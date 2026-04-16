Николай Попов: Очаквам „Сияние“ да влезе в парламента, финансираме собствени социологически проучвания

Кандидатът за депутат от „Сияние“ Николай Попов, водач на листите в 23-и и 25-и район в София, заяви, че очаква формацията да влезе в следващия парламент и че разполага със собствени социологически данни.
„Разбира се, че очаквам и също и разполагам с различни данни. Така че по-скоро съм оптимист за влизането в парламента“, каза Попов.
Той посочи, че формацията финансира собствени проучвания.
„Ние финансираме собствени проучвания. Много е важно каква методология се използва. Много е важно с каква извадка се работи. Аз съм си правил различни експерименти с различни извадки. Данните са много различни в различните случаи“, заяви той.
Попов добави, че „методологията е стандартна, която използват повечето агенции“, като уточни, че резултатите предстои да бъдат потвърдени от други социологически изследвания.
Той отрече твърдения, че формацията би станала „патерица на статуквото“. „Как ще бъда патерица на статуквото с децата от протестите на водещи места в листите?“, попита Попов.
По думите му движението привлича хора от различни политически среди. „При нас има всякакви хора. И леви, и десни, защото ние сме кауза, не сме партия“, заяви той.
Попов коментира и въпроса за протестния вот и ролята на президента Румен Радев.
„Защо целият вот трябва да отива при президента Радев? Да, той е добра алтернатива. Има хора, които го подкрепят. Той по-скоро привлича особено ляв вот. Но трябва да има широко представителство в парламента“, каза той.
По отношение на предложението на „Прогресивна България“ Попов потвърди, че е имал покана за включване в листите, но е отказал. „Не искам някой да ми нарежда в слушалката, да ми казва какво да правя и да вървя по правилата на политици, които имат съвсем различни цели и интереси от това, което ние искаме да постигнем“, заяви той.
Попов допълни, че формацията има „ясни неща, които са много лесно изпълними“. „Има проблем, има решение. Това е принципът, по който ние работим“, каза той.
Той коментира и социални и икономически теми, включително здравеопазването. „16 пъти разлика в цените на лекарствата“, заяви Попов, като предложи създаване на дирекция в Министерството на здравеопазването за следене на европейските цени в реално време и въвеждане на пределни цени.
„Нямаме контрол на веригите, които са в картел. Това е основната причина за високите цени“, добави той.
Попов коментира и възможността за коалиция с ПБ след изборите. „Естествено. Ако те правят това, което заявяват и ако те са съгласни да изпълнят нашите условия, същото ги подкрепяме за избор на нов Висш съдебен съвет“, каза той.
Той заяви, че формацията подкрепя идеята за промени в прокуратурата, в частност смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. „Разбира се. Той е временно изпълняващ функции. Няма как това да продължава“, каза Попов.
По думите му формацията подкрепя свикване на Велико народно събрание за промени в структурата на прокуратурата. „Ние сме съгласни да подкрепим свикване на Велико народно събрание, където тази фигура да отпадне“, заяви той.
Попов категорично се разграничи от ГЕРБ и ДПС-НН, заявявайки, че те не трябва да имат повече място във властта. „Това категорично трябва да стане, но не с глини и прасета по площадите, а с много ясно гласуване“, каза той.
1 Гадно
Правеше пари по време на ГЕРБ,сега след смъртта на детето се активизира повече
09:25 16.04.2026
2 смях в залата
3 Станчев
4 Обяснете
5 Вижте го тоя мръсния гербаджия
6 ИВАН
7 БоюЦиганина
До коментар #4 от "Обяснете":Аз плащам с вашите пари, тихо ся!
09:27 16.04.2026
09:27 16.04.2026
8 жалък си
9 щурецъ
10 Пълен
11 Даже
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ккк
15 Щукар
16 Мишо Дудикоф 🥷
17 Той
До коментар #15 от "Щукар":е за раиран костюм , най ще му ходи !
09:36 16.04.2026
09:36 16.04.2026
18 муцунка
19 Върху
20 Сталин
До коментар #14 от "ккк":Гласувайте за Николайчо ,само той шъ упрай България
09:38 16.04.2026
09:38 16.04.2026
21 Заради тоя вчера сутринта
22 Мазно петно
Прави кампания, щял да прави лично дарение, проучвания със собствени средства- абе веселяка в траур, от къде тези пари?
09:50 16.04.2026
Защо никой от журналята не го пита за процеса срещу шофьора на тира, за тъста му с положителните кръвни пробм за алкохол, заинаглата бабищкера и синята лампа на личната му кола? Защо лиглата не е била с колан? Вирнала крака?!
Бащата, твойто място е в трудов лагер, а не в НС.
09:50 16.04.2026
23 Тиквата +Шиши =💩
24 Единственно Мара
Заплашвалитго били, че говорил за далаверите на Борисов и Пеевски!
Айде стига! На кой му е нужен жалкия ти живот.
09:54 16.04.2026
25 Баце ЕООД
26 така е
Излезте и гласувайте, за да не ви откраднат отново бъдещето.
10:03 16.04.2026
10:03 16.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 гост
пресоли манджата
на гърба на детето си
то затова жена му не се показва
10:04 16.04.2026
29 хаха
30 Дядо дръмпир-каза
31 Зоро
32 Ватманяк
33 Хон Гил Джон
34 ШЕФА
35 Старчо
36 Бегай бе
37 Варна
38 Срамота
39 Иван
40 Бойко Българоубиец
