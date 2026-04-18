МВР готви нова наредба: Полицаи и служители ще се тестват масово за дрога

Проект на „Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи“ е публикуван на 14 април за обществено обсъждане в правителствения портал.

Той е изготвен на основание Закона за МВР и идва, след като предходната уредба беше отменена от съда.

С проекта се предвижда всички служители на МВР, включително полицаи, държавни служители и курсанти в Академията, да подлежат на тестване за наркотици. Проверките ще се разпореждат със заповед на министъра на вътрешните работи, главния секретар, ръководители на основни структури или директори на областни дирекции.

Те могат да се извършват при наличие на външни признаци, поведение или реакции, по мотивирано предложение на пряк ръководител, при внезапни проверки или в рамките на дисциплинарни производства, включително при данни за нарушения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Проверките ще се извършват от специално определени комисии, пише Телеграф.

Предвижда се и създаване на постоянна комисия с участие на заместник главния секретар и представители на Медицинския институт на МВР, „Вътрешна сигурност“, „Инспекторат“, „Правно-нормативна дейност“, „Човешки ресурси“ и Института по психология. Процедурата включва използване на имуноаналитични тестове, както и последващи химико-токсикологични изследвания при необходимост. Разписани са правила за вземане, съхранение и транспортиране на проби, както и за документиране на всяка стъпка.

Предвидено е проверяваните лица да дават информирано съгласие, като отказът ще се счита за възпрепятстване на проверката. Разходите ще се покриват чрез преразпределение в бюджета на МВР, без допълнително финансиране.

Индикативните стойности са:

– 5160 евро за едно устройство Dräger Drug Test 5000

– 30 евро за тест касета

– 25 евро за еднократен слюнчен тест

– 18 евро за уринен тест

– 300 евро за химикотоксикологично изследване

Проектът е втори опит за въвеждане на подобна уредба, след като наредбата от 2022 г. беше отменена от Върховния административен съд заради пропуски, включително липса на финансова обосновка и очаквани резултати.