НАП пуска нова услуга

20 Декември, 2025 16:14 609 3

Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите (НАП) внедри нова електронна услуга - "Подаване на ТЕСТОВ стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“. Тя е за предприятията, които са задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуери.

Чрез нея тези лица ще могат да подадат тестови файлове, генерирани от софтуерните си решения и да се уверят във валидността на подадената информация.

Услугата е включена в категория "SAF-T“ в Портала за електронни услуги на НАП и е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица /ДЗЛ/ - ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП.

НАП напомня за срока за данъчните облекчения за деца чрез работодателя

Повече информация за утвърдената структура, формат и съдържание на SAF-T и начина за подаването му можете да прочетете тук.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Налудник

    3 0 Отговор
    "Warning
    No content found for: ‭.....‭"
    ----
    Това ми излиза на линка, който сте дали.

    Коментиран от #3

    16:17 20.12.2025

  • 3 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Ти да не очакваше нещо друго?

    16:26 20.12.2025

