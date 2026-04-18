Новини
България »
Кола спря в мебелен магазин в Шумен, пострадаха трима
  Тема: Войната на пътя

Кола спря в мебелен магазин в Шумен, пострадаха трима

18 Април, 2026 12:15, обновена 18 Април, 2026 11:19

  • катастрофи-
  • шумен-
  • ам тракия-
  • пострадали

Камион с картофи се обърна на АМ Тракия

Кола спря в мебелен магазин в Шумен, пострадаха трима - 1
Снимка: МВР-Шумен
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кола скъса мантинела, падна от три метра и се спря в мебелен магазин в Шумен. При катастрофата са пострадали трима души.

Инцидентът е станал тази сутрин на оживения булевард “Симеон Велики” в града. Преди да падне, леката кола се е ударила в общински автомобил. Изяснява се кой от двата автомобила е преминал на червен светофар на кръстовището и е причинил катастрофата.

Трима души са транспортирани в болницата за преглед. Двама са пътували в общинския автомобил. Шофьорите са тествани за алкохол, пробите им са отрицателни.

Тежка катастрофа блокира движението на 118-ия км на магистрала "Тракия" в посока Бургас. Рано тази сутрин тир, натоварен с картофи, се е преобърнал, засипвайки платното с тонове стока.

Поради високата скорост машината буквално е помляла мантинелите от двете страни на пътя и се е завъртяла в посока, обратна на движението. На мястото работят екипи на АПИ и "Пътна полиция".

В момента преминаването в района се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента. Образувала се е голяма тапа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски

    5 6 Отговор
    Това се случва на хората, които не даряват.

    Пейпал и Револют, за да не се случи и на вас, и на нас. Удоволствието е взаимно.

    11:22 18.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    Ако са измерили средната скорост на влизане начи нЕма никъв проблем - 100 евро и по живо по здраво за следващите!

    11:25 18.04.2026

  • 3 византиец

    4 0 Отговор
    тиа направу техеранци!

    11:29 18.04.2026

  • 4 Шумналия

    8 0 Отговор
    АУДИ-то чисто ново, но около него се въртяха братя роми. Явно джигит ще да го е карал, защото Дачията съвсем леко е ударена в десния заден калник и врата.

    Коментиран от #9

    11:31 18.04.2026

  • 5 ама много запознат

    13 1 Отговор
    у Асково Шумен и Карджали шоф книжка
    я взимат от снакса в магазина а някои к
    късметлии и професоинална им се пада

    11:42 18.04.2026

  • 6 Васил

    5 1 Отговор
    Явно е бързала за матрак!

    11:52 18.04.2026

  • 7 Тъжната истина

    16 1 Отговор
    Вчера ми се наложи да попътувам. Ми то питек до питека и маймуна до маймуната. Тия трябва да ги бесят до пътя. После мрънкащите - на то защото пътищата. Ми не, не е от пътищата, от шофьорите е.

    12:05 18.04.2026

  • 8 зелен петел

    5 1 Отговор
    Колата е искала да си купи нови седалки от мебелния магазин.

    13:08 18.04.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шумналия":

    Аудито не се вижда, но се вижна Дачията, както и нужната Вие да отидете на офталмолог!!!

    13:45 18.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове