Започна изборният ден в България, 4 800 кандидати гледат към парламента

Точно в 7.00 часа тази сутрин отвориха избирателните секции у нас за гласуване на предсрочни парламентарни избори за състава на 52-ото Народно събрание.

Избират се 240 народни представители.

По данни на ГРАО в избирателните списъци са вписани 6 641 768 души. Това включва всички български граждани с право на глас, включително тези, живеещи в чужбина.

За 240-те места се борят близо 4 800 кандидати от общо 24 партии и коалиции.

Общият брой на секциите за вота надхвърля 12 000, разпределени по следния начин:

В страната са разкрити над 12 000 секции в 31 многомандатни избирателни района.

Извън страната ЦИК определи разкриването на 493 секции в 55 държави.

Очаква се висока активност, като прогнозите сочат, че над 3 милиона души ще упражнят правото си на глас.

Тези избори са от решаващо значение за преодоляване на политическата криза и формиране на стабилно редовно правителство.

Изборният ден на територията на страната приключва в 20:00 ч., освен ако пред секцията няма чакащи гласоподаватели.

Процесът се следи от регистрирани наблюдатели, включително от организации като Асоциацията на европейските журналисти – България.

Актуални решения и указания за гласуването можете да намерите на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).