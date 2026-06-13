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ЕК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит срещу България

ЕК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит срещу България

13 Юни, 2026 13:08 566 30

  • прекомерен дефицит-
  • българия-
  • ек

Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва

ЕК потвърди, че иска процедура за прекомерен дефицит срещу България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия потвърди, че предлага откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза това вчера в Люксембург след среща на финансовите министри на страните от ЕС, предава БНТ.

Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Домбровскис повтори вчера, че сега Икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от ЕС да вземат окончателното решение за откриване на процедурата.

Валдис Домбровскис, еврокомисар икономическите въпроси: "Европейската комисия оцени прилагането на изискването за дефицит от страна на няколко държави-членки и установи, че България не го спазва. Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, Комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България."

България беше единствената държава, за която ЕК предложи да бъде открита процедура за прекомерен дефицит. Няколко други страни от ЕС вече се намират в такава процедура. Тя се прилага, когото дефицитът на някоя от държавите-членки надхвърли 3 процента от БВП или държавният дълг надхвърли 60 процента от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. След това на съответната държава се дават препоръки и срокове за коригиране на дефицита и дълга. При неизпълнение могат да последват по-строги мерки, включително финансови санкции за страните от еврозоната.

Прогнозата на ЕК за дефицита на България за тази година е 4,1 процента от БВП. Българският финансов министър Гълъб Донев прогнозира още по-висок дефицит - от 7 процента. В Люксембург Донев съобщи, че вече са проведени първите технически разговори с представители на Европейската комисия. По-добра събираемост на данъците, изсветляване на сивата икономика са част от мерките, които се обсъждат. Донев съобщи и за намаляване и окрупняване на държавната администрация, свързано и с дигитализиране на услугите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 777

    4 14 Отговор
    Неописуемо пр 0 стия таксиджия Путлер никога не трябва да спира да яде фе калии в бункера си.

    13:10 13.06.2026

  • 2 Нещо...

    17 2 Отговор
    ...не виждам тука яростните тролове на тиквата, прасето и леля Асеня -> къде сте бе? А, сетих се, на парада са в София, мбухахахахахаха...

    13:11 13.06.2026

  • 3 патриот съм

    15 3 Отговор
    Но в случая ЕК са прави.
    Ясно е, че статистиките на сглобката са пълен бошлаф. Нека видим как можем да оздравим кашата....

    Коментиран от #30

    13:11 13.06.2026

  • 4 Кая

    6 1 Отговор
    И едно частно желание моля! Един българин със здрав Хор! Моят приятел Асен ми ги похвали, че на топ цевта могат да пръснат!

    13:11 13.06.2026

  • 5 Сталин

    14 1 Отговор
    ЕЦБ повиши лихвите вчера с 0,25 пункта,честито на ипотекарите,това е още 100Е на месец за ипотеката и още 20% инфлация отгоре на 100% инфлация която Тиквата Прасето и Простокирчовците ви докараха с юрото, очаквайте още повишение на лихвите през юли и септември с по още 0,25 пункта и още 40% инфлация

    13:12 13.06.2026

  • 6 На прав път сме

    4 8 Отговор
    Ако успее Румбата да фалира държавата,да черпи.

    13:13 13.06.2026

  • 7 ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЬОДАЛ

    15 0 Отговор
    А срещу Франция има ли процедура??

    13:17 13.06.2026

  • 8 затягайте коланите

    6 1 Отговор
    окрадохме всичко

    13:18 13.06.2026

  • 9 Красимир Петров

    16 1 Отговор
    Всички м,ъ.р,ши от ГЕРБ-ДПС-ПП-ДБ-ИТН-БСП доведоха държавата до фалит.

    13:20 13.06.2026

  • 10 Мда

    16 1 Отговор
    Излизане от Еврозоната и съд за тези дето ни набутаха! Борисов, Василев, Денкофф, Пеевски, Теменужка журналисти , министри, банкери и други баячки по мисирка ТВ.

    13:21 13.06.2026

  • 11 колкото и да лъжат комунетата

    9 2 Отговор
    вече започнаха да им лъсват кражбите измамите и некадърността им и това го казват развиващите се доказани западни държави а не българските изме кяри!

    Коментиран от #13

    13:22 13.06.2026

  • 12 Иван Попов

    10 4 Отговор
    Не ни е виновен Радев за трагичното състояние на държавата.Нека да не забравяме кои управлявана преди Радев.На сила ни вкараха в Еврозоната и приеха Еврото.

    13:24 13.06.2026

  • 13 да обяснят на европейците

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "колкото и да лъжат комунетата":

    обясненията които дават на българския народ да видим какъв смях ще пада

    13:25 13.06.2026

  • 14 ЕCСCР боклуци

    5 0 Отговор
    А процедура срещу Франция, Испания, Италия и т.н. КОГА, БЕ?!

    13:29 13.06.2026

  • 15 Мнение

    7 0 Отговор
    КОГАТО КИРЧО ГОВОРЕШЕ В ЗАПИСЪТ НА РАДОСТИН ВАСИЛЕВ, ЧЕ СЕ Е ДОГОВОРИЛ С УРСУЛА ДА НИ ВКАРА В ЗАРОБВОЗОНАТА ПО ДРУГИЯ НАЧИН (С ФАЛШИВИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА), ЕДВА ЛИ Е СТАВАЛО ДУМА (ИЛИ ПЪК НЕ ИМ Е ПУКАЛО НА АНГИБЪЛГАРИТЕ ОТ ППДБ) ЗА ЕВЕНТУАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!

    НА ПОЛИТИЦИТЕ (ТЕЗИ КОИТО РАБОТЯТ СРЕЩУ НАРОДА СИ) ЩЕ КАЖА СЛЕДНОТО:
    РАДВАЙТЕ СЕ, ЧЕ НАРОДЪТ НИ НЕ Е МАСОВО ВЪОРЪЖЕН (ВСЕ ОЩЕ)!!! АКО БЯХМЕ ВЪОРЪЖЕНИ КАТО В САЩ, ОТДАВНА ПРОДАЖНАТА БИО МАСА В ПАРЛАМЕНТА ЩЕШЕ ДА СИ Е ПОЛУЧИЛА ЗАСЛУЖЕНОТО!!!

    НАРОДЕ, УПРАВЛЯВАТ ТЕ ОТКРОВЕНИ БЪЛГАРОФОБИ!
    ОТ ТЕБ ЗАВИСИ ДО КОГА ЩЕ ГИ ТЪРПИШ!!!

    13:29 13.06.2026

  • 16 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват.Тези пари ги събирахме 30 години точно за такива случаи.

    Коментиран от #18

    13:30 13.06.2026

  • 17 така ше е

    2 1 Отговор
    като нашенците само лъжат и крадят...

    13:34 13.06.2026

  • 18 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    СОФИЯНСКИ, ПОЛОЖЕНИЕТО Е ДОШЛО ДО МАСОВО ВЪОРЪЖАВАНЕ НА НАРОДА!
    КЪМ МОМЕНТА ПОНЕ НЕ ВИЖДАМ ДРУГ НАЧИН ПО КОЙТО БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ НИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ТОВА НОВО БЛАТО НА ЗАРОБВАНЕ, ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ И БЕЗВРЕМИЕ!
    СТРАНАТА НИ (ЗА СЪЖАЛЕНИЕ) СЕ НАМИРА НА ПРАГА НА НОВА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!

    САМО ОБЕДИНЕН НАРОД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ГРАНТОФИЛИТЕ, ПРОДАЛИ ДЪРЖАВАТА НИ!!!

    Коментиран от #21

    13:37 13.06.2026

  • 19 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Радев сложи "Гълъба" за министър- да му сърба попарата. Прогресивните некадърници, които по всичко личи не само нямат никаква идея как да управляват, но и по нищо не се отличават от предшествениците им. Първосигнално взеха много "прогресивното" решение, да теглят 4 милиарда евро кредит. Те комунетата по презумпция са крадци и некадърници.

    Коментиран от #23

    13:37 13.06.2026

  • 20 Е ПО ТОВА ЩЕ ПОЗНАЕТЕ

    2 4 Отговор
    Добрия честен точен управленец. Радев им го каза и тук и там това което искаше болшенството от гласувалите. А ТЕ ГОРКИТЕ Урсула Калас ИИИ ВЕДНАГА ПРОЦЕДУРИ ДЕФИЦИТ. А ЗАЩО ВИЕ ПОРОЧНИ ЛЮДЕ НЕ ГО НАПРАВИХТЕ ПРЕДИ ГОДИНА ДВЕ!???; ЗАЩО СЕ НАЗЛЪНДИСВАТЕ И ЗНАЕХТЕ ЧЕ ВИ ЛЪЖАТ. АААА ДАААА ЗАЩОТО ВИ ИГРАЕХА ПО свирката порочна. И ВЯРВАМ НА РАДЕВ ЩЕ ОПРАВИ ДЪРЖАВАТА. И ТО СИ ЛИЧИ ОТ САМОТО НАЧАЛО.

    Коментиран от #27

    13:37 13.06.2026

  • 21 САМО МНЕНИЕ...И ТЕ САААА.

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    ТУУЛУП един после ШИШКАВ не адекватен Кирчо ЗАФЧО СЛАФЧО костич Доган Станишев царчето ИИИ МНОГО ДРУГИ. НЕ ПРЕХВЪРЛЯЙ ВЪГЛЕНИТЕ КЪМ РАДЕВ. БЪЛХЛИВИ СТЕ.

    13:42 13.06.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    До 89-та, ясно - комунисти.
    След 89-та - нови комунисти кой скрит, кой явен. Всички членове на БКП.. Голям цирк падна с книжките на Софиянски, на Боко...
    А пък корифея Румен Гечев отявлен комуняга - издълба дъното на блатото и сега сме през центъра на земята, някъде под Америка.
    И ВСИЧКИ до един - като дявола от тамян, произнесе ли се думата ЛУСТРАЦИЯ

    13:43 13.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Летец Пешеходец":

    При удължителен бюджет нямат право да теглят нови заеми.Нарушават конституцията.

    13:44 13.06.2026

  • 24 Жоро

    4 0 Отговор
    Сега, с този дефицит да връщат Лева и когато сме готови ще се върнем в еврозоната. Но да върнат парите от МВФ.

    13:45 13.06.2026

  • 25 ЗКПЧ Донев

    1 1 Отговор
    Не става за финансов министър.Така е със зелените чорапи знаещи само Мирно, На лево, Равнис....
    Дойдат ли фуражни....

    13:46 13.06.2026

  • 26 факуса

    2 0 Отговор
    а ,не така лицемерни боклуци,след кат може с прекомерен дефицит да ни приемете в задлъжнялата зона ще търпите,кога се оправят френците италианците испанците гърците,тогаз се обадете

    13:49 13.06.2026

  • 27 КРадев, - честен ???

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Е ПО ТОВА ЩЕ ПОЗНАЕТЕ":

    Сметнал ли си си по колко плащаш на ден за Боташ ?
    Половината ги цунка общата. А ти му се кефи.
    Но, да обясняваш на комунист - все тая. Вие си знаете едно - Господ е Ленин, Ленин е Господ.

    13:51 13.06.2026

  • 28 Евростат казва:

    1 0 Отговор
    Дефицитът на бюджета за 2025 е 3.5%. От тях 0.6% са за военни разходи по програмата EvroSafe и те се опрощават. Остават 2.9%. Дефицитът е в норма.

    Прогнозата на ЕК за дефицита на България за тази година е 4.1 % от БВП. Българският финансов министър Гълъб Донев прогнозира още по-висок дефицит - от 7 %. Не са заявени разходи по програмата EvroSafe. Няма какво да се приспада. Следва процедура за прекомерен дефицит.

    13:51 13.06.2026

  • 29 ЗАЩО

    1 0 Отговор
    Домбровски миналата година друга песен пееше когато ни приеха с фалшифицирани данни за ЕЗ.Ще ни е добре с еврото.Няма и половин година имали ли сме свръх дефицит открили топлата вода.Лицемери от Брюксел и нашите продажници ни насадиха в това положение

    13:53 13.06.2026

  • 30 Процедура

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "патриот съм":

    Аз искам процедура за прекомерна корупция на Европейската комисия и прекомерна некомпетентност.

    13:59 13.06.2026

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