Стойчо Керев: Ще дойде ден, в който Ахинора ще гласува и ще избира правителството

Времето на машините настъпи, но времето на тоталния контрол на машините ще започне след не повече от 5 години. Това каза журналистът Стойчо Керев в предаването „Събуди се” по Нова тв.
„Дори и в момента ние сме „въоръжени” с машини – телефоните, те управляват самолети, влакове, подводници. Дойдат ли машините на власт, ние ще станем тези, които се съобразяват с машините, защото това е пътят на цивилизацията”, смята Керев.
Според него е добра новина използването на машините и изкуствения интелект например в медицината. „Недобрата новина обаче е, че така закърняват умствените способности на хората. Човешката цивилизация трябва да започне да се отнася с уважение към това да бъде образована, да бъде отговорна (какъвто ден е днес), да каже на изкуствения интелект какъвто е Ахинора, че времето ѝ още не е дошло. Ще дойде ден, в който Ахинора ще гласува и ще избира правителството”, коментира журналистът.
Според Стойчо Керев у нашите политици няма интерес да образоват хората, за да ходят да гласуват. „Думите, които слушам в тази кампания ги чувам вече повече 30 години и си давам сметка, че ако и това говорене не се промени и ако тези хора не сменят парадигмата си на мислене, ние отиваме там откъдето няма връщане”, смята журналистът. Той допълни, че все пак съм оптимист, защото среща много млади хора и е успял да убеди трима човека да отидат да гласуват.
1 Сатанисти си Кирев!
12:34 19.04.2026
2 Койчо Серев
Коментиран от #3
12:34 19.04.2026
3 Юда сатанисти владее богу гроб
До коментар #2 от "Койчо Серев":Божи гроб в момента се владее от сатанистите юдей! Нарича се сатанински хаджелък!
Коментиран от #5, #15
12:36 19.04.2026
4 дарк фючър
12:38 19.04.2026
5 Абе
До коментар #3 от "Юда сатанисти владее богу гроб":Бягай бърже на училище и учи усилено правопис! Бегом!
12:40 19.04.2026
6 Гост
Коментиран от #9
12:50 19.04.2026
7 Бай Ху (By Who)
13:04 19.04.2026
8 1312
13:09 19.04.2026
9 Само питам
До коментар #6 от "Гост":Ти пишеш на български като робот .Явно е,че" не са ти загубили книгата".
Коментиран от #11
13:14 19.04.2026
10 Сандо
13:15 19.04.2026
11 Гост
До коментар #9 от "Само питам":Пиша както искам ми харесва . А и не плащам данък обществено мнение. Вземи прочети някоя от книгите на Стойчо да се образоваш малко. Айде приятно изкарване в чалгарницата докато се наливаш.
13:21 19.04.2026
13 Хмм
Коментиран от #21
13:31 19.04.2026
15 ти от каде си сигурен
До коментар #3 от "Юда сатанисти владее богу гроб":че там е божи гроб??? така са ти казали да мислиш нали а каква е реалността не те интересува…
13:49 19.04.2026
18 Блез Паскал
Сингулярността когато ще се слеем с изкуствения интелект и
Той ще започне да работи вместо нас и да управлява живота ни.
Когато Той ще се замисли дали не сме Заплаха за Планетата Земя!
13:59 19.04.2026
20
15:19 19.04.2026
21 Зик
До коментар #13 от "Хмм":Точно обратното скоро ми попаднали го гледах не видях нищо такова .Но щом казвате ,че ще видял това . Явно нещо друго сте гледал. Или имате друго виждане за това интервю.
15:21 19.04.2026
22 Питали ли сте се някога как изглежда
16:50 19.04.2026