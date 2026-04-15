ЦИК: При показан или заснет вот СИК обявява бюлетината за недействителна

При показан или заснет вот секционната избирателна комисия незабавно обявява бюлетината за недействителна, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук по повод предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април.

Ако избирателят покаже или заснеме вота си, бюлетината не се пуска в избирателната кутия, предупреди БНТ. В този случай на избирателя не се дава втора бюлетина, той не се допуска повторно да гласува и не се подписва в избирателния списък, посочиха от ЦИК и допълниха, че избирателят носи административнонаказателна отговорност при показан и заснет вот.

ЦИК публикува информация за правата на избирателите в изборния ден.

Окончателният брой избиратели за вота на 19 април е 6 575 151. В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини, а в 2641 – само с хартиени бюлетини.