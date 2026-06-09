Камион прегази дете в Лъки

Дете е в критично състояние след пътен инцидент, станал вчера в град Лъки. Това съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.
Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа. По първоначални данни при все още неизяснени обстоятелства малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил в товарен автомобил.
При сблъсъка детето получило тежки травми и е настанено за лечение в болница в Пловдив, където лекарите се борят за живота му.
Шофьорът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #2
15:08 09.06.2026
2 Тръц
До коментар #1 от "пръц":Съгласен....
15:15 09.06.2026
3 Мими Кучева🐕
15:20 09.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Камионът ПРЕГАЗИЛ ли е детето или детето се е БЛЪСНАЛО в камиона 🤔
15:26 09.06.2026
5 604
15:44 09.06.2026