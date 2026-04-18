МВР готви нова наредба: Полицаи и служители ще се тестват масово за дрога

Проект на „Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи“ е публикуван на 14 април за обществено обсъждане в правителствения портал.
Той е изготвен на основание Закона за МВР и идва, след като предходната уредба беше отменена от съда.
С проекта се предвижда всички служители на МВР, включително полицаи, държавни служители и курсанти в Академията, да подлежат на тестване за наркотици. Проверките ще се разпореждат със заповед на министъра на вътрешните работи, главния секретар, ръководители на основни структури или директори на областни дирекции.
Те могат да се извършват при наличие на външни признаци, поведение или реакции, по мотивирано предложение на пряк ръководител, при внезапни проверки или в рамките на дисциплинарни производства, включително при данни за нарушения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Проверките ще се извършват от специално определени комисии, пише Телеграф.
Предвижда се и създаване на постоянна комисия с участие на заместник главния секретар и представители на Медицинския институт на МВР, „Вътрешна сигурност“, „Инспекторат“, „Правно-нормативна дейност“, „Човешки ресурси“ и Института по психология. Процедурата включва използване на имуноаналитични тестове, както и последващи химико-токсикологични изследвания при необходимост. Разписани са правила за вземане, съхранение и транспортиране на проби, както и за документиране на всяка стъпка.
Предвидено е проверяваните лица да дават информирано съгласие, като отказът ще се счита за възпрепятстване на проверката. Разходите ще се покриват чрез преразпределение в бюджета на МВР, без допълнително финансиране.
Индикативните стойности са:
– 5160 евро за едно устройство Dräger Drug Test 5000
– 30 евро за тест касета
– 25 евро за еднократен слюнчен тест
– 18 евро за уринен тест
– 300 евро за химикотоксикологично изследване
Проектът е втори опит за въвеждане на подобна уредба, след като наредбата от 2022 г. беше отменена от Върховния административен съд заради пропуски, включително липса на финансова обосновка и очаквани резултати.
2 ДрайвингПлежър
Вие им проверете банковите сметки за търговия с дрога, не за употреба...
Коментиран от #10
20:59 18.04.2026
10 Без майтап
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Да се тестват и за комромантна зависимост. То това трябва да се направи в държавни структури и цялата правораздавателна система.
21:08 18.04.2026
12 Гласоподавател
До коментар #8 от "Служител":Няма по страшно от СЛУЖИТЕЛ като теб ,седнал в нечий скут.
21:10 18.04.2026
Изгледайте в ютюб: "Велика България - 13.03.2011"
- Ей, ти кво правиш тука?
Туристт смутено обяснява, че иска да се изпикае.
- Тука не може! Тръгвай с мен! - заповядва полицаят. Тръгват те и стигат до една чудесна градинка,а в средата и прекрасна сграда. Полицаят го завежда до сградата и казва:
- Ето тук пикай!
Изпикал се американецът и пита усмихнат полицая:
- Това беше чудесно! Навярно това е българското гостоприемство?
- Не, това е - американското посолство! Понеже в Америка тоалетните са задължително безплатни за всеки магазин, за автогарите, на аерогарите и за обществените места, а в България навсякъде по закона за тоалетни се плаща и затова те доведох тук!
Американеца: Тогава, защо не смените закона за тоалетните по цялата Свещенна Българска Земя?
Полицая: Понеже ние полицаите няма да имаме как да следиме какво прави народа по храстите и партийняците няма да имат парички! Фактически, това е най - разривния закон между демокрацията в България и Америка!
това не са задължителни тестове...
а са тестове ако бъдат поискани да бъдат направени на 1 или 2ма... ако има причина. само ако има...
т.е. в МВР причини никога за нищо не е имало ? когато полицията убива хора - убитите са винаги изкарвани я наркомани или психично болни...
поредният случай на прах в очите...
22:41 18.04.2026
33 ?????
А досега полицаи и служители не са ли тествани за дрога?
23:00 18.04.2026
Впрочем съвсем друг е проблема - но той няма лечение - Простотията - там няма тестове.
01:12 19.04.2026
42 Евреина КАБЗОН
Тестват със
Онези Прословути
Дрегери
Със които съсипаха
Животът на Толкова Невинни граждани..
01:17 19.04.2026
45 Лудак
До коментар #34 от "Дзак":И комшията ми е освидетелстван луд и с ТЕЛК ама кара кола, той не трябва ли да е с отнета книжка?
08:01 19.04.2026
