Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Пенкова и Бериевски в област Ловеч: хората очакват не обещания, а реални решения!

16 Април, 2026 09:55 459

  цветелина пенкова
  • бериевски

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В област Ловеч се проведоха поредица от срещи с граждани и представители на местната власт в рамките на кампанията на „БСП – Обединена левица“. В тях участие взе евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова, която заедно с водача на листата в 11 МИР Ловеч Николай Бериевски посети Къкрина, Троян, Ловеч, Кирчево и Лесидрен.

В разговорите се включиха и представители на местната и общинската структура на левицата, общественици и местни активисти, сред които Минчо Казанджиев, Николай Николов, Милко Недялков, Иво Манов, Тихомир Мирчев, Валентина Митева, както и кметът на Лесидрен Борис Нешев.

Основен акцент в срещите с хората бяха натрупаните проблеми пред региона, достъпът до качествено образование, състоянието на здравеопазването, необходимостта от по-справедливо социално подпомагане и липсата на достатъчно инвестиции в инфраструктура и развитие на по-малките населени места. В разговорите ясно се открои и връзката между тези теми: когато инвестициите са ограничени и липсва дългосрочна визия, това неизбежно се отразява както на възможностите за работа, така и на достъпа до основни услуги. Така регионите постепенно изостават, а малките населени места се обезлюдяват. Хората бяха категорични, че без последователна политика и целенасочени инвестиции този процес не може да бъде преодолян.

„Хората не искат просто обещания – те искат сигурност и предвидимост. Искат да виждат, че има посока и че решенията се изпълняват последователно“, заяви Цветелина Пенкова по време на срещите.

По думите ѝ развитието на българските региони е пряко свързано с ефективното използване на европейските ресурси и с ясна координация между местната и националната власт.

„Европейските средства съществуват като възможност, но най-важното е те да достигат реално до общините, до местната икономика и до хората. Само така могат да се превърнат в устойчиво развитие, а не в пропуснат шанс“, подчерта тя.

Като водач на листата в 11 МИР Ловеч Николай Бериевски акцентира върху необходимостта проблемите на региона да получат ясен и дългосрочен политически отговор.

„Проблемите на област Ловеч не са от вчера и хората го знаят добре. Те очакват най-сетне да видят политика, която не подминава малките населени места, а създава условия за работа, сигурност и нормален живот“, каза той.

Сред акцентите в посещението беше и визитата в семейното предприятие „Гадевски“, където Цветелина Пенкова и Николай Бериевски се запознаха с конкретен пример за това как едно утвърдено предприятие в региона създава заетост, инвестира и отстоява конкурентоспособността си на международните пазари.

Компанията, основана през 1997 г., днес осигурява работа на близо 50 души и реализира продукцията си в САЩ, Европа и Китай. Именно такива предприятия показват реалния потенциал на българските региони, когато предприемчивостта се срещне с модернизация и дългосрочно планиране. Инвестициите в съвременни производствени мощности и във фотоволтаична инсталация с капацитет от 400 kW откроиха и друга важна тема – нуждата производството в България да бъде насърчавано да въвежда нови технологии и да се развива устойчиво.

„Точно такива предприятия са гръбнакът на регионалната икономика, те създават работни места, инвестират и показват, че българското производство може да бъде конкурентно, когато има стабилна среда и ясни правила“, коментира евродепутатът.

В Троян се проведе среща с кмета на общината Донка Михайлова, в която участваха Цветелина Пенкова, Николай Бериевски, Минчо Казанджиев и Николай Николов. Разговорът беше насочен към натрупаните проблеми пред общините и все по-острата нужда от предвидимо финансиране, по-справедливо разпределение на публичните ресурси и по-силна подкрепа за малките населени места, които твърде често остават встрани от големите инвестиционни потоци, въпреки че именно там необходимостта от подкрепа е най-осезаема.

В хода на срещата беше подчертано, че управлението на Донка Михайлова е пример за последователност, отговорност и ефективно използване на наличните ресурси в интерес на хората. Общината често е сочена като добър модел за местно управление, което, въпреки ограниченията, успява да отстоява развитието на региона и да работи устойчиво в полза на гражданите.

„Ролята на властите - местни и национални, е преди всичко да се вслушват в хората, в техните нужди и проблеми. Само когато има такъв диалог, могат да се намират работещи решения и да се възстановява доверието в институциите“, заяви Донка Михайлова.

От своя страна Цветелина Пенкова акцентира върху необходимостта общините да работят в по-стабилна и предвидима среда.

„Когато общините са принудени да работят в условия на несигурност, най-високата цена я плащат хората. Затова е нужно не просто финансиране, а предвидимост и справедливост в разпределението на ресурсите“, заяви тя.

Според Пенкова устойчивото развитие на регионите минава през силни общини, ясни финансови механизми и последователна държавна политика, които да дават реални възможности за хората там, където живеят и работят.

Срещата в Троян се вписа естествено в общото послание на посещението на Цветелина Пенкова и Николай Бериевски в област Ловеч, че регионалното развитие изисква не кампанийна реторика, а постоянна работа, стабилност и последователна подкрепа за хората, общините и местната икономика.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове