Почетохме падналите над 70 български воини в Ново село, Северна Македония

В Деня на храбростта и празник на Българската армия във военния мемориал в Ново село, Струмишко, Република Северна Македония, беше отслужена заупокойна молитва в памет на българските воини, загинали във войните за национално обединение, предаде dariknews.bg.
На ритуала, организиран за 20 пореден път от посолството на Република България в Скопие, съвместно с Министерството на отбраната и фондация „Българска памет“, присъства делегация, водена от Людмил Михайлов – директор на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ и от заместник-командира на Съвместното командване на силите флотилен адмирал Галин Манев.
Да се поклонят пред подвига на героите в Ново село, Струмишко, дойдоха много представители на българската общност в Република Северна Македония и над 200 ученици от Благоевградска област.
От името на министъра на отбраната приветствено слово произнесе директорът на дирекция „Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание“ Людмил Михайлов. В него се казва: „След края на Първата световна война, това свято за нас място, където лежат тленните останки на над 70 български военнослужещи, остава извън пределите на Родината, но не и извън пределите на българската памет. Нека не забравяме, че тук, сред тишината на историята, почиват нашите герои и съдбата им е късче от превратната българска история. Тяхната саможертва би трябвало винаги да ни напомня не само за войната като обществено явление, но и за силата на духа, за честта и любовта към Родината“.
През изминалите десетилетия военният мемориал край Ново село, Струмишко, преживява периоди на забвение и разруха, но днес той е поддържан с уважение и преклонение пред героите, като място на памет и историческа връзка между поколенията, пример за утвърждаване на европейските ценности и норми.
Воински почести в знак на преклонение пред загиналите български воини отдадоха военнослужещи от Националната гвардейска част и офицери и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
Във военния мемориал в Ново село, Струмишко, са погребани над 70 военнослужещи, родом от всички области на България, загинали в Междусъюзническата война и през Първата световна война.
Домакините
19:21 06.05.2026
що бе
До коментар #1 от "оня с коня":Няма ли кой да ти хвърли една бала качествена слама, че така си се озлобил, като гладен конь?
19:22 06.05.2026
Хаха
19:29 06.05.2026
9 С танкове ли ходиха нашите?
19:29 06.05.2026
Хаха
19:32 06.05.2026
Хи ху
До коментар #8 от "Хаха":Македония е създадена 1999 година. Преди това е била българска Вардарска провинция. И без това и днес няма ни един македонец в северната мъкадония.
19:34 06.05.2026
Тледаме и помним
До коментар #8 от "Хаха":Ами гледаме предатели като тебе какви ги вършат
19:37 06.05.2026
ии тpoл
До коментар #8 от "Хаха":Може, ама нека да е на някое по-отдалечено място за по-упокойно, Юда. Например на твоята нива.
19:38 06.05.2026
Язък за падналите
19:41 06.05.2026
Хаха
До коментар #12 от "Тледаме и помним":А ПРОЧЕТИ НАЙ НАПРЕД ЗА ДАТАТА 16 ЮНИ 1943 Г. ЗА "ПОДВИГА" НА "НАШИТЕ ВОЙНИ" ВЪВ ТОВА СЕЛО ВЪВ МАКЕДОНИЯ. ЖЕСТОКОСТ И РАЗСТРЕЛИ.
19:57 06.05.2026
Тоалетната хартия
До коментар #14 от "Язък за падналите":Не си прав!!! Има още територии за освобождение... Македония е под сръбско! И гръцко!! Борба за всяка педя българска земя и за всеки българин!!! Македония се управлява от сърбите!!
20:01 06.05.2026
Евродебил
20:04 06.05.2026
Ами
20:04 06.05.2026
Позврав
Абе пародия. Дифилиращите на парада бяха около и над 45 г. Тя се обърна към тях «Девойки и младежи, Жени и мъже» Смях. Сред тях не видяхме жени, бабички, още повече девойки
На парада говорителят на телевизионното предаване каза"Минават ф16", но някойг го поправи, че това са МИГ 29. Излагация голяма. После някакъв коментатор обяви, че Миг 29 е "по-млад" от Ф16. Замислете се значи "по-млад" по-нов или по стар?. За какво са ни по-старите Ф16.
На парада
нямаше военна техника, заради липса на пари. Учудващо за паради няма пари, за детска болница няма пари, за Украйна (която не е в НАТО и в ЕС) има само последните подаръци от служебното правителство 17 мил, естествено, има. Ф16 е доставен без резервни части и само с 8 ракети на самолет. После на парада обявиха, че някакъв американски военен казал, че за подръжката им е нужна индустрия. Имаме ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с15 %. A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
Същият ден е ден на овчаря.
Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.
20:04 06.05.2026
Перо
20:06 06.05.2026
Тоалетната хартия
До коментар #10 от "Хаха":Ами в Уикито това пише.. Мухаха.... След войната ръководителите на акцията като Любен Апостолов, Димитър Раев, Борис Жуглов, Асен Богданов, Борис Костов, Иван Илиев и Петко Опреков са задържани и ликвидирани от новите власти в комунистическа Югославия, или са предадени от ОФ властите на тези в комунистическа Югославия, където са осъдени на смърт от местните "народни съдилища". Днес това събитие се смята в Северна Македония за емблематичен пример на жестокостите на българските фашистки окупатори против борбата за свобода на македонците. За това, че за тази акция има военнополитически, а не етнонационални мотиви, както и че подобни акции са извършвани и на територията на тогавашна Стара България се мълчи. В Северна Македония не се дава гласност и на факта, че акцията се извършва под командването на офицер от македонски произход, в нея масово участват и местни кадри, а имената на избитите са предоставени в списък, изготвен от четирима жители на селото.3 Не се коментира и обстоятелството, че виновните за това престъпление са предадени от българските власти на югославските, които екзекутират всички, без оглед на степента на тяхната съпричастност.
20:07 06.05.2026
Нищо ново в България
До коментар #16 от "Тоалетната хартия":Когато сам си умориш магарето тоалетна хартия не му трябва!
Коментиран от #25
20:07 06.05.2026
Някой
До коментар #17 от "Евродебил":Абе нямат нищо пък по магазините преди 2-3 години беше пълно със македонски плодове и зеленчук. И сега има ама по малко. А бугарско ЙОК.
20:08 06.05.2026
Тоалетната хартия
До коментар #17 от "Евродебил":Там има българи!!! За тях се воюва, не за петрол и злато!! Мвно си шоп!!
20:10 06.05.2026
Тоалетната хартия
До коментар #22 от "Нищо ново в България":Когато умираш от глад и тогава не ти трябва тоалетната хартия!!
20:12 06.05.2026
Кочо
До коментар #19 от "Позврав":Тази година парад нямаше, поради липса на бюджет! Като толкова искаш, никой не ти пречи да излезеш и маршируваш по улиците да ти се смеят хората!
20:27 06.05.2026