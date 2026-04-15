Любомир Каримански: Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит

15 Април, 2026 18:36 822 24

Разходите за издръжка не съвпадат с прогнозата от края на 2025 г., при бюджета, който падна под натиска на протеста

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов, Автор във Fakti.bg

Регулаторите, отговорни за Закона за еврото, а и не само, можеха да бъдат проактивни. Имаше много показност. По времето на различен тип обществени поръчки можеше и те да бъдат по-активни в проверките, тъй като веднъж ако се спекулира с обществени поръчки с манипулиране на услуги и цени - можем да го очакваме във всеки един търговски обект.

Това каза Любомир Каримански, член на УС на БНБ, в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Според него това, че страната ни има повече внос, отколкото износ е довело до увеличението на цените. "Суровината, която сме внесли на по-скъпа цена, след това по-скъпата електроенергия и виждаме, че ставаме неконкурентноспособни, а усещането за крайния потребител е за по-висока цена. Друго е народопсихологията - защо да не направим по-добра печалба, щом като няма да има санкция", добави той, цитиран от novini.bg.

Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит, заяви Каримански. "Той не се повишава заради служебното правителство. Те можеха да ограничат договорени разходи. Разходите за издръжка не съвпадат с прогнозата от края на 2025 г., при бюджета, който падна под натиска на протеста", поясни той.

"Приходите не могат да бъдат по план. Ние работим с бюджет 2025 - там беше планирано ДДС-то да има ръст от 30%. Това са едни измислени приходи, които да направят бюджета да бъде с дефицит 3%. Това показва, че тези, които планират трябва да обясняват много добре каква политика е съответното перо в бюджета като функция на управлението", посочи още Любомир Каримански.

По думите му сянката на дълговата спирала наднича зад гърба ни. "Не мога да кажа, че сме влезли, но има признаци за период, в който може да дойде в България", смята той.


  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Бизнеса се изнесе от България заради високите разходи в еврозоната.Ще напълнят бюджета с хиперинфлацията на храните и горивата.

    Коментиран от #5

    18:38 15.04.2026

  • 2 име

    16 3 Отговор
    В клуба на богатите е така, всички смучат кредити и пляскат по гeй паpaдите! А най-отворените размахват пръстче на Путин и го запрашват с пляскане! Яжте и пийте, ЕССР ни храни а НАТО ни брани, нали така, кoзяци!

    18:39 15.04.2026

  • 3 Кари Мари в панделата

    12 2 Отговор
    Още един ЕВРОагитатор сега се прави на констататор. Виновните на съд!

    18:39 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 шшшшшт

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тихо, нито дума по въпроса, че току виж раята се светнала как държавата подтиква инфлацията за да имат за харчлък и увеличени заплати.

    18:41 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    12 2 Отговор
    България уверено върви по пътя на Гърция, следва вдигане на данъците и намаляване на заплатите както в Румъния

    18:44 15.04.2026

  • 8 Чудесно

    7 1 Отговор
    Задачата изпълнена. Нали точно това се спазариха с Джуджефина.

    18:44 15.04.2026

  • 9 Дориана

    9 4 Отговор
    Много ясно, Коалиция Магнитски бяха абсолютно вредни за България с олигархичния корумпиран модел на управление , които теглиха заеми като за Световно и заложиха финансов капан с дългова спирала за целия български народ.

    18:48 15.04.2026

  • 10 Анонимен

    6 3 Отговор
    РР да му мисли и онези покрай него петроханците

    18:48 15.04.2026

  • 11 Оценката

    7 1 Отговор
    на финансовия експерт за работата на служебните е, че те заслужават поздравление, с което завърши изявлението си в предаването "Лице в лице". Огризкова не беше доволна. Гербав злобен съсел

    Коментиран от #21

    18:49 15.04.2026

  • 12 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Нали точно заради хроничният паричен дефицит в държавата въведохте Еврото?Сега новата опорка на режима: кой ми се изходи в гащите?

    18:50 15.04.2026

  • 13 И тоя

    5 1 Отговор
    изпълзя , напълно излишен !

    18:51 15.04.2026

  • 14 цаоклес

    7 1 Отговор
    Плешив охлюв от ИТН дето със зъби и нокти драпа да седнеш в БНБ да те храни цяла България, нали точно ти ни разправяше как ще забогатеем в клуба на богатите и как от инвестиции няма да можем да се разминем??? Нали бре палячо и говореща маймуна??? Какво стана няма ли да забогатяваме вече??? А ако те уцелят с една дрянова тояга в кратуната как мислиш дали ще искаш да лъжеш пак??? Христос Воскресе.

    18:58 15.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си пън

    5 1 Отговор
    каримански,ами що не спряхте безглавия дет аризва милиони дет нямаме на осранците

    19:03 15.04.2026

  • 17 Софийски селянин,

    7 1 Отговор
    Ами да продъжват да увеличават заплатите на тези хрантутници от раздутата държавна администрация...
    Които не произвеждат нищо друго освен ф е к @ л ии...

    Коментиран от #24

    19:07 15.04.2026

  • 18 идиоти вън

    7 0 Отговор
    Е нали като приехме еврото щехме да цъфнем и вържем и щяха да потекат реки от мед и масло, а пък аз очаквах поне този 1 милярд, който се бил давал за превалутиране, сега да ми намали малко цените в магазина!!!

    19:21 15.04.2026

  • 19 Истината

    4 0 Отговор
    Финансовото състояние на страната е КАТАСТРОФАЛНО, но лъжата скоро ще лъсне.... Спете спокойно, деца!

    19:26 15.04.2026

  • 20 няма да се плашиш

    3 0 Отговор
    Откакто се повишиха цените на имотите, златото и горивата се оказа, че народа яко харчи! Сега е момента за 25% ДДС и горива поне 2 евро. Няма да се плашите.

    19:26 15.04.2026

  • 21 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Оценката":

    Е на какво да сме доволни цените се повишават а ние плашим Путин с голите си г,,,ве абе важното е да помагаме на Украйна 😁 ей колко са деветдесет милиарда еврака а пък и зеления фасул дава честната дума да ги върне ... когато му цъфне фасула😁😕♿🤑😉

    19:31 15.04.2026

  • 22 ГРУПА КРАДЦИ

    2 0 Отговор
    Се хранят от европейските ценности.

    19:34 15.04.2026

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    19:48 15.04.2026

  • 24 Трап

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,":

    Не така. Аз чакам още 13% увеличение на заплатите на съдебните служители и магистратите, като има бюджет. ВСС обещаха. Е, например днеска съм написъл 7 страници за 8 часа работа. 7, че закъснях. През останалото време избирахме кола на един колега от обявите по сайтовете и ходих да си говоря с една магистратка да я питам къде ще обядва и дали мога да дойда да ѝ правя компания.

    19:50 15.04.2026

