Стартира единен портал с образователни и информационни ресурси по финансова грамотност

Министерството на финансите стартира единен портал с образователни и информационни ресурси в областта на финансовата грамотност.

Платформата е посветена на подобряване на финансовите знания и повишаването на финансовата грамотност. Тя предлага практически съвети и полезни инструменти, като е създадена в две езикови версии – българска и английска.

Съдържанието и материалите включват многообразие от образователни и информационни статии, разделени в две секции – „Житейски събития“ и „Искам да науча за“. Включени са още и полезни инструменти (образователни видеа, тестове, базисни калкулатори, игра); често задавани въпроси и терминологичен речник. Секция „Събития“ е предназначена за публикуване на предстоящи събития в областта на финансовата грамотност у нас. Материалите са полезни и практични, съобразени са с различните потребностите и нива на подготовка на потребителите.

Първоначалните материали са изготвени в рамките на проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия „Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“.

Порталът за финансова грамотност дава възможност за актуализиране и обогатяване на съдържанието с допълнителни образователни и информационни ресурси и материали, предоставяни от представители на институции и организации, членове на Междуведомствената работна група по финансова грамотност, сформирана към министъра на финансите.