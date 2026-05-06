Новият кабинет вероятно ще е с двама вицепремиери

6 Май, 2026 20:53, обновена 6 Май, 2026 20:02

Окончателният списък с министри ще стане ясен утре

Снимка: БГНЕС
Окончателният списък с министри ще стане ясен утре, когато президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат за съставяне на правителство, а Румен Радев ще го върне веднага изпълнен.

Премиер без съмнение ще е лидерът на „Прогресивна България“. bTV обаче научи, че вероятно 107-ият кабинет ще е с двама вицепремиери.

Единият със сигурност е бившият служебен премиер, социален министър и съветник на президента Гълъб Донев, който се очаква да поеме и Министерството на финансите.

За Иван Демерджиев прогнозата е също за вицепремиерски пост и министър на вътрешните работи.

Очакванията са Атанас Пеканов отново да поеме еврофондовете и Плана за възстановяване и устойчивост, но вече като част от редовен кабинет.

Досегашният заместник-външен министър Ради Найденов пък вероятно ще видим в позицията на титуляр.

Имената на двама бивши президентски съветници изглеждат сигурни за министерските кресла. Димитър Стоянов поема отбраната, а Явор Гечев ще поеме отново земеделието.

Бившият служебен министър на транспорта Красимира Стоянова е възможно да стане министър и в редовния кабинет.

Очаква се Кирил Темелков, бивш директор на „Булгартрансгаз“, да поеме енергетиката.

През последните часове стана ясно, че за социалното министерство се спрягат две имена. Те са на бившия министър Лазар Лазаров и на действащия и към момента заместник-министър Наталия Ефремова.

До последно не е ясно кой ще е министър на правосъдието – за този пост името на Иван Демерджиев също е споменавано.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нехис

    3 0 Отговор
    Леле, щом Чайка Донева ще е на финансите, да очакваме ли нов Боташ?
    Нали по нейно време се подписа договорът?

    20:05 06.05.2026

  • 2 Крадев

    1 0 Отговор
    Министрите на образованието и културата не са важни - там няма толкоз кльопачка

    20:08 06.05.2026

  • 3 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор
    Ако Румбата го върне и никой не го иска, аз да го взема?🤗😇

    20:08 06.05.2026

  • 4 Анонимен

    5 1 Отговор
    Пак старите служебници регреси върнахте държавата ни 50 години назад

    20:10 06.05.2026

  • 5 Перо

    6 0 Отговор
    Само тъпи ренегати от други партии, боклуци от президентството, хора с фиктивни биографии и селяния с нищо между ушите, лица с “опит” 2 месеца! Никакви промени не се очакват, само продължение на безвремието и корупцията!

    20:11 06.05.2026

  • 6 Теории

    4 0 Отговор
    на вероятностите , но да сложат не двама , поне 5 - 6 ! Ганьо гърби , плаща и нищо добро не очаква от хора , останали в миналия век и далеч от реалността и днешния свят ! Червено котило !

    20:13 06.05.2026

  • 7 Да се

    2 0 Отговор
    омитат час по - скоро !

    20:14 06.05.2026

  • 8 Сталин

    2 2 Отговор
    И 10 вицепремиери да сложат нищо не може да спаси България от разрухата след 15 години царуване на Тиквата и Прасето

    Коментиран от #12

    20:15 06.05.2026

  • 9 СЗО

    2 0 Отговор
    ЗКПЧ финансов министър??? Явно ще става и по зле.

    20:16 06.05.2026

  • 10 Памет

    3 0 Отговор
    С изтекла инфо Грозното Наде Нейская - а - и зема предишната длъжност. Това е показателно за бъдещето правителство. То ще е от същите антинародни предатели. Излъгаха ни да гласуваме за Радев.

    20:20 06.05.2026

  • 11 Анонимен

    2 1 Отговор
    Оставка на служебниците оставка на регресите оставка завладяхте цялата държава

    Коментиран от #15, #16, #17

    20:22 06.05.2026

  • 12 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Царуването е сега а последните 5 години бяха на Радев и служебниците и назначените от него партииСега е едноличното царуване сега

    Коментиран от #14

    20:23 06.05.2026

  • 13 Даката

    2 2 Отговор
    Явно го досрамя 60клука русофилски... и от трима вицепремиери се ограничи до двама заместници, които да му вършат всичката работа... Дали някой има очаквания, че Румен Радев ще поеме някаква отговорност, за действията и бездействията на своето првителството???
    Горд съм с това, че никога не съм се подлъгвал да гласувам доверие на Румен Радев, ама никога...

    Няма такова животно, като свестен русофил, който да защитава българските интереси, наместо руските... просто не съществува на нашата планета Земя.

    20:28 06.05.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Прмяна, лягай, ма!🤣

    20:29 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Каква пък оставка те гони тебе, илитерат неграмотен?🤣

    20:35 06.05.2026

  • 18 Ако ще

    1 0 Отговор
    да е с десет вицепремиери крепачи, на кой му пука

    20:39 06.05.2026

  • 19 Рудини

    0 0 Отговор
    От Славяново да беше го събирал този кабинет, по щяха да са си на местата.

    20:42 06.05.2026

