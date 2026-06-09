Камион прегази дете в Лъки

Дете е в критично състояние след пътен инцидент, станал вчера в град Лъки. Това съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа. По първоначални данни при все още неизяснени обстоятелства малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил в товарен автомобил.

При сблъсъка детето получило тежки травми и е настанено за лечение в болница в Пловдив, където лекарите се борят за живота му.

Шофьорът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.