Новини
България »
Всички градове »
Политолог: Ася Панджерова е първият скандал, който се размина на управляващите. Преди щеше да се нарича "корупция"!sadad

Политолог: Ася Панджерова е първият скандал, който се размина на управляващите. Преди щеше да се нарича "корупция"!sadad

14 Май, 2026 10:57, обновена 14 Май, 2026 14:05 2 091 21

  • ася панджерова-
  • скандал-
  • управляващи-
  • корупция-
  • конфликт на интереси

„Първо трябва да има доказателство, че има модел. След това да кажем, че има стъпки срещу него. Ние хвърляме тази базова предпоставка като безспорна истина – има модел – и след това почваме да го борим, без да има доказателство, че е съществувал някакъв модел“, коментира политологът Стойчо Стойчев

Политолог: Ася Панджерова е първият скандал, който се размина на управляващите. Преди щеше да се нарича "корупция"!sadad - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първи стъпки на властта в усилията за овладяване на високите цени и в опита да се променят правата за избор на членове на ВСС. Дни след клетвата дойде и първата оставка на зам.-министър - Ася Панджерова подаде оставка, заради съмнения за конфликт на интереси. Очаквано вчера бяха сменени и областните управители в страната, а охраната на Борисов и Пеевски беше свалена.

Първите действия на властта коментираха в "Тази сутрин" журналистът Ружа Райчева, политолозите д-р Георги Проданов и доц. Стойчо Стойчев.

„Видях едно бързо изпълнено обещание. Това е обещание, което не просто „Прогресивна България“ отправяше към своите избиратели по време на кампанията, но и думи, които чуваме от опозиционно настроените партии през последните години – че ще чистят и сменят модела. Факт е, че миналата седмица „Прогресивна България“ понесе много критики заради отказа да сформира комисия. И ето, че седмица по-късно става ясно, че искат нещата да се случват по друг начин – не толкова истерично и показно с хвърлени и недоизяснени факти, а с действия“, коментира Ружа Райчева.

„Сега да видим какво следва оттук нататък, защото това е само една стъпка. По-важно е какво ще се случи като промени в съдебната власт, как ще се реформира ВСС и изобщо прокуратурата да бъде изчистена. Но това наистина е нещо, което беше дългоочаквано, което ПП–ДБ сега закачат на ревера си като своя победа от вчера - което е интересно как, но не е така“, посочи тя.
„Първо трябва да има доказателство, че има модел. След това да кажем, че има стъпки срещу него. Ние хвърляме тази базова предпоставка като безспорна истина – има модел – и след това почваме да го борим, без да има доказателство, че е съществувал някакъв модел“, коментира политологът Стойчо Стойчев.

По-скоро моделът от последните пет години беше на безтегловност и безвластие. Ако трябва категорично да се доказва някакъв модел, това е липсата на мнозинство, липсата на редовни управления. И в тази слаба институционална среда много спекуланти успяха да забогатеят на гърба на обикновените потребители“, смята той.

„Всъщност големият успех в борбата с модела ще бъде тогава, когато се внуши усещане за присъствие на държавата и за наистина строг контрол, особено върху спекулата с цените, при която се използват най-различни предпоставки, за да растат – било то еврото, войните в Персийския залив и какво ли още не. Този контрол върху цените трябва да се усети от потребителите, защото в крайна сметка голямата енергия на изборите на 19 април дойде не от сваляне на модела или от сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, а от нещо, което хората усещат всеки ден – двойното и тройното поскъпване на живота в България от януари насам“, коментира политологът.

„Трябва да обърнем внимание на начина, по който беше махнат този чадър, да го наречем, над Пеевски и Борисов. От една страна стана чудесно, че не се променяха закони с оглед на две персони. От друга страна, изведнъж се оказа, че службите нямат сигнали и че никой не се страхува за живота си“, коментира д-р Георги Проданов.
„Тоест управляващите още не са казали на какво се е дължало това. И дали този модел е бил въпрос на влияние върху специалните служби, дали е била политическа договорка между тези две лица, или е ставало дума за действителна заплаха за живота им“, посочи тя.

„Беше извършено по полупрозрачен начин - никой не каза ясно „има заплаха, няма заплаха“, имало ли е заплаха, или не. Що се отнася до промяната, която се очаква – мисля, че е рано да се радваме на тези първи стъпки. Има много варианти и много съмнения, които тепърва трябва да бъдат разплетени“, смята Проданов.

Според него казуса около Ася Панджерова е първият скандал, който сегашните управляващи са имали късмет да им се размине.

“Буквално с оправданието за конфликт на интереси. Според това, което ваши колеги изнесоха, става въпрос за нещо много по-дълбоко – за търговия с влияние, за манипулация на поръчки, за манипулация на фирми, което преди няколко месеца наричахме с чистата дума „корупция“, коментира политологът.

По думите му става въпрос за много сериозно накърнен държавен интерес.

„Изведнъж тя се оказа водач на листа. След всичките заявки на „Прогресивна България“ - човек със спорно минало“, отбеляза Проданов.

„Дължат изсветляване и ще има още бомби, разбира се. Най-малкото – когато вкараш 130 нови души в парламента, не знаеш как ще се държат, как ще гласуват. Подлежат на „отвличане“ от други сили. Няма как при назначението на толкова хора да не се посегне към вече налични, участвали в бивши управления и т.н. Всеки, който твърди, че е експерт, е работил някъде в тази държава и е бил назначаван от някого“, смята Ружа Райчева.
„За тези неща може много да се гадае кой какъв ще излезе, но трябва да се види. В този случай имаме реакция на общественото неприемане на този човек – на бившата вече зам.-министърка. Така че това е затворена страница. Аз също съм съгласна, че е твърде рано да пляскаме с ръце и да казваме „моделът е свършен“. Добър въпрос е какво е моделът и дали той не е основно под повърхността. Защото в момента ще се отсекат растенията, които са отгоре, но аз смятам, че основното, което трябва да се чисти е под почвата, в държавната администрация“, коментира още тя.

„Тук нямаме много чиста и ясна заявка от страна на „Прогресивна България“, че са готови да правят тези съкращения, които са рисковани за тях. Защото те в момента са отгоре – те се опитват да растат върху тази почва, която обаче трябва да бъде изрината“, допълни Райчева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоя

    6 4 Отговор
    Как така се разминал като не е започнал?

    11:51 14.05.2026

  • 2 Тоя

    11 3 Отговор
    Пл-ж-к доц.стойчев да се скрива за далаверите на теменуга и Гинката с ЕРП да каже нещо бо-л-ка

    12:05 14.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Генерал Любомир Монов ни вкара във коалицията в Ормузкият проток.Радев веднага го разжалва и уволни.

    12:11 14.05.2026

  • 4 Дориана

    17 0 Отговор
    Няма милост , няма прошка, всеки корумпиран политик няма значение от коя партия е трябва да си понесе отговорността и последствията от действията.

    Коментиран от #8, #16, #20, #21

    12:14 14.05.2026

  • 5 Честито

    10 3 Отговор
    Моделът Радев-Подсъдимите олигарси го видяхме през последните 5 години. Невиждана инфлация от времето на Виденов, дефицит и постоянни заеми.

    12:16 14.05.2026

  • 6 Нормално

    10 3 Отговор
    Жълтопаветните не протестират срещу избора на Панджерова защото е кумица на Ветко и Маринела Арабаджиеви. А и те както Прокопиев са подсъдими. Сега Радев ще замете всичко под килима. Очакваме и Васко черепа да излезе от домашен арест и Цецо Василев да се върне от Сърбия.

    Коментиран от #10

    12:19 14.05.2026

  • 7 Аз го виждам

    8 8 Отговор
    До края на юни народа ще е излезнал на паветата. Този път безплатно.

    12:22 14.05.2026

  • 8 А дано, ама.......!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Да, трябва, но ще го направят ли? Ако нямат какво да крия от миналото си, може и да. И ако някой не им е записал евентуални далавери.

    12:23 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Нормално":

    Жоро Гергов - свинаря и братя Бобокови - боклукчиите ще процъфтяват в режима на Радев.

    12:25 14.05.2026

  • 11 Усещане за корупция

    1 2 Отговор
    Илюстративната снимка на "корупцията" в бг е доста интересна. Генератор на изображения с ИИ нямате ли?

    12:25 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 фалстарт

    1 3 Отговор
    радев да чете социални мрежи и да слуша хора,като николай хаджигенов,методи андреев,мирослав ненков,арман бабикян,венцислав ангелов-чикагото,георги лазаров,евгений дайнов и др.!!!

    12:29 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 име

    5 4 Отговор
    Как така ПеПедофилите се опитвали да си припишат някакви успехи в борбата с корупцията и разграждането на модела боко-шиши?! Да не ци да имат предвид, че успяха да се намърдат в скута на шиши?

    12:33 14.05.2026

  • 16 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Ха така! Все някъде ще има корупция.

    12:53 14.05.2026

  • 17 Тотална корупция

    8 0 Отговор
    Що за понятие "конфликт на интереси"?! Корупцията и при ПБ ще е масова практика.
    Специално за средствата по програма Еразъм - там има на 100% реки от източване свързани с частни интереси и високо партийно влияние и почти нищо не достига до обикновения човек. А в ЕС си мислят, че е точно обратното, защото тези средства са предназначени за подпомагане на обучението и не са сложили ограничения върху нищо, стига човек да има желание да учи и да опознава света. Но в БГ няма контрол за изразходване на публичните средства и те потъват в джобовете на тези от висшата администраци. А за червената политоложка Р.Райчева, която в едно предаване скоро твърдеше, че не е доказано, че се краде, значи не се краде, нямам думи! Скоро чакам да реабилитира олигаргичния модел, да каже че всичко е във въображението на народа!

    13:01 14.05.2026

  • 18 На Дедо

    4 3 Отговор
    Като, знаем кой е, Бащицата на ПП ДБ?! Какво? По-различно!!! Да очакваме от ПБ?! Продължаваме Бъркотията.

    13:16 14.05.2026

  • 19 ХаХаХа

    5 3 Отговор
    При радевите хора НЯМА корупция......, може да се спомене, между другото, че имало нищожно малък конфликт на интереси, но в никакъв случай това не е КОРУПЦИЯ.

    13:33 14.05.2026

  • 20 ХаХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Мечти......, мечти......

    13:35 14.05.2026

  • 21 На Дедо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    И!!!! Кога това?! По - точно!!!!!!!!!

    14:17 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол