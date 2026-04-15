Любомир Каримански: Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит

Регулаторите, отговорни за Закона за еврото, а и не само, можеха да бъдат проактивни. Имаше много показност. По времето на различен тип обществени поръчки можеше и те да бъдат по-активни в проверките, тъй като веднъж ако се спекулира с обществени поръчки с манипулиране на услуги и цени - можем да го очакваме във всеки един търговски обект.

Това каза Любомир Каримански, член на УС на БНБ, в предаването "Лице в лице" по бТВ.

Според него това, че страната ни има повече внос, отколкото износ е довело до увеличението на цените. "Суровината, която сме внесли на по-скъпа цена, след това по-скъпата електроенергия и виждаме, че ставаме неконкурентноспособни, а усещането за крайния потребител е за по-висока цена. Друго е народопсихологията - защо да не направим по-добра печалба, щом като няма да има санкция", добави той, цитиран от novini.bg.

Финансовото състояние на страната е в посока на повишен дефицит, заяви Каримански. "Той не се повишава заради служебното правителство. Те можеха да ограничат договорени разходи. Разходите за издръжка не съвпадат с прогнозата от края на 2025 г., при бюджета, който падна под натиска на протеста", поясни той.

"Приходите не могат да бъдат по план. Ние работим с бюджет 2025 - там беше планирано ДДС-то да има ръст от 30%. Това са едни измислени приходи, които да направят бюджета да бъде с дефицит 3%. Това показва, че тези, които планират трябва да обясняват много добре каква политика е съответното перо в бюджета като функция на управлението", посочи още Любомир Каримански.

По думите му сянката на дълговата спирала наднича зад гърба ни. "Не мога да кажа, че сме влезли, но има признаци за период, в който може да дойде в България", смята той.