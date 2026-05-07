Депутатите изслушват министър Клисурски за финансите на държавата

7 Май, 2026 07:35, обновена 7 Май, 2026 06:41 463 7

  • депутати-
  • парламент-
  • финанси-
  • министър

Работата на новото Народното събрание започва по същество

Депутатите изслушват министър Клисурски за финансите на държавата - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Парламентът да изслуша служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата, предвижда проектопрограмата за първите две редовни пленарни заседание на 52-рото Народно събрание.

Предложението за изслушване е внесено от председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов. То включва предоставянето на информация за разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и риска от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи. Изслушването на служебния финансов министър е трета точка в проекта на дневен ред.

Преди това се предвижда депутатите да разгледат проекторешение за освобождаване на Катя Панева от "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избиране на колегата ѝ Любен Иванов. Предлага се народните представители да обсъдят и проект на решение за създаване на Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото Народно събрание.

В първия петък от месеца е предвиден блицконтрол от 9:00 часа и редовен парламентарен контрол. Предвижда се също утре депутатите да обсъдят проекторешения за създаване на Временна комисия по бюджет и финанси и на Временна комисия по правни въпроси.


  • 1 на село

    0 1 Отговор
    Депутатите ще изслушват министър Клисурски за държавните финанси.

    Коментиран от #2

    06:54 07.05.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "на село":

    Това например от къде го знаеш?

    Коментиран от #5

    06:57 07.05.2026

  • 3 Бягай ,

    1 0 Отговор
    работа , че ида !

    06:57 07.05.2026

  • 4 Шопо

    1 1 Отговор
    ЕЦБ има пари, ще ни дадат нов заем.

    07:03 07.05.2026

  • 5 Ужас не, ами ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    След кражбите на правителствата на Борисов, нищо не остана в държавната хазна. Но пък банковите сметки на пеевско-герберските крадци са пълни.

    Коментиран от #6

    07:10 07.05.2026

  • 6 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас не, ами ужас":

    Явно си знаел за кражбите на Борисовите правителства,но не си съобщил в МВР? А известно ли ти е че според Закона който знае за определено Престъпление,но ЗАТАЯВА Информацията носи същата вина като Извършителите? Чудя се как от глупост сами си вкарвате таралеж в гащите...

    07:18 07.05.2026

  • 7 Откакто Крадевите и на Мустафата

    1 0 Отговор
    отреочета от ПП се намърдаха във властта, бюджетът целогоднишно е на червено, а икономиката е сведена до заеми от ЕЦБ.

    07:19 07.05.2026

