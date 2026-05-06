Йордан Божилов: Българските военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си дори в условията на недоимък

"Българската армия посреща Деня на храбростта в условията на забавена, но вече ускоряваща се модернизация", заяви зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

По думите му въпреки дългогодишното изоставане, българските военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си "дори в условията на недоимък".

"Символ на напредъка е появата на първите модерни изтребители F-16 в българското небе, както и текущите проекти за нови кораби и бойни машини", допълни Божилов.

Божилов подчерта, че средата за сигурност в Европа се е променила драматично, особено след Руската инвазия в Украйна. Според него дългогодишното убеждение, че мащабен военен конфликт на континента е невъзможен, е довело до недофинансиране и пренасочване на военните способности към мисии извън Европа.

Като член на НАТО България е поела ангажимент да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., като 3,5% ще бъдат за пряка военна дейност, а останалите средства – за свързана инфраструктура.

"Това е сериозно финансово предизвикателство", отбеляза Божилов, като добави, че правителството ще трябва да балансира между инвестиции в техника и в човешкия ресурс.

"България подготвя инвестиции за над 3 млрд. евро по линия на споразумение с Европейската комисия. Сред ключовите проекти са изграждане на нови системи за противовъздушна отбрана, въоръжаване на новите бойни кораби и развитие на отбранителната индустрия с българско участие", посочи Божилов.

Сред приоритетите е и създаването на черноморски хъб за сигурност съвместно с Румъния. Проектът ще включва наблюдение на морската среда, защита на критична инфраструктура и противодействие на хибридни заплахи.

"България търси активно сътрудничество и с Турция, която е ключов фактор за сигурността в Черно море", подчерта Божилов.

Според зам.-министъра войната в Украйна представлява непосредствен риск за България, включително заради морски мини, екологични щети и миграционен натиск. Конфликтите в Близкия изток също носят потенциални дългосрочни рискове.

Въпреки промените в трансатлантическите отношения, НАТО остава основният стълб на българската отбрана. В същото време Европа ще трябва да поеме по-голяма роля в собствената си сигурност.

"Ще са нужни повече средства, повече ангажираност и по-дългосрочна политическа стабилност, за да наваксаме изоставането", заключи Божилов.