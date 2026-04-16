Николай Попов: Очаквам „Сияние“ да влезе в парламента, финансираме собствени социологически проучвания
  Тема: Избори

16 Април, 2026 09:22 1 281 40

16 пъти разлика в цените на лекарствата

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за депутат от „Сияние“ Николай Попов, водач на листите в 23-и и 25-и район в София, заяви, че очаква формацията да влезе в следващия парламент и че разполага със собствени социологически данни.

„Разбира се, че очаквам и също и разполагам с различни данни. Така че по-скоро съм оптимист за влизането в парламента“, каза Попов.

Той посочи, че формацията финансира собствени проучвания.

„Ние финансираме собствени проучвания. Много е важно каква методология се използва. Много е важно с каква извадка се работи. Аз съм си правил различни експерименти с различни извадки. Данните са много различни в различните случаи“, заяви той.

Попов добави, че „методологията е стандартна, която използват повечето агенции“, като уточни, че резултатите предстои да бъдат потвърдени от други социологически изследвания.

Той отрече твърдения, че формацията би станала „патерица на статуквото“. „Как ще бъда патерица на статуквото с децата от протестите на водещи места в листите?“, попита Попов.

По думите му движението привлича хора от различни политически среди. „При нас има всякакви хора. И леви, и десни, защото ние сме кауза, не сме партия“, заяви той.

Попов коментира и въпроса за протестния вот и ролята на президента Румен Радев.

„Защо целият вот трябва да отива при президента Радев? Да, той е добра алтернатива. Има хора, които го подкрепят. Той по-скоро привлича особено ляв вот. Но трябва да има широко представителство в парламента“, каза той.

По отношение на предложението на „Прогресивна България“ Попов потвърди, че е имал покана за включване в листите, но е отказал. „Не искам някой да ми нарежда в слушалката, да ми казва какво да правя и да вървя по правилата на политици, които имат съвсем различни цели и интереси от това, което ние искаме да постигнем“, заяви той.

Попов допълни, че формацията има „ясни неща, които са много лесно изпълними“. „Има проблем, има решение. Това е принципът, по който ние работим“, каза той.

Той коментира и социални и икономически теми, включително здравеопазването. „16 пъти разлика в цените на лекарствата“, заяви Попов, като предложи създаване на дирекция в Министерството на здравеопазването за следене на европейските цени в реално време и въвеждане на пределни цени.

„Нямаме контрол на веригите, които са в картел. Това е основната причина за високите цени“, добави той.

Попов коментира и възможността за коалиция с ПБ след изборите. „Естествено. Ако те правят това, което заявяват и ако те са съгласни да изпълнят нашите условия, същото ги подкрепяме за избор на нов Висш съдебен съвет“, каза той.

Той заяви, че формацията подкрепя идеята за промени в прокуратурата, в частност смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. „Разбира се. Той е временно изпълняващ функции. Няма как това да продължава“, каза Попов.

По думите му формацията подкрепя свикване на Велико народно събрание за промени в структурата на прокуратурата. „Ние сме съгласни да подкрепим свикване на Велико народно събрание, където тази фигура да отпадне“, заяви той.

Попов категорично се разграничи от ГЕРБ и ДПС-НН, заявявайки, че те не трябва да имат повече място във властта. „Това категорично трябва да стане, но не с глини и прасета по площадите, а с много ясно гласуване“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гадно

    66 1 Отговор
    Тоя много ми падна в очите.
    Правеше пари по време на ГЕРБ,сега след смъртта на детето се активизира повече

    09:25 16.04.2026

  • 2 смях в залата

    66 0 Отговор
    И откъде пари за проучвания? Да каже кой го направлява и на кого служи

    09:26 16.04.2026

  • 3 Станчев

    60 1 Отговор
    Един с оскубани вежди, патерица на Тиквата, всеки ден ни го натрапват от медиите.

    09:26 16.04.2026

  • 4 Обяснете

    61 0 Отговор
    Кой постоянни ни го навира тоя ? Кой плаща ?

    Коментиран от #7

    09:26 16.04.2026

  • 5 Вижте го тоя мръсния гербаджия

    50 1 Отговор
    катерещ се политически върху костите на детето си с единствената цел да краде още повече! БОКЛУК на степен Н-та!

    09:26 16.04.2026

  • 6 ИВАН

    44 0 Отговор
    ЧОВЕК НА ОРЛИН АЛЕКСИЕВ ЗА ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ

    09:26 16.04.2026

  • 7 БоюЦиганина

    41 1 Отговор

    До коментар #4 от "Обяснете":

    Аз плащам с вашите пари, тихо ся!

    09:27 16.04.2026

  • 8 жалък си

    34 0 Отговор
    и очаквам да намеря на тротоара един милион евро но реалността е друга драги ми нагляр с оскубани вежди

    09:29 16.04.2026

  • 9 щурецъ

    13 1 Отговор
    Парламент с много ясно изразен лидер-баце Бочко и Шишондер за подкрепа.Баце:" - Чухте ли,какво ви казах,уе?!?! Гласясвайте за мени!".

    09:29 16.04.2026

  • 10 Пълен

    29 1 Отговор
    абсурд !

    09:30 16.04.2026

  • 11 Даже

    34 1 Отговор
    и край Парламента не трябва да минаваш ! С камъни ще те гонят !

    09:31 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ккк

    37 1 Отговор
    ние не го очакваме и не искаме да влиза този в парламента , знаем от коя е партия и за какво се е кандидатирал

    Коментиран от #20

    09:32 16.04.2026

  • 15 Щукар

    25 1 Отговор
    Сложи си вратовръзка и нормална риза,бе момче! Сако с лятна фанелка не се носи!

    Коментиран от #17

    09:34 16.04.2026

  • 16 Мишо Дудикоф 🥷

    30 1 Отговор
    Буклук! Не те е срам!

    09:35 16.04.2026

  • 17 Той

    22 1 Отговор

    До коментар #15 от "Щукар":

    е за раиран костюм , най ще му ходи !

    09:36 16.04.2026

  • 18 муцунка

    23 1 Отговор
    Бацката и той е оптимист за влизането му в Парлиамента.

    09:38 16.04.2026

  • 19 Върху

    32 0 Отговор
    трупчето на детето си , тръгнал за пари и власт ! Още топло беше като се яви в медиите с торба лъжи !

    09:38 16.04.2026

  • 20 Сталин

    5 14 Отговор

    До коментар #14 от "ккк":

    Гласувайте за Николайчо ,само той шъ упрай България

    09:38 16.04.2026

  • 21 Заради тоя вчера сутринта

    34 1 Отговор
    В нова тв с 5 минути влязоха във времето на новините ,а днес същия цирк се повтори по босфор тв само ,че с 3 минути.Е , питам ,ако беше представител на някоя друга партия щяха ли да го търпят или щяха да го изрежат на секундата като му свърши времето......😡😡😡😡😡😡

    09:39 16.04.2026

  • 22 Мазно петно

    27 1 Отговор
    Невероятно нагъл човек!
    Прави кампания, щял да прави лично дарение, проучвания със собствени средства- абе веселяка в траур, от къде тези пари?
    Защо никой от журналята не го пита за процеса срещу шофьора на тира, за тъста му с положителните кръвни пробм за алкохол, заинаглата бабищкера и синята лампа на личната му кола? Защо лиглата не е била с колан? Вирнала крака?!
    Бащата, твойто място е в трудов лагер, а не в НС.

    09:50 16.04.2026

  • 23 Тиквата +Шиши =💩

    17 1 Отговор
    Този е напълно луд.,говори и сам си вярва 🎃🐖🚽💩

    09:53 16.04.2026

  • 24 Единственно Мара

    11 2 Отговор
    Му чеша егото на тоя герберски натрапник!
    Заплашвалитго били, че говорил за далаверите на Борисов и Пеевски!
    Айде стига! На кой му е нужен жалкия ти живот.

    09:54 16.04.2026

  • 25 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    Само това ни липсва, някакъв емоционално обременен народен представител който да тръгне на кръстоносен поход срещу личната си драма..

    09:57 16.04.2026

  • 26 така е

    8 2 Отговор
    Нали видяхте какво направи голямата избирателна активност в Унгария?
    Излезте и гласувайте, за да не ви откраднат отново бъдещето.

    10:03 16.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    11 1 Отговор
    тизи прекалява
    пресоли манджата
    на гърба на детето си
    то затова жена му не се показва

    10:04 16.04.2026

  • 29 хаха

    8 0 Отговор
    Разкарай се, мошеник. Ревльо.

    10:04 16.04.2026

  • 30 Дядо дръмпир-каза

    0 11 Отговор
    не знам какъв е,но този е изстрадал човек и заслужава да не го плюете!Второ говори доста разумно и свързано за разлика от повечето други ,които се натрапват ежедневно.не гласувам за да не се псу...ам -римата е добра ,но ако трябва да избирам от кой да завися бих избрал този ,човек!Друго е по важно.Сметките за парно за последният топъл месец..Имаме една гарсониера ,която е с парно за последният най топъл месец сметката и е 90€ или176лв....малко по висока от вси други месеци...това винаги се прави от топлофикацията и е лесно да се проследи във времето с платени сметки!Целта е те да държат парата ......щевидя изравнителните ,ако и там ударят една яка сума ще разберете ,че никой не мисли за вас особенно в ес където правно трябва да докажеш ,че ти си ти.....Ако последното не го разберете ще го разберете по правен начин....

    10:08 16.04.2026

  • 31 Зоро

    7 1 Отговор
    Не знаех , че всеки може да влезе в политиката след преживен личен инцидент . Ще отмъщава явно облечен във власт на някого .....този човек не трябва да се допуска на власт ....

    10:09 16.04.2026

  • 32 Ватманяк

    2 2 Отговор
    Величие ще влязат, не Сияние.

    10:09 16.04.2026

  • 33 Хон Гил Джон

    3 0 Отговор
    А като разправях преди време, че този господин се готви за политиката, какво ми отговаряхте и как ме наричахте? Не че се правя на месия и ясновидец. Просто имам "феноменалната" дарба да преценям хората по техните постъпки. Някога плюехте мен, сега плюете него. Явно вече всичко е станало толкова очевидно, че даже и телетата не могат и не искат да отрекат истината.

    10:13 16.04.2026

  • 34 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Преди една година този каза че с политика няма да се занимава и партия няма да прави,НО като всеки герберастки бок.... излъга и се надява на гърба на горкото дете да продължи да пълни дебелата гушка. Срам и позор.

    10:16 16.04.2026

  • 35 Старчо

    2 0 Отговор
    Защо се излага този? От трагедия с дете се опитва да прави политическа кариера. Срам и позор!

    10:19 16.04.2026

  • 36 Бегай бе

    2 0 Отговор
    Активиран да отклони 2%

    10:20 16.04.2026

  • 37 Варна

    2 0 Отговор
    Този наглец иска да продължи сияйно да яде и пие в Куршевел,Дубай,Малдивите и тн. Долна гробарска мърш....

    10:22 16.04.2026

  • 38 Срамота

    0 0 Отговор
    Всички знаем че си патерица на ГЕРБ !!!

    10:33 16.04.2026

  • 39 Иван

    0 0 Отговор
    Моля за отговор на въпроса , КОЙ ФИНАНСИРА ТОВА ?

    10:37 16.04.2026

  • 40 Бойко Българоубиец

    0 0 Отговор
    Новата ми патерица 😏😏😏😜😘

    10:41 16.04.2026

