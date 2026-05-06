Йордан Божилов: Българските военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си дори в условията на недоимък

6 Май, 2026 21:37, обновена 6 Май, 2026 20:43 861 27

  йордан божилов
  армия
  политика

Българската армия посреща Деня на храбростта в условия на забавена, но вече ускоряваща се модернизация, заяви зам.-министърът на отбраната

Снимка: БГНЕС
"Българската армия посреща Деня на храбростта в условията на забавена, но вече ускоряваща се модернизация", заяви зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

По думите му въпреки дългогодишното изоставане, българските военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си "дори в условията на недоимък".

"Символ на напредъка е появата на първите модерни изтребители F-16 в българското небе, както и текущите проекти за нови кораби и бойни машини", допълни Божилов.

Божилов подчерта, че средата за сигурност в Европа се е променила драматично, особено след Руската инвазия в Украйна. Според него дългогодишното убеждение, че мащабен военен конфликт на континента е невъзможен, е довело до недофинансиране и пренасочване на военните способности към мисии извън Европа.

Като член на НАТО България е поела ангажимент да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., като 3,5% ще бъдат за пряка военна дейност, а останалите средства – за свързана инфраструктура.

"Това е сериозно финансово предизвикателство", отбеляза Божилов, като добави, че правителството ще трябва да балансира между инвестиции в техника и в човешкия ресурс.

"България подготвя инвестиции за над 3 млрд. евро по линия на споразумение с Европейската комисия. Сред ключовите проекти са изграждане на нови системи за противовъздушна отбрана, въоръжаване на новите бойни кораби и развитие на отбранителната индустрия с българско участие", посочи Божилов.

Сред приоритетите е и създаването на черноморски хъб за сигурност съвместно с Румъния. Проектът ще включва наблюдение на морската среда, защита на критична инфраструктура и противодействие на хибридни заплахи.

"България търси активно сътрудничество и с Турция, която е ключов фактор за сигурността в Черно море", подчерта Божилов.

Според зам.-министъра войната в Украйна представлява непосредствен риск за България, включително заради морски мини, екологични щети и миграционен натиск. Конфликтите в Близкия изток също носят потенциални дългосрочни рискове.

Въпреки промените в трансатлантическите отношения, НАТО остава основният стълб на българската отбрана. В същото време Европа ще трябва да поеме по-голяма роля в собствената си сигурност.

"Ще са нужни повече средства, повече ангажираност и по-дългосрочна политическа стабилност, за да наваксаме изоставането", заключи Божилов.


  • 1 Ти да видиш

    26 1 Отговор
    Ето го и другият отпадък.
    Днес ни дойде в повече. Бойко Ноев, сега пък този боклук.
    Очакваме Тагарев и Шаламанов, за да повърнем.
    Добре, че другият боклук Събев го погреба един Искандер в Одеса, за да не слушаме и неговите глупости.
    Всичките тези мислят само "доброто" за България и българската армия, докато я унищожават и подчиняват на колонизаторите.

    20:49 06.05.2026

  • 2 Сталин

    22 1 Отговор
    България имаше армия при великия Тодор Живков сега само имаме банда от тюфлеци и бременни мъже за армия

    20:50 06.05.2026

  • 3 Данъкоплащенец

    18 0 Отговор
    Напрао много големи иЮнаци. То само те работят горките в трудност. От сянка на сянка кат другите униформени със скъпите и нови БеНВета и Шкодиак. Паразити.

    20:51 06.05.2026

  • 4 Да им дават ваучери за храна

    10 0 Отговор
    Парите ще ги спестяват

    20:52 06.05.2026

  • 5 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Мощна храчка в мордата на Данчо Божилов

    20:52 06.05.2026

  • 6 Лост

    17 0 Отговор
    И в какъв недоимък работят? Нямат карти за белот или Интернет?

    20:54 06.05.2026

  • 7 недоимъка

    16 0 Отговор
    е при бачкаторите

    20:58 06.05.2026

  • 8 Удивен

    22 0 Отговор
    Нали и на тях им вдигнаха заплатите с 50% със задна дата, като на полицаите.И на 55г.се пенсионират с 24 брутни заплати,понеже са се потрошили от работа!

    20:59 06.05.2026

  • 9 Любов и пари

    9 0 Отговор
    Преди с Боеко и Пеески милиционерите бяха любмки на властта с Фатмака военните ще са любимки на властта. Няма край тегобата народна.

    20:59 06.05.2026

  • 10 Киро

    20 0 Отговор
    Какъв недоимък, вдигнаха им заплатите, в свободното си време са те тенекеджии, шпакловчици, плочки лепят, добре са..

    21:01 06.05.2026

  • 11 тоя

    14 0 Отговор
    един работен ден няма тръгнал за задължения и недоимък да дава акъл...

    21:01 06.05.2026

  • 12 Мисля

    2 0 Отговор
    Много лош поминък при този недоимък.

    21:05 06.05.2026

  • 13 Мнение

    7 1 Отговор
    "...дори в условията си на недоимък."??????
    И в следващия момент България щедро тегли нови дългове за милиарди и задлъжнява до 9то коляно, за да ги подарява после тия дългове на зеления наркоман и неговите кукловоди???

    Определено е дошло време за нов народен съд!
    Не е нормално да те лъжат ежедневно, включително за дефицита, инфлацията и ползите от еврозоната, а когато нещата станат точно такива каквито истинските експерти и специалисти (като доц. Сарийски и проф. Стив Ханке) обясняваха, купената антибългарска био маса групово да обяснява "не е от еврото" и продължава да тегли многомилиардни дългове на гърба на народа ни???!!!

    Крайно време е тоя нашият народ да става и да хваща тоягата!

    Евростат обяви България, че е на първо място по инфлация (изпреварихме и Хърватия)?!
    Сега всички експерти, мисирки и политици дето защитаваха еврото по казионните медии, да отварят кесиите за да покрият разликите!!!

    Крайно време е лобистите, журналята и редовите тролове на шорошите да носят съдебна отговорност за лъжите си!!!

    21:13 06.05.2026

  • 14 Казанлъшкия

    9 0 Отговор
    Какъв недоимък,бе, Хари Потър? 1200 -1500 евро им е нетната средна заплата. А каква дейност извършват за нея? Местят фонот левия в десния крачол.

    21:16 06.05.2026

  • 15 БТР-56

    11 0 Отговор
    Е, чак пък недоимък - тез хрантутници винаги са вземали добри пари...

    21:23 06.05.2026

  • 16 Т.КОЛЕВ

    6 0 Отговор
    КАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЗПЪЛНЯВАТ В НЕОИМЪК !?
    СКЪСВАТ СЕ ОТ ДРЕМЕНЕ ПО ЦЯЛ ДЕН.
    ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТИВАТ ЗА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ОТКОЛКОТО ЗА МОДЕГНИЗАЦИЯ.ФАКТ
    ВРЕМЕ Е КАКТО И ДРУГИ ДЪРЖАВИ ГО НАПРАВИХА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА КАЗАРМА.ТАМ ВСИЧКО СЕГА ВЗИМА.ЗАПЛАТИ И МЛАДИ ГИ.ПЕНСИОНИРАТ ОТ ДО ГРОБ НА ХРАНИЛЙАТА. ДА ОСТАНАТ ЧАСТ ОТ ТЯХ САМО НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ. ЗАПЛАТИ.

    21:28 06.05.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Какъв недоимък бе, бръмбър???

    Нали зме в НАТО?
    Нали дме с ЕС?
    Нали сме с "клубът на богатите"????

    21:28 06.05.2026

  • 18 Коста

    5 1 Отговор
    Колкото украинските военнослужещи, дезертьори изпълняват задълженията си, толкова и българските военнослужещи ще изпълняват..

    21:34 06.05.2026

  • 19 коки

    2 0 Отговор
    за американски кошници пари има а иначе сме в недоимък!!!
    Баба на такива им викаше
    "голи-големи"!

    21:37 06.05.2026

  • 20 Коста

    4 2 Отговор
    Ние спим спокоен сън защото имаме Ф16. И всички ги е страх от България

    21:39 06.05.2026

  • 21 Недялко

    4 0 Отговор
    Бъдете храбри, за да понесете, че докато вие и близките ви мизерувате с 340 евро пенсия и 620 евро минимална работна заплата (най-ниските доходи в Европа при най-висок ръст на инфлация!), властта е делнала кокала:
    - 7000 евро за шефката на Народното събрание;
    - 7000 евро за премиера (55% над депутатската заплата);
    - 5800 евро - министрите;
    - 4500 евро - стартова надница на народните представители. Преди бонусите за участия в комисии;
    Според НСИ това са цифрите само за май. После, през юни, следва...индексация нагоре.

    21:42 06.05.2026

  • 22 Горски

    5 0 Отговор
    Т.нар. армия е доста жалка гледка и това го знаем добре, но ни струва много скъпо и имаме право да видим какво получаваме срещу 15 милиарда лева годишно. Но всяка година виждаме една тумба мързеливо подтрусващи се шкембелии, един два съветски танка, някой Град от музея, съветските оръдия и ако има акумулатори може и някое от 60годишните Т-72. Тук там някое джипче от корупционни сделки за милиарди, някой подарен хамър и пет, шест самолета, вдигнати за рискован полет след многомесечен труд от техниците. Сега новото е, че резервоара на Кенеф-16 са го закърпили, най0сетне дойде пратката с платката и може да вдигнем този 70-годишен таралясник, купен за 5 милиарда суха прара пред 7 години. СЕДЕМ ГОДИНИ чакаме този самолет да дойде и да полети, а кога ще постъпи на въоръжение? Ми никога!

    21:45 06.05.2026

  • 23 ОЛГА

    4 1 Отговор
    Голям недоимък ги е натиснал!Трима от бг. армията тежат половин тон и каква ли работа вършат!

    21:46 06.05.2026

  • 24 Артилерист

    3 0 Отговор
    Каква само "убедителна" обосновка на г-н зам. министъра за "напредъка" на БА с ф16 и ПРОЕКТИТЕ!!! за нови кораби и бойни машини. Гледах днес в навалицата "напредъка" при катедралата и си спомних, че преди 1990г. в Българската армия имаше 400 бойни самолета, 4 ракетни бригади ОТР (оперативно-тактически ракети), към 15 ракетни дивизиона ТР, към 4 000 АРТИЛЕРИЙСКИ системи, от които към 20 дивизиона реактивна АРТИЛЕРИЯ БМ21 ГРАД и прочие, да не изреждам какво имаше другите видове и родове войски. Една мотострелкова дивизия, настъпваща на направлението на главния удар на армията събираше повече от 20 дивизина собствена (12), придадена (4), поддържаща(поне 2 дивизиона от армейската артилерийска група) и привлекаема (4 дивизиона от прикриващите, които осигуряват рубежа за атака) голямокалибрена АРТИЛЕРИЯ. Представяте ли си каква огнева мощ бяха тези 400 оръдия, гаубици и бойни машини реактивна АРТИЛЕРИЯ на 4 км. участък на пробива, без да броим минохвъргачните батареи на мотострелковите полкове и батальони...

    21:54 06.05.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Армията требе да е наедена,иначе че я наранят други и че я земат за себе си!

    21:59 06.05.2026

  • 26 ТОЯ

    2 0 Отговор
    НЕ СТАВА ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО !!!

    22:00 06.05.2026

  • 27 тома

    1 0 Отговор
    България е с най много генерали които вземат една шапка пари от заплата

    22:10 06.05.2026

