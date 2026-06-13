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Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България

Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България

13 Юни, 2026 09:32, обновена 13 Юни, 2026 08:37 1 213 50

  • европейска комисия-
  • българия-
  • процедура-
  • свръхдефицит

Това потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис

Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България - 1
Валдис Домбровскис, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на Съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи:

Валдис Домбровскис, еврокомисар за икономиката: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Монтгомъри

    34 1 Отговор
    Защо пък не?Процедурата ще изясни,през чьи управления ставали нарушения!

    Коментиран от #6, #11

    08:40 13.06.2026

  • 2 УдоМача

    23 3 Отговор
    И? Ще ни спасяват ли??

    Коментиран от #15, #22

    08:40 13.06.2026

  • 3 Как прасета тикви

    49 3 Отговор
    и останалата управляваща паплач миналата година ми лъгаха за дефицита и инфлацията за да ни вкарат на сила в еврозоната и сега ние търпим последствията от тяхната наглост.
    100% инфлация извреди дефицит.
    Нагли лъжци и крадци.

    08:41 13.06.2026

  • 4 Пак Ще Чакаме !

    26 1 Отговор
    Спасение !

    Отвън !
    Българските Главорези !

    Трябва Да Бъдат !

    Озаптени !

    08:41 13.06.2026

  • 5 Пич

    46 5 Отговор
    Мръсни подляри!!! Взеха ни парите, и затова че са ни взели парите, ще ни открият процедура по свръх дефицит!!!

    Коментиран от #8, #13

    08:43 13.06.2026

  • 6 То Е Ясно !

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Монтгомъри":

    Но !

    Дали Ще Хване ?

    Декиш ?

    08:43 13.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    39 4 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват.Този валутен фонд го събирахме 30 години точно за такива случаи.

    08:43 13.06.2026

  • 8 Не Те !

    25 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    А Нашите Маймуни !

    Сами Им Ги Дадоха !

    Коментиран от #10

    08:45 13.06.2026

  • 9 ей мухльо

    2 2 Отговор
    🌽💀💀🌽🌽💀👃👃👃🚽🚽🚽🐷🎃🚽🐷🎃

    08:46 13.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Араб

    8 21 Отговор

    До коментар #1 от "Монтгомъри":

    То БОТАШ е достатъчно за пълен фалит.Какво има да се установи 1000 000 всеки ден.Договор за 13 години.Не мога да смятам до толкова,калкулатора не му стига екрана.

    08:47 13.06.2026

  • 12 Дали

    24 2 Отговор
    Нали знаете, че това се очакваше?
    След като се докаже, че сме в свръх дефицит, EU ще замрази поредните траншове за България и ще ни глоби отново с няколко милиарда евро. И така всеки месец, докато излезем от свръх дефицита и отидем в хипер дефицит. Та да не си мислите, че нещо ще се случи на доминионите, които ние управляват.

    08:47 13.06.2026

  • 13 Бай Араб

    6 18 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Румен Радев ти взе парите.

    Коментиран от #37

    08:48 13.06.2026

  • 14 Българин

    25 4 Отговор
    Време е да излизаме от тоя ЕС

    08:49 13.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тома

    32 0 Отговор
    Тези като ни приемаха в еврозоната много добре знаеха че всички отчети са манипулирани.Но това беше тактиката след това да ни щавят като овце

    Коментиран от #30, #42

    08:52 13.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо са още навън?

    22 0 Отговор
    Къде са вкараните по затворите за тази лъжа, която ни на биха? Радев, ти май си с Борисов Кирчо Кокорчо, Пеевски и оня Пинокио Христо Иванов и. Мирчев с мекервта та и на БСП и ДПС.. Защо от баба алино всички замесени не са в ареста? ЛЪЖЕЦ!!!

    08:53 13.06.2026

  • 19 9625

    15 1 Отговор
    Днес рожден ден има най големия продажник на България.Тиквата от Банкя.

    Коментиран от #24, #32, #40

    08:53 13.06.2026

  • 20 ВиметоНаНарода

    15 0 Отговор
    Ще ни спасяват ,както се спасява прасе за Коледа.

    08:53 13.06.2026

  • 21 Еводебил

    20 0 Отговор
    Пак ще ни глобяват .Откакто банго костоф ни поведе по пътя на масовата преватизация и ни нахлузи на предприсъединителния чеп,не са спирсли да да ни глобяват.Има-няма половин година ни убеждаваха,че дефицит и инфлация в българия няма,като покриваме напълно показателите за влизане в еврокапана.

    08:53 13.06.2026

  • 22 Спокойно ние сами ще се оправим

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "УдоМача":

    Просто определена група хора когато управлява страната Европа спира временно парите. Когато крадците се разкарат нещата се оправят за нула време. Това става и в момента. Питай станишката....той ще обясни:)

    08:55 13.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Миндич

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "9625":

    Айде бе,еднокнижника и тумбата му от громб да бягат срещу драгалевския римлянин и сподвижницуте му от плана ранът пак не могат ги стигна

    08:57 13.06.2026

  • 25 Добре е,

    3 5 Отговор
    че сме в евро и в ЕС

    09:05 13.06.2026

  • 26 Сталин

    5 4 Отговор
    ЕЦБ повиши лихвите вчера с 0,25 пункта,честито на ипотекарите,това е още 100Е на месец за ипотеката и още 20% инфлация отгоре на 100% инфлация която Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха с юрото, очаквайте още повишение на лихвите през юли и септември с по още 0,25 пункта и още 40% инфлация

    09:05 13.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стеф

    4 2 Отговор
    Щом не казваш "Русия е агресор" - започват процедури!!!

    09:08 13.06.2026

  • 29 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    09:08 13.06.2026

  • 30 Оня с джипката от Банкя

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Напълно си прав! Банкянският Винету Бойко Методиев Борисов каза на сърдечната си тръпка Урсула фон дер Майнен: "Аз съм ти обещал да им го вкарам с 200 на българите!" и кутрето му Росен Желязков Водопада изпълни чинно поръчката. Но най-голяма вина за измамата носи шефът на БНБ Димитър Радев!

    09:09 13.06.2026

  • 31 тоз очилат мишок

    4 2 Отговор
    вкара бг преди 1г в клуба на богатите благодарение на тиквата и поклонниците му
    тогава нямаше свръхдефицит и инфлацията беше стъкмена на 2.7% за 1г.

    сега в зоната картината е друга с двуцифрена инфлация и дългове и чекмеджета
    радеви да кажат истината и да вкарват в затвора

    09:13 13.06.2026

  • 32 Метресата от Барселона

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "9625":

    Бойко Борисов не случайно е роден на фаталната дата 13-ти, защото той самият се оказа фатален за България!

    09:13 13.06.2026

  • 33 хмммм

    2 1 Отговор
    Toя мрази България!

    09:14 13.06.2026

  • 34 Браво чичо Румене

    7 0 Отговор
    Браво и на целия гълъбарник !

    09:15 13.06.2026

  • 35 И още мисирки ООД

    6 1 Отговор
    ЕК не само не трябва да наказва България, ами и да й изплати голямо обезщетение, заради измамата с еврото и ограбването на 80 милиарда от валутния борд!

    09:17 13.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 баба яга

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Араб":

    като не можеш да разсъждаваш по добре си мълчи . Според теб предишните управляващи нямат никаква вина, а Радев само за месец успя да я вкара в свръхдефицит. тия неща не стават за 1 месец, ще трябва още да четеш и образоваш.

    09:17 13.06.2026

  • 38 Студопор

    2 0 Отговор
    Аз само се чудя защо всички, дето се изказват от трибуната на ЕС приличат на СС-овци?

    09:19 13.06.2026

  • 39 Що бе

    5 1 Отговор
    Нямахме инфлация докато не влезнахме у еврото

    09:20 13.06.2026

  • 40 дрън дрън

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "9625":

    пОЗДРАВ ЗА РОЖДЕННИКА ОТ ГЕЙ ПАРАДА

    09:21 13.06.2026

  • 41 Преди години

    5 1 Отговор
    Ванга предрече: "гълъб ке долети и ке нацвъка България"...

    09:23 13.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Ами так ще е ,Ротшилд ще печата поли подлоги ще забогатяват ,а оФцете ще блеем .важно е банани да има

    09:26 13.06.2026

  • 44 Неее, беееееееее,

    3 1 Отговор
    не е от евротоооооо!!!

    09:28 13.06.2026

  • 45 Лазар

    7 0 Отговор
    Същите крадци с поредната лъжа, за светлото ни бъдеще в еврозоната! Още в подготовката ни за влизането се видя, че инфлацията ни е двуцифрено число, както и
    че имаме свръхзадължнялост! За затвора има доста хора! Роско водопада, Буда, Шиши, Горанката, Гюрата, както и още много политически мекерета!

    09:31 13.06.2026

  • 46 За всичкото народ дето плюска и верва

    2 0 Отговор
    Така ви се пада, неразумни юроди!

    09:32 13.06.2026

  • 47 Мунчо

    2 0 Отговор
    До: Славните и никому ненужни админчета,
    не е ли време да си почнете, поне малко?

    09:33 13.06.2026

  • 48 Дръта чанта

    1 0 Отговор
    Ек са затвора

    09:34 13.06.2026

  • 49 Да ви го.......

    2 1 Отговор
    Вън България от ес

    09:43 13.06.2026

  • 50 Въпрос

    1 0 Отговор
    Е, сега отново можете да вдигнете заплатите на милиционери, съдии, прокурори, държавни служители най-малко с още 80%, за да удовлетворите най-накрая ненаситната алчност на всички, които са на държавната хранилка, т. е. на нас. Дундуркайте ги още с 20 заплати при пенсиониране, ДМС, бонуси, заплати от по 20 хиляди евро и т. н., и т. н. Безумията в България нямат край. Едни изкарват парите, други лежачи ги харчат без свян и срам, а резултатът от "работата" е виден и всички го усещаме по джоба си. Къде се скриха най-големите виновници, които докараха държавата до тука, които седят на първия ред в Парламента, Борисов и Пеевски? Снишили са се, да отмине бурята...

    09:50 13.06.2026

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