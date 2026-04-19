Стойчо Керев: Ще дойде ден, в който Ахинора ще гласува и ще избира правителството

Времето на машините настъпи, но времето на тоталния контрол на машините ще започне след не повече от 5 години. Това каза журналистът Стойчо Керев в предаването „Събуди се” по Нова тв.

„Дори и в момента ние сме „въоръжени” с машини – телефоните, те управляват самолети, влакове, подводници. Дойдат ли машините на власт, ние ще станем тези, които се съобразяват с машините, защото това е пътят на цивилизацията”, смята Керев.

Според него е добра новина използването на машините и изкуствения интелект например в медицината. „Недобрата новина обаче е, че така закърняват умствените способности на хората. Човешката цивилизация трябва да започне да се отнася с уважение към това да бъде образована, да бъде отговорна (какъвто ден е днес), да каже на изкуствения интелект какъвто е Ахинора, че времето ѝ още не е дошло. Ще дойде ден, в който Ахинора ще гласува и ще избира правителството”, коментира журналистът.

Според Стойчо Керев у нашите политици няма интерес да образоват хората, за да ходят да гласуват. „Думите, които слушам в тази кампания ги чувам вече повече 30 години и си давам сметка, че ако и това говорене не се промени и ако тези хора не сменят парадигмата си на мислене, ние отиваме там откъдето няма връщане”, смята журналистът. Той допълни, че все пак съм оптимист, защото среща много млади хора и е успял да убеди трима човека да отидат да гласуват.