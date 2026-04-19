Времето днес, прогноза за неделя, 19 април: Слънчево, на места с краткотрайни валежи

19 Април, 2026 05:07, обновена 19 Април, 2026 04:12 1 075 6

Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 15 и 19 градуса

Снимка: БГНЕС
В котловините и низините видимостта ще е намалена. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а по-късно ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд.

Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, по Черноморието между 15 и 19 градуса.

На морския бряг само на отделни места следобед слабо ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове ще бъде от югоизток.

Над планините в западната половина от страната преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има преваляване от дъжд по най-високите върхове и била от сняг. Ще духа умерен, в масивите от Източна България и силен вятър от север-северозапад.

През първите дни от новата седмица ще има краткотрайни валежи, придружени и от гръмотевици на места, и повече по количество във вторник и сряда.

В понеделник максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, но през следващите дни ще се понижат значително.

В четвъртък краткотрайни валежи ще има само на отделни места и ще са по-слаби, ще има и повече слънчеви часове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Име

    2 1 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #4

    05:33 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Плюс- минус

    1 0 Отговор
    Красиви лалета.
    И в Истанбул, и в градините на Балчик.

    06:33 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

