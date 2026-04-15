Новини
България »
Прокуратурата: Няма доказателства за извършено престъпление от шофьора, запушил „Витиня“

15 Април, 2026 15:51

  • камион-
  • тунел-
  • витиня

От държавното обвинение уточняват още, че все още не е приложено заключение на автотехническа експертиза

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Окръжна прокуратура в София съобщиха за NOVA, че шофьорът на товарния автомобил, запушил тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, не е привлечен като обвиняем нито вчера, нито днес.

По данни на прокуратурата на този етап няма събрани доказателства за извършено престъпление. От държавното обвинение уточняват още, че по делото все още не е приложено заключение на автотехническа експертиза, тъй като няма информация такава да е изготвена.

Припомняме, че на 13 април, в разгара на голямото прибиране след Великден, от АПИ съобщиха, че шофьор на камион умишлено е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня” на автомагистрала „Хемус” и така затруднил движението. Товарният автомобил е аварирал, но водачът е отказал предложената му безплатна пътна помощ.

Шофьорът беше задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната фирма.

А днес, в студиото на „Здравей, България“, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела и да отбие встрани, за да освободи трафика, като експертиза го е доказала.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шам фъстък

    4 1 Отговор
    Не е добре да си запушил „Витиня“,по-добре запуши хаванска пура!

    15:53 15.04.2026

  • 2 Амиии

    16 4 Отговор
    Нали знаете, кой командва "пронуратурата" естествено, че така, ще кажат? Никаква изненада!
    Те Дебелите, ако не седят зад този "пърформанс" тоя шофьор и шефа му герберас няма да са толкова нагли и да го направят, нали се сещате?

    Коментиран от #4, #11

    15:56 15.04.2026

  • 3 Ахааа

    12 3 Отговор
    А така, прокуратурата още веднъж доказа, на КОЙ е подчинена.... След като от полицията изкараха безброй доказателства, че това е умишлено злодеяние на човек от кръга фирми на ГЕРБ- ДПС..... Още едно доказателство, че ако не си оправим съдебната система, България няма как да се изправи !!! Защо целта за двете мафиотски партии да има под 80 депутати общо, да видим останалите 160 депутати дали ще променят гнилата съдебна система!!!

    Коментиран от #7

    15:59 15.04.2026

  • 4 Скоро

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Амиии":

    Порноратурата ще бъде осъдена да заплати обещетение на водача.

    16:01 15.04.2026

  • 5 Ъхъ!!!

    13 3 Отговор
    М-м-м-м, дааа! И като се знае, че Прикриватурата е собственост на едно Дебело момченце, вече стана ясно чия собственост е камиона и КОЙ е организирал саботажа!

    16:02 15.04.2026

  • 6 тутушишилизираната прокурватура

    9 1 Отговор
    е за закриване

    16:03 15.04.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Това по-скоро е фирма, от един много по-голям кръг на фирми ...от бул. Драган Цанков 26.

    16:05 15.04.2026

  • 8 Правилно

    3 6 Отговор
    Тия неща са абсолютно недоказуеми ! Предполагам на всеки се е случвал проблем със запалването и после отведнъж все едно викога не то е имало. Задавяне, грешка в компютъра, защитата на заралването и т.н.

    Коментиран от #9, #10

    16:07 15.04.2026

  • 9 Отговор

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Правилно":

    Особено ако е DAF, те така умират изведнъж, после възкръсва и нищо не помни

    16:14 15.04.2026

  • 10 Неправилно

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Правилно":

    Тия глупости може да ги пробутваш на някой малоумник, но при нормални хора не вървят!!! Как така се случи в тунел Хемус, а не в някой тунел или на светофар в Германия, Франция , Швейцария, Турция, Гърция???

    Коментиран от #12

    16:18 15.04.2026

  • 11 Малиии

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Амиии":

    Нали схващаш , че Емо Узото лъже та се кине ! Как да повдигнеш обвинение като нямаш написано черно на бяло , по празни приказки ?Кога назначиха експертите , кога направиха експертизата ,кога излезе становището за 24 часа ? Да мислите явно не можете ,но да плюете , еша си нямате ! Палячовци !

    16:29 15.04.2026

  • 12 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Неправилно":

    Без майтап. На мен така ми изгасна между Монтана и Враца, както карах с 90 и милиционери идва и вика "махай тоя камион от тука", викам, не пали, а той "не мъ интирисува"

    16:31 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове