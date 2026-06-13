ЕК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит срещу България

Европейската комисия потвърди, че предлага откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза това вчера в Люксембург след среща на финансовите министри на страните от ЕС, предава БНТ.
Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Домбровскис повтори вчера, че сега Икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от ЕС да вземат окончателното решение за откриване на процедурата.
Валдис Домбровскис, еврокомисар икономическите въпроси: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."
България беше единствената държава, за която ЕК предложи да бъде открита процедура за прекомерен дефицит. Няколко други страни от ЕС вече се намират в такава процедура. Тя се прилага, когото дефицитът на някоя от държавите-членки надхвърли 3 процента от БВП или държавният дълг надхвърли 60 процента от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. След това на съответната държава се дават препоръки и срокове за коригиране на дефицита и дълга. При неизпълнение могат да последват по-строги мерки, включително финансови санкции за страните от еврозоната.
Прогнозата на ЕК за дефицита на България за тази година е 4,1 процента от БВП. Българският финансов министър Гълъб Донев прогнозира още по-висок дефицит - от 7 процента. В Люксембург Донев съобщи, че вече са проведени първите технически разговори с представители на Европейската комисия. По-добра събираемост на данъците, изсветляване на сивата икономика са част от мерките, които се обсъждат. Донев съобщи и за намаляване и окрупняване на държавната администрация, свързано и с дигитализиране на услугите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 777
13:10 13.06.2026
2 Нещо...
13:11 13.06.2026
3 патриот съм
Ясно е, че статистиките на сглобката са пълен бошлаф. Нека видим как можем да оздравим кашата....
Коментиран от #30
13:11 13.06.2026
4 Кая
13:11 13.06.2026
5 Сталин
13:12 13.06.2026
6 На прав път сме
13:13 13.06.2026
7 ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЬОДАЛ
13:17 13.06.2026
8 затягайте коланите
13:18 13.06.2026
9 Красимир Петров
13:20 13.06.2026
10 Мда
13:21 13.06.2026
11 колкото и да лъжат комунетата
Коментиран от #13
13:22 13.06.2026
12 Иван Попов
13:24 13.06.2026
13 да обяснят на европейците
До коментар #11 от "колкото и да лъжат комунетата":обясненията които дават на българския народ да видим какъв смях ще пада
13:25 13.06.2026
14 ЕCСCР боклуци
13:29 13.06.2026
15 Мнение
НА ПОЛИТИЦИТЕ (ТЕЗИ КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ НАРОДА СИ) ЩЕ КАЖА СЛЕДНОТО:
РАДВАЙТЕ СЕ, ЧЕ НАРОДЪТ НИ НЕ Е МАСОВО ВЪОРЪЖЕН (ВСЕ ОЩЕ)!!! АКО БЯХМЕ ВЪОРЪЖЕНИ КАТО В САЩ, ОТДАВНА ПРОДАЖНАТА БИО МАСА В ПАРЛАМЕНТА ЩЕШЕ ДА СИ Е ПОЛУЧИЛА ЗАСЛУЖЕНОТО!!!
НАРОДЕ, УПРАВЛЯВАТ ТЕ ОТКРОВЕНИ БЪЛГАРОФОБИ!
ОТ ТЕБ ЗАВИСИ ДО КОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИШ!!!
13:29 13.06.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #18
13:30 13.06.2026
17 така ше е
13:34 13.06.2026
18 Мнение
До коментар #16 от "Последния Софиянец":СОФИЯНСКИ, ПОЛОЖЕНИЕТО Е ДОШЛО ДО МАСОВО ВЪОРЪЖАВАНЕ НА НАРОДА!
КЪМ МОМЕНТА ПОНЕ НЕ ВИЖДАМ ДРУГ НАЧИН ПО КОЙТО БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ НИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ТОВА НОВО БЛАТО НА ЗАРОБВАНЕ, ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ И БЕЗВРЕМИЕ!
СТРАНАТА НИ (ЗА СЪЖАЛЕНИЕ) СЕ НАМИРА НА ПРАГА НА НОВА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!
САМО ОБЕДИНЕН НАРОД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ГРАНТОФИЛИТЕ, ПРОДАЛИ ДЪРЖАВАТА НИ!!!
Коментиран от #21
13:37 13.06.2026
19 Летец Пешеходец
Коментиран от #23
13:37 13.06.2026
20 Е ПО ТОВА ЩЕ ПОЗНАЕТЕ
Коментиран от #27
13:37 13.06.2026
21 САМО МНЕНИЕ...И ТЕ САААА.
До коментар #18 от "Мнение":ТУУЛУП един после ШИШКАВ не адекватен Кирчо ЗАФЧО СЛАФЧО костич Доган Станишев царчето ИИИ МНОГО ДРУГИ. НЕ ПРЕХВЪРЛЯЙ ВЪГЛЕНИТЕ КЪМ РАДЕВ. БЪЛХЛИВИ СТЕ.
13:42 13.06.2026
22 АГАТ а Кристи
След 89-та - нови комунисти кой скрит, кой явен. Всички членове на БКП.. Голям цирк падна с книжките на Софиянски, на Боко...
А пък корифея Румен Гечев отявлен комуняга - издълба дъното на блатото и сега сме през центъра на земята, някъде под Америка.
И ВСИЧКИ до един - като дявола от тамян, произнесе ли се думата ЛУСТРАЦИЯ
13:43 13.06.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Летец Пешеходец":При удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.Нарушават конституцията.
13:44 13.06.2026
24 Жоро
13:45 13.06.2026
25 ЗКПЧ Донев
Дойдат ли фуражни....
13:46 13.06.2026
26 факуса
13:49 13.06.2026
27 КРадев, - честен ???
До коментар #20 от "Е ПО ТОВА ЩЕ ПОЗНАЕТЕ":Сметнал ли си си по колко плащаш на ден за Боташ ?
Половината ги цунка общата. А ти му се кефи.
Но, да обясняваш на комунист - все тая. Вие си знаете едно - Господ е Ленин, Ленин е Господ.
13:51 13.06.2026
28 Евростат казва:
Прогнозата на ЕК за дефицита на България за тази година е 4.1 % от БВП. Българският финансов министър Гълъб Донев прогнозира още по-висок дефицит - от 7 %. Не са заявени разходи по програмата EvroSafe. Няма какво да се приспада. Следва процедура за прекомерен дефицит.
13:51 13.06.2026
29 ЗАЩО
13:53 13.06.2026
30 Процедура
До коментар #3 от "патриот съм":Аз искам процедура за прекомерна корупция на Европейската комисия и прекомерна некомпетентност.
13:59 13.06.2026