Започна изборният ден в България, 4 800 кандидати гледат към парламента

19 Април, 2026 04:54, обновена 19 Април, 2026 07:04 3 445 110

В избирателните списъци са вписани 6 641 768 души

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Точно в 7.00 часа тази сутрин отвориха избирателните секции у нас за гласуване на предсрочни парламентарни избори за състава на 52-ото Народно събрание.

Избират се 240 народни представители.

По данни на ГРАО в избирателните списъци са вписани 6 641 768 души. Това включва всички български граждани с право на глас, включително тези, живеещи в чужбина.

За 240-те места се борят близо 4 800 кандидати от общо 24 партии и коалиции.

Общият брой на секциите за вота надхвърля 12 000, разпределени по следния начин:

В страната са разкрити над 12 000 секции в 31 многомандатни избирателни района.

Извън страната ЦИК определи разкриването на 493 секции в 55 държави.

Очаква се висока активност, като прогнозите сочат, че над 3 милиона души ще упражнят правото си на глас.

Тези избори са от решаващо значение за преодоляване на политическата криза и формиране на стабилно редовно правителство.

Изборният ден на територията на страната приключва в 20:00 ч., освен ако пред секцията няма чакащи гласоподаватели.

Процесът се следи от регистрирани наблюдатели, включително от организации като Асоциацията на европейските журналисти – България.

Актуални решения и указания за гласуването можете да намерите на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмммм

    30 0 Отговор
    ГЕНна е странно нещо
    На нито един политик децата не са станали заварчик или фризьорка

    Коментиран от #39

    05:06 19.04.2026

  • 2 Кирчо

    20 20 Отговор
    Аз ще ходя за гъби

    Коментиран от #4, #13, #22, #58, #96

    05:07 19.04.2026

  • 3 Настоящата система за гласуване

    12 7 Отговор
    отнема правото ни на глас и го потушава за сметка на купения вот.
    Целта е да се вмени на гласуващите българи, че техния вот е без значение, което е чиста лъжа.

    05:09 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар попитал един политик:

    32 1 Отговор
    - Кажете ми, какво е това да си политик?
    - Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
    - Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!

    Коментиран от #9

    05:14 19.04.2026

  • 7 Шопо

    23 16 Отговор

    До коментар #5 от "гъбар":

    В магазина не ми дават хляба без пари и Аз няма да дам своя глас без пари.

    Коментиран от #71

    05:17 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така си е

    25 2 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар попитал един политик:":

    Болшинството българи считат,че
    болшинството българи са идиоти!

    Коментиран от #70

    05:24 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мурка

    9 0 Отговор
    ЕДИН ОТ НАИ СТОЙНОСТНИТЕ БГ ФИЛМИ --------ГОСПОДИН ЗА ЕДИН ДЕН

    05:33 19.04.2026

  • 16 Кирчо

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "Р.Василев лидер на ПП. МЕЧ":

    МВР е организирана престъпна група

    05:38 19.04.2026

  • 17 Кодекс

    8 6 Отговор
    Най важното: ако гласувате за партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои в разпределението на парламента - все едно не сте гласували а сте ходили за гъби или сте избрали "не подкрепям никого". Ако не разбирате как действа избирателната система, питайте Изкуствения Интелект. Той знае!

    05:48 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти

    19 1 Отговор
    4 800 гледат към далаверата !

    05:57 19.04.2026

  • 20 Факти

    7 2 Отговор
    В 7.00 часа отварят избирателните секции в България, 4 800 кандидати гледат към парламента през крив макарон

    Коментиран от #68

    06:02 19.04.2026

  • 21 БОЦ - ко

    15 1 Отговор
    Днес ще се гласува,
    А от утре ще се псу. Ва !!!

    06:03 19.04.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Кирчо":

    Заплюл съм си и аз една поляна - гъбите повече от тревата... . А и природата е страхотна - панорамен изглед, чист въздух, дишаш с пълни гърди, а бе - цял ден изпълнен с нещо смислено !

    06:12 19.04.2026

  • 23 Прогресивна комунистическа България

    10 6 Отговор
    Гласувайте всички. Оставете гъбите и риболова за друг ден. Как очаквате комунизмът да се завърне, ако не гласувате всички днес? После се оплаквайте че няма прогрес...

    Коментиран от #34

    06:14 19.04.2026

  • 24 Без коментар

    17 7 Отговор
    6 641 768 избиратели при 6 560 000 български граждани, заедно с непълнолетните:)
    Умните хора ще ходим за гъби:)

    Коментиран от #25

    06:25 19.04.2026

  • 25 В грешка си за броя на населението

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Без коментар":

    Към края на 2024 г. населението на България е 6 437 360 души, по данни на Националния статистически институт (НСИ). Демографската тенденция показва постоянен спад и застаряване, като населението е с над 8000 души по-малко спрямо началото на годината. Жените съставляват 51.9% от населението.

    Коментиран от #26, #50, #109

    06:28 19.04.2026

  • 26 Това 2024 г.

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "В грешка си за броя на населението":

    Сега 2026 г.населението на страната е малко над 6 млн.общо

    Коментиран от #32

    06:29 19.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хе-хе

    9 0 Отговор
    Арестуваха цяла смяна на гранична полиция в Елхово заради трафик на мигранти !?

    06:31 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    7 4 Отговор
    Октомври - пак на избори!

    06:34 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Комунист

    9 11 Отговор

    До коментар #23 от "Прогресивна комунистическа България":

    Комунизъм не се прави с избори, а с революция, грабежи и убийства.

    Коментиран от #35

    06:37 19.04.2026

  • 35 Хе-хе

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Комунист":

    Хитлер направи фашизъм с избори! Иначе, всяка промяна в началото се нуждае от някаква репресия! Ето, тук н петък пристигнаха професионални избиратели! Утре ще си ходят...! Само с акции по телевизията не става! Трябва и суровачка да се тури ред! Демокрацията после, след Априлския пленум!

    Коментиран от #36

    06:43 19.04.2026

  • 36 Историк

    22 4 Отговор

    До коментар #35 от "Хе-хе":

    Хитлер не е бил фашист, а национал социалист, а партията му работническа. Вашите комунистически прости глави не го научиха този факт 100 години.

    Коментиран от #37, #44

    06:46 19.04.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    10 15 Отговор

    До коментар #36 от "Историк":

    За сметка на това Путин е чист фашист и следва фашистката идеология точно по определение.

    06:47 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това да седиш и да пърдиш

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмммм":

    В НС не те прави политик!
    Какъв политик е поцинкованата кърджалийска кофа, която не се изказа нито веднъж и не взе никакво отношение по нито един въпрос, ама заплатата в картата!
    Айде - шута

    06:58 19.04.2026

  • 40 коментар

    10 5 Отговор
    Те хубаво гледат, но много от тях ще останат да си гледат и за напред ама само отвън. А иначе днес просто ще се проведе образно казано рали България, на което ще ви пробутат още ЕС в опаковката Румен Радев. Защото явно много от вас не си задават въпроса, как стана така, че толкова набързо му купиха и партия и електорат. А ралито няма да бъде завършено поради катастрофа от някогашния любим на някои магистрален джипкаджия. А тези дето си преписаха сами заслугите, че видиш ли те били свалили в края на миналата година правителството на Боко и Пейо също ще финишират не според очакванията си и вероятно ще обвинят за това, тези дето не са отишли на ралито. Други от рали състезателите вече сами си го знаят неоспоримият факт, че от тук нататък за тях рали България приключи. Мога и още да спомена, но смятам да ви оставя сами да изгледате до самия му финал нашето неделно рали България.

    06:58 19.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 То и

    4 0 Отговор
    кучетата седят до месарницата и гледат , но месари не стават !

    07:09 19.04.2026

  • 43 факт

    7 2 Отговор
    ф16 набира височина, за пожарната няма вода

    07:10 19.04.2026

  • 44 факт

    11 1 Отговор

    До коментар #36 от "Историк":

    Фашизмът е радикална, авторитарна и ултранационалистическа политическа идеология, възникнала в Италия през Първата световна война под ръководството на Бенито Мусолини. Характеризира се с диктатура, тоталитарен контрол върху държавата, антилиберализъм, антикомунизъм и насилствено потискане на опозицията, поставяйки нацията над индивидуалните права.

    Коментиран от #51

    07:13 19.04.2026

  • 45 Мафията купува избори

    12 1 Отговор
    Тези ни взеха за наивници

    Коментиран от #48

    07:13 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Започна

    7 1 Отговор
    Гласуването за МАФИОТСКОТО събрание кандидатите събрани от мафиотски структори на червени комунисти .Тази паплач няма да разделят кражбите и народа пак ще страда.ЛУСТРАЦИЯ

    07:17 19.04.2026

  • 48 леля Асенка Василева 🌈🌈

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Мафията купува избори":

    С Мадуро-компютри и правилен (наш) софтуер печеленето на гласове излиза най-евтино!

    Гласуваш на Мадуровка - получаваш бележка с какво си избирал, а накрая в протокола и на глашката ние получаваме твоя глас!

    Коментиран от #75

    07:18 19.04.2026

  • 49 ха ха

    7 0 Отговор
    държавата бандит си избира представителите , които нямат нищо общо с народните представители , мрежа от истински престъпници се подиграват на народа и стремежа му към по добър и справедлив живот

    07:19 19.04.2026

  • 50 Тома-неверни

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "В грешка си за броя на населението":

    Като спомена НСИ не него вярвам толкова за броя на населението,колкото и за изнесените данни ,че ИНФЛАЦИЯТА бе по-ниска от 3% за предходната година преди влизането ни в ,,Клуба на БОГАТИТЕ"...

    Коментиран от #54

    07:20 19.04.2026

  • 51 Урсула от Брюксел съм

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "факт":

    Аз съм за националсоциализъм!

    07:20 19.04.2026

  • 52 Боко

    8 0 Отговор
    и Шиши , ненавиждани от всеки нормален Човек , ще се завлекат с охрана , за сметка на данъкоплатците , страхувайки се панически и от сянката си !

    07:20 19.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Помните ли,

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Тома-неверни":

    че резултатите от последното преброяване ги обработваха и гласиха цяла годиан след преброяването?

    За обикалящите по територията е очеизвадно, че населението отдавна в под 6 милиона. Може би са останали около 4,5, останалите поне 2 милиона живеят и работят в чужбина,

    07:24 19.04.2026

  • 55 Гост

    3 0 Отговор
    Гледат, към баницата.

    07:25 19.04.2026

  • 56 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Къде е свинята

    Коментиран от #59, #62

    07:26 19.04.2026

  • 57 Резултатите са договорени още март месец

    5 3 Отговор
    Днес стадото трябва само да ги легитимира през "честните избори".

    07:30 19.04.2026

  • 58 Боко

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кирчо":

    Дървото да не те споходи по време на брането на гъби?????

    07:32 19.04.2026

  • 59 Първия Перничанин

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Последния Софиянец":

    В кабинета на бай Тошо в партийния дом на 240те престъпника е. Не го мисли. Няма да се зинесе от там докато Кокорестия, Мирчеff и Гномa му седят в скута.

    07:33 19.04.2026

  • 60 безпартиен

    4 0 Отговор
    Явно тази "работа" е много доходна след като за едно място "кандидатстват" по 20 души! Въпрос с повишена трудност е цената на едно избираемо място във всяка партия!?Този "бизнес" с партиите и избираеми места не е от днес или вчера!!! Секретните служби до сега дали са получили поне информация?

    07:36 19.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Тома-неверни

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Последния Софиянец":

    Вероятно там ,където се чувства на сигурно място -там където религията забранява консумацията на...СВИНСКО...стига наоколо да няма руснаци ,че пак да му приложат някой ,,масаж" за....отслабване :)))

    07:37 19.04.2026

  • 63 морбили на южния фланг

    4 0 Отговор
    Това е лъжа. Шест милиона не са с право на глас !

    07:40 19.04.2026

  • 64 1488

    3 2 Отговор
    БАН установиха че в българските евро монети е цялата менделеева таблица, като особено голямо е наличието на йод 131, цезий 137, полоний 210, стронций 90 и уран 231, елементи изхвърлени при взрива в Чернобил ☢️

    оравителство на ГЕРБ и ПП отхвърлиха че в предишния си мандат са платили на Украйна за изработване на бг монети с радиоактивни материали с цел разчистване на замърсените земи около Припят

    Коментиран от #69

    07:41 19.04.2026

  • 65 Забележка

    5 0 Отговор
    Как ще имат право да гласуват над 6 600 000?! Че то колко народ има в тая държава след като не гласуват тези под 18 години?

    07:48 19.04.2026

  • 66 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    цирка почна! 240 клоуна пак ша го играят - орел рак и щука

    07:50 19.04.2026

  • 67 Ветеран

    6 0 Отговор
    Добро утро фенове. Изборите за пореден път няма да променят нищо съществено у нас. Все повече се убеждавам, че пряката демокрация е възможност за по- голямо участие на гражданите в държавните дела,но още сме зелени. Когато подобрим образованието и гражданите се превърнат от блеещи овце в зрели и активни личности може да имаме ДЕМОКРАЦИЯ. Сега имаме фенщина,купен и манипулиран вот и карикатури - марионетки ,които очакваме да представляват интересите ни.Фарс ,корупция, лъжа и измама- това е българската ,, демокрация,,.

    07:50 19.04.2026

  • 68 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Само питам : защо използваш чужд ник ???

    07:54 19.04.2026

  • 69 ахаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "1488":

    За това пищи ренгена бясно ,ако имаш евромонети в портмонето !

    07:55 19.04.2026

  • 70 Ами Да

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така си е":

    Болшинството българи с до осми клас смятат, че са по-умни от тези с по две магистратури и чат-пат докторантури. За професори и академици да не говорим - те са бавни направо.

    Коментиран от #74

    08:01 19.04.2026

  • 71 Демокрацията

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    не стока с пари, идиотмалоумен.

    Коментиран от #99

    08:04 19.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 доволен съм

    2 2 Отговор
    Гласувах за Русия!

    Коментиран от #108

    08:06 19.04.2026

  • 74 Реалност

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ами Да":

    Като гледам какви са ни професорите и академиците май наистина тези с осми клас са по умни от тях:)

    Коментиран от #87

    08:07 19.04.2026

  • 75 Хм Хм

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "леля Асенка Василева 🌈🌈":

    Нали знаеш, че машинните бюлетини се броят ръчно и никакви подправени гласове не може да има, нито някакви флашки имат значение?
    Или ти така - да си кажеш, пък ако има някой бавен да се хване - добре дошло.

    08:07 19.04.2026

  • 76 Анонимен

    1 0 Отговор
    Гласувай за Али Баба,
    така поне ще си сигурен,
    че крадците ще са само 40.

    08:10 19.04.2026

  • 77 От театралните " протести "

    1 1 Отговор
    до самоволната " оставка " на Боцко, бутафорната изборна " кампания ", дирижираните с машинките " избори ", чак до поредното правителство на Радев, което предстои да бъде сглобено след изборите- всичко е по сценарий на Боци, Радню и Доган.

    08:11 19.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Джон Наш

    0 0 Отговор
    Политиците са концентрация на електората. Казано по друг начин от един професор - 80% дебили и 20% знаещи и можещи. които дърпат държавата напред.

    08:13 19.04.2026

  • 81 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Забих една бюлетина със страшна сила в урината. Да живее България!

    08:14 19.04.2026

  • 82 агитаци...

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "21:21;21;21;21":

    ...гитация

    08:15 19.04.2026

  • 83 Гласувам напук

    1 1 Отговор
    на некадърниците от последните десетилетия.

    Коментиран от #90

    08:16 19.04.2026

  • 84 Анонимен

    2 0 Отговор
    Няма вече нормални хора....
    Всички сме малко или повече луди...
    Някой крадат като луди....
    Някой викат като луди....
    Някой пият като луди....
    Някой ходят на избори като луди...
    А някой работят като луди...
    Тези последните са най – луди от всичките!

    08:17 19.04.2026

  • 85 Тръмп

    0 0 Отговор
    Скоро ще си имам свой човек в ЕС.

    08:17 19.04.2026

  • 86 орбан

    0 1 Отговор
    аз загубих в унгарско,но се надявам в българско да ме изберат,чрез радев!

    08:20 19.04.2026

  • 87 Ами Да

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Реалност":

    Нали ти казах?

    08:20 19.04.2026

  • 88 Петър

    0 1 Отговор
    Малеее, само простотии от писачи -"умници" и то рано, рано сабале при отворени вече секции за гласуване!! Да се чудиш и маеш на тоя див български народ. Отивайте и гласувайте бе, хора! Как може да не разбирате нищо, ама нищо, а да плещите простотиите си ?!?!

    08:21 19.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 логика

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Гласувам напук":

    ами нали като гласувате,избирате въпросните некадърници през последните десетилетия!

    08:24 19.04.2026

  • 91 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    4 800 Безделници с блясък в очите за отлични пари в Парламента.

    08:25 19.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Всезнайко

    0 0 Отговор
    Всички знаят как, но козата си сака знаещ и можещ пръч. На крив пръч козината му пречи.

    08:27 19.04.2026

  • 95 комбая

    0 0 Отговор
    4 800 кандидати гледат към държавната хранилка към тридневната работна седмица,към нищо неправенето и получаването на огромна заплата.

    08:28 19.04.2026

  • 96 Браво Кирчо и аз идвам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кирчо":

    Точно в 7:00 часа отвориха бакалиите и започнаха да раздават топло, прясно, краве мляко, а 4 800 н€р€з@ се наредиха на хранилката търкайки ръчички в очакване на достъп за кацата с мед.Бряй голям наплив 4 800 искат да оправят държавата.Ха ха!

    08:29 19.04.2026

  • 97 От село

    1 0 Отговор
    Как няма да има корупция, след като на
    входната врата на всяко учреждение пише:
    „БУТНИ”

    08:31 19.04.2026

  • 98 Кафеджия

    0 0 Отговор
    Подвързачов Да го прочетат кандидатите за депутати

    08:33 19.04.2026

  • 99 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Демокрацията":

    Демокрацията е опиум за масите
    Наредили са на витрината едни марионетки и ти избирай, кукловода е един и същ.

    08:37 19.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Една земя, една България...

    08:43 19.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Зевзек

    0 0 Отговор
    Учени доказали, че ако си честен, работиш неуморно за общото благо и не грешиш, то в следващия си живот имаш шанса да попаднеш в СССР.

    08:46 19.04.2026

  • 105 Пловдив

    1 0 Отговор
    Информация за умишлено подвеждане на избирателите от агенция ПИК!
    В статията "Как да гласуваме с машина и хартиена бюлетина: стъпка по стъпка". За гласуване с машина
    е написано буквално следното:
    "В дясната половина на бюлетината в кръгче са изписани номерата имената на кандидатите за всяка листа, започващи от 101" и т.н. НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ, ЧЕ ПЪРВО ТРЯБВА В ЛЯВАТА ЧАСТ ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ ЗА КОЯ ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ ГЛАСУВАШ! Моля за уведомяване на компетентните органи!

    08:46 19.04.2026

  • 106 Добро Утро!

    0 0 Отговор
    Днес е почивен ден! Смятам да си почина, ще пия кафе, ще си измия колата, ще хапна нещо за обяд в някое заведение и после ще измисля какво да правя.В понеделник смятам да гласувам! Някой знае ли в колко часа отварят?Ако има айляци да заповядат.

    08:48 19.04.2026

  • 107 Овце в кошара

    0 0 Отговор
    Ах, дано спечеля...от ТоТоТо...Ще си купя депутат. Па, бой,бой!

    08:53 19.04.2026

  • 108 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "доволен съм":

    Времето ще покаже за кого си гласувал !

    09:08 19.04.2026

  • 109 Роза

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "В грешка си за броя на населението":

    Ами че това е обща тенденция в света-населението да застарява.БГ е малка страна,затова тук процесите са по-видни.Много хора отидоха да работят в чужбина,което по време на соца не беше възможно.Дано нашите потомци да имат по-добро бъдеще,и да я има България дълго след нас!

    09:44 19.04.2026

  • 110 Луд

    0 0 Отговор
    Ти да видиш. А за 4 800 медецински места 48 кандидати. Колко много са загрижени нашите дупедати за народа.

    10:31 19.04.2026

Новини по градове:
