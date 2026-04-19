Над 15 000 служители на МВР - на терен

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че от началото на изборния ден са подадени 93 сигнала и са образувани 8 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Всички подадени сигнали се следят в реално време.

Кандев даде актуална информация във връзка с провеждането на изборния ден. По думите му с охраната на изборите са ангажирани 15 408 полицейски служителя, като всичките са заети в секционните избирателни комисии.

За част от онлайн сигналите, които се подават, той коментира, че историята не винаги е тази, която е представена в мрежата. "Въпреки това, ние проверяваме всеки един подаден сигнал, независимо дали е постъпил при нас на хартия, по електронна поща, онлайн или е излъчен в социалните мрежи. Имаме специални служители, които следят всички социални мрежи и всички сигнали, които се подават в реално време", заяви Кандев.

Той коментира и няколко тревожни случая от снощи. "В района на Благоевград снощи е подаден сигнал на тел. 112, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител, е притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него. На сигнала е реагирано незабавно, като са установени лицата, които са се возили в джиповете и същите са задържани във Второ районно в Благоевград", каза той.

"Също така в област Благоевград, село Микре, е получен сигнал, че мъж и жена заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. На сигнала е реагирано незабавно, като са установени лицата, които отправят заплахите. Същите са задържани в Районно управление Сандански", коментира Кандев.

"И в днешния ден ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления не само във връзка с изборите, но и по всички престъпления, фиксирани в НК", каза още и.д. главен секретар на МВР.