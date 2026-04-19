Стойчо Керев: Ще дойде ден, в който Ахинора ще гласува и ще избира правителството

19 Април, 2026 12:28 4 101 22

Според журналиста политиците нямат интерес да образоват хората

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Времето на машините настъпи, но времето на тоталния контрол на машините ще започне след не повече от 5 години. Това каза журналистът Стойчо Керев в предаването „Събуди се” по Нова тв.

„Дори и в момента ние сме „въоръжени” с машини – телефоните, те управляват самолети, влакове, подводници. Дойдат ли машините на власт, ние ще станем тези, които се съобразяват с машините, защото това е пътят на цивилизацията”, смята Керев.

Според него е добра новина използването на машините и изкуствения интелект например в медицината. „Недобрата новина обаче е, че така закърняват умствените способности на хората. Човешката цивилизация трябва да започне да се отнася с уважение към това да бъде образована, да бъде отговорна (какъвто ден е днес), да каже на изкуствения интелект какъвто е Ахинора, че времето ѝ още не е дошло. Ще дойде ден, в който Ахинора ще гласува и ще избира правителството”, коментира журналистът.

Според Стойчо Керев у нашите политици няма интерес да образоват хората, за да ходят да гласуват. „Думите, които слушам в тази кампания ги чувам вече повече 30 години и си давам сметка, че ако и това говорене не се промени и ако тези хора не сменят парадигмата си на мислене, ние отиваме там откъдето няма връщане”, смята журналистът. Той допълни, че все пак съм оптимист, защото среща много млади хора и е успял да убеди трима човека да отидат да гласуват.


  • 1 Сатанисти си Кирев!

    12 27 Отговор
    Кирев е въздухар служещ на дявола!

    12:34 19.04.2026

  • 2 Койчо Серев

    14 22 Отговор
    Изхвърли си тогава колата и тръгвай пеш към Ерусалим на хаджилък!

    Коментиран от #3

    12:34 19.04.2026

  • 3 Юда сатанисти владее богу гроб

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "Койчо Серев":

    Божи гроб в момента се владее от сатанистите юдей! Нарича се сатанински хаджелък!

    Коментиран от #5, #15

    12:36 19.04.2026

  • 4 дарк фючър

    38 5 Отговор
    Стойчо е прав, но дебилните джензита им дреме на розовоя рог!

    12:38 19.04.2026

  • 5 Абе

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Юда сатанисти владее богу гроб":

    Бягай бърже на училище и учи усилено правопис! Бегом!

    12:40 19.04.2026

  • 6 Гост

    25 0 Отговор
    Прав е . Като в една книга фантастика не си спомням заглавието , и я загубих някъде или някой ми я загуби. Хора не работят вече роботи и ИИ вършат всичко . Хората стават мързели не мислят , всичко се прави от машините . И накрая става точно това роботи и ИИ започват да командват хората ,който даже ги мързи и да мислят.

    Коментиран от #9

    12:50 19.04.2026

  • 7 Бай Ху (By Who)

    3 6 Отговор
    Господин Керев, госпожа Ахинора Куманова не е сред живите.

    13:04 19.04.2026

  • 8 1312

    9 2 Отговор
    Точно така, били са млади и за това си ги убедил. Ако имаха акъл нямаше да го направят, но ще им дойде някой ден.

    13:09 19.04.2026

  • 9 Само питам

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ти пишеш на български като робот .Явно е,че" не са ти загубили книгата".

    Коментиран от #11

    13:14 19.04.2026

  • 10 Сандо

    6 6 Отговор
    Това студио украинско ли е?СРАМ!

    13:15 19.04.2026

  • 11 Гост

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    Пиша както искам ми харесва . А и не плащам данък обществено мнение. Вземи прочети някоя от книгите на Стойчо да се образоваш малко. Айде приятно изкарване в чалгарницата докато се наливаш.

    13:21 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    2 10 Отговор
    последното интервю на Тодор Живков е с този, държи се отвратително, има го в ютюб

    Коментиран от #21

    13:31 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ти от каде си сигурен

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Юда сатанисти владее богу гроб":

    че там е божи гроб??? така са ти казали да мислиш нали а каква е реалността не те интересува…

    13:49 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Блез Паскал

    7 2 Отговор
    Сингулярността е по-близо отколкото можем да си представим!
    Сингулярността когато ще се слеем с изкуствения интелект и
    Той ще започне да работи вместо нас и да управлява живота ни.
    Когато Той ще се замисли дали не сме Заплаха за Планетата Земя!

    13:59 19.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ☢️☢️☢️☢️

    4 0 Отговор
    Аз пък се сетих за един епизод на сериала до краен предел. В който щом настъпи всеки 10 години и му монтират специален модул или нещо подобно на главата за да използва ИИ за всякакви нужди , няма нужда да се учи Лили чете. Но съдът на един от героите не можеше да получи ,докторите казаха ,че неговия мозък у интелект не са по стандарта . И трябва да се учи като в миналото . Действието се развива две хилядна и някоя . И накрая на епизода ИИ се повреди хората не знаят как да го оправят и момчето почна да учи всички да пишат и четат . Така че това Или може да е полезно но е и да нареди.

    15:19 19.04.2026

  • 21 Зик

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Точно обратното скоро ми попаднали го гледах не видях нищо такова .Но щом казвате ,че ще видял това . Явно нещо друго сте гледал. Или имате друго виждане за това интервю.

    15:21 19.04.2026

  • 22 Питали ли сте се някога как изглежда

    2 0 Отговор
    Сатаната? Когато изгоненият от Рая ви говори, запушете си ушите!

    16:50 19.04.2026

