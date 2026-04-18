МВР готви нова наредба: Полицаи и служители ще се тестват масово за дрога

18 Април, 2026 20:56 3 646 46

Проверките ще се извършват от специално определени комисии

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проект на „Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи“ е публикуван на 14 април за обществено обсъждане в правителствения портал.

Той е изготвен на основание Закона за МВР и идва, след като предходната уредба беше отменена от съда.

С проекта се предвижда всички служители на МВР, включително полицаи, държавни служители и курсанти в Академията, да подлежат на тестване за наркотици. Проверките ще се разпореждат със заповед на министъра на вътрешните работи, главния секретар, ръководители на основни структури или директори на областни дирекции.

Те могат да се извършват при наличие на външни признаци, поведение или реакции, по мотивирано предложение на пряк ръководител, при внезапни проверки или в рамките на дисциплинарни производства, включително при данни за нарушения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Проверките ще се извършват от специално определени комисии, пише Телеграф.

Предвижда се и създаване на постоянна комисия с участие на заместник главния секретар и представители на Медицинския институт на МВР, „Вътрешна сигурност“, „Инспекторат“, „Правно-нормативна дейност“, „Човешки ресурси“ и Института по психология. Процедурата включва използване на имуноаналитични тестове, както и последващи химико-токсикологични изследвания при необходимост. Разписани са правила за вземане, съхранение и транспортиране на проби, както и за документиране на всяка стъпка.

Предвидено е проверяваните лица да дават информирано съгласие, като отказът ще се счита за възпрепятстване на проверката. Разходите ще се покриват чрез преразпределение в бюджета на МВР, без допълнително финансиране.

Индикативните стойности са:

– 5160 евро за едно устройство Dräger Drug Test 5000

– 30 евро за тест касета

– 25 евро за еднократен слюнчен тест

– 18 евро за уринен тест

– 300 евро за химикотоксикологично изследване

Проектът е втори опит за въвеждане на подобна уредба, след като наредбата от 2022 г. беше отменена от Върховния административен съд заради пропуски, включително липса на финансова обосновка и очаквани резултати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    Отговор
    Малки и аз чакам ред да ме пазят от лошите ...

    20:58 18.04.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    Отговор
    А за пииниь?
    Вие им проверете банковите сметки за търговия с дрога, не за употреба...

    Коментиран от #10

    20:59 18.04.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    Отговор
    Хахахах това означава да закрият полицията 😆🤣🤣😂😂😂

    20:59 18.04.2026

  • 4 Софиянец

    Отговор
    То няма да останат полицаи бе всичките ми съученици дето бяха наркомани станаха полицаи 😆😆😆

    21:00 18.04.2026

  • 5 Исторически парк

    Отговор
    Как да закриеш мвр с 1 ход 😏

    21:00 18.04.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    Отговор
    Некои куки са много лоши мутри

    21:01 18.04.2026

  • 7 Тутси

    Отговор
    А гарван на гарвана окото кълве ли 😀

    21:03 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Примерно

    Отговор
    А ако само продава?

    21:08 18.04.2026

  • 10 Без майтап

    Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Да се тестват и за комромантна зависимост. То това трябва да се направи в държавни структури и цялата правораздавателна система.

    21:08 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гласоподавател

    Отговор

    До коментар #8 от "Служител":

    Няма по страшно от СЛУЖИТЕЛ като теб ,седнал в нечий скут.

    21:10 18.04.2026

  • 13 Милен

    Отговор
    По добре е да им правят по един тест за интелигентност отколкото да ги тестват за алкохол и наркотици, по лесно е да се разбереш с пиян и друсан човек, отколкото с неумен.

    21:13 18.04.2026

  • 14 Да,бе

    Отговор
    Очаква се рязко редуциране на личния състав на МВР...С една трета минимум.

    21:14 18.04.2026

  • 15 Най после добра новина

    Отговор
    Мвр са добри потребители на кристали

    21:30 18.04.2026

  • 16 Да да

    Отговор
    Ако ползват фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ то почти никой няма да остане в тази полиция!

    21:35 18.04.2026

  • 17 Анонимен

    Отговор
    Сладките и безгрижни дни за българския милиционер са преброени. Ще има май разбутване на хрантутниците.

    21:36 18.04.2026

  • 18 Горски

    Отговор
    Пенсионерите кадрови и полицаи кога ще ги махнат че някои служат докато си искат? Кога ще тръгнат с камери, че да не може после милиционерчето да ми каже "в тая кръчма не вдигаха шум"? Проучването е слабо явно който плати слага фуражката.

    21:37 18.04.2026

  • 19 Анонимен

    Отговор
    Няма по - добър тест за МВР служители от тоя:

    Изгледайте в ютюб: "Велика България - 13.03.2011"

    21:41 18.04.2026

  • 20 Това означава че МВР допуска

    Отговор
    Разпространението на наркотици на територията на България и ЕС и не си върши работата

    21:55 18.04.2026

  • 21 Без отлагане

    Отговор
    Разбира се, задължително тестване преди всяка смяна! Машинистите в ЖП-то се тестват, а куките дето размятат оръжие НЕ!

    21:59 18.04.2026

  • 22 шаа

    Отговор
    тестовете задължително да са със същите, с които те тестват шофьорите

    22:02 18.04.2026

  • 23 ама

    Отговор
    с фалшивите тестове на КАТ ли?

    22:05 18.04.2026

  • 24 Анонимен

    Отговор
    Защо няма мозъчни тестове, за изтичане на мозък?

    22:05 18.04.2026

  • 25 Шумен

    Отговор
    Поне 70% са друсалйи и пиянки от това ОПГ-МВР, като ги гледам повечето със бради като на Осама Бин Ладен, целите татуирани, разгащени , със шкембета като див нерез и се мислят за абсолютни мутри, Абе направо ужас без думи...

    22:07 18.04.2026

  • 26 Анонимен

    Отговор
    Защо няма тестове за IQ на полицаите?

    22:08 18.04.2026

  • 27 Заптие

    Отговор
    Тия тестове за дрога и субстанции са менте. Истината е кръвна проба към часа на теста. Всички го знаят но се правят на "Мики Маус". Държавата няма капацитет да извършва ежедневно резултати от кръвни тестове по линия на наркотици и психотропни, въздействащи субстанции от контрола на полицейските екипи.

    22:09 18.04.2026

  • 28 Иван

    Отговор
    Може ли депутати и министри да се проверяват също. Те казват какво да прави МНР

    22:12 18.04.2026

  • 29 Боби

    Отговор
    Може ли депутати,министри също да се проверяват. Те казват какво да правят полицаите

    22:13 18.04.2026

  • 30 Учителка

    Отговор
    Американски турист се разхожда из София и му се пикае та две не вижда. Обществени тоалетни в София има много рядко, както знаете. Спира той до една сграда, намира един тъмен ъгъл и тамън да се изпикае го сгащва полицай.
    - Ей, ти кво правиш тука?
    Туристт смутено обяснява, че иска да се изпикае.
    - Тука не може! Тръгвай с мен! - заповядва полицаят. Тръгват те и стигат до една чудесна градинка,а в средата и прекрасна сграда. Полицаят го завежда до сградата и казва:
    - Ето тук пикай!
    Изпикал се американецът и пита усмихнат полицая:
    - Това беше чудесно! Навярно това е българското гостоприемство?
    - Не, това е - американското посолство! Понеже в Америка тоалетните са задължително безплатни за всеки магазин, за автогарите, на аерогарите и за обществените места, а в България навсякъде по закона за тоалетни се плаща и затова те доведох тук!
    Американеца: Тогава, защо не смените закона за тоалетните по цялата Свещенна Българска Земя?
    Полицая: Понеже ние полицаите няма да имаме как да следиме какво прави народа по храстите и партийняците няма да имат парички! Фактически, това е най - разривния закон между демокрацията в България и Америка!

    22:14 18.04.2026

  • 31 Безис

    Отговор
    За наркотици трябва да ги уволняват веднага.

    22:40 18.04.2026

  • 32 мхмхм

    Отговор
    това по-скоро е замазване на положението.

    това не са задължителни тестове...

    а са тестове ако бъдат поискани да бъдат направени на 1 или 2ма... ако има причина. само ако има...

    т.е. в МВР причини никога за нищо не е имало ? когато полицията убива хора - убитите са винаги изкарвани я наркомани или психично болни...

    поредният случай на прах в очите...

    22:41 18.04.2026

  • 33 ?????

    Отговор
    А сега де?
    А досега полицаи и служители не са ли тествани за дрога?

    23:00 18.04.2026

  • 34 Дзак

    Отговор
    Всеки, който служебно упражнява власт или притежава оръжие, трябва да подлежи на проверка за психическо състояние и наркотични зависимости. Дали ще бъде на масови кампании или на случаен принцип не е толкова важно.

    Коментиран от #45

    23:06 18.04.2026

  • 35 бибитков

    Отговор
    И ДуПетатите трябва да тестват

    23:28 18.04.2026

  • 36 Боко праните гащи

    Отговор
    Е са го закасаха

    23:34 18.04.2026

  • 37 Шоо

    Отговор
    Шофьорските книжки ще им вземат ли или само ще им свалят номерата на патрулките?

    23:48 18.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Никой

    Отговор
    Че то няма да останат служители в МВР - тия са полудели. А проверяващата Комисия кой ще тества.

    Впрочем съвсем друг е проблема - но той няма лечение - Простотията - там няма тестове.

    01:12 19.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Евреина КАБЗОН

    Отговор
    Дано и тях да ги
    Тестват със
    Онези Прословути
    Дрегери

    Със които съсипаха
    Животът на Толкова Невинни граждани..

    01:17 19.04.2026

  • 43 МВР служащ

    Отговор
    А, тая няма да е бъде! Ще ме цакат мене с неточни тестове!

    02:00 19.04.2026

  • 44 Корупция

    Отговор
    Е така се харчат парите на данъкоплатци и се обогатяват приближените бизнеси до властта. Затова днес ще гласувам да изметем разбойнически шайка.

    07:58 19.04.2026

  • 45 Лудак

    Отговор

    До коментар #34 от "Дзак":

    И комшията ми е освидетелстван луд и с ТЕЛК ама кара кола, той не трябва ли да е с отнета книжка?

    08:01 19.04.2026

  • 46 Киро Тъпото

    Отговор
    Дали ще ги тестват със същите дрегери с които тестват шофьорите? То кука няма да остане!

    09:36 19.04.2026

