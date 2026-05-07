Депутатите изслушват министър Клисурски за финансите на държавата

Парламентът да изслуша служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата, предвижда проектопрограмата за първите две редовни пленарни заседание на 52-рото Народно събрание.
Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. То включва предоставянето на информация за разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и риска от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи. Изслушването на служебния финансов министър е трета точка в проекта на дневен ред.
Преди това се предвижда депутатите да разгледат проекторешение за освобождаване на Катя Панева от "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избиране на колегата ѝ Любен Иванов. Предлага се народните представители да обсъдят и проект на решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.
В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол от 9:00 часа и редовен парламентарен контрол. Предвижда се също утре депутатите да обсъдят проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.
До коментар #1 от "на село":Това например от къде го знаеш?
До коментар #2 от "оня с коня":След кражбите на правителствата на Борисов, нищо не остана в държавната хазна. Но пък банковите сметки на пеевско-герберските крадци са пълни.
До коментар #5 от "Ужас не, ами ужас":Явно си знаел за кражбите на Борисовите правителства,но не си съобщил в МВР? А известно ли ти е че според Закона който знае за определено Престъпление,но ЗАТАЯВА Информацията носи същата вина като Извършителите? Чудя се как от глупост сами си вкарвате таралеж в гащите...
