Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.

Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на Съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи:

Валдис Домбровскис, еврокомисар за икономиката: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."