Печатат нови 160 000 бюлетини за изборите в Шумен

160 000 нови бюлетини с различни фабрични номера се отпечатват за Шуменска област. Вчера спря раздаването им, защото бяха установени несъответствия в номерацията, а върху някои бюлетини имаше мастилени петна.
Новите бюлетини се очаква да пристигнат в Областната администрация днес следобед. Създадена е необходимата организация за приемане на бюлетините, които след разпределяне ще бъдат предоставени на общините в област Шумен.
По-рано днес общинските администрации получиха от Областната администрация останалите изборни книжа и материали. По указания на ЦИК хартиените бюлетини от първоначалния тираж се съхраняват в областната управа при денонощна полицейска охрана. Те ще бъдат предадени на представители на печатницата на БНБ, в присъствието на лица от Министерството на финансите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #7
12:26 18.04.2026
2 Работа на ГЕРБ
12:26 18.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нова Костинбродска афера
12:29 18.04.2026
6 ганю
и машините са нагласени ,а
избирателите наредени балъци
12:32 18.04.2026
7 Бойко Разбойко
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":За мен ги печатат.
Коментиран от #26
12:34 18.04.2026
8 Фалшиви машини, фалшиви бюлетини...
Коментиран от #19
12:36 18.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Че те
12:39 18.04.2026
11 ВИЕ ЩЕ СТЕ ОПРАСКАНИТЕ!
До коментар #9 от "Шиши корп":Няма да пристигнат навреме!😄😄😄😄
12:43 18.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ще, ще...
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Съмняваш ли се?
Коментиран от #15
12:46 18.04.2026
14 Печатат нови 160 000 бюлетини
Коментиран от #18
12:47 18.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:50 18.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ще гласуват само машинно
До коментар #14 от "Печатат нови 160 000 бюлетини":Печатането ще се забави, заради проблеми с печатните машини.😄😄😄😄
12:51 18.04.2026
19 ФАЛШИВИ ЗВУЧИ ГРУБО
До коментар #8 от "Фалшиви машини, фалшиви бюлетини...":ДА ГО КАЖЕМ ПО-НЕЖНО....НАГЛАСЕНИ.
12:53 18.04.2026
20 Какви нови бюлетини
Хората в нормалните държави пращат по пощата една лична бюлетина за попълване и ти им я връщаш попълнена и се легитимираш.
На другия ден се обявява резултата.
Кому служи тази сбъркана система за гласуване в България?
Коментиран от #29
12:57 18.04.2026
21 Ако сбъркаш
Затова всеки я пази и я попълва акуратно, понеже не иска гласът му да е невалиден.
Какви са тези измислици по български?
13:01 18.04.2026
22 Тези бюлетини
Това избори ли са?
13:04 18.04.2026
23 Какви секции в турция?
Гласуването е лично, а не стадно!
Стадното гласуване е фалшив вот под команда!
Прекратете фалшивите гласове от турция!
13:08 18.04.2026
24 до режима
13:09 18.04.2026
25 Ддд
13:17 18.04.2026
26 хе хе
До коментар #7 от "Бойко Разбойко":Надявай се!
13:31 18.04.2026
27 Реактивна сеялка
13:46 18.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Соломон
До коментар #20 от "Какви нови бюлетини":Това е неприложимо у нас.Ако то се приеме ще гласуваш така както ти е наредил някой кой друг
14:08 18.04.2026
30 !!!?
НАРОДЕ ????
14:09 18.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Печатат се в печатница ДЕМАКС
Коментиран от #34
14:37 18.04.2026
33 Дано и в други райони да не излязат подо
Коментиран от #35
14:44 18.04.2026
34 В БНБ
До коментар #32 от "Печатат се в печатница ДЕМАКС":се печатат!
14:46 18.04.2026
35 Малееееее,
До коментар #33 от "Дано и в други райони да не излязат подо":В БНБ са хората на Баце и Шиши.Нали затова отстраниха Гюров.
14:57 18.04.2026
36 Горски
Коментиран от #38
15:27 18.04.2026
37 На Шишо му омръзна
15:37 18.04.2026
38 Какви ги дрънкаш?
До коментар #36 от "Горски":Избори се правят от хиляди години и има държави от които можем да се поучим.
Там имат хилядолетен опит с измамите и опитите за подмяна.
Държавата преброява валидните гласоподаватели, праща ти една единствена бюлетина с указания какво се попълва, кое е нарушение на закона и на другия ден обявяват резултата.
По този начин контролът е в държавата и никой не може да подменя ничий вот.
Какви печати, кви пет лева?
Хората да го измислили, а тук слушаме разни такива като тебе.
Коментиран от #39
19:17 18.04.2026
39 Горски
До коментар #38 от "Какви ги дрънкаш?":То от такива като теб сме на този хал.
Коментиран от #40
21:20 18.04.2026
40 Какви като мене?
До коментар #39 от "Горски":Обясни да чуем.
Коментиран от #41
23:28 18.04.2026
41 Горски
До коментар #40 от "Какви като мене?":Философи, специалисти по всичко.
Коментиран от #42
01:13 19.04.2026
42 Аз ти казвам каква е истината
До коментар #41 от "Горски":а ти не си съгласен с нея.
Щом знаеш повече кажи нещо умно и поне един аргумент срещу мен.
04:15 19.04.2026