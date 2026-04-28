Спасиха дете, паднало в река Енчова

Екип на РДПБЗН в Шумен спаси 12-годишно дете, паднало в коритото на река Енчова в града. Детето е прескочило поставения парапет и е паднало в коритото на реката.
Огнеборците са извадили детето с помощта на стълба. След преглед е установено, че детето е в добро състояние.
ГДПБЗН напомня на родителите и децата да бъдат внимателни около парапети и корита на реки.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
15:42 28.04.2026
2 в кратце
15:47 28.04.2026
3 ристю
15:57 28.04.2026