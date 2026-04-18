Печатат нови 160 000 бюлетини за изборите в Шумен

160 000 нови бюлетини с различни фабрични номера се отпечатват за Шуменска област. Вчера спря раздаването им, защото бяха установени несъответствия в номерацията, а върху някои бюлетини имаше мастилени петна.

Новите бюлетини се очаква да пристигнат в Областната администрация днес следобед. Създадена е необходимата организация за приемане на бюлетините, които след разпределяне ще бъдат предоставени на общините в област Шумен.

По-рано днес общинските администрации получиха от Областната администрация останалите изборни книжа и материали. По указания на ЦИК хартиените бюлетини от първоначалния тираж се съхраняват в областната управа при денонощна полицейска охрана. Те ще бъдат предадени на представители на печатницата на БНБ, в присъствието на лица от Министерството на финансите.