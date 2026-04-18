Печатат нови 160 000 бюлетини за изборите в Шумен

18 Април, 2026 12:22

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

160 000 нови бюлетини с различни фабрични номера се отпечатват за Шуменска област. Вчера спря раздаването им, защото бяха установени несъответствия в номерацията, а върху някои бюлетини имаше мастилени петна.

Новите бюлетини се очаква да пристигнат в Областната администрация днес следобед. Създадена е необходимата организация за приемане на бюлетините, които след разпределяне ще бъдат предоставени на общините в област Шумен.

По-рано днес общинските администрации получиха от Областната администрация останалите изборни книжа и материали. По указания на ЦИК хартиените бюлетини от първоначалния тираж се съхраняват в областната управа при денонощна полицейска охрана. Те ще бъдат предадени на представители на печатницата на БНБ, в присъствието на лица от Министерството на финансите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    23 4 Отговор
    за коя партия ги печатат

    Коментиран от #7

    12:26 18.04.2026

  • 2 Работа на ГЕРБ

    23 3 Отговор
    Нещо не им изнася.

    12:26 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нова Костинбродска афера

    27 1 Отговор
    И точно в регионите на Пеевски.

    12:29 18.04.2026

  • 6 ганю

    9 12 Отговор
    изборите в бг са ала бала и абсолютна шашма
    и машините са нагласени ,а
    избирателите наредени балъци

    12:32 18.04.2026

  • 7 Бойко Разбойко

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    За мен ги печатат.

    Коментиран от #26

    12:34 18.04.2026

  • 8 Фалшиви машини, фалшиви бюлетини...

    6 11 Отговор
    Няма да ви играя в цирка с фалшивите избори!

    Коментиран от #19

    12:36 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Че те

    20 0 Отговор
    жителите са три пъти по - малко ?!

    12:39 18.04.2026

  • 11 ВИЕ ЩЕ СТЕ ОПРАСКАНИТЕ!

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шиши корп":

    Няма да пристигнат навреме!😄😄😄😄

    12:43 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ще, ще...

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Съмняваш ли се?

    Коментиран от #15

    12:46 18.04.2026

  • 14 Печатат нови 160 000 бюлетини

    18 2 Отговор
    с лика на Тиквата

    Коментиран от #18

    12:47 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Хаяши костинбродския в играта ли е?

    12:50 18.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ще гласуват само машинно

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Печатат нови 160 000 бюлетини":

    Печатането ще се забави, заради проблеми с печатните машини.😄😄😄😄

    12:51 18.04.2026

  • 19 ФАЛШИВИ ЗВУЧИ ГРУБО

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фалшиви машини, фалшиви бюлетини...":

    ДА ГО КАЖЕМ ПО-НЕЖНО....НАГЛАСЕНИ.

    12:53 18.04.2026

  • 20 Какви нови бюлетини

    16 0 Отговор
    не се ли знае предварително броя на валидните гласоподаватели?
    Хората в нормалните държави пращат по пощата една лична бюлетина за попълване и ти им я връщаш попълнена и се легитимираш.
    На другия ден се обявява резултата.
    Кому служи тази сбъркана система за гласуване в България?

    Коментиран от #29

    12:57 18.04.2026

  • 21 Ако сбъркаш

    11 0 Отговор
    при попълването на тази бюлетина, тя става невалидна и това е описано в инструкциите за попълване.
    Затова всеки я пази и я попълва акуратно, понеже не иска гласът му да е невалиден.
    Какви са тези измислици по български?

    13:01 18.04.2026

  • 22 Тези бюлетини

    11 0 Отговор
    са като белия лист на имотната мафия която те кара да се подпишеш на бял лист, а после може да дописва всякакви условия, просто подложки за дописване.
    Това избори ли са?

    13:04 18.04.2026

  • 23 Какви секции в турция?

    10 1 Отговор
    Те не знаят български!
    Гласуването е лично, а не стадно!
    Стадното гласуване е фалшив вот под команда!
    Прекратете фалшивите гласове от турция!

    13:08 18.04.2026

  • 24 до режима

    13 1 Отговор
    Старите кой ще ги плаща?

    13:09 18.04.2026

  • 25 Ддд

    10 5 Отговор
    От много хвалене, накрая тръгват с фалстарт!

    13:17 18.04.2026

  • 26 хе хе

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бойко Разбойко":

    Надявай се!

    13:31 18.04.2026

  • 27 Реактивна сеялка

    11 1 Отговор
    Така е, когато се гласува с допотопни носители на информация! Имате отлични машини с ИИ! Ползвайте ги, а не да ги ръчкате с отверката и френския ключ!

    13:46 18.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Какви нови бюлетини":

    Това е неприложимо у нас.Ако то се приеме ще гласуваш така както ти е наредил някой кой друг

    14:08 18.04.2026

  • 30 !!!?

    6 2 Отговор
    Един Мамник иска да заграби цялата власт !

    НАРОДЕ ????

    14:09 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Печатат се в печатница ДЕМАКС

    5 2 Отговор
    На другаря Петър Кънев.

    Коментиран от #34

    14:37 18.04.2026

  • 33 Дано и в други райони да не излязат подо

    1 3 Отговор
    Да изпратят сбъркани бюлетини на цял регион е доста съмнително.От коя партия е кординатоа в БНБ?Кооринловци и пепейци до там ли стигнаха ?Грозна работа !

    Коментиран от #35

    14:44 18.04.2026

  • 34 В БНБ

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Печатат се в печатница ДЕМАКС":

    се печатат!

    14:46 18.04.2026

  • 35 Малееееее,

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дано и в други райони да не излязат подо":

    В БНБ са хората на Баце и Шиши.Нали затова отстраниха Гюров.

    14:57 18.04.2026

  • 36 Горски

    4 2 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    Коментиран от #38

    15:27 18.04.2026

  • 37 На Шишо му омръзна

    4 0 Отговор
    Да му конфискуват парите за купуване на гласове и мина на фалшивите бюлетини.Гарантидано от ГЕРБ (Костинброд)

    15:37 18.04.2026

  • 38 Какви ги дрънкаш?

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Избори се правят от хиляди години и има държави от които можем да се поучим.
    Там имат хилядолетен опит с измамите и опитите за подмяна.
    Държавата преброява валидните гласоподаватели, праща ти една единствена бюлетина с указания какво се попълва, кое е нарушение на закона и на другия ден обявяват резултата.
    По този начин контролът е в държавата и никой не може да подменя ничий вот.
    Какви печати, кви пет лева?
    Хората да го измислили, а тук слушаме разни такива като тебе.

    Коментиран от #39

    19:17 18.04.2026

  • 39 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Какви ги дрънкаш?":

    То от такива като теб сме на този хал.

    Коментиран от #40

    21:20 18.04.2026

  • 40 Какви като мене?

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Обясни да чуем.

    Коментиран от #41

    23:28 18.04.2026

  • 41 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Какви като мене?":

    Философи, специалисти по всичко.

    Коментиран от #42

    01:13 19.04.2026

  • 42 Аз ти казвам каква е истината

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Горски":

    а ти не си съгласен с нея.
    Щом знаеш повече кажи нещо умно и поне един аргумент срещу мен.

    04:15 19.04.2026

