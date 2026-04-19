Започна изборният ден в България, 4 800 кандидати гледат към парламента

Точно в 7.00 часа тази сутрин отвориха избирателните секции у нас за гласуване на предсрочни парламентарни избори за състава на 52-ото Народно събрание.
Избират се 240 народни представители.
По данни на ГРАО в избирателните списъци са вписани 6 641 768 души. Това включва всички български граждани с право на глас, включително тези, живеещи в чужбина.
За 240-те места се борят близо 4 800 кандидати от общо 24 партии и коалиции.
Общият брой на секциите за вота надхвърля 12 000, разпределени по следния начин:
В страната са разкрити над 12 000 секции в 31 многомандатни избирателни района.
Извън страната ЦИК определи разкриването на 493 секции в 55 държави.
Очаква се висока активност, като прогнозите сочат, че над 3 милиона души ще упражнят правото си на глас.
Тези избори са от решаващо значение за преодоляване на политическата криза и формиране на стабилно редовно правителство.
Изборният ден на територията на страната приключва в 20:00 ч., освен ако пред секцията няма чакащи гласоподаватели.
Процесът се следи от регистрирани наблюдатели, включително от организации като Асоциацията на европейските журналисти – България.
Актуални решения и указания за гласуването можете да намерите на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмммм
На нито един политик децата не са станали заварчик или фризьорка
Коментиран от #39
05:06 19.04.2026
2 Кирчо
Коментиран от #4, #13, #22, #58, #96
05:07 19.04.2026
3 Настоящата система за гласуване
Целта е да се вмени на гласуващите българи, че техния вот е без значение, което е чиста лъжа.
05:09 19.04.2026
6 Овчар попитал един политик:
- Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
- Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!
Коментиран от #9
05:14 19.04.2026
7 Шопо
До коментар #5 от "гъбар":В магазина не ми дават хляба без пари и Аз няма да дам своя глас без пари.
Коментиран от #71
05:17 19.04.2026
9 Така си е
До коментар #6 от "Овчар попитал един политик:":Болшинството българи считат,че
болшинството българи са идиоти!
Коментиран от #70
05:24 19.04.2026
15 Мурка
05:33 19.04.2026
16 Кирчо
До коментар #10 от "Р.Василев лидер на ПП. МЕЧ":МВР е организирана престъпна група
05:38 19.04.2026
17 Кодекс
05:48 19.04.2026
19 Факти
05:57 19.04.2026
20 Факти
Коментиран от #68
06:02 19.04.2026
21 БОЦ - ко
А от утре ще се псу. Ва !!!
06:03 19.04.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "Кирчо":Заплюл съм си и аз една поляна - гъбите повече от тревата... . А и природата е страхотна - панорамен изглед, чист въздух, дишаш с пълни гърди, а бе - цял ден изпълнен с нещо смислено !
06:12 19.04.2026
23 Прогресивна комунистическа България
Коментиран от #34
06:14 19.04.2026
24 Без коментар
Умните хора ще ходим за гъби:)
Коментиран от #25
06:25 19.04.2026
25 В грешка си за броя на населението
До коментар #24 от "Без коментар":Към края на 2024 г. населението на България е 6 437 360 души, по данни на Националния статистически институт (НСИ). Демографската тенденция показва постоянен спад и застаряване, като населението е с над 8000 души по-малко спрямо началото на годината. Жените съставляват 51.9% от населението.
Коментиран от #26, #50, #109
06:28 19.04.2026
26 Това 2024 г.
До коментар #25 от "В грешка си за броя на населението":Сега 2026 г.населението на страната е малко над 6 млн.общо
Коментиран от #32
06:29 19.04.2026
29 Хе-хе
06:31 19.04.2026
31 Българин
06:34 19.04.2026
До коментар #23 от "Прогресивна комунистическа България":Комунизъм не се прави с избори, а с революция, грабежи и убийства.
Коментиран от #35
06:37 19.04.2026
35 Хе-хе
До коментар #34 от "Комунист":Хитлер направи фашизъм с избори! Иначе, всяка промяна в началото се нуждае от някаква репресия! Ето, тук н петък пристигнаха професионални избиратели! Утре ще си ходят...! Само с акции по телевизията не става! Трябва и суровачка да се тури ред! Демокрацията после, след Априлския пленум!
Коментиран от #36
06:43 19.04.2026
36 Историк
До коментар #35 от "Хе-хе":Хитлер не е бил фашист, а национал социалист, а партията му работническа. Вашите комунистически прости глави не го научиха този факт 100 години.
Коментиран от #37, #44
06:46 19.04.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Историк":За сметка на това Путин е чист фашист и следва фашистката идеология точно по определение.
06:47 19.04.2026
39 Това да седиш и да пърдиш
До коментар #1 от "Хмммм":В НС не те прави политик!
Какъв политик е поцинкованата кърджалийска кофа, която не се изказа нито веднъж и не взе никакво отношение по нито един въпрос, ама заплатата в картата!
Айде - шута
06:58 19.04.2026
40 коментар
06:58 19.04.2026
42 То и
07:09 19.04.2026
43 факт
07:10 19.04.2026
44 факт
До коментар #36 от "Историк":Фашизмът е радикална, авторитарна и ултранационалистическа политическа идеология, възникнала в Италия през Първата световна война под ръководството на Бенито Мусолини. Характеризира се с диктатура, тоталитарен контрол върху държавата, антилиберализъм, антикомунизъм и насилствено потискане на опозицията, поставяйки нацията над индивидуалните права.
Коментиран от #51
07:13 19.04.2026
45 Мафията купува избори
Коментиран от #48
07:13 19.04.2026
47 Започна
07:17 19.04.2026
48 леля Асенка Василева 🌈🌈
До коментар #45 от "Мафията купува избори":С Мадуро-компютри и правилен (наш) софтуер печеленето на гласове излиза най-евтино!
Гласуваш на Мадуровка - получаваш бележка с какво си избирал, а накрая в протокола и на глашката ние получаваме твоя глас!
Коментиран от #75
07:18 19.04.2026
49 ха ха
07:19 19.04.2026
50 Тома-неверни
До коментар #25 от "В грешка си за броя на населението":Като спомена НСИ не него вярвам толкова за броя на населението,колкото и за изнесените данни ,че ИНФЛАЦИЯТА бе по-ниска от 3% за предходната година преди влизането ни в ,,Клуба на БОГАТИТЕ"...
Коментиран от #54
07:20 19.04.2026
51 Урсула от Брюксел съм
До коментар #44 от "факт":Аз съм за националсоциализъм!
07:20 19.04.2026
52 Боко
07:20 19.04.2026
54 Помните ли,
До коментар #50 от "Тома-неверни":че резултатите от последното преброяване ги обработваха и гласиха цяла годиан след преброяването?
За обикалящите по територията е очеизвадно, че населението отдавна в под 6 милиона. Може би са останали около 4,5, останалите поне 2 милиона живеят и работят в чужбина,
07:24 19.04.2026
55 Гост
07:25 19.04.2026
56 Последния Софиянец
Коментиран от #59, #62
07:26 19.04.2026
57 Резултатите са договорени още март месец
07:30 19.04.2026
58 Боко
До коментар #2 от "Кирчо":Дървото да не те споходи по време на брането на гъби?????
07:32 19.04.2026
59 Първия Перничанин
До коментар #56 от "Последния Софиянец":В кабинета на бай Тошо в партийния дом на 240те престъпника е. Не го мисли. Няма да се зинесе от там докато Кокорестия, Мирчеff и Гномa му седят в скута.
07:33 19.04.2026
60 безпартиен
07:36 19.04.2026
62 Тома-неверни
До коментар #56 от "Последния Софиянец":Вероятно там ,където се чувства на сигурно място -там където религията забранява консумацията на...СВИНСКО...стига наоколо да няма руснаци ,че пак да му приложат някой ,,масаж" за....отслабване :)))
07:37 19.04.2026
63 морбили на южния фланг
07:40 19.04.2026
64 1488
оравителство на ГЕРБ и ПП отхвърлиха че в предишния си мандат са платили на Украйна за изработване на бг монети с радиоактивни материали с цел разчистване на замърсените земи около Припят
Коментиран от #69
07:41 19.04.2026
65 Забележка
07:48 19.04.2026
66 Ний ша Ва упрайм
07:50 19.04.2026
67 Ветеран
07:50 19.04.2026
68 Факти
До коментар #20 от "Факти":Само питам : защо използваш чужд ник ???
07:54 19.04.2026
69 ахаааа
До коментар #64 от "1488":За това пищи ренгена бясно ,ако имаш евромонети в портмонето !
07:55 19.04.2026
70 Ами Да
До коментар #9 от "Така си е":Болшинството българи с до осми клас смятат, че са по-умни от тези с по две магистратури и чат-пат докторантури. За професори и академици да не говорим - те са бавни направо.
Коментиран от #74
08:01 19.04.2026
71 Демокрацията
До коментар #7 от "Шопо":не стока с пари, идиотмалоумен.
Коментиран от #99
08:04 19.04.2026
73 доволен съм
Коментиран от #108
08:06 19.04.2026
74 Реалност
До коментар #70 от "Ами Да":Като гледам какви са ни професорите и академиците май наистина тези с осми клас са по умни от тях:)
Коментиран от #87
08:07 19.04.2026
75 Хм Хм
До коментар #48 от "леля Асенка Василева 🌈🌈":Нали знаеш, че машинните бюлетини се броят ръчно и никакви подправени гласове не може да има, нито някакви флашки имат значение?
Или ти така - да си кажеш, пък ако има някой бавен да се хване - добре дошло.
08:07 19.04.2026
76 Анонимен
така поне ще си сигурен,
че крадците ще са само 40.
08:10 19.04.2026
77 От театралните " протести "
08:11 19.04.2026
80 Джон Наш
08:13 19.04.2026
81 Данко Харсъзина
08:14 19.04.2026
82 агитаци...
До коментар #41 от "21:21;21;21;21":...гитация
08:15 19.04.2026
83 Гласувам напук
Коментиран от #90
08:16 19.04.2026
84 Анонимен
Всички сме малко или повече луди...
Някой крадат като луди....
Някой викат като луди....
Някой пият като луди....
Някой ходят на избори като луди...
А някой работят като луди...
Тези последните са най – луди от всичките!
08:17 19.04.2026
85 Тръмп
08:17 19.04.2026
86 орбан
08:20 19.04.2026
87 Ами Да
До коментар #74 от "Реалност":Нали ти казах?
08:20 19.04.2026
88 Петър
08:21 19.04.2026
90 логика
До коментар #83 от "Гласувам напук":ами нали като гласувате,избирате въпросните некадърници през последните десетилетия!
08:24 19.04.2026
91 Ти да видиш
08:25 19.04.2026
94 Всезнайко
08:27 19.04.2026
95 комбая
08:28 19.04.2026
96 Браво Кирчо и аз идвам
До коментар #2 от "Кирчо":Точно в 7:00 часа отвориха бакалиите и започнаха да раздават топло, прясно, краве мляко, а 4 800 н€р€з@ се наредиха на хранилката търкайки ръчички в очакване на достъп за кацата с мед.Бряй голям наплив 4 800 искат да оправят държавата.Ха ха!
08:29 19.04.2026
97 От село
входната врата на всяко учреждение пише:
„БУТНИ”
08:31 19.04.2026
98 Кафеджия
08:33 19.04.2026
99 Шопо
До коментар #71 от "Демокрацията":Демокрацията е опиум за масите
Наредили са на витрината едни марионетки и ти избирай, кукловода е един и същ.
08:37 19.04.2026
102 Данко Харсъзина
08:43 19.04.2026
104 Зевзек
08:46 19.04.2026
105 Пловдив
В статията "Как да гласуваме с машина и хартиена бюлетина: стъпка по стъпка". За гласуване с машина
е написано буквално следното:
"В дясната половина на бюлетината в кръгче са изписани номерата имената на кандидатите за всяка листа, започващи от 101" и т.н. НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ, ЧЕ ПЪРВО ТРЯБВА В ЛЯВАТА ЧАСТ ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ ЗА КОЯ ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ ГЛАСУВАШ! Моля за уведомяване на компетентните органи!
08:46 19.04.2026
106 Добро Утро!
08:48 19.04.2026
107 Овце в кошара
08:53 19.04.2026
108 Факти
До коментар #73 от "доволен съм":Времето ще покаже за кого си гласувал !
09:08 19.04.2026
109 Роза
До коментар #25 от "В грешка си за броя на населението":Ами че това е обща тенденция в света-населението да застарява.БГ е малка страна,затова тук процесите са по-видни.Много хора отидоха да работят в чужбина,което по време на соца не беше възможно.Дано нашите потомци да имат по-добро бъдеще,и да я има България дълго след нас!
09:44 19.04.2026
110 Луд
10:31 19.04.2026