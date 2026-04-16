Пенкова и Бериевски в област Ловеч: хората очакват не обещания, а реални решения!

В област Ловеч се проведоха поредица от срещи с граждани и представители на местната власт в рамките на кампанията на „БСП – Обединена левица“. В тях участие взе евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова, която заедно с водача на листата в 11 МИР Ловеч Николай Бериевски посети Къкрина, Троян, Ловеч, Кирчево и Лесидрен.

В разговорите се включиха и представители на местната и общинската структура на левицата, общественици и местни активисти, сред които Минчо Казанджиев, Николай Николов, Милко Недялков, Иво Манов, Тихомир Мирчев, Валентина Митева, както и кметът на Лесидрен Борис Нешев.

Основен акцент в срещите с хората бяха натрупаните проблеми пред региона, достъпът до качествено образование, състоянието на здравеопазването, необходимостта от по-справедливо социално подпомагане и липсата на достатъчно инвестиции в инфраструктура и развитие на по-малките населени места. В разговорите ясно се открои и връзката между тези теми: когато инвестициите са ограничени и липсва дългосрочна визия, това неизбежно се отразява както на възможностите за работа, така и на достъпа до основни услуги. Така регионите постепенно изостават, а малките населени места се обезлюдяват. Хората бяха категорични, че без последователна политика и целенасочени инвестиции този процес не може да бъде преодолян.

„Хората не искат просто обещания – те искат сигурност и предвидимост. Искат да виждат, че има посока и че решенията се изпълняват последователно“, заяви Цветелина Пенкова по време на срещите.

По думите ѝ развитието на българските региони е пряко свързано с ефективното използване на европейските ресурси и с ясна координация между местната и националната власт.

„Европейските средства съществуват като възможност, но най-важното е те да достигат реално до общините, до местната икономика и до хората. Само така могат да се превърнат в устойчиво развитие, а не в пропуснат шанс“, подчерта тя.

Като водач на листата в 11 МИР Ловеч Николай Бериевски акцентира върху необходимостта проблемите на региона да получат ясен и дългосрочен политически отговор.

„Проблемите на област Ловеч не са от вчера и хората го знаят добре. Те очакват най-сетне да видят политика, която не подминава малките населени места, а създава условия за работа, сигурност и нормален живот“, каза той.

Сред акцентите в посещението беше и визитата в семейното предприятие „Гадевски“, където Цветелина Пенкова и Николай Бериевски се запознаха с конкретен пример за това как едно утвърдено предприятие в региона създава заетост, инвестира и отстоява конкурентоспособността си на международните пазари.

Компанията, основана през 1997 г., днес осигурява работа на близо 50 души и реализира продукцията си в САЩ, Европа и Китай. Именно такива предприятия показват реалния потенциал на българските региони, когато предприемчивостта се срещне с модернизация и дългосрочно планиране. Инвестициите в съвременни производствени мощности и във фотоволтаична инсталация с капацитет от 400 kW откроиха и друга важна тема – нуждата производството в България да бъде насърчавано да въвежда нови технологии и да се развива устойчиво.

„Точно такива предприятия са гръбнакът на регионалната икономика, те създават работни места, инвестират и показват, че българското производство може да бъде конкурентно, когато има стабилна среда и ясни правила“, коментира евродепутатът.

В Троян се проведе среща с кмета на общината Донка Михайлова, в която участваха Цветелина Пенкова, Николай Бериевски, Минчо Казанджиев и Николай Николов. Разговорът беше насочен към натрупаните проблеми пред общините и все по-острата нужда от предвидимо финансиране, по-справедливо разпределение на публичните ресурси и по-силна подкрепа за малките населени места, които твърде често остават встрани от големите инвестиционни потоци, въпреки че именно там необходимостта от подкрепа е най-осезаема.

В хода на срещата беше подчертано, че управлението на Донка Михайлова е пример за последователност, отговорност и ефективно използване на наличните ресурси в интерес на хората. Общината често е сочена като добър модел за местно управление, което, въпреки ограниченията, успява да отстоява развитието на региона и да работи устойчиво в полза на гражданите.

„Ролята на властите - местни и национални, е преди всичко да се вслушват в хората, в техните нужди и проблеми. Само когато има такъв диалог, могат да се намират работещи решения и да се възстановява доверието в институциите“, заяви Донка Михайлова.

От своя страна Цветелина Пенкова акцентира върху необходимостта общините да работят в по-стабилна и предвидима среда.

„Когато общините са принудени да работят в условия на несигурност, най-високата цена я плащат хората. Затова е нужно не просто финансиране, а предвидимост и справедливост в разпределението на ресурсите“, заяви тя.

Според Пенкова устойчивото развитие на регионите минава през силни общини, ясни финансови механизми и последователна държавна политика, които да дават реални възможности за хората там, където живеят и работят.

Срещата в Троян се вписа естествено в общото послание на посещението на Цветелина Пенкова и Николай Бериевски в област Ловеч, че регионалното развитие изисква не кампанийна реторика, а постоянна работа, стабилност и последователна подкрепа за хората, общините и местната икономика.