Прокуратурата: Няма доказателства за извършено престъпление от шофьора, запушил „Витиня“

От Окръжна прокуратура в София съобщиха за NOVA, че шофьорът на товарния автомобил, запушил тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, не е привлечен като обвиняем нито вчера, нито днес.
По данни на прокуратурата на този етап няма събрани доказателства за извършено престъпление. От държавното обвинение уточняват още, че по делото все още не е приложено заключение на автотехническа експертиза, тъй като няма информация такава да е изготвена.
Припомняме, че на 13 април, в разгара на голямото прибиране след Великден, от АПИ съобщиха, че шофьор на камион умишлено е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня” на автомагистрала „Хемус” и така затруднил движението. Товарният автомобил е аварирал, но водачът е отказал предложената му безплатна пътна помощ.
Шофьорът беше задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната фирма.
А днес, в студиото на „Здравей, България“, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела и да отбие встрани, за да освободи трафика, като експертиза го е доказала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шам фъстък
15:53 15.04.2026
2 Амиии
Те Дебелите, ако не седят зад този "пърформанс" тоя шофьор и шефа му герберас няма да са толкова нагли и да го направят, нали се сещате?
Коментиран от #4, #11
15:56 15.04.2026
3 Ахааа
Коментиран от #7
15:59 15.04.2026
4 Скоро
До коментар #2 от "Амиии":Порноратурата ще бъде осъдена да заплати обещетение на водача.
16:01 15.04.2026
5 Ъхъ!!!
16:02 15.04.2026
6 тутушишилизираната прокурватура
16:03 15.04.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "Ахааа":Това по-скоро е фирма, от един много по-голям кръг на фирми ...от бул. Драган Цанков 26.
16:05 15.04.2026
8 Правилно
Коментиран от #9, #10
16:07 15.04.2026
9 Отговор
До коментар #8 от "Правилно":Особено ако е DAF, те така умират изведнъж, после възкръсва и нищо не помни
16:14 15.04.2026
10 Неправилно
До коментар #8 от "Правилно":Тия глупости може да ги пробутваш на някой малоумник, но при нормални хора не вървят!!! Как така се случи в тунел Хемус, а не в някой тунел или на светофар в Германия, Франция , Швейцария, Турция, Гърция???
Коментиран от #12
16:18 15.04.2026
11 Малиии
До коментар #2 от "Амиии":Нали схващаш , че Емо Узото лъже та се кине ! Как да повдигнеш обвинение като нямаш написано черно на бяло , по празни приказки ?Кога назначиха експертите , кога направиха експертизата ,кога излезе становището за 24 часа ? Да мислите явно не можете ,но да плюете , еша си нямате ! Палячовци !
16:29 15.04.2026
12 Отговор
До коментар #10 от "Неправилно":Без майтап. На мен така ми изгасна между Монтана и Враца, както карах с 90 и милиционери идва и вика "махай тоя камион от тука", викам, не пали, а той "не мъ интирисува"
16:31 15.04.2026