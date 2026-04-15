Две седмици преди крайния срок: 520 000 лица са подали данъчните си декларации

Две седмици преди изтичането на крайния срок вече 520 000 физически лица са подали годишните си данъчни декларации за доходите през 2025 г., като 450 000 от тях са използвали предварително попълнените формуляри. Това съобщи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Милена Кръстанова на брифинг в сградата на централното управление на агенцията в София.

Крайният срок за подаване на декларациите за физическите лица, получили доходи извън трудови правоотношения, е 30 април. За лицата, извършващи стопанска дейност, включително еднолични търговци, срокът е до 30 юни 2026 г., предаде БТА.

По данни на НАП 74 000 души са се възползвали от данъчни отстъпки, а 280 000 са декларирали и използвали различни данъчни облекчения. От тях 185 000 са ползвали облекчението за деца. Общият размер на възстановения данък по това облекчение възлиза на 15,3 млн. лева, като в 90 на сто от случаите сумите са възстановени в рамките на една седмица.

Кръстанова припомни, че тази година декларациите се попълват в левове, но дължимите данъци се внасят в евро.

С цел повишаване на доброволното изпълнение НАП е изпратила информационни съобщения в портала за електорнни услуги на приходната агенция до над 600 000 потребители, както и 80 000 персонални уведомления до физически лица за налични данни за облагаеми доходи.

„Днес изпратихме втора серия съобщения до над 100 000 нови лица, които до момента все още не са подали годишните си данъчни декларации, за да им припомним, че остават вече точно 2 седмици до приключвне на крайния срок“, посочи Кръстанова.