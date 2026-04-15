Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Две седмици преди крайния срок: 520 000 лица са подали данъчните си декларации

15 Април, 2026 20:42 524 2

  • нап-
  • данъчни декларации-
  • данъци-
  • българия-
  • българи

Крайният срок за подаване на декларациите за физическите лица, получили доходи извън трудови правоотношения, е 30 април

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две седмици преди изтичането на крайния срок вече 520 000 физически лица са подали годишните си данъчни декларации за доходите през 2025 г., като 450 000 от тях са използвали предварително попълнените формуляри. Това съобщи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Милена Кръстанова на брифинг в сградата на централното управление на агенцията в София.

Крайният срок за подаване на декларациите за физическите лица, получили доходи извън трудови правоотношения, е 30 април. За лицата, извършващи стопанска дейност, включително еднолични търговци, срокът е до 30 юни 2026 г., предаде БТА.

По данни на НАП 74 000 души са се възползвали от данъчни отстъпки, а 280 000 са декларирали и използвали различни данъчни облекчения. От тях 185 000 са ползвали облекчението за деца. Общият размер на възстановения данък по това облекчение възлиза на 15,3 млн. лева, като в 90 на сто от случаите сумите са възстановени в рамките на една седмица.

Кръстанова припомни, че тази година декларациите се попълват в левове, но дължимите данъци се внасят в евро.

С цел повишаване на доброволното изпълнение НАП е изпратила информационни съобщения в портала за електорнни услуги на приходната агенция до над 600 000 потребители, както и 80 000 персонални уведомления до физически лица за налични данни за облагаеми доходи.

„Днес изпратихме втора серия съобщения до над 100 000 нови лица, които до момента все още не са подали годишните си данъчни декларации, за да им припомним, че остават вече точно 2 седмици до приключвне на крайния срок“, посочи Кръстанова.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 0 Отговор
    Плащаш данъци на тази държава = Храниш паразитите, които те ядат.

    20:43 15.04.2026

  • 2 И нас с тебе

    0 0 Отговор
    Марче какво ни топли нямаме процент .

    21:32 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове