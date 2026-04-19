Над 15 000 служители на МВР - на терен

19 Април, 2026 12:54

Образувани са 8 досъдебни производства, съобщи главният секретар на МВР

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че от началото на изборния ден са подадени 93 сигнала и са образувани 8 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Всички подадени сигнали се следят в реално време.

Кандев даде актуална информация във връзка с провеждането на изборния ден. По думите му с охраната на изборите са ангажирани 15 408 полицейски служителя, като всичките са заети в секционните избирателни комисии.

За част от онлайн сигналите, които се подават, той коментира, че историята не винаги е тази, която е представена в мрежата. "Въпреки това, ние проверяваме всеки един подаден сигнал, независимо дали е постъпил при нас на хартия, по електронна поща, онлайн или е излъчен в социалните мрежи. Имаме специални служители, които следят всички социални мрежи и всички сигнали, които се подават в реално време", заяви Кандев.

Той коментира и няколко тревожни случая от снощи. "В района на Благоевград снощи е подаден сигнал на тел. 112, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител, е притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него. На сигнала е реагирано незабавно, като са установени лицата, които са се возили в джиповете и същите са задържани във Второ районно в Благоевград", каза той.

"Също така в област Благоевград, село Микре, е получен сигнал, че мъж и жена заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. На сигнала е реагирано незабавно, като са установени лицата, които отправят заплахите. Същите са задържани в Районно управление Сандански", коментира Кандев.

"И в днешния ден ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления не само във връзка с изборите, но и по всички престъпления, фиксирани в НК", каза още и.д. главен секретар на МВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    7 1 Отговор
    Много интересно какво ще отчете като купен вот вътрешния министър довечера в 8,01 часа. Ясно е какво, но с какви проценти и къде?

    12:57 19.04.2026

  • 2 Избори

    8 3 Отговор
    МВР показа как трябва да се защитава интересът на обществото, когато се ръководи от умни и отговорни личности. Недоволни са само тези, които не спазват законите и рушат държавността.

    12:59 19.04.2026

  • 3 1488

    6 0 Отговор
    терена двора на къщата в банкя ли е

    13:02 19.04.2026

  • 4 хъ хъ хъ

    5 1 Отговор
    Следят кой кара без колан.

    13:04 19.04.2026

  • 5 Мунчо

    5 2 Отговор
    По 100 еврака на калпак - сметай Баце !

    Коментиран от #12

    13:06 19.04.2026

  • 6 Една

    11 1 Отговор
    А цялата паплач на Пенсионерския клуб,клубът на ТЕЛКаджите е цели 57 хиляди екземпляри от търтеииии и кърлежииии...а останалите къде са....Алуууууу нашето МВР

    13:08 19.04.2026

  • 7 Ш С Управим

    2 3 Отговор
    Да бе, и аз съм от тея, дето чакат България да се оправи...
    Искам да посетя мавзолея на Лили Иванова
    (Ма то щом Чък Норис го отвлякоха, що па и тая да я няма)

    13:08 19.04.2026

  • 8 ЧУЙ ЧУЙ

    11 1 Отговор
    Излизайте да гласувате да победим купения цигански вот на угоените парчета Тиквата и Прасето.

    13:09 19.04.2026

  • 9 Бат Венце Сикаджията

    17 1 Отговор
    15000 хрантутници дето за чеп за зеуе не стават, мъ теглит заими дъ им увиличааати зъплатити предизвиквайки инфлация за всички оправдавайки я с Иран.

    13:16 19.04.2026

  • 10 ...

    6 1 Отговор
    Спокойно мама, и за нищо да не ставаш един ден, винаги можеш да отидеш в полицията.

    13:23 19.04.2026

  • 11 От нас

    6 0 Отговор
    20 милиона само за заплати и 3- 4- милиона евро за горива и т.н. ...

    13:31 19.04.2026

  • 12 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчо":

    ПО ТОЧНО---70% ЪП АВАНСОВО НА КАЛПАК

    13:46 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пенсионер ОСВ

    3 0 Отговор
    Тези позлатени хрантутници еничари днес допълнително ще вземат една тлъста надница, за извънреден труд....

    14:16 19.04.2026

  • 15 Мимо

    2 0 Отговор
    А мамооооо, жулене на извънреден труд яко. На такива милиционери, дето са разни чантаджийски длъжности и седят по бюрата по цял ден не може да им видиш очите, ама по избори събота и неделя и особено покрай баловете - всичко живо обличал униформата даже с личните коли си ходят и висят по кръстовищата за час и половина - два вечер. И се жъне извънреден труд яко.

    14:20 19.04.2026

  • 16 Новини

    0 0 Отговор
    Солото не се казва Микре,а Микрево и 98 процента са лилави братовчеди на индийците.

    14:30 19.04.2026

  • 17 някои

    2 0 Отговор
    много са малко не трябваше ли целия състав да е на крак да се бори корупцията хаиде следващия път повече

    14:34 19.04.2026

  • 18 Мвр е мафията която от нищо не разбира

    1 0 Отговор
    Но пък краде здраво

    15:31 19.04.2026

  • 19 А ОСТАНАЛИТЕ

    0 0 Отговор
    50 000
    СИ ПОЧИВАТ
    КО ДА ПРАЙШ ЗАПЛАТАТА СИ ВЪРВИ 2000-3000 ЕВРО…
    СЪДБА

    15:54 19.04.2026

  • 20 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:26 19.04.2026

