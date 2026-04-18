Кола спря в мебелен магазин в Шумен, пострадаха трима

Кола скъса мантинела, падна от три метра и се спря в мебелен магазин в Шумен. При катастрофата са пострадали трима души.

Инцидентът е станал тази сутрин на оживения булевард “Симеон Велики” в града. Преди да падне, леката кола се е ударила в общински автомобил. Изяснява се кой от двата автомобила е преминал на червен светофар на кръстовището и е причинил катастрофата.

Трима души са транспортирани в болницата за преглед. Двама са пътували в общинския автомобил. Шофьорите са тествани за алкохол, пробите им са отрицателни.

Тежка катастрофа блокира движението на 118-ия км на магистрала "Тракия" в посока Бургас. Рано тази сутрин тир, натоварен с картофи, се е преобърнал, засипвайки платното с тонове стока.



Поради високата скорост машината буквално е помляла мантинелите от двете страни на пътя и се е завъртяла в посока, обратна на движението. На мястото работят екипи на АПИ и "Пътна полиция".



В момента преминаването в района се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента. Образувала се е голяма тапа.