Българската армия във военния мемориал в Ново село, Струмишко, Република Северна Македония, беше отслужена заупокойна молитва в памет на българските воини, загинали във войните за национално обединение, предаде dariknews.bg.

На ритуала, организиран за 20 пореден път от посолството на Република България в Скопие, съвместно с Министерството на отбраната и фондация „Българска памет“, присъства делегация, водена от Людмил Михайлов – директор на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ и от заместник-командира на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев.

Да се поклонят пред подвига на героите в Ново село, Струмишко, дойдоха много представители на българската общност в Република Северна Македония и над 200 ученици от Благоевградска област.

От името на министъра на отбраната приветствено слово произнесе директорът на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ Людмил Михайлов. В него се казва: „След края на Първата световна война, това свято за нас място, където лежат тленните останки на над 70 български военнослужещи, остава извън пределите на Родината, но не и извън пределите на българската памет. Нека не забравяме, че тук, сред тишината на историята, почиват нашите герои и съдбата им е късче от превратната българска история. Тяхната саможертва би трябвало винаги да ни напомня не само за войната като обществено явление, но и за силата на духа, за честта и любовта към Родината“.

През изминалите десетилетия военният мемориал край Ново село, Струмишко, преживява периоди на забвение и разруха, но днес той е поддържан с уважение и преклонение пред героите, като място на памет и историческа връзка между поколенията, пример за утвърждаване на европейските ценности и норми.

Воински почести в знак на преклонение пред загиналите български воини отдадоха военнослужещи от Националната гвардейска част и офицери и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи, родом от всички области на България, загинали в Междусъюзническата война и през Първата световна война.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Домакините

    10 1 Отговор
    ги няма...

    19:21 06.05.2026

  • 3 що бе

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Няма ли кой да ти хвърли една бала качествена слама, че така си се озлобил, като гладен конь?

    Коментиран от #4

    19:22 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    5 14 Отговор
    АМИ ЩО НЕ КАЖЕТЕ "БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙНИ" КАКВО СА ВЪРШЕЛИ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ВЪВ МАКЕДОНИЯ.

    Коментиран от #11, #12, #13

    19:29 06.05.2026

  • 9 С танкове ли ходиха нашите?

    7 2 Отговор
    Македонците някой моряк не пратиха ли? Или те нямат флот.

    19:29 06.05.2026

  • 10 Хаха

    5 2 Отговор
    От 8- напишете във ГУГЪЛ "Клането във Ваташа" та да ви стане ясно.

    Коментиран от #21

    19:32 06.05.2026

  • 11 Хи ху

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Македония е създадена 1999 година. Преди това е била българска Вардарска провинция. И без това и днес няма ни един македонец в северната мъкадония.

    19:34 06.05.2026

  • 12 Тледаме и помним

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Ами гледаме предатели като тебе какви ги вършат

    Коментиран от #15

    19:37 06.05.2026

  • 13 ии тpoл

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Може, ама нека да е на някое по-отдалечено място за по-упокойно, Юда. Например на твоята нива.

    19:38 06.05.2026

  • 14 Язък за падналите

    8 1 Отговор
    заради тая територия и паразитите в нея. Това продажно племе наистина не заслужава да има своя държава.

    Коментиран от #16

    19:41 06.05.2026

  • 15 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тледаме и помним":

    А ПРОЧЕТИ НАЙ НАПРЕД ЗА ДАТАТА 16 ЮНИ 1943 Г. ЗА "ПОДВИГА" НА "НАШИТЕ ВОЙНИ" ВЪВ ТОВА СЕЛО ВЪВ МАКЕДОНИЯ. ЖЕСТОКОСТ И РАЗСТРЕЛИ.

    19:57 06.05.2026

  • 16 Тоалетната хартия

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Язък за падналите":

    Не си прав!!! Има още територии за освобождение... Македония е под сръбско! И гръцко!! Борба за всяка педя българска земя и за всеки българин!!! Македония се управлява от сърбите!!

    Коментиран от #22

    20:01 06.05.2026

  • 17 Евродебил

    1 2 Отговор
    Всеки път когато се устремим към поредната национална катастрофа,това прокълната место...тоя пущинак в който няма нищо...ни петрол,ни злато ни полези изкуопаеми...тая дупка която народите на Югославия я носеха на гърба си,излиза на преден план.Аз национални и никакви интереси нямам там,като нямаме и всички нормални българи.И кой ще ги храни тия,като ние скоро ще почнем да даваме фира?А да не споменавам и как ни мразят там заради золумите които сме вършили.На границата с тая измислена територия трябва да има ограда като мексиканската и да се стреля на месо като на границата между двете Кореи.И как може това да ни е националния идеал....не Кувет,не Оман,Не белгииско Конго,а чукарите дето и зайци не цвъкат.

    Коментиран от #23, #24

    20:04 06.05.2026

  • 18 Ами

    0 0 Отговор
    Пак ще се яви някой със вария да почете подвига им.

    20:04 06.05.2026

  • 19 Позврав

    3 0 Отговор
    Това, че почетохме паметта на падналите в Ново село е добре. Но с парадът станахме за смиях. На парада на 6 май 2026 Президенката, ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА не знае или не признава, че имаме кораби. Тя поздравяваше само армията, но не флот днес на парада. Имаме два кораба на старо. Тя се объкала, забравила нещо.

    Абе пародия. Дифилиращите на парада бяха около и над 45 г. Тя се обърна към тях «Девойки и младежи, Жени и мъже» Смях. Сред тях не видяхме жени, бабички, още повече девойки

    На парада говорителят на телевизионното предаване каза"Минават ф16", но някойг го поправи, че това са МИГ 29. Излагация голяма. После някакъв коментатор обяви, че Миг 29 е "по-млад" от Ф16. Замислете се значи "по-млад" по-нов или по стар?. За какво са ни по-старите Ф16.
    На парада
    нямаше военна техника, заради липса на пари. Учудващо за паради няма пари, за детска болница няма пари, за Украйна (която не е в НАТО и в ЕС) има само последните подаръци от служебното правителство 17 мил, естествено, има. Ф16 е доставен без резервни части и само с 8 ракети на самолет. После на парада обявиха, че някакъв американски военен казал, че за подръжката им е нужна индустрия. Имаме ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с15 %. A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
    Същият ден е ден на овчаря.
    Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.

    Коментиран от #26

    20:04 06.05.2026

  • 20 Перо

    0 0 Отговор
    Може ли на това поклонение да изпратят ръководител, на ниво директор на дирекция! Това е срамота към гибелта на хората! Другите държавни мишки къде са?

    20:06 06.05.2026

  • 21 Тоалетната хартия

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Ами в Уикито това пише.. Мухаха.... След войната ръководителите на акцията като Любен Апостолов, Димитър Раев, Борис Жуглов, Асен Богданов, Борис Костов, Иван Илиев и Петко Опреков са задържани и ликвидирани от новите власти в комунистическа Югославия, или са предадени от ОФ властите на тези в комунистическа Югославия, където са осъдени на смърт от местните "народни съдилища". Днес това събитие се смята в Северна Македония за емблематичен пример на жестокостите на българските фашистки окупатори против борбата за свобода на македонците. За това, че за тази акция има военнополитически, а не етнонационални мотиви, както и че подобни акции са извършвани и на територията на тогавашна Стара България се мълчи. В Северна Македония не се дава гласност и на факта, че акцията се извършва под командването на офицер от македонски произход, в нея масово участват и местни кадри, а имената на избитите са предоставени в списък, изготвен от четирима жители на селото.3 Не се коментира и обстоятелството, че виновните за това престъпление са предадени от българските власти на югославските, които екзекутират всички, без оглед на степента на тяхната съпричастност.

    20:07 06.05.2026

  • 22 Нищо ново в България

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тоалетната хартия":

    Когато сам си умориш магарето тоалетна хартия не му трябва!

    Коментиран от #25

    20:07 06.05.2026

  • 23 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Евродебил":

    Абе нямат нищо пък по магазините преди 2-3 години беше пълно със македонски плодове и зеленчук. И сега има ама по малко. А бугарско ЙОК.

    20:08 06.05.2026

  • 24 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Евродебил":

    Там има българи!!! За тях се воюва, не за петрол и злато!! Мвно си шоп!!

    20:10 06.05.2026

  • 25 Тоалетната хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нищо ново в България":

    Когато умираш от глад и тогава не ти трябва тоалетната хартия!!

    20:12 06.05.2026

  • 26 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Позврав":

    Тази година парад нямаше, поради липса на бюджет! Като толкова искаш, никой не ти пречи да излезеш и маршируваш по улиците да ти се смеят хората!

    20:27 06.05.2026

