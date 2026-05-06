Новият кабинет вероятно ще е с двама вицепремиери

Окончателният списък с министри ще стане ясен утре, когато президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат за съставяне на правителство, а Румен Радев ще го върне веднага изпълнен.
Премиер без съмнение ще е лидерът на „Прогресивна България“. bTV обаче научи, че вероятно 107-ият кабинет ще е с двама вицепремиери.
Единият със сигурност е бившият служебен премиер, социален министър и съветник на президента Гълъб Донев, който се очаква да поеме и Министерството на финансите.
За Иван Демерджиев прогнозата е също за вицепремиерски пост и министър на вътрешните работи.
Очакванията са Атанас Пеканов отново да поеме еврофондовете и Плана за възстановяване и устойчивост, но вече като част от редовен кабинет.
Досегашният заместник-външен министър Ради Найденов пък вероятно ще видим в позицията на титуляр.
Имената на двама бивши президентски съветници изглеждат сигурни за министерските кресла. Димитър Стоянов поема отбраната, а Явор Гечев ще поеме отново земеделието.
Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет.
Очаква се Кирил Темелков, бивш директор на „Булгартрансгаз“, да поеме енергетиката.
През последните часове стана ясно, че за социалното министерство се спрягат две имена. Те са на бившия министър Лазар Лазаров и на действащия и към момента заместник-министър Наталия Ефремова.
До последно не е ясно кой ще е министър на правосъдието – за този пост името на Иван Демерджиев също е споменавано.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Нали по нейно време се подписа договорът?
8 Сталин
Коментиран от #12
20:15 06.05.2026
11 Анонимен
Коментиран от #15, #16, #17
20:22 06.05.2026
12 Анонимен
До коментар #8 от "Сталин":Царуването е сега а последните 5 години бяха на Радев и служебниците и назначените от него партииСега е едноличното царуване сега
Коментиран от #14
20:23 06.05.2026
13 Даката
Горд съм с това, че никога не съм се подлъгвал да гласувам доверие на Румен Радев, ама никога...
Няма такова животно, като свестен русофил, който да защитава българските интереси, наместо руските... просто не съществува на нашата планета Земя.
20:28 06.05.2026
14 Евгени от Алфапласт
До коментар #12 от "Анонимен":Прмяна, лягай, ма!🤣
20:29 06.05.2026
17 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Анонимен":Каква пък оставка те гони тебе, илитерат неграмотен?🤣
20:35 06.05.2026
