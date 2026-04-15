Засякоха масови злоупотреби при вноса на работна ръка

15 Април, 2026 22:41

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенцията по заетостта преустанови окончателно приема на документи на хартиен носител за регистрация на краткосрочна сезонна заетост на граждани от трети страни. Всички заявления на работодатели вече се подават изцяло по електронен път, като мярката е отговор на масови опити за заобикаляне на правилата на трудовия пазар.

Административната реформа, която вече е в ход, цели да ограничи черния сектор при вноса на работна ръка у нас. Според институцията, през последните месеци са отчетени сериозни индикации за нарушения.

"Това се налага заради зачестили сигнали, постъпващи както от граждани, така и от правоохранителни органи, за злоупотреби с разрешителни за работа", уточниха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Очакванията са, че пълната дигитализация не само ще освети процеса, но и ще позволи автоматизирано кръстосване на данните чрез Националната база данни на пазара на труда. Това на практика изключва възможността за човешка грешка или манипулация при въвеждането на хартиените досиета.

От 14 април работодателите, които желаят да наемат чужденци за период до 90 дни, са длъжни да използват единствено Системата за сигурно електронно връчване или държавната Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа.

Всички декларации трябва да бъдат подписани с валиден електронен подпис от управителя на фирмата или от изрично упълномощено лице. Освен затягане на контрола, новият режим реално ще облекчи коректния бизнес, тъй като премахва нуждата от физическо разнасяне на папки и спестява разходите за куриерски услуги между различните градове и столицата.

Официалната статистика показва огромния интерес към вноса на кадри от чужбина. Само от началото на 2026 година Агенцията по заетостта е допуснала до българския пазар общо 21 570 граждани на трети държави.

От тях близо 13 500 души са именно сезонни работници. Динамиката в сектора налага бърза обработка на данните – до момента експертите на ведомството са разгледали над 2200 заявления за сезонна заетост, като краткосрочна регистрация вече са получили над 10 100 чужденци.


  • 1 Пак се мълчи удобно

    2 1 Отговор
    АЗ не се казва че повечето гастарбайтери са с разрешение за три години така че реалната цифра на работници трети страни е около 60 хиляди пристигнали в периода 2023-2025.90 процента от заплатите си пращат в къщи т.е. ефект за икономиката почти нулев.

    22:48 15.04.2026

  • 2 Дааа....

    2 0 Отговор
    Съвсем по български....слаб КОНТРОЛ !

    22:50 15.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Значи изгонихте 2 милиона българи от страната, съ сега внасяте хора с различна култура и религия в страната. Посетете Франкфурт, Бирмингам, Париж, Лондон, Брюксел и вижте какъв ще е резултатът от вноса на чужденци от трети страни.

    Коментиран от #4

    22:59 15.04.2026

  • 4 Ти кво сега?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Искаш да се похвалиш, че си бил навсякъде, всичко си видял и всичко ти е ясно 😆

    23:05 15.04.2026

