ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна
  Тема: Избори

15 Април, 2026 18:12 312 3

ЦИК публикува информация за правата на избирателите в изборния ден

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

При показан или заснет вот секционната избирателна комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук по повод предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия, предупреди БНТ. В този случай на избирателя не се дава втора бюлетина, той не се допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния списък, посочиха от ЦИК и допълниха, че избирателят носи административнонаказателна отговорност при показан и заснет вот.

ЦИК публикува информация за правата на избирателите в изборния ден. Ученици научиха как да гласуват с хартиени бюлетини и чрез машина в Деня на отворените врати на ЦИК.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА

    5 0 Отговор
    С ТИЯ ЦИРКОВЕ !

    18:12 15.04.2026

  • 2 Е как?

    2 0 Отговор
    Населението е 6 437 360, а имат право да гласуват 6 575 151? Докга с мъртвите души?

    18:17 15.04.2026

  • 3 ймоило

    0 0 Отговор
    Престъпници, от Величие са хванали как бюлетини са печатали в Плевенв частна печатница. Без никакъв отчет. Не се знае колко са напечатани, колко са раздадени и колко има в наличност. Хванати са бюлетини вече попълнени в махалите. ГЕРБ и другата свиня вече са си направили %, а престъпниците от ЦИК назначени от ГЕРБ се прави че не вижда и не чува. Подаден е и сигнал до МВР и те спят и се правят че не чуват. Защо не сте в затвора всички от ЦИК??? Вече 36 г обслужвате лъжци и крадци и ни въргаляте в ръцете на мафията. Срамота. Трябва да ви начупят кратуните с тояги. Как ще хванете колко бюлетини вече са раздадени преди неделя??? Христос Воскресе.

    18:21 15.04.2026

