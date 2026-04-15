Любомир Каримански: Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит

Регулаторите, отговорни за Закона за еврото, а и не само, можеха да бъдат проактивни. Имаше много показност. По времето на различен тип обществени поръчки можеше и те да бъдат по-активни в проверките, тъй като веднъж ако се спекулира с обществени поръчки с манипулиране на услуги и цени - можем да го очакваме във всеки един търговски обект.
Това каза Любомир Каримански, член на УС на БНБ, в предаването "Лице в лице" по бТВ.
Според него това, че страната ни има повече внос, отколкото износ е довело до увеличението на цените. "Суровината, която сме внесли на по-скъпа цена, след това по-скъпата електроенергия и виждаме, че ставаме неконкурентноспособни, а усещането за крайния потребител е за по-висока цена. Друго е народопсихологията - защо да не направим по-добра печалба, щом като няма да има санкция", добави той, цитиран от novini.bg.
Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит, заяви Каримански. "Той не се повишава заради служебното правителство. Те можеха да ограничат договорени разходи. Разходите за издръжка не съвпадат с прогнозата от края на 2025 г., при бюджета, който падна под натиска на протеста", поясни той.
"Приходите не могат да бъдат по план. Ние работим с бюджет 2025 - там беше планирано ДДС-то да има ръст от 30%. Това са едни измислени приходи, които да направят бюджета да бъде с дефицит 3%. Това показва, че тези, които планират трябва да обясняват много добре каква политика е съответното перо в бюджета като функция на управлението", посочи още Любомир Каримански.
По думите му сянката на дълговата спирала наднича зад гърба ни. "Не мога да кажа, че сме влезли, но има признаци за период, в който може да дойде в България", смята той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
18:38 15.04.2026
2 име
18:39 15.04.2026
3 Кари Мари в панделата
18:39 15.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 шшшшшт
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тихо, нито дума по въпроса, че току виж раята се светнала как държавата подтиква инфлацията за да имат за харчлък и увеличени заплати.
18:41 15.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
18:44 15.04.2026
8 Чудесно
18:44 15.04.2026
9 Дориана
18:48 15.04.2026
10 Анонимен
18:48 15.04.2026
11 Оценката
Коментиран от #21
18:49 15.04.2026
12 Сатана Z
18:50 15.04.2026
13 И тоя
18:51 15.04.2026
14 цаоклес
18:58 15.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 си пън
19:03 15.04.2026
17 Софийски селянин,
Които не произвеждат нищо друго освен ф е к @ л ии...
Коментиран от #24
19:07 15.04.2026
18 идиоти вън
19:21 15.04.2026
19 Истината
19:26 15.04.2026
20 няма да се плашиш
19:26 15.04.2026
21 Стенли
До коментар #11 от "Оценката":Е на какво да сме доволни цените се повишават а ние плашим Путин с голите си г,,,ве абе важното е да помагаме на Украйна 😁 ей колко са деветдесет милиарда еврака а пък и зеления фасул дава честната дума да ги върне ... когато му цъфне фасула😁😕♿🤑😉
19:31 15.04.2026
22 ГРУПА КРАДЦИ
19:34 15.04.2026
23 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
19:48 15.04.2026
24 Трап
До коментар #17 от "Софийски селянин,":Не така. Аз чакам още 13% увеличение на заплатите на съдебните служители и магистратите, като има бюджет. ВСС обещаха. Е, например днеска съм написъл 7 страници за 8 часа работа. 7, че закъснях. През останалото време избирахме кола на един колега от обявите по сайтовете и ходих да си говоря с една магистратка да я питам къде ще обядва и дали мога да дойда да ѝ правя компания.
19:50 15.04.2026