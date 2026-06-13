Eвропейската комисия ще предложи да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, потвърди и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис.
Комисията предложи процедурата още на 3 юни с уточнението, че ще се изчака оценката на комитета. След края на Съвета по икономически и финансови въпроси в Люксембург вчера, Домбровскис съобщи:
Валдис Домбровскис, еврокомисар за икономиката: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Монтгомъри
Коментиран от #6, #11
08:40 13.06.2026
2 УдоМача
Коментиран от #15, #22
08:40 13.06.2026
3 Как прасета тикви
100% инфлация извреди дефицит.
Нагли лъжци и крадци.
08:41 13.06.2026
4 Пак Ще Чакаме !
Отвън !
Българските Главорези !
Трябва Да Бъдат !
Озаптени !
08:41 13.06.2026
5 Пич
Коментиран от #8, #13
08:43 13.06.2026
6 То Е Ясно !
До коментар #1 от "Монтгомъри":Но !
Дали Ще Хване ?
Декиш ?
08:43 13.06.2026
7 Последния Софиянец
08:43 13.06.2026
8 Не Те !
До коментар #5 от "Пич":А Нашите Маймуни !
Сами Им Ги Дадоха !
Коментиран от #10
08:45 13.06.2026
9 ей мухльо
08:46 13.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Араб
До коментар #1 от "Монтгомъри":То БОТАШ е достатъчно за пълен фалит.Какво има да се установи 1000 000 всеки ден.Договор за 13 години.Не мога да смятам до толкова,калкулатора не му стига екрана.
08:47 13.06.2026
12 Дали
След като се докаже, че сме в свръх дефицит, EU ще замрази поредните траншове за България и ще ни глоби отново с няколко милиарда евро. И така всеки месец, докато излезем от свръх дефицита и отидем в хипер дефицит. Та да не си мислите, че нещо ще се случи на доминионите, които ние управляват.
08:47 13.06.2026
13 Бай Араб
До коментар #5 от "Пич":Румен Радев ти взе парите.
Коментиран от #37
08:48 13.06.2026
14 Българин
08:49 13.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тома
Коментиран от #30, #42
08:52 13.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Защо са още навън?
08:53 13.06.2026
19 9625
Коментиран от #24, #32, #40
08:53 13.06.2026
20 ВиметоНаНарода
08:53 13.06.2026
21 Еводебил
08:53 13.06.2026
22 Спокойно ние сами ще се оправим
До коментар #2 от "УдоМача":Просто определена група хора когато управлява страната Европа спира временно парите. Когато крадците се разкарат нещата се оправят за нула време. Това става и в момента. Питай станишката....той ще обясни:)
08:55 13.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Миндич
До коментар #19 от "9625":Айде бе,еднокнижника и тумбата му от громб да бягат срещу драгалевския римлянин и сподвижницуте му от плана ранът пак не могат ги стигна
08:57 13.06.2026
25 Добре е,
09:05 13.06.2026
26 Сталин
09:05 13.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стеф
09:08 13.06.2026
29 Атина Палада
09:08 13.06.2026
30 Оня с джипката от Банкя
До коментар #16 от "Тома":Напълно си прав! Банкянският Винету Бойко Методиев Борисов каза на сърдечната си тръпка Урсула фон дер Майнен: "Аз съм ти обещал да им го вкарам с 200 на българите!" и кутрето му Росен Желязков Водопада изпълни чинно поръчката. Но най-голяма вина за измамата носи шефът на БНБ Димитър Радев!
09:09 13.06.2026
31 тоз очилат мишок
тогава нямаше свръхдефицит и инфлацията беше стъкмена на 2.7% за 1г.
сега в зоната картината е друга с двуцифрена инфлация и дългове и чекмеджета
радеви да кажат истината и да вкарват в затвора
09:13 13.06.2026
32 Метресата от Барселона
До коментар #19 от "9625":Бойко Борисов не случайно е роден на фаталната дата 13-ти, защото той самият се оказа фатален за България!
09:13 13.06.2026
33 хмммм
09:14 13.06.2026
34 Браво чичо Румене
09:15 13.06.2026
35 И още мисирки ООД
09:17 13.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 баба яга
До коментар #13 от "Бай Араб":като не можеш да разсъждаваш по добре си мълчи . Според теб предишните управляващи нямат никаква вина, а Радев само за месец успя да я вкара в свръхдефицит. тия неща не стават за 1 месец, ще трябва още да четеш и образоваш.
09:17 13.06.2026
38 Студопор
09:19 13.06.2026
39 Що бе
09:20 13.06.2026
40 дрън дрън
До коментар #19 от "9625":пОЗДРАВ ЗА РОЖДЕННИКА ОТ ГЕЙ ПАРАДА
09:21 13.06.2026
41 Преди години
09:23 13.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Kaлпазанин
09:26 13.06.2026
44 Неее, беееееееее,
09:28 13.06.2026
45 Лазар
че имаме свръхзадължнялост! За затвора има доста хора! Роско водопада, Буда, Шиши, Горанката, Гюрата, както и още много политически мекерета!
09:31 13.06.2026
46 За всичкото народ дето плюска и верва
09:32 13.06.2026
47 Мунчо
не е ли време да си почнете, поне малко?
09:33 13.06.2026
48 Дръта чанта
09:34 13.06.2026
49 Да ви го.......
09:43 13.06.2026
50 Въпрос
09:50 13.06.2026