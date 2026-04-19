Над 15 000 служители на МВР - на терен

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че от началото на изборния ден са подадени 93 сигнала и са образувани 8 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Всички подадени сигнали се следят в реално време.
Кандев даде актуална информация във връзка с провеждането на изборния ден. По думите му с охраната на изборите са ангажирани 15 408 полицейски служителя, като всичките са заети в секционните избирателни комисии.
За част от онлайн сигналите, които се подават, той коментира, че историята не винаги е тази, която е представена в мрежата. "Въпреки това, ние проверяваме всеки един подаден сигнал, независимо дали е постъпил при нас на хартия, по електронна поща, онлайн или е излъчен в социалните мрежи. Имаме специални служители, които следят всички социални мрежи и всички сигнали, които се подават в реално време", заяви Кандев.
Той коментира и няколко тревожни случая от снощи. "В района на Благоевград снощи е подаден сигнал на тел. 112, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител, е притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него. На сигнала е реагирано незабавно, като са установени лицата, които са се возили в джиповете и същите са задържани във Второ районно в Благоевград", каза той.
"Също така в област Благоевград, село Микре, е получен сигнал, че мъж и жена заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. На сигнала е реагирано незабавно, като са установени лицата, които отправят заплахите. Същите са задържани в Районно управление Сандански", коментира Кандев.
"И в днешния ден ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления не само във връзка с изборите, но и по всички престъпления, фиксирани в НК", каза още и.д. главен секретар на МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ура,,Ура
12:57 19.04.2026
2 Избори
12:59 19.04.2026
3 1488
13:02 19.04.2026
4 хъ хъ хъ
13:04 19.04.2026
5 Мунчо
Коментиран от #12
13:06 19.04.2026
6 Една
13:08 19.04.2026
7 Ш С Управим
Искам да посетя мавзолея на Лили Иванова
(Ма то щом Чък Норис го отвлякоха, що па и тая да я няма)
13:08 19.04.2026
8 ЧУЙ ЧУЙ
13:09 19.04.2026
9 Бат Венце Сикаджията
13:16 19.04.2026
10 ...
13:23 19.04.2026
11 От нас
13:31 19.04.2026
12 Мурка
До коментар #5 от "Мунчо":ПО ТОЧНО---70% ЪП АВАНСОВО НА КАЛПАК
13:46 19.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пенсионер ОСВ
14:16 19.04.2026
15 Мимо
14:20 19.04.2026
16 Новини
14:30 19.04.2026
17 някои
14:34 19.04.2026
18 Мвр е мафията която от нищо не разбира
15:31 19.04.2026
19 А ОСТАНАЛИТЕ
СИ ПОЧИВАТ
КО ДА ПРАЙШ ЗАПЛАТАТА СИ ВЪРВИ 2000-3000 ЕВРО…
СЪДБА
15:54 19.04.2026
20 Веселяка
16:26 19.04.2026