МЗ не позволи болница „Света Анна“ - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете

Министерство на здравеопазването не позволи на варненската болница “Света Анна” да кандидатства за нов кредит от осем милиона евро, с който да рефинансира предишни задължения и да се разплати с доставчици.

След провелото се днес Общо събрание, изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Красимир Петров посочи, че представителят на държавата, която притежава около 72 процента от болницата, е гласувал “въздържал се”, което спира възможността за новия заем. Д-р Петров припомни, че изготвената от болницата оздравителна програма не е одобрена от Министерство на здравеопазването.

Същото се случва и с преработения от финансови експерти втори оздраветилен план. Той беше категоричен, че ако оздравяване на болницата означава съкращаване на структури и отделения, няма да се съгласи, тъй като това застрашава Варна и региона да остане без спешна медицинска помощ.

Красимир Петров допълни, че вдигането на минималната работна заплата е основната причина за тежкото финансово състояние на болницата.

Петров каза още, че ще бъде определена нова дата за провеждане на Общо събрание на “Св. Анна”, което може да се състои най-рано след 45 дни и добави, че ако скоро не се намерят пари, здравното заведение е заплашено от затваряне поради запор на сметките от страна на кредиторите.