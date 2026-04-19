Задържаха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Задържаха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

19 Април, 2026 15:16 1 677 29

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“

Задържаха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама служители на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за 72 часа и са с повдигнати срещу тях обвинения за трафик на мигранти, съобщи за БТА ръководителят на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова.

„Привлечени са за престъпления по чл. 281, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наказанието, което законът предвижда, е лишаване от свобода от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева“, посочи районният прокурор на Ямбол.

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо задържаните гранични полицаи пред Районен съд – Елхово, посочи прокурор Грънчарова.


