Стартира единен портал с образователни и информационни ресурси по финансова грамотност

Стартира единен портал с образователни и информационни ресурси по финансова грамотност

15 Април, 2026 16:49 482 5

  • министерство на финансите-
  • финансова грамотност-
  • портал

Съдържанието и материалите включват многообразие от образователни и информационни статии, разделени в две секции – „Житейски събития“ и „Искам да науча за“

Стартира единен портал с образователни и информационни ресурси по финансова грамотност - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Министерството на финансите стартира единен портал с образователни и информационни ресурси в областта на финансовата грамотност.

Платформата е посветена на подобряване на финансовите знания и повишаването на финансовата грамотност. Тя предлага практически съвети и полезни инструменти, като е създадена в две езикови версии – българска и английска.

Съдържанието и материалите включват многообразие от образователни и информационни статии, разделени в две секции – „Житейски събития“ и „Искам да науча за“. Включени са още и полезни инструменти (образователни видеа, тестове, базисни калкулатори, игра); често задавани въпроси и терминологичен речник. Секция „Събития“ е предназначена за публикуване на предстоящи събития в областта на финансовата грамотност у нас. Материалите са полезни и практични, съобразени са с различните потребностите и нива на подготовка на потребителите.

Първоначалните материали са изготвени в рамките на проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия „Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“.

Порталът за финансова грамотност дава възможност за актуализиране и обогатяване на съдържанието с допълнителни образователни и информационни ресурси и материали, предоставяни от представители на институции и организации, членове на Междуведомствената работна група по финансова грамотност, сформирана към министъра на финансите.


София / България
ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1 Лев - 1 Евро.

    2 0 Отговор
    Направо ни ограмотиха.

    17:00 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не Можеш Да Имаш !

    1 0 Отговор
    Не Можеш Да Имаш !

    Финансова !

    Култура !

    Ако Не Знаеш !

    Откъде !

    Идват Финансите !

    ------------


    Със Сметка Без Кръчмар !

    Тая Работа !

    Не Става !

    Трябва Да Контролираш !

    Целия !

    Процес !

    17:12 15.04.2026

  • 5 Бат Венце Сикаджията

    0 0 Отговор
    Неграмотници теглещи поголовно заеми, ще ме ограмотяват мен дето 1 стотинка на никого не дължа. Смях в залата.

    17:53 15.04.2026

