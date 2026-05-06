Йордан Божилов: Българските военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си дори в условията на недоимък

"Българската армия посреща Деня на храбростта в условията на забавена, но вече ускоряваща се модернизация", заяви зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
По думите му въпреки дългогодишното изоставане, българските военнослужещи продължават да изпълняват задълженията си "дори в условията на недоимък".
"Символ на напредъка е появата на първите модерни изтребители F-16 в българското небе, както и текущите проекти за нови кораби и бойни машини", допълни Божилов.
Божилов подчерта, че средата за сигурност в Европа се е променила драматично, особено след Руската инвазия в Украйна. Според него дългогодишното убеждение, че мащабен военен конфликт на континента е невъзможен, е довело до недофинансиране и пренасочване на военните способности към мисии извън Европа.
Като член на НАТО България е поела ангажимент да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г., като 3,5% ще бъдат за пряка военна дейност, а останалите средства – за свързана инфраструктура.
"Това е сериозно финансово предизвикателство", отбеляза Божилов, като добави, че правителството ще трябва да балансира между инвестиции в техника и в човешкия ресурс.
"България подготвя инвестиции за над 3 млрд. евро по линия на споразумение с Европейската комисия. Сред ключовите проекти са изграждане на нови системи за противовъздушна отбрана, въоръжаване на новите бойни кораби и развитие на отбранителната индустрия с българско участие", посочи Божилов.
Сред приоритетите е и създаването на черноморски хъб за сигурност съвместно с Румъния. Проектът ще включва наблюдение на морската среда, защита на критична инфраструктура и противодействие на хибридни заплахи.
"България търси активно сътрудничество и с Турция, която е ключов фактор за сигурността в Черно море", подчерта Божилов.
Според зам.-министъра войната в Украйна представлява непосредствен риск за България, включително заради морски мини, екологични щети и миграционен натиск. Конфликтите в Близкия изток също носят потенциални дългосрочни рискове.
Въпреки промените в трансатлантическите отношения, НАТО остава основният стълб на българската отбрана. В същото време Европа ще трябва да поеме по-голяма роля в собствената си сигурност.
"Ще са нужни повече средства, повече ангажираност и по-дългосрочна политическа стабилност, за да наваксаме изоставането", заключи Божилов.
1 Ти да видиш
Днес ни дойде в повече. Бойко Ноев, сега пък този боклук.
Очакваме Тагарев и Шаламанов, за да повърнем.
Добре, че другият боклук Събев го погреба един Искандер в Одеса, за да не слушаме и неговите глупости.
Всичките тези мислят само "доброто" за България и българската армия, докато я унищожават и подчиняват на колонизаторите.
13 Мнение
И в следващия момент България щедро тегли нови дългове за милиарди и задлъжнява до 9то коляно, за да ги подарява после тия дългове на зеления наркоман и неговите кукловоди???
Определено е дошло време за нов народен съд!
Не е нормално да те лъжат ежедневно, включително за дефицита, инфлацията и ползите от еврозоната, а когато нещата станат точно такива каквито истинските експерти и специалисти (като доц. Сарийски и проф. Стив Ханке) обясняваха, купената антибългарска био маса групово да обяснява "не е от еврото" и продължава да тегли многомилиардни дългове на гърба на народа ни???!!!
Крайно време е тоя нашият народ да става и да хваща тоягата!
Евростат обяви България, че е на първо място по инфлация (изпреварихме и Хърватия)?!
Сега всички експерти, мисирки и политици дето защитаваха еврото по казионните медии, да отварят кесиите за да покрият разликите!!!
Крайно време е лобистите, журналята и редовите тролове на шорошите да носят съдебна отговорност за лъжите си!!!
21:13 06.05.2026
16 Т.КОЛЕВ
СКЪСВАТ СЕ ОТ ДРЕМЕНЕ ПО ЦЯЛ ДЕН.
ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТИВАТ ЗА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ОТКОЛКОТО ЗА МОДЕГНИЗАЦИЯ.ФАКТ
ВРЕМЕ Е КАКТО И ДРУГИ ДЪРЖАВИ ГО НАПРАВИХА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА КАЗАРМА.ТАМ ВСИЧКО СЕГА ВЗИМА.ЗАПЛАТИ И МЛАДИ ГИ.ПЕНСИОНИРАТ ОТ ДО ГРОБ НА ХРАНИЛЙАТА. ДА ОСТАНАТ ЧАСТ ОТ ТЯХ САМО НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ. ЗАПЛАТИ.
17 az СВО Победа 81
Нали зме в НАТО?
Нали дме с ЕС?
Нали сме с "клубът на богатите"????
Баба на такива им викаше
"голи-големи"!
21 Недялко
- 7000 евро за шефката на Народното събрание;
- 7000 евро за премиера (55% над депутатската заплата);
- 5800 евро - министрите;
- 4500 евро - стартова надница на народните представители. Преди бонусите за участия в комисии;
Според НСИ това са цифрите само за май. После, през юни, следва...индексация нагоре.
