Спасиха дете, паднало в река Енчова

Екип на РДПБЗН в Шумен спаси 12-годишно дете, паднало в коритото на река Енчова в града. Детето е прескочило поставения парапет и е паднало в коритото на реката.

Огнеборците са извадили детето с помощта на стълба. След преглед е установено, че детето е в добро състояние.

ГДПБЗН напомня на родителите и децата да бъдат внимателни около парапети и корита на реки.