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Камион прегази дете в Лъки

Камион прегази дете в Лъки

9 Юни, 2026 14:54 899 5

  • лъки-
  • камион-
  • дете с колело

В Пловдив лекарите се борят за живота му

Камион прегази дете в Лъки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дете е в критично състояние след пътен инцидент, станал вчера в град Лъки. Това съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа. По първоначални данни при все още неизяснени обстоятелства малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил в товарен автомобил.

При сблъсъка детето получило тежки травми и е настанено за лечение в болница в Пловдив, където лекарите се борят за живота му.

Шофьорът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    10 2 Отговор
    Сега чакам бащата на Саяна и ония разбирачи от института по пътна безопастност да искат задържане на шофьора и доживотна присъда защото детето се е блъснало в камиона.

    Коментиран от #2

    15:08 09.06.2026

  • 2 Тръц

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Съгласен....

    15:15 09.06.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    4 4 Отговор
    Да не е доброто камионче дето размаза Сияна?🤔🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    15:20 09.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Да се чуди човек🤔
    Камионът ПРЕГАЗИЛ ли е детето или детето се е БЛЪСНАЛО в камиона 🤔

    15:26 09.06.2026

  • 5 604

    2 0 Отговор
    Ко стаа всеки ден тийнове се трепят както им е начълъм по пътищата....

    15:44 09.06.2026

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