НАП пуска нова услуга

Доц. Петко Стефановски: Здравната каса ще има дефицит от около 23 млн. лв. в приходната част за тази година

Здравната каса ще има дефицит в приходната част. Това каза пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на Националната здравноосигурителна ка ...