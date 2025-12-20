Националната агенция за приходите (НАП) внедри нова електронна услуга - "Подаване на ТЕСТОВ стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“. Тя е за предприятията, които са задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуери.
Чрез нея тези лица ще могат да подадат тестови файлове, генерирани от софтуерните си решения и да се уверят във валидността на подадената информация.
Услугата е включена в категория "SAF-T“ в Портала за електронни услуги на НАП и е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица /ДЗЛ/ - ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП.
НАП напомня за срока за данъчните облекчения за деца чрез работодателя
Повече информация за утвърдената структура, формат и съдържание на SAF-T и начина за подаването му можете да прочетете тук.
НАП пуска нова услуга
20 Декември, 2025 16:14 609 3
Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица
Националната агенция за приходите (НАП) внедри нова електронна услуга - "Подаване на ТЕСТОВ стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“. Тя е за предприятията, които са задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Налудник
No content found for: ....."
----
Това ми излиза на линка, който сте дали.
Коментиран от #3
16:17 20.12.2025
3 Брачед
До коментар #2 от "Налудник":Ти да не очакваше нещо друго?
16:26 20.12.2025